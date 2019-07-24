 "Делайте мост, чтобы транспорт ходил и этих фашистов-галичан здесь не было", - жительница оккупированного Луганска на КПВВ "Станица Луганская". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое требование женщина озвучила журналистам ТСН, которые сняли сюжет о ситуации на КПВВ. При этом она назвала украинцев "быдлом" и обвинила их в уничтожении старого моста.
"Мост нужно отремонтировать, чтобы транспорт ходил. Чтобы фашистов этих здесь не было - галичан... Мои родители в молодости приехали это быдло поднимать - украинское...", - сказала она.
15 метров бетона, вьішки, дзотьі и крокодильі на всякий случай.
Колючка не поможет,
15 метров бетона, вьішки, дзотьі и крокодильі на всякий случай.
ЭТАВАШИЛЮДИ?
а может ну их нах?
Их ведь не изменить....
Кормильцами уже отработали, теперь подьімальщиками пристроились.
***** - паскудні маразматичні старі хвойди !
Розстріляти !!!
говноновость от двух окуевших от жары пенсионерок
это высший пилотаж журналистики
ПНХ старі суки, нах на засраху свою.. Там "галічан" і "хвошиздов" немає. Присмоктались тут упирі чортові !!
а потом...как-нибудь и мост... подвесной, веревочный...чтоб каждый шаг с кошелкой в зубах... как последний...
Здається там балотувався брательнік Мертвячука !
...ДЯ-КУ.Є-МО ..!! !..
Адже ти 5 років уперто і наполегливо працював над тим щоб це сталося. Може повісишся, чи з балкона стрибнеш?
Допустив до такого су..!
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Ти задоволений? Під гусениці танків, які будуть давити черговий Майдан, полізеш?
З глузду .....!?
1) Так, там є сепаратисти.
2) Сепаратистів меньшість
3) Ті, хто говорять як сепари, просто бояться за своє життя
4) Багато людей в ЛНР за Україну та говорять українською
Уверен, что все НАМНОГО печальнее
Ясно - кацапская фашистка, дочка кацапских переселенцев на украинскую территорию желает, чтобы украинцев не было в Украине, тк ее родители сюда когда-то приперлись.
Жалуется что нету денег а иначе бы уехала..., так надо дать денег и чтобы сваливала отсюда, а не платить постоянно ей пенсию...
Таким вот как это бабушка не давать пенсий и лишать украинского гражданства. Че с этим быдлом вроде этой бабушки будет дальше это уже забота россии