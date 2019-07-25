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 Технологии
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 "Стрельбы прошли успешно": на Одесчине состоялся очередной этап испытаний ракет РСЗО "Вильха" с увеличенной дальностью поражения. ВИДЕО

В Одесской области состоялся очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня "Вильха" с увеличенной дальностью поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом сообщил заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос по завершению испытания.

Во время испытаний Кривонос принял участие в проверке технических решений и результатов поражения целей на максимальной дальности.

"Стрельбы прошли успешно", - заявил заместитель Секретаря СНБО Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РСЗО "Вильха-Р" готова к серийному производству, "Вильха-М" еще испытывается, - Букин

Он отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

"Вильха" - разработка конструкторов государственного предприятия "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.

Источник: https://censor.net.ua/v3139528
 
   
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Гавно лахтинское, не насилуй гугл транслейт - пиши на великосвинособачьем. За рузьгая наречие никто тебя монтажной пеной не задует.
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Підняти тарифи це ще Порошенко, Вільха це вже досягнення лакеїв, правда прислуга?
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ну и когда по штабам боевиков бить будем?
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чекай, ще не зробили катапульт, щоб ракети запускати. Поки літають на дровах.
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то ти вже обстріляв когось з тих ракет окрім будяків, експерт ракетний?
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Вільха вже перетворилась на градніозний корупційний проект! В цей бойовий комплекс вже вкладені десятки мільярдів гривень, а результату досі немає! І навіть не це є головною проблемою, а те що реактивні снаряди РСЗВ Вільха не є керованими, вони є тільки корегованими на завершальному етапі польоту!!!! Реактивний снаряд Вільхи може відхилитись від балістичної траєкторії на завершальному етапі польоту тільки на 1,5км, не більше, що робить цю зброю непотрібною! Нам потрібні не реактивні снаряди а нормальні керовані ракети, якими можна керувати в польоті і наводити на іншу ціль. А Вільха випустить 12 реактивних снарядів і всі вони впадуть в радіусі 1,5км, що для ведення бойових дій абсолютно непотрібно! Потрібно щоб реактивні снаряди, запущені в одній точці розлетілись по фронту на десятки кілометрів в знищили 12 різних цілей віддалених одна від одної на 10-20-30км, тоді б це було цікаво для ЗСУ! А сьогодні нам пропонують далі фінансувати безперспективну розробку яка є лише модернізацією радянської РСЗВ Смерч і на цю модернізацію витрачені просто колосальні кошти! Тільки в 2018 році додатково на Вільху та інші безглузді проекти направили 4 млрд грн!
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Тут все ж таки потрібно закінчити почате, а далі робити акцент при розробці на більш технологічній зброї.
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Скільки років і скільки мільярдів гривень ще піде на фінансування махінаторів від Укроборонпрому! КБ Луч, яке виробляє систему наведення для цієї зброї, не злізе з цієї теми ніколи, вони розтягнуть цю розробку ще на 20 років і постійно будуть вимагати фінансування! Це ж зрозуміло всім хто не повний кретин! Керовані реактивні снаряди для Смерчів були ще за часів СРСР, а зараз взяли стару розробку і на ній заробляють мільярди, ніби це новий продукт! Але на виході ми все одно отримуємо старий радянський корегований реактивний снаряд до Смерча, який не зможе відхилитись більше ніж на 1,5км від своєї балістичної траєкторії!!!!! А нам потрібна керована ракета, яку не потрібно запускати зі спеціальної труби, яка важить 40 тон! Нам потрібна керована ракета, пускову установку якої можна сховати в будь якій вантажівці і її неможливо буде розпізнати з БПЛА чи з космосу звичайна ця вантажівка чи ракетна установка! Ракетна установка має бути модульною як у китайців і на неї можна поставити будь який модуль, хоч Град, хоч Ураган, хоч Смерч, хоч Гром!!!! Керована ракета має бути повністю керованою в повітрі і змінювати свою траекторію в повітрі від старту до моменту влучання в ціль щоб не потрібно було довго наводитись на потрібні координати, як зараз! Ракетна установка має зупинитись на марші і миттєво запустити ракети в будь яку сторону, а далі ракета сама вже буде виходити на правильну траекторію! А в цей час пускова установка вже буде від'їджати від вогневої позиції, щоб не потрапити під контрбатарейний вогонь ворога!
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Виключай "понос", "стратиг всегалактичний", бо знову санітара з гамівною сорочкою, і медсестру, з галоперидолом, викличуть....
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Вільха вже перетворилась на градніозний корупційний проект! В цей бойовий комплекс вже вкладені десятки мільярдів гривень, а результату досі немає! І навіть не це є головною проблемою, а те що реактивні снаряди РСЗВ Вільха не є керованими, вони є тільки корегованими на завершальному етапі польоту!!!! Реактивний снаряд Вільхи може відхилитись від балістичної траєкторії на завершальному етапі польоту тільки на 1,5км, не більше, що робить цю зброю непотрібною! Нам потрібні не реактивні снаряди а нормальні керовані ракети, якими можна керувати в польоті і наводити на іншу ціль. А Вільха випустить 12 реактивних снарядів і всі вони впадуть в радіусі 1,5км, що для ведення бойових дій абсолютно непотрібно! Потрібно щоб реактивні снаряди, запущені в одній точці розлетілись по фронту на десятки кілометрів в знищили 12 різних цілей віддалених одна від одної на 10-20-30км, тоді б це було цікаво для ЗСУ! А сьогодні нам пропонують далі фінансувати безперспективну розробку яка є лише модернізацією радянської РСЗВ Смерч і на цю модернізацію витрачені просто колосальні кошти! Тільки в 2018 році додатково на Вільху та інші безглузді проекти направили 4 млрд грн!
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Игорь! я и раньше знал что ты упоротый йододифицытник с альтернативным взглядом на вселенную, в зависимости от порции таблеток, которые тебе с утра дала санитарка.. но сегодня, ты проявил еще одно свое качество: ты Игорек, конченный йблан!
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Задача Порошенко была кума путина в политику привести и телеканалы ему продать,а не ракеты модернизировать,такой задачи ему в кремле не ставили и за это не платили
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Игорь Л, прав Абсолютно!
Выделенные на оборону средства необходимо использовать максимально эффективно.
Правильно и продуманно определять цели, задачи и приоритеты.

