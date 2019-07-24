EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
  2638  72
Материалы по теме:
Все про:Конгресс США (438) Россия (73418) США (15145) Трамп (2305) Мюллер (56)

 Трампу можно будет предъявить обвинение, когда он покинет пост президента США, - Мюллер. ВИДЕО

Дональду Трампу можно будет предъявить обвинение в препятствовании правосудию после того, как он покинет пост президента США.

Об этом заявил на слушаниях в Палате представителей Конгресса бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в выборы, на которых в 2016 году победил Трамп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мюллер в своем расследовании по Трампу скрывал важные факты, - расследование "Голоса Америки"

24 июля Мюллер выступил перед представителями юридического комитета и комитета по разведке и рассказал, как представители России пытались повлиять на ход и результаты президентских выборов в США в 2016 году, на которых победил республиканец Дональд Трамп, и о том, как он и его команда вели расследование этого дела. 

Мюллер отметил, что пока Трамп занимает должность президента, его нельзя привлечь к уголовной ответственности за препятствование правосудию. Но дважды, отвечая на вопрос различных конгрессменов, Мюллер заявил, что это можно будет сделать после того, как Трамп оставит эту должность.

Мюллер добавил, что его расследование не оправдывает Трампа.

Также читайте: Сенат в июле начнет публикацию доклада о расследовании вмешательства РФ в выборы США

"Нет. Президент не был оправдан", - сказал Мюллер, когда его спросили, полностью ли он оправдал Трампа, как об этом президент США несколько раз написал в твиттере после обнародования выводов "российского расследования" Мюллера в марте.

Представители Демократической партии в основном ставили Мюллеру вопрос, действительно ли президент или другие сотрудники Белого дома требовали прекратить "российское расследование" по Трампу, а также оказывалось ли на следствие любое другое давление. Мюллер в докладе указал на "десять инцидентов потенциального препятствования" расследованию со стороны Трампа и других представителей Белого дома.

Дональд Трамп, который неоднократно называл расследования "охотой на ведьм" и требовал его прекратить, реагируя на выступление Мюллера, повторил свои заявления.

Напомним, в марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

Читайте: Суд постановил обнародовать фрагменты доклада Мюллера о вмешательстве России в выборы в США

Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

Источник: https://censor.net.ua/v3139489
 
   
 Топ комментарии
 
Вы уже Пете помогли пролететь, теперь за Трампа решили взяться?

Вот неугомонные 😁
 показать весь комментарий
 
Бывает, один тоже совсем недавно был ришучым и потужным, а теперь бегает на допросы по первому вызову.
 показать весь комментарий
 
Будет в США 73% манкуртов малороссов, будут и у них такие же проблемы.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Бывает, один тоже совсем недавно был ришучым и потужным, а теперь бегает на допросы по первому вызову.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бывший потужный будет прятаться за длительными отпусками от повесток на допрос.
 показать весь комментарий
 
 
Будет в США 73% манкуртов малороссов, будут и у них такие же проблемы.
 показать весь комментарий
 
 
Вы уже Пете помогли пролететь, теперь за Трампа решили взяться?

Вот неугомонные 😁
 показать весь комментарий
 
 
Юморок ЗЕбилки полностью соответствует уровню Шапито 95. Состирла типа ЗЕбилятина..
А я понял ЗЕбилка, ты по личному опыту говоришь...ЖЮлиботина ты так помогала своей Бахине что она слила даже Пете, и вылетела в первом же туре. Теперь вот ЗЕкловуну помогаешь.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Беззубый, не укусишь, можешь только сосать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Еще беззубый. Читай выше на что способны.
 показать весь комментарий
 
 
Тебя послушать Элочка-людоедочка из 12 стульев
 показать весь комментарий
 
Так вали ЗЕбила своего слушай там просто светоч ораторского мастерства.
 показать весь комментарий
 
Попуканый,посмотри на рейтинги Юли до нового года,пока ещё барыга не подключил админресурс со всеми своими каруселями и олигархи не выпустили на арену Зе.А потом будешь хрюкать.
 показать весь комментарий
 
Так ты ж визжал шо барига Петя слил клоуну. Так твоя Бахиня слила не только клоуну но и Пете на которого ты столько грязи вылил.Так тчо помалкивай. Народ вашу ЖЮлю опустил ещё ниже Пети..так то.. Трампу можна буде висунути обвинувачення, коли він покине пост президента США, - Мюллер - Цензор.НЕТ 871
 показать весь комментарий
 
