 Порошенко приехал на допрос в ГБР: "Не получал ни одного документа, мы общаемся исключительно с Телеграмм-каналом господина Портнова". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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"Несмотря на то, что у меня сегодня была назначена на 15:00 международная встреча, я вынужден был перенести международную встречу и реагировать на те инсинуации, которые запускают и господин Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов - ИФ), и отдельные представители ГБР, и сегодня прийти сюда, чтобы полностью опровергнуть потуги Портнова и его приспешников из Российской Федерации, чтобы дискредитировать Украину", - сказал Порошенко журналистам в четверг в Киеве.
Он также сообщил, что не получал официального вызова на допрос в ГБР.
"Не обращая внимание на то, что ни я, ни мои представители не получали ни одного документа или приглашения, мы общаемся исключительно с Телеграмм-каналом господина Портнова, который у нас является представителем Государственного бюро расследований", - отметил Порошенко.
Перед этим директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба в своем Телеграм-канале написал, что получили заявление от адвоката Порошенко с сообщением о том, что пятый президент Украины не сможет в четверг, 25 июля, прийти на допрос и одновременным просьбой перенести его на несколько недель.
"Согласно Уголовному процессуальному кодексу, если дважды свидетель не является на допрос, мы можем применить принудительный привод. Но в этот раз мы даем экс-президенту третий шанс – достойно прийти на допрос и дать показания. Итак, ждем Петра Порошенко через две недели – 8 августа", - написал Труба.
"А КАК СТОНАЛИ, КАК СТОНАЛИ..."
Зашкварний забудовник, що "кинув" ГПУ - тепер в оточенні Президента!
Знайомтесь, анти-герой тижня Андрій Вавриш.
Саме він спроектував переїзд офісу Зеленського з Банкової.
А ще Вавриш - близький друг глави Офісу Президента Андрія Богдана. Та поки друзі готують переїзд, ми вирішили згадати інші, не менш цікаві проекти пана Вавриша.
Серед його "проектів":
1. квартирний "самообмін", за яким ГПУ віддала землю компаніям Вавриша, а замість житла в центрі прокурори отримали квартири хтозна де,
2. забудова Рибальського півострова, проект якого Вавриш (тоді ще чиновник КМДА) замовив дружнім фірмам, а потім звільнився і...сам забудував півострів,
3. дозвіл на ласий шмат землі заводу "Арсенал", які колись теж належали ГПУ, а тепер забудує Вавриш.
Більше про побратима Андрія Богдана - в сюжеті Максима Опанасенка.
Труба работает в резиновых перчатках, тщательно заметая следы.
Знает, что после зеленых придут ЕС !!!!!!!!
якби петіні суди не зняли арешт з грошей портнова він досі бомжував десь на росії
у 2014 році бійці Правого сектора захопили резиденцію медведчука на закарпатті, медведчука тоді не було в країні,хто допустив його повернення та дозволив йому заробляти на українцях і дурити їх своїми каналами? через рік бійців правого сектора вбили бандити ланьо.
«Правый сектор» на своём официальном сайте разместил обращение к украинскому народу, заявив, что лица, приближённые к депутату Ланьо, вместе с сотрудниками милиции попытались уничтожить базу «Правого сектора» в городе Мукачеве и в ходе ожесточённого боя два бойца «Правого сектора» были убиты и четверо ранены. По утверждению организации, её бойцы прорвали оцепление и отступили в горы, а сотрудники милиции, причастные к этой операции, находятся на содержании Виктора Медведчука[14].
12 июля под Мукачево прибыли подразделения Национальной гвардии и военная техника с Яворивского полигона под Львовом[20].
Quis est fur? id est quaestio? Damnare, labore sudatum est?
А вчера он пытался сделать явку с повинной.
Обидно Петр Лексеевич, да?
Это ваша заслуга.... - только ваша...
Предали патриотов в 2014-ом ради олигархов и денег...
Хлебайте теперь унижения полной ложкой...