Идея с высокоточными ракетами, минами,снарядами и боевыми дронами в сочетании с возможностью их моментального применения - ай хэв э дрим!
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Йдуть випробування, певно це тобі важко зрозуміти з зайвою хромосомою.
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Ви повний дебіл? До чого тут випробування якщо ця зброя за своїми ТТХ не підходить для ЗСУ? Це не керована ракета і керованою ніколи не стане, бо в неї в конструкції відсутні задні поворотні рулі, а передні рулі відкриваються тільки на завершальному етапі польоту!
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Нагадай геній, хто по твоєму повинен був перемогти на цих виборах?
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Повинен був перемогти Гриценко, бо він єдиний може перемогти путіна, бо він єдиний може розібратись в цій купі лайна та дезинформації якою годують українців вже 5 років війни! Але народ обрав Зеленського, побажаємо йому успіхів в цій каторжній роботі - виводити українську мафію на чисту воду! РСЗВ Вільха це чисто корупційний проект який не має перспектив застосування на фронті!
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Гриценко это "агент влияния" Рашки, который разваливал Армию и воплощал российский ФСБшный проект "демилитаризации" Украины.. При Гриценко "концептуальным противником Украины" было НАТО и Запад..
Гриценко должен висеть на висилице, вместе с тобой, Игорек!
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Армія України ще досі не має тої потужності та бойової підготовки, яку мала в часи роботи Гриценка міністром оборони!
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Вільха вже перетворилась на градніозний корупційний проект! В цей бойовий комплекс вже вкладені десятки мільярдів гривень, а результату досі немає! І навіть не це є головною проблемою, а те що реактивні снаряди РСЗВ Вільха не є керованими, вони є тільки корегованими на завершальному етапі польоту!!!! Реактивний снаряд Вільхи може відхилитись від балістичної траєкторії на завершальному етапі польоту тільки на 1,5км, не більше, що робить цю зброю непотрібною! Нам потрібні не реактивні снаряди а нормальні керовані ракети, якими можна керувати в польоті і наводити на іншу ціль. А Вільха випустить 12 реактивних снарядів і всі вони впадуть в радіусі 1,5км, що для ведення бойових дій абсолютно непотрібно! Потрібно щоб реактивні снаряди, запущені в одній точці розлетілись по фронту на десятки кілометрів в знищили 12 різних цілей віддалених одна від одної на 10-20-30км, тоді б це було цікаво для ЗСУ! А сьогодні нам пропонують далі фінансувати безперспективну розробку яка є лише модернізацією радянської РСЗВ Смерч і на цю модернізацію витрачені просто колосальні кошти! Тільки в 2018 році додатково на Вільху та інші безглузді проекти направили 4 млрд грн!
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Укушенного в мозг грицацуевым не читая в спам!
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З "катапультами" та "батутами" йди до свого Рогозіна... Це він по них, "спец"...
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Тут аби не дійшло до: «унічтоженія настуапатєльньіх вооруженій со сторни Малоросійского фєдєрального округа і рєспублік ОРДЛО, согласно Квартальних Договорєнностєй»
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Когда маршал ЗЕльцман даст приказ!)))
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На месте сгоревшего "Лошарика" нашли визитку Яроша.
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Це просто незабутнє насолодження для кожного пенсіонера.
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Гавно лахтинское, не насилуй гугл транслейт - пиши на великосвинособачьем. За рузьгая наречие никто тебя монтажной пеной не задует.
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Ему после бутылки монтажная пена уже не страшна)
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з таким прізвищем і розмовою ти натуральний хохол - ще й пісяєшся на форумі від української мови - мабуть гуцульського роду - на Говерлі зачатий, в Карпатській барлозі народжений. Іваном Петровим наречений.
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Бомбануло ? Как погодка в мацкве, лишнехромосомное ?
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мишеголовий, пердак не порви як зі старшими будеш розмовляти. А то тркси на вуха натягнуть. І попу порвуть.
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Рюзьге, ты что тут потерял? А ну-ка брысь на чебурнет!
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Редкая ракета не долетит до средины кремля... (кажись, Гоголь)
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Какие это стрельбы. Без Турчинова вообще не смотрится эта "Катюша".
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Сколькл сотен испытаний нада провести еще, что бы наконец то мас ово поставлять в ВСУ?
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А они там очень нужны? Ну допустим завтра у ВСУ будет 1000 таких "катюш", а также 10000 "нептунов" и прочих "громов", что изменится? Ничего.
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Тобі з мокрими печатками, чи підійдуть завірені копії?
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Это испытание уже третьей модификации. Каждая следующая улучшает параметры предыдущей. Первая уже в войсках, вторая на подходе. Хотелось бы сразу получить супер-пупер-ракету вместе с новой пусковой, но тогда пришлось бы ждать ещё лет пять.
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Є один недолік, на який вказують мокшанці - старт ракети є, а враження цілі ще ніхто не бачив... Мабуть не зовсім точне враження цілі, а може навіть ракета і не долітає...
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Хтось хоч раз бачив враження цілі С-400?
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Бо дані, щодо реальної дальності і кругового вірогідного розсіювання, є закритими характеристиками.
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https://m.youtube.com/watch?v=wzfc3OcY0ZA

