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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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 Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ровно пять лет назад силы АТО освободили от российских оккупантов Лисичанск, который в мае 2014 оказался под контролем пророссийских бандформирований и стал основным опорным пунктом противника в Лисичанско-Северодонецком агломерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, по случаю праздника в городе прошел ряд мероприятий. В частности, прошли автопробег, возложение цветов и венков к могилам и мемориалам украинским защитникам, погибшим во время боев за Лисичанск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано, потерь нет, - пресс-центр

Кроме этого, сегодня в городе состоялось торжественное прохождение военнослужащих ОТУ "Север", пограничников, нацгвардейцев, сводного оркестра и местных жителей с национальной символикой, были организованы показы военной техники, состоялся праздничный концерт.

Напомним, после освобождения Рубежного и Северодонецка, подразделения АТО провели масштабную общевойсковую операцию в Лисичанске. Батальонно-тактические группы 24-й и 95-й бригад Вооруженных сил Украины вышли на западные окраины города, уничтожив хорошо укрепленные позиции врага. С севера пошли в наступление воины 51-й бригады Вооруженных сил и части Национальной гвардии Украины.

Украинские армейцы нанесли мощный удар по логовам противника на нескольких направлениях. Незаконные вооруженные формирования оказали упорное сопротивление.

24 июля 2014 года в городе воцарился мир. В тот день в 22 часов 20 минут над городским советом Лисичанска Луганской области поднят государственный флаг Украины

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Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 01
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 02
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 03
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 04

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Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 05
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 06
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 07
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 08
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 09
Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 10

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Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников 11
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Источник: https://censor.net.ua/v3139501
 
   
 Топ комментарии
 
Молодці ті хто цінує свободу та незалежність України!!!
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Сколько волка не корми, все-равно в лес смотреть будет. В Лиисичанске 100 000 населения, а отмечать пришли 20 гражданских. Не благодарные лугандоны, не ценят, что их освободили(((
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Цікаво,за кого там голосувала більшість населення?
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какая разница за кого они голосовали???, Каталония тоже много чего голосует, а путчдемон в розыске властями Испании, а у нас Ефремов с Клинчаевым по Хрещатику гуляют...
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Nikos KGB Різниця є.Бо ті за кого голосують попадають в раду,а за допомогою фінансування московитів,тут творять,що хочуть.
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ну я зря что ли про пучдемона распинался?)... САЖАТЬ по статье сепаратизм!! от северодонецка до референдума 14-го ВСЕХ и поголовно!!
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Молодці ті хто цінує свободу та незалежність України!!!
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Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников.

шото негусто отмечальщико на 100 000 населения,

точнее было сказать, лисичанск отмечает годовщину Неприхода

ожидаемого рускага мира.

ну ничаго, на 6-й год придет.

встречать будут караваем.

будут подавать водочку на сабле ростовским казачкам.
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Сколько волка не корми, все-равно в лес смотреть будет. В Лиисичанске 100 000 населения, а отмечать пришли 20 гражданских. Не благодарные лугандоны, не ценят, что их освободили(((
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В их понимании их оккупировали.. многие их родственники сейчас по другую сторону в окопах.
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Гнилой, сепарский Лисичанск. Вот зачем Украина его дотирует?
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Цензор.НЕТВидеоОбществоЛисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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