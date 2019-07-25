EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2840  62
Все про:Порошенко (17690) Портнов (416) ГБР (457)

 Порошенко приехал на допрос в ГБР: "Не получал ни одного документа, мы общаемся исключительно с Телеграмм-каналом господина Портнова". ВИДЕО

Экс-президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, где 25 июля должен состояться его допрос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео 112

"Несмотря на то, что у меня сегодня была назначена на 15:00 международная встреча, я вынужден был перенести международную встречу и реагировать на те инсинуации, которые запускают и господин Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов - ИФ), и отдельные представители ГБР, и сегодня прийти сюда, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его приспешников из Российской Федерации, чтобы дискредитировать Украину", - сказал Порошенко журналистам в четверг в Киеве.

Он также сообщил, что не получал официального вызова на допрос в ГБР.

Также читайте: В ГБР заявляют, что Порошенко является фигурантом 11 уголовных производств, а в "Европейской солидарности" это отрицают

"Не обращая внимание на то, что ни я, ни мои представители не получали ни одного документа или приглашения, мы общаемся исключительно с Телеграмм-каналом господина Портнова, который у нас является представителем Государственного бюро расследований", - отметил Порошенко.

Перед этим директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба в своем Телеграм-канале написал, что получили заявление от адвоката Порошенко с сообщением о том, что пятый президент Украины не сможет в четверг, 25 июля, прийти на допрос и одновременным просьбой перенести его на несколько недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР вызвало Порошенко на допрос 25 июля

"Согласно Уголовному процессуальному кодексу, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но в этот раз мы даем экс-президенту третий шанс – достойно прийти на допрос и дать показания. Итак, ждем Петра Порошенко через две недели – 8 августа", - написал Труба.

Источник: https://censor.net.ua/v3139604
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а ты уверен, что именно Гладковские, а не фикус, который спалил разводилово кацапов? Порошенко приехал на допрос в ГБР: "Не получал ни одного документа, мы общаемся исключительно с Телеграмм-каналом господина Портнова" - Цензор.НЕТ 7604
 показать весь комментарий
 
 
зебилы, совместно с портонвым сели в трубу...\
"А КАК СТОНАЛИ, КАК СТОНАЛИ..." Порошенко приехал на допрос в ГБР: "Не получал ни одного документа, мы общаемся исключительно с Телеграмм-каналом господина Портнова" - Цензор.НЕТ 9825
 показать весь комментарий
 
 
ну так зе ж зараз рулить чи ні? Чого руки у свинарчуків ще не відрубані?
 показать весь комментарий
 
 
а кто будет рубать, не уж то кум-прокурор юра ?
 показать весь комментарий
 
https://www.youtube.com/watch?v=PjW2ydEhVSs

Зашкварний забудовник, що "кинув" ГПУ - тепер в оточенні Президента!
Знайомтесь, анти-герой тижня Андрій Вавриш.
Саме він спроектував переїзд офісу Зеленського з Банкової.


А ще Вавриш - близький друг глави Офісу Президента Андрія Богдана. Та поки друзі готують переїзд, ми вирішили згадати інші, не менш цікаві проекти пана Вавриша.
Серед його "проектів":

1. квартирний "самообмін", за яким ГПУ віддала землю компаніям Вавриша, а замість житла в центрі прокурори отримали квартири хтозна де,
2. забудова Рибальського півострова, проект якого Вавриш (тоді ще чиновник КМДА) замовив дружнім фірмам, а потім звільнився і...сам забудував півострів,
3. дозвіл на ласий шмат землі заводу "Арсенал", які колись теж належали ГПУ, а тепер забудує Вавриш.
Більше про побратима Андрія Богдана - в сюжеті Максима Опанасенка.
 показать весь комментарий
 
 
"ни я, ни мои представители не получали ни одного документа или приглашения

Труба работает в резиновых перчатках, тщательно заметая следы.
Знает, что после зеленых придут ЕС !!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Вчора - довготривалий відпочинок,сьогодні - вже міжнародна зустріч.. Як не брехне, то й не дихне..
 показать весь комментарий
 
 
Ага вчера орал что не может прийти в связи с продолжительным отпуском, совсем заврался.
 показать весь комментарий
 
 
а ещё вчера не общались, исключительно с телеграмм-каналом, и адвокатам Петя вообще на шару платит Порошенко приехал на допрос в ГБР: "Не получал ни одного документа, мы общаемся исключительно с Телеграмм-каналом господина Портнова" - Цензор.НЕТ 6806
 показать весь комментарий
 
Он в вчера приходил с просьбой допросить, но там растерялись от такой неожиданности ))
 показать весь комментарий
 
 
Какое было самое первое слово в украинском языке? Порошенко приехал на допрос в ГБР: "Не получал ни одного документа, мы общаемся исключительно с Телеграмм-каналом господина Портнова" - Цензор.НЕТ 8469
 показать весь комментарий
 
 
І вчора Порох приходив, і сьогодні прийшов. То хто ж бреше? Ви, та ваша портнова труба
 показать весь комментарий
 
зяблик , ну шоо-ооооо ? Тебе же предупреждали , як воно буде ...
 показать весь комментарий
 
 
Он сегодня встречался с представителями Госдепа Волкером и Тейлором. Сейчас госдеповцы поехали к Тимошенко, а Порошенко пришел отыметь клоуна Трубу. А вечером у него снова встреча с Волкером
 показать весь комментарий
 
портняра чому так вольготно при зєлєбєні почувається разом з мертвечуком??? зєлохторат, відповідайте!!!
 показать весь комментарий
 