Как не тужся а твоя ЖЮля слила даже Пете это факт. Даже во второй тур не смогла выйти. А теперь ещё твою бабку послали подальше с её претензиями на премьерство.
 показать весь комментарий
 
Лучше бреда не мог придумать? "Юля слила..." Ржу нимагу.Гдеж вас таких упоротых пэдрофилов берут?
 показать весь комментарий
 
 
у нас примерно 50 на 50 готовых вцепиться в горло друг другу в любой момент
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
удачи! даёшь пиндомайдан жестокий и беспощадный
)
 показать весь комментарий
 
пошти аналогичная история происходит щас в Украине.)) виртуальный мир )).
 показать весь комментарий
 
 
Что-то мне подсказывает, что Трампа переизберут на второй срок.
 показать весь комментарий
 
 
Москва готовит его на второй срок,тяжело будет до него добраться
 показать весь комментарий
 
 
если за рыжие патлы схватят, то уже не отпустят, и никакой конституционный суд с картавой проГуратурой не поможет
 показать весь комментарий
 
 
Вы плохо понимаете внутреннею политику США. Две партии всегда гнобят друг друга готовясь к следующим выборам. Посадить президента после ухода с поста НЕ ВОЗМОЖНО, иначе возможна гражданская война. Только если согласие будет взаимное между демократами и республиканцами что президент был уличён в предательстве, тогда возможно.
Всё это мышиная возня перед выборами.
 показать весь комментарий
 
 
Я разве написал, что его будут сажать? я написал, схватят за патлы, а это значит, что хрен ему второй срок, будет опять девок на конкурсах продвигать, не строй из себя тут всезнайку с нравоучениями, прежде чем якать о своей осведомленности нужно задавать вопросы другим, может тебе просто не позволяет разум понять, то, что я хотел написать
 показать весь комментарий
 
Будет Трамп президентом, или не будет, это будут решать избиратели.
За Трампа голосовало не европейское блеющее население, а боеспособное и вооруженное свободное население, которое либерасты давно хотят разоружить, но пока только ломают зубы о вторую поправку ))
 показать весь комментарий
 
 
Именно так, за Трампа проголосовали в основном синие воротнички белого населения США, и пока они не разочарованы в своём выборе. А то что оружия у людей на руках в достатке это уж точно, и если надо то оно будет использовано в защиту своей конституции, как и сказано в поправке.
Лично у меня и AR15 и Glock19 и Keltec Sub 2K и около 5 тыс патронов и это ничтожный арсенал по сравнению с моими товарищами
 показать весь комментарий
 
Либерасты? Где-то я уже это слышал, не напомнишь
 показать весь комментарий
 
Только есть разница между либералами россии и США.
В штатах их пора переименовывать в социалистов.
 показать весь комментарий
 
Этот отличный термин придумали коммунисты для своих более умных единомышленников. Отличный термин, кстати.
 показать весь комментарий
 
Да куда уж мне с моим разумом, начавший жизнь с нуля уехавшего можно сказать ещё в советские годы без денег и языка и добившегося успеха работая инженером в ведущих компаниях мира - это не хвастовство, а так, скидка о моих невеликих способностях разума так что куда мне до тебя пишущего хрен знает что, а потом возмущающегося что его не так поняли. Кто схватит, как и за что? Washington Post poll - Trump's approval rating hit 47 percent.
Пожалуйста не пиши то в чём ни хрена не разбираешься. Не выставляй себя идиотом.
Говорят, иногда помолчишь, умней казаться будешь
 показать весь комментарий
 
 
Трамп расссчитывает на пожизненно

А если не получится то под крыло рассеюшки)))
 показать весь комментарий
 
 
Трамп - слабак, как президент великой страны, как и абамка.
 показать весь комментарий
 
 
Тільки економіка зростає, так шо бабамці й не снилось та Пентагон фінансується не па дєццкі. А за українців їхню державу захищати США не будуть при будь-якому президентові.
 показать весь комментарий
 
 
Как быть с КНДР и Ираном, которые фалос показали США.
 показать весь комментарий
 
 
Ну пухлый сейчас твоих морячков собачкам на корм режет, так что там ***** твоему показали?
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбил у тебя только твой клоун сильный. Купи себе цветной нос на резинке чучело, и носи его в знако солидарности со своим ЗЕкловуном.
 показать весь комментарий
 
 
Кумедно спостерігати як цитуються якісь вирвані, вибіркові цитати із цього довгого, досить складного для розуміння навіть тими хто регулярно цікавиться американською політикою шоу, перекладені людьми з очевидно обмеженим знанням англійської мови. Краще вже не коментуйте нічого і не передруковуйте, дебільно якось.
 показать весь комментарий
 
 
А в сухому остатку, нічого конкретного на Трампа нема, усе це почали москалі ( і за , і проти Трампа) щоб обплутати та забруднити усіх, справа закрита , Трампа переоберуть - і це добре.
 показать весь комментарий
 
 
Так все таки Трамп агент ФСБ? Во чудеса!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Мне как то фиолетово, посадят Трампа или нет. Меня очень интересует, чтобы свой первый срок получил Порося и реальный. Вместе с Генпрокугогом Югиком. З
 показать весь комментарий
 
 
Это вряд ли. Те же Штаты, поддерживавшие Петра, не захотят сесть в лужу, и спустят дело на тормозах. Юрик - мелкая фигура, по нему не скажу. Поглядим, как оно получится.
 показать весь комментарий
 
Не согласен. Зеля тоже поёт под дурочку из США. А бывшие без реальной власти, никого не интересуют. Только наш сукин сын интересен, причём сегодняшний, но не вчерашний...
 показать весь комментарий
 
 
Не настаиваю. Посмотрим, удастся ли нашему теляти волка скушать.
 показать весь комментарий
 
 
Ты смотри,какая-то мразь замкадовская здесь глобальные проблемы решает, кому жить,а кому нет,замкадыши, смешные вы в своих потугах
 показать весь комментарий
 
Какой ты глупый, Еврогеллер! Бери выше! Я из самого центра! Помнишь песенку "Дорогая моя столица, золотая моя Москва!"? А ты мне "Подмосковные вечера" впариваешь! Дерёвня!
 показать весь комментарий
 
Либерасты все мечтают прижать Трампа после его победы, убогие ))
 показать весь комментарий
 
 
Либералик, я разве писал что твой божок Хусэйн фраер? Нет, он конечно ерунда по сравнению с божками у ваших близнецов из 40-х годов прошлого века, но тем не менее, не фраер.
 показать весь комментарий
 
Ты мне обещал на зубы золотые. А потом стал скулить Так, что чувырло, отдыхай. Теперь мне есть, что ответить Богу
 показать весь комментарий
 
Так это ты попрошайка снова... Все меняешь и меняешь имена, бедняжка.
 показать весь комментарий
 
Я не попрошайки. Мне ничего не нужно из рук, от которых воняет говном. Да и зубы мне без надобности. Только ты меня ещё раз убедил, что не зря австрияк, научил евреев выходить через печь.
 показать весь комментарий
 
Мюллер затеял неладное.. но никто не хочет выслушать свидетельство Штирлица..Если кто -то намерен выслушать судебное разбирательство до конца..- не советую... иначе после этого вам никокой психиатр уже не поможет
 показать весь комментарий
 
З Мюллера такий прокурор як з корови балерина. Трамп тому і не звільнив його, як він це зробив з усіма іншими. Шоу було нікчемне. Дивитися його не було сенсу. По тому як довго він шукав очима того, хто наступним задавав йому питання, як, буквально, через одне, він просив повторювати питання, як він навіть не намагався ці питання слухати, постійно повторюючи, що в нього нема що сказати з приводу того, про що його питають, можна зробити висновок, що цей старий Трампа повністю влаштовує.
 показать весь комментарий
 
Какой настырный этот Мюллер попался. Он, случайно, не внучок предобрейшего дедушки Генриха Мюллера, во всяком случае, на фотографию к статье в Википедии дак и похож. Припомнит внучку, как его дедушка Фриц Трумп свалил от Кайзера. Вызовет какого-нибудь подчинённого одноглазого прокурора и скажет: «Тут вот какая странная каша заваривается. У Генерального прокурора вырос огромный зуб на Трампа... (и так далее)».
 показать весь комментарий
 
Тут на форумі присутні успішні американці, з числа емігрантів з колишнього СССР. Судячи з їх бравурних постів, вони вже також ходять на вуличні марші і демонстрації разом з AR-15.
Але їм не треба забувати, що їм також можуть проскандувати, як в адрес тої сомалійки, на зустрічі з Трампом - "send her back!".
Трамп трохи поцмокав язиком, а наступного дня вже їх хвалив.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомТрампу можно будет предъявить обвинение, когда он покинет пост президента США, - Мюллер. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх