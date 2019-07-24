 В Запорожье женщина-велосипедист протаранила автомобиль патрульных. ВИДЕО регистратора

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, видео с регистратора появилось в одной из групп полицейских в соцсети.
Инцидент произошел еще 16 июля. На видео видно, что полицейский автомобиль медленно движется по одной из улиц Запорожья. На подъезде к перекрестку правоохранители замечают женщину на велосипеде, которая выезжает с прилегающей улицы навстречу полицейским. При этом, на большой скорости. Водитель автомобиля успевает затормозить, в отличие от велосипедистки - женщина врезается в машину, бьется головой в лобовое стекло и падает.
Как сообщили в патрульной полиции Запорожья, в результате ДТП женщина не пострадала. Однако на нее составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, поскольку она врезалась в автомобиль, который не двигался.
Пусть, дебилы, женщину теперь на руках носят и благодарят Бога, что она была не на КАМАЗе 😁
а вот бабке нужно бы пройти курс контраварийного вождения! а то она вьезжает поворот, буд-то на фуре
Скорость патрульных была 80км./ч., я звонил Баканову и спрашивал.
Коні рузумніші деяких.
🤗
Две собаки хозяев набросились на змею. Кобра была побеждена, однако первая собака умерла от укуса, а вторая ослепла.
видео:
https://vidos.top/v/1807015
Не проползла, гадюка 😄
смешно?
Да НЕТ уже "Пороха"! Нет! Успокойтесь... Но не можете... А знаете, почему? Потому что человек всегда баланс эмоций, ищет, равновесие...Но, так как ваш "богоравный" Голобородько никак "раздуплиться" не может - ни "подвигов", ни "кровопролитиев", а так, "ні кує, ні меле...", (а вы так ждали, что "полетят головы пачками", а вам, на головы, штуки баксов, посыпятся), то вас начинает "колбасить"... И, чтобы заглушить растущее разочарование, вы начинаете недостаток положительных эмоций любви, заменять "суррогатом" - ненавистью...
Это, детка, "Общая психология"...
1.Она еще и "поворот не показьівала" т е заблаговременно не сообщала о намерении....
2 Проверили ли на алкоголь и наркотики ?
3.Не превьішала ли скорость движения в городе, раз на большой скорости летает ?
4. Есть ли документьі на велосипед, не в угоне ли он ?
5 Не имела ли она намерений, умьіслов дискредитировать полицию ?
6 Не ехала на расстоянии , а перла по центру "не более 1 метр от края дороги, с правой стороньі дороги"
- Свідок, ви бачив як Василь вдарив Миколу довбнею по голові?
- Нє, але я чув такий звук, немовби вдарили по чомусь порожньому