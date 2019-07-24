 Лисичанск отмечает пятую годовщину освобождения от вооруженных формирований РФ и ее наемников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, по случаю праздника в городе прошел ряд мероприятий. В частности, прошли автопробег, возложение цветов и венков к могилам и мемориалам украинским защитникам, погибшим во время боев за Лисичанск.
Кроме этого, сегодня в городе состоялось торжественное прохождение военнослужащих ОТУ "Север", пограничников, нацгвардейцев, сводного оркестра и местных жителей с национальной символикой, были организованы показы военной техники, состоялся праздничный концерт.
Напомним, после освобождения Рубежного и Северодонецка, подразделения АТО провели масштабную общевойсковую операцию в Лисичанске. Батальонно-тактические группы 24-й и 95-й бригад Вооруженных сил Украины вышли на западные окраины города, уничтожив хорошо укрепленные позиции врага. С севера пошли в наступление воины 51-й бригады Вооруженных сил и части Национальной гвардии Украины.
Украинские армейцы нанесли мощный удар по логовам противника на нескольких направлениях. Незаконные вооруженные формирования оказали упорное сопротивление.
24 июля 2014 года в городе воцарился мир. В тот день в 22 часов 20 минут над городским советом Лисичанска Луганской области поднят государственный флаг Украины
шото негусто отмечальщико на 100 000 населения,
точнее было сказать, лисичанск отмечает годовщину Неприхода
ожидаемого рускага мира.
ну ничаго, на 6-й год придет.
встречать будут караваем.
будут подавать водочку на сабле ростовским казачкам.