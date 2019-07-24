 В Запорожье женщина-велосипедист протаранила автомобиль патрульных. ВИДЕО регистратора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, видео с регистратора появилось в одной из групп полицейских в соцсети.

Инцидент произошел еще 16 июля. На видео видно, что полицейский автомобиль медленно движется по одной из улиц Запорожья. На подъезде к перекрестку правоохранители замечают женщину на велосипеде, которая выезжает с прилегающей улицы навстречу полицейским. При этом, на большой скорости. Водитель автомобиля успевает затормозить, в отличие от велосипедистки - женщина врезается в машину, бьется головой в лобовое стекло и падает.

Как сообщили в патрульной полиции Запорожья, в результате ДТП женщина не пострадала. Однако на нее составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, поскольку она врезалась в автомобиль, который не двигался.

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