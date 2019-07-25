EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
  1333  37
Материалы по теме:
Все про:Конгресс США (441) Россия (73418) Мюллер (56)

 Россия систематически и широкомасштабно вмешивалась в выборы в США, - Мюллер в Конгрессе. ВИДЕО

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, который почти два года расследовал вмешательство России в выборы США и подозрения о сговоре команды Трампа с Кремлем, свидетельствовал в Конгрессе.

На слушаниях в Юридическом комитете Палаты представителей США он подтвердил, что его следователи пришли к выводу о том, что правительство России систематически и широкомасштабно вмешивалось в президентские выборы в США 2016 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трампу можно будет предъявить обвинение, когда он покинет пост президента США, - Мюллер. ВИДЕО

В частности, законодатели услышали подтверждение того, что тогдашний глава предвыборной кампании Пол Манафорт делился с Константином Климником, которого отчет независимого прокурора США связал со спецслужбами России, информацией о стратегии кампании кандидата Трампа и опросам американских избирателей в критически важных для победы штатах.

Спецпрокурор Мюллер также подтвердил, что между представителями предвыборной команды Трампа и российскими агентами за это время было 126 контактов.

"Американский народ узнал о нескольких вещах. Во-первых, россияне хотели, чтобы Трамп победил. Во-вторых, Россия провела систематическую и широкомасштабную киберкампанию. Россияне взломали компьютеры Демократического национального комитета и получили доступ к предвыборной стратегии демократов. Председатель предвыборной кампании республиканцев встречался с российскими агентами и неоднократно предоставлял им внутреннюю информацию, результаты опросов и информацию об избирательных настроениях в ключевых штатах. В то время, когда россияне покупали места для рекламы и распространяли пропаганду с целью влияния на результаты выборов, они были вооружены инсайдерской информацией, которую они украли, сломав компьютеры демократов, и которую им предоставил председатель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт", - подытожила информацию, полученную во время слушаний, конгрессменка-демократка Зои Лофгрен.

Также смотрите: Муж российской пропагандистки Скабеевой приехал снимать ремонт моста в Станице Луганской, - замглавы ЛОВГА Клименко. ФОТО

Напомним, в марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

Источник: https://censor.net.ua/v3139504
 
   
 Топ комментарии
 
Мотиви для втручання у американські вибори на росії були, тому цьому можна вірити. Інша справа вибори у нас в Україні, де теж була зацікавленість росії у результатах виборів. Мабуть ще буде дослідження щодо втручання росії та їхніх виборчих маніпуляцій.
 показать весь комментарий
 
Это ты про зомбаков с красными шариками ? 😁
 показать весь комментарий
 
То Трамп все таки их, недаром в Рашке ликовали.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мотиви для втручання у американські вибори на росії були, тому цьому можна вірити. Інша справа вибори у нас в Україні, де теж була зацікавленість росії у результатах виборів. Мабуть ще буде дослідження щодо втручання росії та їхніх виборчих маніпуляцій.
 показать весь комментарий
 
 
Петя и Ко, с мотивами вляпались в историю с воборами в США или без, как считаешь?
 показать весь комментарий
 
 
Про Пєтю немає відомостей щодо його втручання в американські вибори, а Луценко довів свої слова і Йованич прибрали. Тому скоріше вляпався у це діло янукович і його Манафорт.
 показать весь комментарий
 
 
я тут ссылку оставил ниже, тоже VoA, там как раз информация про Луценко, ну Луценко конечно самостоятельно действовал и Петя ничего не ведал о том, что Луценко делал. Ещё была история с Шокиным подобная, просто совпадение, и Петя совсем не причём
 показать весь комментарий
 
 
Формально Пєтя за своїми посадовими обов'язками не мав права втручатися у роботу прокурора. Тому, якщо немає доказів втручання, то він цим не займався.
 показать весь комментарий
 
 
а без формальностей всем понятно чья креатура и Шокин, и Луценко, так же всем без формальностей понятно чей адвокат Джулиани
 показать весь комментарий
 
 
А в случае чего Луценко тоже на себя вряд ли всю вину возьмёт
 показать весь комментарий
 