Не бачив, і не хоче бачити, це різні речі.
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Підняти тарифи це ще Порошенко, Вільха це вже досягнення лакеїв, правда прислуга?
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ви десь там на відео побачили Зеленського?
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Ні звичайно, це ж не фонтан і ставок з лайном, що йому там робити.
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Зеленський їздив на Южмаш де говорив чомусь про тролейбуси, а не ракети, був на крейсері інаступно днядав команду на демонтаж. Що буде з ДОЗ наступного року. Схоже портнови і туди доберуться.
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Откуда ты знаешь про что там говорили, придурок. Тебе всё в ютубе должны были выложить? И во первых про трамваи, а не троллейбусы. Выучи методичку.
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Закон портнова в раду про люстрацію спеціалістів оборонки, того ж Коростельова хто подав. Скажи зебіл.
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Сидит в шезлонге, на даче, Сара. Зовёт мужа:
- Арончик, бомба атомная много стоит?
- Дорого, Сарочка... Десятки миллионов!...
- Ну, так мы скоро будем миллионерами...
- Почему?
- Русский самолёт уронил её нам на дачу... Вон, на парашюте, спускается...
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Ну, вот... А "Ахмедьянов" тут, давеча, "кирпичами срал", что будут стрелять из АКМ-а, и "тарпедами", через Чёрное море...
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Я не буду писать про необходимость такого вооружения, сколько потратили, чья заслуга и так дальше- ракета красиво стартует, корабль красиво отходит от берега, самолеты красиво взлетают , особенно с палубы корабля- но смотря ролики к примеру США о разработках в такой области, показано как ракета поражает цель, как уничтожает. и т.д.= то есть конечный результат, а не красивый старт..
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Москалі впарили туркам С-400, що не знищила жодного бойового літака.
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Национальная гордость нашего высокоточного ракетостроения: проекты "Ольха", "Нептун", "Гром/Гром2". Отличный инструмент для клепания ваты! Для кацапов: работы /испытания иджут полным хоодм по всем преоктам, проблем с финансированием нет (благодаря личному кураторству Турчинова). Все темы "живые". "Ольха" принята на вооружение, будет выпускаться серийно и в экспортном варианте также. Инозаказчики проявляют интерес. Аналогично будет и с двумя другими проектами! Слава Украине! кацапы/ватники - петухи!
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Взагалі то українські ракети - це повне лайно. Ілон Маск, як фахівець в ракетній галузі так і сказав.
В 2015 году в интервью CNN Money Маск заявил, что его любимой ракетой-носителем является украинский Зенит. Тогда же на популярном англоязычном портале Reddit было крупное обсуждение на тему "Илон Маск любимой ракетой назвал Зенит.
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.Володька , шо ж ты делаешь ? Создал такое мощное оружие и демонстративно палишь из него , прямо у кацапов перед носом .. . Оцэ ты полководец , и я понимаю .

Х.йло уже в панике . "Стрільби відбулися успішно": на Одещині провели черговий етап випробувань ракет РСЗВ "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження - Цензор.НЕТ 2599 .
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Це понти для українців, щоб несли яйця і давали молоко, та не хвилювались, що їх всіх взавтра заріжуть на ковбасу. А насправді це - розробка 60х років, що пуляє абикуди. Ніякої ******** зброї Україна Порошенка за 5-ть років не розробила. Окрім щоків Турчинова
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Цензор.НЕТВидеоТехнологии"Стрельбы прошли успешно": на Одесчине состоялся очередной этап испытаний ракет РСЗО "Вильха" с увеличенной дальностью поражения. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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