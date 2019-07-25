 "Стрельбы прошли успешно": на Одесчине состоялся очередной этап испытаний ракет РСЗО "Вильха" с увеличенной дальностью поражения. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом сообщил заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос по завершению испытания.
Во время испытаний Кривонос принял участие в проверке технических решений и результатов поражения целей на максимальной дальности.
"Стрельбы прошли успешно", - заявил заместитель Секретаря СНБО Украины.
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Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.
"Вильха" - разработка конструкторов государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.
Выделенные на оборону средства необходимо использовать максимально эффективно.
Правильно и продуманно определять цели, задачи и приоритеты.
Идея с высокоточными ракетами, минами,снарядами и боевыми дронами в сочетании с возможностью их моментального применения - ай хэв э дрим!
Гриценко должен висеть на висилице, вместе с тобой, Игорек!
Не бачив, і не хоче бачити, це різні речі.
- Арончик, бомба атомная много стоит?
- Дорого, Сарочка... Десятки миллионов!...
- Ну, так мы скоро будем миллионерами...
- Почему?
- Русский самолёт уронил её нам на дачу... Вон, на парашюте, спускается...
В 2015 году в интервью CNN Money Маск заявил, что его любимой ракетой-носителем является украинский Зенит. Тогда же на популярном англоязычном портале Reddit было крупное обсуждение на тему "Илон Маск любимой ракетой назвал Зенит.
Х.йло уже в панике . .