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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 "Делайте мост, чтобы транспорт ходил и этих фашистов-галичан здесь не было", - жительница оккупированного Луганска на КПВВ "Станица Луганская". ВИДЕО

Жительница оккупированного Луганска выразила требование побыстрее построить новый мост на КПВВ "Станица Луганская", чтобы "транспорт ходил и фашистов-галичан не было".

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое требование женщина озвучила журналистам ТСН, которые сняли сюжет о ситуации на КПВВ. При этом она назвала украинцев "быдлом" и обвинила их в уничтожении старого моста.

"Мост нужно отремонтировать, чтобы транспорт ходил. Чтобы фашистов этих здесь не было - галичан... Мои родители в молодости приехали это быдло поднимать - украинское...", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К следующим переговорам в Минске будут подготовлены идеи по восстановлению моста возле Станицы Луганской, - Зубко

Источник: https://censor.net.ua/v3139371
 
   
 Топ комментарии
 
Долбанная вата.. нах., пошла мразь медведчуковская!
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Мои родители приехали....Настало время ехай нахуй!
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тетке нужно срочно в голове у себя мост построить, из левого полушария в правое
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Слишком большая пропасть. Не получится.
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ну то як, "быдло украинское", вони нам сцятимуть в очі, а ми втиратимемось та цілуватимемо їх в сраки? "наші, *****, люді"!
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А разве нет статьи за разжигание межнациональной розни (или что-нибудь подобное?)? Посадить свинью жирную и пусть там разглагольствует о "мои родители приехали это быдло поднимать". И дать лопату и кирку в руки - пускай этот-же мост и строит. Хотя, нах он нужен - чтоб вот такое быдло в Украину лезло?
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Там нужен толстый , как гранёный стакан и кривой корень пастернака.Желательно сладкий.
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Было бы что комментировать. Она и подобные ей предпочитают русских фашистов. "Делайте мост, чтобы транспорт ходил и этих фашистов-галичан здесь не было", - жительница оккупированного Луганска на КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 1646 Только и всего. А то что назвала украинцев быдлом, то она судит только по себе и своему окружению, как и все люди в мире.
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а может всё-таки забор с колючей проволокой, а не мост.
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Колючка не поможет,
15 метров бетона, вьішки, дзотьі и крокодильі на всякий случай.
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MrC
Колючка не поможет,
15 метров бетона, вьішки, дзотьі и крокодильі на всякий случай.
"Делайте мост, чтобы транспорт ходил и этих фашистов-галичан здесь не было", - жительница оккупированного Луганска на КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 7138

