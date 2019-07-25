 "Температура за 40, рвота и диарея", - на Закарпатье 10 членов ОИК отравились оливье и не могли посчитать голоса. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Sirius, председатель ОИК Василий Кошель сообщил, что еду заказали неподалеку в ресторане.

"Это некачественная пища, которую заказали здесь недалеко в ресторане на непрерывное заседание ОИК", - сообщил Кошель.

Он рассказал, что некоторые члены ОИК сейчас дома, но им тоже плохо. Официально за помощью к врачам обратилось лишь 6 человек, пока 4 членов ОИК находятся в инфекционном отделении свалявской больницы. Столько же лечатся дома.

Чем отравились люди точно не знают, но предполагают, что проблемы из-за оливье - его ели все.

Отмечается, что симптомы у всех одинаковые: высокая температура за 40, рвота и диарея.

Как сообщает издание, чтобы провести итоговое заседание голове ОИК удалось собрать десять членов комиссии, однако проводили его без секретаря.

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