 
тут интересно вот что, как так получается, что Петины интересы в США совпали с интересами агрессивного соседа за забором...
 показать весь комментарий
 
 
То Трамп все таки их, недаром в Рашке ликовали.
 показать весь комментарий
 
 
А зато И. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что вмешательства России в парламентские выборы в Украине не зафиксировано ! 😎. Верим ? 😉
 показать весь комментарий
 
 
Дебил он! А петикам кто платит? Наверное, пока доказать не может...
 показать весь комментарий
 
 
Это ты про зомбаков с красными шариками ? 😁
 показать весь комментарий
 
 
Тобто мова не йде, що втручання не було. Дійсно, що таких порушень не зафіксували, але у подальшому можуть знайти ці порушення.
 показать весь комментарий
 
 
А за чьё бабло скуплены украинские каналы ? 😱
 показать весь комментарий
 
 
Різних олігархів, але це не є доказом втручання росії у вибори.
 показать весь комментарий
 
Правильно, это вмешательство прямо в мозг избирателям !
 показать весь комментарий
 
 
после периода отпусков предвидеться новые благо несущие, те которые на пользу.
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо, господин Мюллер. Трампа не посадят, но и не переизберут. А самое главное, что ничего подобного в Америке больше не повторится, теперь никакой кремблевский хрен не будет иметь возможности влиять на выборы. Трампнаш был первым и последним.
 показать весь комментарий
 
 
На чём основываются надежды что Трампа не переизберут? Пока что у него почти 50% поддержки.
 показать весь комментарий
 
Популистов не переизбирают, да они вообще долго не живут .
 показать весь комментарий
 
Пока не скажется на карманах избирателей пофиг популист или нет.
Экономика штатов пока что растёт, и это всё что нужно знать о перевыборах.
Если бы либерали не мешали с первых дней его правления, возможно было бы даже лучше.
 показать весь комментарий
 
 
у дони два больших недостатка
первый - ху..йла любит до беспамяти.
второй - хамовитый шо ховайся, сразу на личности и ну сразу погремухи раздавать.
к сожалению 1й никого здесь не интересует, кроме украинской диаспоры.
2му его выборцы даже аплодируют, ну как везде и в Украине тоже - хто хамовитее тот и самец.
опять же - чисто мое мнение....
 показать весь комментарий
 
 
На том, что Трамп против выдачи злобным папуасам гражданства и пособий как в великой Европе ))
 показать весь комментарий
 
доню переизберут, мое мнение.
не оказию же с охарой и сандерсом избирать - демократы в хламе, нет там никого.
Байден? - его поезд давно ушел ...
 показать весь комментарий
 
 
Неужели нет достойной кандидатуры? Пошукайте кого-нибудь другого кроме Трампа,
 показать весь комментарий
 
у демов нет.
т.е. ситуация такая - у республикацев доня - ну хоть пол стакана дерьма.
у демократов тупой ноль на сегодня....
 показать весь комментарий
 
 
найдем достойного республиканца но не сейчас а в 2024 году
 показать весь комментарий
 
Питання поставлено невірно. Спочатку президент поважає народ, а потім - народ президента. Тому й розглядуємо все те ж питання, чому Зеленський хороший. Поки рівень хорошості Зеленського = 0. А раз він не хороший, значить поганий.
 показать весь комментарий
 
кацапия и будет вмешиваться по одной простой причине - плохо кацапам,
когда другие не в дырку в земле ходят и не в говне живут.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, кацапия будет делать мерево во всей Европе. Но с Америкой у неё этот номер больше не пройдёт.
 показать весь комментарий
 
 
Россию совсем не уважают. «Израиль» атаковал в Сирии российский радиоэлектронный центр : http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/07/24/118308/rossiyu-sovsem-ne-uvazhayut--izrail-atakoval-v-sirii-rossijskij-radioelektronnyj-tsentr.shtml
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Первоклашка, отмудохал десятиклассника. Респект и уважуха А вообще, постеснялись бы американцы так себя опускать. предоставлял им информацию, результатов опросов, вот это пипец вмешательство.Источник: https://censor.net.ua/v3139504
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомРоссия систематически и широкомасштабно вмешивалась в выборы в США, - Мюллер в Конгрессе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх