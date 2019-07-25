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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
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Все про:Закарпатье (1620) избирком (169) отравление (1277)

 "Температура за 40, рвота и диарея", - на Закарпатье 10 членов ОИК отравились оливье и не могли посчитать голоса. ВИДЕО

Более 10 членов Окружной избирательной комиссии №70 в Закарпатской области отравились испорченной пищей. Пострадали также двое сотрудников полиции, сотрудник ГСЧС и один наблюдатель.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Sirius, председатель ОИК Василий Кошель сообщил, что еду заказали неподалеку в ресторане.

"Это некачественная пища, которую заказали здесь недалеко в ресторане на непрерывное заседание ОИК", - сообщил Кошель.

Он рассказал, что некоторые члены ОИК сейчас дома, но им тоже плохо. Официально за помощью к врачам обратилось лишь 6 человек, пока 4 членов ОИК находятся в инфекционном отделении свалявской больницы. Столько же лечатся дома.

Чем отравились люди точно не знают, но предполагают, что проблемы из-за оливье - его ели все.

Отмечается, что симптомы у всех одинаковые: высокая температура за 40, рвота и диарея.

Как сообщает издание, чтобы провести итоговое заседание голове ОИК удалось собрать десять членов комиссии, однако проводили его без секретаря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В пансионате на Херсонщине произошло массовое отравление детей: госпитализированы 14 человек, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/v3139544
 
 
 Топ комментарии
 
Тут вся страна обосралась с этими выборами... Так что эта ОИК вполне в струе... "Температура за 40, рвота и диарея", - на Закарпатье 10 членов ОИК отравились оливье и не могли посчитать голоса - Цензор.НЕТ 4636
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Могли би влітку і без олів'є обійтись
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лица зеленеют,
сердце бьется реже...
значит, тот салатик
был не очень свежим
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Могли би влітку і без олів'є обійтись
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ВОоТ! "ОНО"..."СОВОК"...."ЧУВСТВО КОЛЛЕКТИВИЗМА"...
ТЫ НЕ С НАМИ? ИЗ ОДНОГО КОРЫТА ЖРАТЬ НЕ ХОЧЕШЬ??? МОРДУ ВОРОТИШЬ???
ДА, МОЖЕТ, ТЫ ШПИОН! КАКОЙ ТО...
РЕЧЬ ОБ ЧЁМ. ЭТО ВЕЗДЕ! ПРИХОДИШЬ И ОНИ НАЧИНАЮТ ПРИСТАВАТЬ - ДАВАЙ, СКИДЫВАЙСЯ БУДЕМ "ПРАЗДНОВАТЬ"! КАК БУДТО БОЛЬШЕГО СЧАСТЬЯ НЕТ - ПОЖРАТЬ МЕРЗКУЮ СТОЛОВСКУЮ ХАВКУ...А, ЕСЛИ У МЕНЯ ЖЕНА ВКУСНО ГОТОВИТ ЧЕГО Я ДОЛЖЕН ЭТО ЖРАТЬ? ДА И ВООБЩЕ...КАК БЫ ...
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"ЗАСЕДАНИЕ НА ГОРШКАХ!"


(протоколы, хоть, "УДОСТОВЕРЯЛИ" только печатью?)
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Тут вся страна обосралась с этими выборами... Так что эта ОИК вполне в струе... "Температура за 40, рвота и диарея", - на Закарпатье 10 членов ОИК отравились оливье и не могли посчитать голоса - Цензор.НЕТ 4636
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не..то петеботы жидко срут по всему интернету))
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купіл банани, а оні ЗЄльонийє - положіл на окно шоп дозрєлі, а оні всьо ЗЄлєнєйє. Оказалось, то нє банани, а сардєлькі
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А нужно было кушать новую истинно-украинскую еду: ШАУРМУ!
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нема вже українського, майємо сцаря-космополіта с боярамі фотообрєзаннимі
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повар оказался настоящим патриотом, накормил таких этих членов комиссии от души.
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ну как бы уважительная причина...
но такое чувство, что инстинкт самосохранения молчит когда урчит желудок!
какое к черту оливье в жару и на много людей хрен знает как и кем приготовленное?
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У нас коли в Києві було масове отруєння шаурмою, то я поражався, що в лікарню попали і діти, які їли шаурму з батьками, і навіть вагітні жінки!
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я тоже иногда просто поражаюсь некоторым родителям (и беремчатым дамам тоже)
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бєрємчатий - тра занотувати в с свій молєскін!
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так моя меньшая доця говорила, когда маленькой совсем была)))
это у нас свой сленг))))
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В дитинстві - то норм.
Але якось, кхм, "дивно" чути, коли молоді мами з колясками спілкуються переважно отаким лексиконом
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хотел отправить смайл... но что-то не судьба! так "глючит" только у меня?
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Аналогічно - інтерфейс починаючи з позавчора нормально працює тільки у Вогнелисі.
Хром та Опера - будь-який клік, і сторінка ґавтоматично перезавантажується...
Ось іще згадав на тему ЯЖЕМАТЬ!!1 - знайдено в інтернеті:

САХАРНЫЕ ПРОПЕРДОЛЬКИ (Рассказик-стёб)

Жила была девочка с косичечками. Бегала своими ноженьками по дороженьке, ... жила была, да и выросла.
Полюбил девчоночку симпатичненький мальчишечка. Через некоторое времечко стала она овуляшечка, а потом, после еженощненьких ласкушечек, и беремешечка.
По утрам она все так же готовила салатики с огурчиками, заправляя их, то сметанкой, то майонезиком, то маслицем. Но теперь в ее животике появился пузяврик, навсегда поменявший ее образ жизни, мыслительную функцию мозга и словарный запас.
- Милый, хочу *************, ой, смотри какие симпампулечьки, скоро ты станешь папулечкой.

Рождение маленькой ляли, кушающей молочную вкусносисю, прошло благополучно и в срок. Конечно, малое чадо капризничало, но это были всего лишь капризульки, она писала в памперсик и скоро прописульками пропахла вся квартира.

Но была у спиногрызика одна проблема, скажем так, деликатного характера. Вкушая молочную вкусносисю, лялька редко какала: могла раз в три дня, могла и реже. Драгоценная мамулечка облазила весь интернет в поисках ответа, вынула мозг всем читателям форума одним единственным вопросом:
- Как ежедневно лицезреть сахарные пропердольки?

Конечно же, ей надавали кучу советов о том, какие пюрешечки нужно кушать, чтобы малипуська не была тугосратиком.

В общем счастливое время настало, сахарные пропердольки стали регулярными, а мамаша окончательно сравнялась с дитем по уровню интеллекта и словарному запасу.

И если вас еще не стошнило на середине, то вот он конец рассказа! Ну не кончик же в конце концов?
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Оповіданнячко, між іншим, на реальній основі.
"Среньк-среньк" - звучить аж жахливо:

"Температура за 40, блювота і діарея", - на Закарпатті 10 членів ОВК отруїлися олів'є і не могли порахувати голоси - Цензор.НЕТ 853
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отравились оливье и не могли посчитать голоса...а один член подавился омаром
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"и чтобы нам всем в страшных муках не усраться,
нас поместили в одну из обсерваций"
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А жрать меньше не пробовали во время подсчета, придурки прожорливые?
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нічого незвичайного - у нас більшість населення шлунками думає та голосує
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И правильно делает. За "идею" пускай лохи с коммунистами голосуют.
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Это потому, что на первом месте должна быть работа, а бухать - потом. "Температура за 40, рвота и диарея", - на Закарпатье 10 членов ОИК отравились оливье и не могли посчитать голоса - Цензор.НЕТ 275
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це шоб потім не казали, що провидіння ніяких знаків не подавало
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лица зеленеют,
сердце бьется реже...
значит, тот салатик
был не очень свежим
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Отбивной закусывать надо,отбивной.Кстати а что делала счетная комисcия в ресторане да еще в то время когда надо было подсчитывать голоса.70-й округ по численности населения не большой да и голосовало по оф данным меньше 50% и для них работы то было на 3-4 часа.Или всетаки ждут ценных указаний за кого считать?
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" пища, которую заказали здесь недалеко в ресторане на непрерывное заседание ОИК"

Очевидно, что заказывали с доставкой.
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Додумались, что заказывать из общепита...майонезный салат с колбасой...ппц, люди вообще не думают, что в себя пихать.
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А заказали бы ведро яблок и все были бы как огурчики.
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а нам рассказывают, что на некоторых округах даже воды не было...
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Все від голови комісії залежить. Як організував, так і буде.
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Вот после этих "рассказов" люди обиделись и заказали себе оливье...
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Ещё нужно было съесть селедку под майонезом и запить молоком. Для пущего эффекта.
Выздоравливайте, самоубийцы.
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Неслабо живут эти члены комиссий.. Жратву из ресторанов ведрами заказывают.... Нет что бы из дома тормозок взять..
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Если бы ты видел как они бухают ,, и что пьют . "Температура за 40, блювота і діарея", - на Закарпатті 10 членів ОВК отруїлися олів'є і не могли порахувати голоси - Цензор.НЕТ 5013 . Видел я однажды , как члена избирательной комиссии тащили под руки , домой . Ногами не ворушил . "Температура за 40, блювота і діарея", - на Закарпатті 10 членів ОВК отруїлися олів'є і не могли порахувати голоси - Цензор.НЕТ 4667 .
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очень знаковое начало молодой виртуальной партии из телевизора в этом суровом реальном мире, всё пошло через жопу
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Читаю комментарии и плачу от смеха! Украинцев диареей точно не испугаешь!
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звідки відомості про олів'є? Шаурму вони їли, й запивали самогоном - 100%на інформація.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Температура за 40, рвота и диарея", - на Закарпатье 10 членов ОИК отравились оливье и не могли посчитать голоса. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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