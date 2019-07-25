 В Украине стартует кампания по вакцинации взрослых от дифтерии и столбняка, - Супрун. ВИДЕО

Об этом заявила 25 июля на пресс-конференции исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Со следующей недели у нас начинается кампания по вакцинации взрослых людей против дифтерии и столбняка. Я призываю всех сейчас пойти к своему семейному врачу, чтобы проверить, когда у вас была вакцинация… Вакцины есть в наличии", – заявила Супрун.
Она добавила, что все вакцины в Украине – безопасны. "Они могут нас защитить от болезней, которые даже не должны существовать в XXI веке", – акцентировала Супрун.
Напомним, ряд медиков, в частности Евгений Комаровский ранее заявлял, что одной из особенностей кори и дифтерии является цикличность вспышек данных заболеваний, соответственно после вспышки кори в Украине может произойти вспышка дифтерии. По состоянию на конец ноября 2018 года в Украине были зарегистрированы девять случаев заболевания дифтерией, тогда как в 2017 году не зафиксирован ни один случай. Статистика за 2019 год на сайте Центра общественного здоровья Минздрава пока не приводится.
Наши диды-прадеды не делали вот это фсе....
Лечились травами и подтирались листьями лопухов, а потом газетой "Правда" и жили до 100 лет...
Я правильно написал Зефантики...?
(С) Тот самый доктор Хаус.
Никакого вреда от неё не будет; просто иммунная система получит "напоминание" что такая инфекция существует.
Вы же ежедневно употребляете в пищу поваренную соль, не рассматривая ионы хлора как химическое оружие ?
Нет-нет, это именно что Ваши власти:
Не нам, а вам
"на их содержание нету денег." - да, это Супрун виновата.
Семейный врач клизму из ********* отказался сделать ?
Кто подскажет мне, имеют ли врачи такие карты на каждого пациента (бумажные или электронные) с глубоким архивом? Слишком всё просто у Супрун получается.
Кожная дифтерия ассоциирована преимущественно с бедными слоями населения, теснотой и низкими стандартами гигиены. К 1975 году 67% случаев дифтерии были кожной дифтерией, и заболевали ей в основном нищие индейцы.
В подавляющем большинстве случаев инфекция кожной дифтерии сопровождается также стафилококком и стрептококком. Похоже, что кожная инфекция стрептококка и стафилококка предрасполагает к вторичному заражению дифтерией и низкий уровень гигиены является главным способствующим фактором. В 1970-х была эпидемия дифтерии в Сиэтле. Из 558 случаев 334 были из Skid Road (т.е. бездомные). 3 человека умерли. 74% болели кожной дифтерией. 70% были тяжелыми алкоголиками. В 1971 году была вспышка дифтерии в Ванкувере (44 случая). Большинство заболевших были нищие алкоголики. В 1973-м вспышка среди детей индейцев. Источником были 4 ребенка с кожной дифтерией. Кожная дифтерия была признана в качестве резервуара инфекции в 1969 году в Луизиане и Алабаме. Бактерия была изолирована у 30% здоровых людей. Привитые и непривитые были одинаково инфицированы.
С 1980-х годов дифтерия практически не наблюдается в Северной Америке
Diphtheria Outbreaks in Immunized Populations. (Karzon, 1988, N Engl J Med)
Болели в основном бездомные, пациенты психиатрических больниц, живущие в тесноте и в плохих санитарных условиях. Среди людей, работающих в обычных условиях, случаев заболевания было очень мало.
Дети болели редко, но являлись переносчиками болезни. Экономический кризис после падения СССР ухудшил жилищные условия и усилил эпидемию.
Поскольку практически всё население СССР было привито, трудно обвинить в эпидемии отсутствие вакцинации, но у авторов получилось. Все-таки эту статью написали в CDC.
Diphtheria in the Former Soviet Union: Reemergence of a Pandemic Disease. (Vitek, 1998, Emerg Infect Dis)
Risk factors for diphtheria: a prospective case-control study in the Republic of Georgia, 1995-1996. (Quick, 2000, J Infect Dis)и.
З моїх знайомих багато захворіли на кір були вакциновані, їм потім педіатор казки розказував, що вони щось не правильно робили після вакцинації, а в виписці взагалі другу хворобу написала...