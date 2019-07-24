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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (5659) Запорожье (1526) курьез (3976) велосипедисты (104) патрульная полиция (1291)

 В Запорожье женщина-велосипедист протаранила автомобиль патрульных. ВИДЕО регистратора

В Запорожье женщина за рулем велосипеда на большой скорости врезалась в автомобиль патрульных полицейских.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, видео с регистратора появилось в одной из групп полицейских в соцсети.

Инцидент произошел еще 16 июля. На видео видно, что полицейский автомобиль медленно движется по одной из улиц Запорожья. На подъезде к перекрестку правоохранители замечают женщину на велосипеде, которая выезжает с прилегающей улицы навстречу полицейским. При этом, на большой скорости. Водитель автомобиля успевает затормозить, в отличие от велосипедистки - женщина врезается в машину, бьется головой в лобовое стекло и падает.

Как сообщили в патрульной полиции Запорожья, в результате ДТП женщина не пострадала. Однако на нее составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, поскольку она врезалась в автомобиль, который не двигался.

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Источник: https://censor.net.ua/v3139382
 
   
 Топ комментарии
 
судя по тому как они быстро, даже просто мгновенно, остановились, скорость была километров 15 в час! полицейские ни в чём не виноваты!
а вот бабке нужно бы пройти курс контраварийного вождения! а то она вьезжает поворот, буд-то на фуре
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Що, соска, зелений спермотоксикоз ніяк не проходить?
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Какая была скорость патрульных перед закрытым поворотом
Пусть, дебилы, женщину теперь на руках носят и благодарят Бога, что она была не на КАМАЗе 😁
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судя по тому как они быстро, даже просто мгновенно, остановились, скорость была километров 15 в час! полицейские ни в чём не виноваты!
а вот бабке нужно бы пройти курс контраварийного вождения! а то она вьезжает поворот, буд-то на фуре
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На видео видно, что патрульные полностью остановились, а потом в них врезалась бабка.
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Таким дурам "права" дают на грузаки?

Скорость патрульных была 80км./ч., я звонил Баканову и спрашивал.
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Гром-баба просто попередніх 50 років життя не бачила патруля в своєму провулку. От і не схаменулася від несподіванки.
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А если б это были не менты, а твой ребенок, что б ты запел??? Бабуля неправа - это очевидно!
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довёл зеленский страну до ручки! бедной бабке не пройти не проехать, везде палицаи
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Довели тітку до гріха, та ще й штраф повісили! Зовсім поліцаї знахабніли.
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Сам страждаю без велосипедних доріжок - і вам раджу!
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Хорошо, хоть успел остановиться, когда бедняга въехала
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На триколісному мадам треба кататись))!!
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Ні! Тільки на фурі з конем. Кінь би в авто не бився.
Коні рузумніші деяких.
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отвлекалась и на повороте смотрела в другую сторону
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лисапет старючий. явно на евробляхах. ни ремня, ни подушок. ни тормозов.
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Та да, у Голомойского получше будет.
У Запоріжжі велосипедистка протаранила автомобіль патрульних - Цензор.НЕТ 63
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На Филиппинах огромная кобра заползла во двор дома, где спал младенец.
Две собаки хозяев набросились на змею. Кобра была побеждена, однако первая собака умерла от укуса, а вторая ослепла.

видео:

https://vidos.top/v/1807015
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а кобра это была в списках проходной партии или из той, что 5% барьер не преодолела?
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Она была ЗЕльоная
Не проползла, гадюка 😄
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Протокол на женщину составили. Зачем? Прав был Аваков. Мусор не человек.
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За то что нарушает ПДД. Там вмето патрульного авто мог быть человек.
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Тетка - виновница ДТП. Полицейские все сделали правильно.
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Некоторые могли бы уклониться,а вот мама с коляской/ детьми ну на костылях. Вариантов много.
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Если бы они не составили протокол то за вмятину от тушки бабки и поцарапаную краску автомобиля платили б они (автомобиль служебный все таки а не частная собственость). А так с протоколом они могут спокойно списать повреждения на страховку.
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велокамикадзе приняла патрульную автомашину за палубу авианосца Мидуэй
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Що, соска, зелений спермотоксикоз ніяк не проходить?
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опущенец пока ты тут за деньги строчишь твоя жена уже тебе на обед насосала.
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хамить не надо. если имбицил шуток не понимает так это не даёт ему право переходить на личности.
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шутка, говоришь? так ты ошиблась. это зелемразь на велике открывать участок мчалась. У Запоріжжі велосипедистка протаранила автомобіль патрульних - Цензор.НЕТ 7318
смешно?
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а тебе, значит, даст? так на окружной 100%-ный верняк. не то, что на Цензоре за строчки. У Запоріжжі велосипедистка протаранила автомобіль патрульних - Цензор.НЕТ 4574
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сразу видно это твоя тема сам смотри где больше тебе платят а то тут у тебя как то не очень.
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так там я плачу, а не мне. потому и советую. У Запоріжжі велосипедистка протаранила автомобіль патрульних - Цензор.НЕТ 5359
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Що таке "Хамство"? Ось це: "опущенец пока ты тут за деньги строчишь твоя жена уже тебе на обед насосала.", чи ось це "Не міряй всіх по собі" ?
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А с вами, "зелюками", только так и надо - вы нормальных слов не понимаете... По любому поводу срываете штны и начинаете "дристать" одну и ту же песню: "Порох виноват!!!"
Да НЕТ уже "Пороха"! Нет! Успокойтесь... Но не можете... А знаете, почему? Потому что человек всегда баланс эмоций, ищет, равновесие...Но, так как ваш "богоравный" Голобородько никак "раздуплиться" не может - ни "подвигов", ни "кровопролитиев", а так, "ні кує, ні меле...", (а вы так ждали, что "полетят головы пачками", а вам, на головы, штуки баксов, посыпятся), то вас начинает "колбасить"... И, чтобы заглушить растущее разочарование, вы начинаете недостаток положительных эмоций любви, заменять "суррогатом" - ненавистью...
Это, детка, "Общая психология"...
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Бачу, ти вже "цыцкину" встигла відлізати. Ах да, ти всім зелебобам встигаєшь... У кого ще надія є?
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Юрий Бойко, ты уже депутат опять! Зачем ты тратишь время здесь? Тебя ждут великие дела, тебе еще за вышки отвечать. Готовь попку
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Глебушка, підарок, ти про попку згадав? Бачу, тобі ця тема дуже знайома. Всім даєшь...
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Швидкість була у мусорні не маленька, нехай не брешуть аваківськи недоноски. Вже тут хочуть зам'яти справу.
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А не было у тебя, говорят, умысла на теракт? (с)
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Женщина на велосипеде на БОЛЬШОЙ скорости , полицейский автомобиль МЕДЛЕННО движется и успевает затормозить.
1.Она еще и "поворот не показьівала" т е заблаговременно не сообщала о намерении....
2 Проверили ли на алкоголь и наркотики ?
3.Не превьішала ли скорость движения в городе, раз на большой скорости летает ?
4. Есть ли документьі на велосипед, не в угоне ли он ?
5 Не имела ли она намерений, умьіслов дискредитировать полицию ?
6 Не ехала на расстоянии , а перла по центру "не более 1 метр от края дороги, с правой стороньі дороги"
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Мог бы и покороче написать(в десятки раз): "быдло")
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Факт в том, что полицейский успел полностью остановиться, а тетка даже не притормозила.
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та видихніть вже, це просто новина про те, що бабка в*балась в машину копів, а не наукова стаття про інерцію, гравітацію і розумові здібності окремих індивідів ))))
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- Свідок, ви бачив як Василь вдарив Миколу довбнею по голові?

- Нє, але я чув такий звук, немовби вдарили по чомусь порожньому
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Хорошее видео злостного нарушения ПДД патрульными приведшее к травме бабушки.Самое главное-патрульные ехали по встречной полосе и остановились на встречной полосе.Их счастье ,что это не КАМАЗ!
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Да,Аваков больше не нужен. Коррупцию зе-хидрант победил,зебилов переключили на полицию.
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А были бы мозги, могла бы сотрясение получить.
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Менты раскарячились на всю дорогу, даже велику негде проехать, неужели мозгов нет ехать ближе к правой стороне а не к левой? Идиоты!
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Не можна сміятися, зачем ці патрульні їздять, одні збитки від них. Так зайшла в поворот гарно.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Запорожье женщина-велосипедист протаранила автомобиль патрульных. ВИДЕО регистратора
 
 
 
 
 
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