 Россия систематически и широкомасштабно вмешивалась в выборы в США, - Мюллер в Конгрессе. ВИДЕО

На слушаниях в Юридическом комитете Палаты представителей США он подтвердил, что его следователи пришли к выводу о том, что правительство России систематически и широкомасштабно вмешивалось в президентские выборы в США 2016 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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В частности, законодатели услышали подтверждение того, что тогдашний глава предвыборной кампании Пол Манафорт делился с Константином Климником, которого отчет независимого прокурора США связал со спецслужбами России, информацией о стратегии кампании кандидата Трампа и опросам американских избирателей в критически важных для победы штатах.

Спецпрокурор Мюллер также подтвердил, что между представителями предвыборной команды Трампа и российскими агентами за это время было 126 контактов.

"Американский народ узнал о нескольких вещах. Во-первых, россияне хотели, чтобы Трамп победил. Во-вторых, Россия провела систематическую и широкомасштабную киберкампанию. Россияне взломали компьютеры Демократического национального комитета и получили доступ к предвыборной стратегии демократов. Председатель предвыборной кампании республиканцев встречался с российскими агентами и неоднократно предоставлял им внутреннюю информацию, результаты опросов и информацию об избирательных настроениях в ключевых штатах. В то время, когда россияне покупали места для рекламы и распространяли пропаганду с целью влияния на результаты выборов, они были вооружены инсайдерской информацией, которую они украли, сломав компьютеры демократов, и которую им предоставил председатель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт", - подытожила информацию, полученную во время слушаний, конгрессменка-демократка Зои Лофгрен.

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Напомним, в марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.