 
у дякулів знову амнезія?
якби петіні суди не зняли арешт з грошей портнова він досі бомжував десь на росії
у 2014 році бійці Правого сектора захопили резиденцію медведчука на закарпатті, медведчука тоді не було в країні,хто допустив його повернення та дозволив йому заробляти на українцях і дурити їх своїми каналами? через рік бійців правого сектора вбили бандити ланьо.
 показать весь комментарий
 
Ті петіни суди, які під Беню прогнулися?
 показать весь комментарий
 
 
Спецподразделения СБУ и МВД всю ночь с 11 на 12 июля готовились штурмовать позиции бойцов в лесу. Операцией руководил лично глава СБУ Василий Грицак[19]. Штурм, однако, был отложен в связи с тем, что в Закарпатье прилетели Дмитрий Ярош в сопровождении командира ДУК ПС Андрея Стемпицкого и лидера партии «Правый сектор» Андрея Тарасенко и Ярош начал переговоры с Грицаком и Порошенко об урегулировании ситуации[1]. По словам Яроша, он потребовал от руководства страны арестовать Михаила Ланьо и Виктора Медведчука, которому подчиняется руководство местной милиции[1].
«Правый сектор» на своём официальном сайте разместил обращение к украинскому народу, заявив, что лица, приближённые к депутату Ланьо, вместе с сотрудниками милиции попытались уничтожить базу «Правого сектора» в городе Мукачеве и в ходе ожесточённого боя два бойца «Правого сектора» были убиты и четверо ранены. По утверждению организации, её бойцы прорвали оцепление и отступили в горы, а сотрудники милиции, причастные к этой операции, находятся на содержании Виктора Медведчука[14].
12 июля под Мукачево прибыли подразделения Национальной гвардии и военная техника с Яворивского полигона под Львовом[20].
 показать весь комментарий
 
Джонні!!!
Quis est fur? id est quaestio? Damnare, labore sudatum est?
 показать весь комментарий
 
Международная встреча с кем? Петя ты никто, даже не депутат.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У ПоПА было для этого 5 лет. Теперь сядет сам. Порошенко приехал на допрос в ГБР: "Не получал ни одного документа, мы общаемся исключительно с Телеграмм-каналом господина Портнова" - Цензор.НЕТ 9522
 показать весь комментарий
 
 
Номерное, без тебя разберемся, ботам слова не давали)
 показать весь комментарий
 
 
У трубы сегодня неудачный день. Столько усердия и пафоса. И тут на тебе. Полная труба.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я ж говорил, что он просто не получил повестку.
А вчера он пытался сделать явку с повинной.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
хто против пэти - агенты Кремля
 показать весь комментарий
 
 
Лжет! Если не получал, то какого лешего он (занятый человек) приехал?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Какая же мразь, на него уже 11 дел заведено а оно продолжает лепетать о происках Портнов, на нары Порося.
 показать весь комментарий
 
 
Портнов ты? Опять из под лавки скулишь.Дела в свой шоколадный глаз вставь они же твои.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко скоро сядет, вопрос уже решен. Или барыга думает что депутатский мандат его спасет, наивный бедолага)
 показать весь комментарий
 
 
а медведчуку руки не треба відрубувати?
 показать весь комментарий
 
буду двумя руками ЗА, если объяснишь ЗА ЧТО. до этого спрашивал штук 120 таких как ты идиотов. сливаются НАХ.
 показать весь комментарий
 
Портнов слов на ветер не бросает. Скоро все майдановцы будут сидеть.
 показать весь комментарий
 
 
і яйценюх з тягнисракою +підалік також сядуть?
 показать весь комментарий
 
а почему этот ублюдок портнов чувствует та себя вольготно?
 показать весь комментарий
 
 
а вот Медведчука на допросы не вызывают....
Обидно Петр Лексеевич, да?
Это ваша заслуга.... - только ваша...
Предали патриотов в 2014-ом ради олигархов и денег...
Хлебайте теперь унижения полной ложкой...
 показать весь комментарий
 
 
я прийму посадку порошенко, якщо одночасно з ним сяде медведчук, беня, ахметка і в догонку пінчук. Якщо посадять тільки пороха, то це херня і в сраку це зе.
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже буду рад если они сядут , но надо с кого то начинать . плевать с кого.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Пеця, твой дом тюрьма!!
 показать весь комментарий
 
 
Не давайте ему жизни , таскайте на допросы каждую неделю . Хде Луценко , блин ? Этого урода тоже допросить пора по полной .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мудак ты петя, и отговорки у тебя мудацкие.
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю, руководителем ГБР является Портнов?
 показать весь комментарий
 
 
у него была международная встреча Порошенко приїхав на допит у ДБР: "Не отримував жодного документа, ми спілкуємося винятково з телеграм-каналом пана Портнова" - Цензор.НЕТ 7785.... что пил виски или наполеон ?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уявне переслідування. За підсумками злочинів Петра спочатку треба арештовувати, а потім допитувати. А це щось не те. Домовились ломати дурня разом.
 показать весь комментарий
 
Петр Алексеевич, народ, вменяемый, с вами! Твари Мдведчукрцы и Портнов свое получат. Самое смешное, что Зеленский этих тварей тоже не жалует)
 показать весь комментарий
 
 
Вменяемый народ пойдёт с ним на нары, а?Тоже тут нашлась, жена декабриста)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко приехал на допрос в ГБР: "Не получал ни одного документа, мы общаемся исключительно с Телеграмм-каналом господина Портнова". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх