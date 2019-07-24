 "Делайте мост, чтобы транспорт ходил и этих фашистов-галичан здесь не было", - жительница оккупированного Луганска на КПВВ "Станица Луганская". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое требование женщина озвучила журналистам ТСН, которые сняли сюжет о ситуации на КПВВ. При этом она назвала украинцев "быдлом" и обвинила их в уничтожении старого моста.

"Мост нужно отремонтировать, чтобы транспорт ходил. Чтобы фашистов этих здесь не было - галичан... Мои родители в молодости приехали это быдло поднимать - украинское...", - сказала она.

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