 "Температура за 40, рвота и диарея", - на Закарпатье 10 членов ОИК отравились оливье и не могли посчитать голоса. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Sirius, председатель ОИК Василий Кошель сообщил, что еду заказали неподалеку в ресторане.
"Это некачественная пища, которую заказали здесь недалеко в ресторане на непрерывное заседание ОИК", - сообщил Кошель.
Он рассказал, что некоторые члены ОИК сейчас дома, но им тоже плохо. Официально за помощью к врачам обратилось лишь 6 человек, пока 4 членов ОИК находятся в инфекционном отделении свалявской больницы. Столько же лечатся дома.
Чем отравились люди точно не знают, но предполагают, что проблемы из-за оливье - его ели все.
Отмечается, что симптомы у всех одинаковые: высокая температура за 40, рвота и диарея.
Как сообщает издание, чтобы провести итоговое заседание голове ОИК удалось собрать десять членов комиссии, однако проводили его без секретаря.
ТЫ НЕ С НАМИ? ИЗ ОДНОГО КОРЫТА ЖРАТЬ НЕ ХОЧЕШЬ??? МОРДУ ВОРОТИШЬ???
ДА, МОЖЕТ, ТЫ ШПИОН! КАКОЙ ТО...
РЕЧЬ ОБ ЧЁМ. ЭТО ВЕЗДЕ! ПРИХОДИШЬ И ОНИ НАЧИНАЮТ ПРИСТАВАТЬ - ДАВАЙ, СКИДЫВАЙСЯ БУДЕМ "ПРАЗДНОВАТЬ"! КАК БУДТО БОЛЬШЕГО СЧАСТЬЯ НЕТ - ПОЖРАТЬ МЕРЗКУЮ СТОЛОВСКУЮ ХАВКУ...А, ЕСЛИ У МЕНЯ ЖЕНА ВКУСНО ГОТОВИТ ЧЕГО Я ДОЛЖЕН ЭТО ЖРАТЬ? ДА И ВООБЩЕ...КАК БЫ ...
(протоколы, хоть, "УДОСТОВЕРЯЛИ" только печатью?)
но такое чувство, что инстинкт самосохранения молчит когда урчит желудок!
какое к черту оливье в жару и на много людей хрен знает как и кем приготовленное?
это у нас свой сленг))))
Але якось, кхм, "дивно" чути, коли молоді мами з колясками спілкуються переважно отаким лексиконом
Хром та Опера - будь-який клік, і сторінка ґавтоматично перезавантажується...
Ось іще згадав на тему ЯЖЕМАТЬ!!1 - знайдено в інтернеті:
САХАРНЫЕ ПРОПЕРДОЛЬКИ (Рассказик-стёб)
Жила была девочка с косичечками. Бегала своими ноженьками по дороженьке, ... жила была, да и выросла.
Полюбил девчоночку симпатичненький мальчишечка. Через некоторое времечко стала она овуляшечка, а потом, после еженощненьких ласкушечек, и беремешечка.
По утрам она все так же готовила салатики с огурчиками, заправляя их, то сметанкой, то майонезиком, то маслицем. Но теперь в ее животике появился пузяврик, навсегда поменявший ее образ жизни, мыслительную функцию мозга и словарный запас.
- Милый, хочу *************, ой, смотри какие симпампулечьки, скоро ты станешь папулечкой.
Рождение маленькой ляли, кушающей молочную вкусносисю, прошло благополучно и в срок. Конечно, малое чадо капризничало, но это были всего лишь капризульки, она писала в памперсик и скоро прописульками пропахла вся квартира.
Но была у спиногрызика одна проблема, скажем так, деликатного характера. Вкушая молочную вкусносисю, лялька редко какала: могла раз в три дня, могла и реже. Драгоценная мамулечка облазила весь интернет в поисках ответа, вынула мозг всем читателям форума одним единственным вопросом:
- Как ежедневно лицезреть сахарные пропердольки?
Конечно же, ей надавали кучу советов о том, какие пюрешечки нужно кушать, чтобы малипуська не была тугосратиком.
В общем счастливое время настало, сахарные пропердольки стали регулярными, а мамаша окончательно сравнялась с дитем по уровню интеллекта и словарному запасу.
И если вас еще не стошнило на середине, то вот он конец рассказа! Ну не кончик же в конце концов?
"Среньк-среньк" - звучить аж жахливо:
Словник овуляшки з lurkmore
нас поместили в одну из обсерваций"
сердце бьется реже...
значит, тот салатик
был не очень свежим
Очевидно, что заказывали с доставкой.
Сразу бы огурчиком.
Выздоравливайте, самоубийцы.