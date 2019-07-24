 Спонсор террористов "ЛНР" Ефремов вышел из СИЗО в Старобельске: С политикой не завязываю. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Александр Ефремов вышел из СИЗО около 8 утра. Никаких вещей в руках не нес. Его встретил адвокат Евгений Солодко на внедорожнике", - говорится в сообщении.
В машине политика сопровождали двое представителей правоохранительных органов.
В интервью Ефремов сказал, что направит свои силы на отбеливание репутации - и своей личной, и Партии регионов, которая уже не существует.
"Для меня главная задача - доказать, что я как член Партии регионов совсем невиновен", - отметил он.
Ефремов также указал, что, несмотря на нынешнюю неопределенность, это не значит, что он завязывает с политикой.
Напомним, 22 июля Апелляционный суд Киева после трех лет в СИЗО изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест.
Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что дело Ефремова передадут в Киев.
Как сообщалось ранее, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.
Ефремова содержали в СИЗО в Старобельске.
зєбєнь заряжаєт дожді-пістолєти
Ви знаєте, у мене аж рот відкрився. Я просто не очікував такого віртуозного кроку. Це удар під дих від Зеленського мені, як луганчанину. Мені здавалось, що Данілов вже давно помер або десь спокійно відпочиває на островах.
Відкриваю новини і читаю, що: "Президент України Володимир Зеленський призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова."
Це як страшний сон, який не може зупинитись, ти намагаєшся прокинутись і нічого не виходить.
Данілова мало хто пам'ятає в Україні, але в Луганську його всі дуже добре знають. Це не просто місцевий царьок, корупціонер або звичайний держиморда, це бандит, який пережив Доброслава і успішно заправляв справами ще тривалий час. А в 90ті це треба було вміти вижити. Мало хто залишився.
Я навіть не кажу, що він був в партії регіонів, як будь-який поважаючий себе кримінальний авторитет.
Весь бізнес, підприємства, ринки, ларькі, магазини, жуліки, вори, правоохоронна структура, депутати були підзвітні тільки йому.
Звичайно він був в дуже добрих відносинах з Олександром Єфремовим, якого на днях відпустили додому. Звичайно весь бізнес та бюджет вони разом з іншими "колегами" успішно завжди ділили.
Я не знаю, що нас очікує, але що це буде смесь нових олігархів зі старими мафіозі, це я вже зрозумів.
А Путін про свої плани не забув, і тепер в нього тут багато старих друзів на нових посадах. - site.ua/semen.kabakaev/21533-zelenskiy-priznachiv-mafiozi-z-luganska-v-rnbo/
ну нехай спитає, якщо його раніше не шльопнуть.
Аль не люб кому старый барин?
Или сколько еще нужно подождать?