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Да уж, украинцы быдло, а это голубая кровь. Это сразу видно по внешнему виду, изысканным манерам и безупречной дикции и речи. Привезли с какого-то мухосранска в товарняке, а воно уже Елита куле.
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Называет Украинцев быдлом и тут же говорит -постройте мост в Украину-Шизофрения полная
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не пытайтесь кацапов понять умом ...
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Ну это шоб она дальше ехала "быдло поднимать", курва лагерная.
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Оно хочет мост в Украину, но чтобы там не было украинцев.
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Ау...73%))))
ЭТАВАШИЛЮДИ?
а может ну их нах?
Их ведь не изменить....
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Це тварі жопоблока-за смерть на платформе
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Кацапня, которую завезли после Голодомора и урков на шахтьі работать.
Кормильцами уже отработали, теперь подьімальщиками пристроились.
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Я думаю не только не надо мост строить,но надо закрыть все КПП,на линии разделения, никого не пускать, укрепить там границу с минными полями и колючей проволокой и пусть это быдло само себя жует, а мы будем строить богатую и счастливую Украину. Будут стрелять-отвечать со всех видов оружия,пропахав снарядами на 10 км. вглубь. Как они к нам, так и мы к ним.
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Как тут уже писали, есть проблемы с населением уже освобождённых территорий - там большинство по-прежнему ничем не отличается от тех, кого мы увидели в репортаже. Будут срать и дальше.
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так а чого тоді "по харчі" в Україну? Тут же ж "хвошизды" Ні?? може на рЫспублики за харчами? Чи навіть на засраху?? Ні ???
***** - паскудні маразматичні старі хвойди !
Розстріляти !!!
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росия все разрушила, пусть сама и восстанавливает. и репарации платит.
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отлично бомбили украинцы, но разрушила россия. это все что надо знать о логики хохлов. самое смешное что вы реально не понимаете почему на донбасе вас ненавидят))))
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хочется спросить у нового преЗЕдента, нах нам это упоротое быдло??? мы этой сепарской швали из своих налогов до сих пор платим пенсии, за комуналку эти скоты не платят ибо "киевская Хунта" видите ли не может отключить воду и электрику этим организмам, под предлогом "тамжежнашылюди", а все, что они потребляют (электричество, вода...) уже 5 лет не оплачивается Украине от слова "вообще"...Огородить эту клоаку 5 метровым бетонным забором и все. Мы же наоборот, теперь будем аж из труселей выпрыгивать, чтобы вот эти твари, как вирус "рускавамира" были включены в тело свободной Украины. Это будет бравурно преподнесено, как "возвращение территорий". Вернуть территории в обмен на реальную независимость страны??? Нах эта падаль тут нужна за такую цену???
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так убейте их всех, быдло же можно убивать. удобнее всего это делать в газовых камерах, так же делали нефашисты из прошлого
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А сама то небойсь мразь козломордая, за пенсией гоняет к фашистам, пока такие твари живи не будет мира в Украине
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По відео видно. що є там адекватні люди. але таким є*анутим бабкам громадянство анулювати і за поребрик.
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Она гражданка Украины? Ну вот впаять ей года три за разжигание ненависти.
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Таких тварей надо отстреливать ,как бешеных собак.Иначе зараза начнет расползаться по всей Украине! Хотя я думаю начало ,положили сами граждане на этих выборах.
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Там таких 95 % ! Это с ними зеля хочет о чем то говорить !
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это их вы идете освобождать, стреляя в них и в их детей
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а ты не будешь стрелять если у тебя что-то отожмут типа территории
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эта бабка всю жизнь живет на донбасе, ты нет, кто у кого что отнимает, она у тебя или ты у нее?
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Про Чечню шонибудь проблеешь,мразише казламордое😂😂😂🌷
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чечне после 1 войны дали так то особый статус( фактически они были отдельным государством, со своими законами) но распорядись этим открыто напав на рф. за что получили кизды. вы в каком году донбасу статус дали и в каком году он на украину напал, напомни
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да знаю конечно что хохлам кроме как обосраться ответить нечего. ты даже не сотый которого простым вопросом я обоссывал
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Сколько вы там мирняка с детьми положили?***** иди тварь ватная.Сцу в твою пасть😂😂🌷
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Быдло видет только быдло, как говорится рыбак рябака...?!?!
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журналисты ТСН жгут
говноновость от двух окуевших от жары пенсионерок
это высший пилотаж журналистики
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"мои родители в молодости приехали сюда украинское бидло поднимать". !!! ))) А в мене чогось таке враження що радзитєли тієї старої кобили приїхали на сите життя в Україні. "поднимать" вони могли тільки свій облізлий хвіст,!!! Нібито цю кацапську мразоту хтось сюди звав з їх кацаських ******..
ПНХ старі суки, нах на засраху свою.. Там "галічан" і "хвошиздов" немає. Присмоктались тут упирі чортові !!
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Её надо простить и ждать , когда гундяй её определит в свой "рай" . Мост односторонний . По нему вата переходит , получает пенсию , покупает жратву и лекарства , переходит в ордло и дерьмом обливает Украину . Я и моя семья не готовы платить за этот позорный мост . Мне будут рассказывать , что там "наши" граждане . Прошло больше пяти лет . Нет там наших .
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Живи в заповеднике своем ватоголовая на кой тебе мост к фашистам, у вас там рай же бандеровцев нет, на русском говорить не запрещают, нахлебников и ЕС не кормите, процветайте чего еще надо
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без наших пенсий, регрессов. детских и других выплат процветать не особо получается ..
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а может сначала...РОВ ???
а потом...как-нибудь и мост... подвесной, веревочный...чтоб каждый шаг с кошелкой в зубах... как последний...
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всю эту кацапскую гадость нужно было гнать ещё в 91м ...
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Одна радость, петики перестали говорить, что эти земли с биомассой надо завоевать.
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Славянск на этих выборах почти полностью голосовал за оп.платформу.. если я правильно понимаю то в понимании жителей этого города их не освободили а оккупировали весной 2014го
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Як що слухати всіх умалішених, та умаскалічених, то життя не вистачить - кончені вони як бомжі зловонні, треба минати таких і забувати. Нема у бомжів права голосу.
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Зараз по ТВ .(112 КАНАЛ ) ..показують Щастя Луг обл ...як бидло *захищає жоппоблоковський вибір * Мертвячуків ... "Делайте мост, чтобы транспорт ходил и этих фашистов-галичан здесь не было", - жительница оккупированного Луганска на КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 9352.
Здається там балотувався брательнік Мертвячука !
...ДЯ-КУ.Є-МО ..!! !..
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Тебе сумління не мучає?
Адже ти 5 років уперто і наполегливо працював над тим щоб це сталося. Може повісишся, чи з балкона стрибнеш?
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А мо вашого баригу разом з вами !..

Допустив до такого су..!
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Взагалі то Мертвечук кум Путіла. Ти щось переплутав, старий маразматик.
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Якби ти допомагав, а не заважав, то вдалося б зробити більше. Але ж ти срав, срав та срав, працював на дискредитацію, понижував ретинг, а отже і впливовість і врашті твоя титанічна праця дала плоди.
Ти задоволений? Під гусениці танків, які будуть давити черговий Майдан, полізеш?
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Кому допомогати ? Мародерам *свинарчукам * ? .Чи таким ПРихвостням . як ти ?.
З глузду .....!?
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Так Мертвечуку вроде как Мародёр дал полный карт-бланш. Или выфсёврети? "Делайте мост, чтобы транспорт ходил и этих фашистов-галичан здесь не было", - жительница оккупированного Луганска на КПВВ "Станица Луганская" - Цензор.НЕТ 509
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Не давав. У переговорну групу той потрапив з подачі Меркель. Таки да, Зє! Люді всі брехуни.
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ачётакова,мижеадіннарот,пля... але пенсії та пожрать дайте,фашісти праклятие...
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Ви думаете що таке тільки на сході? Я таки розмови про страшних галічан чув від місцевих і на Полтавщині і на Черкащині не один раз. Методичка.
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13% Проголосовавших за Медведчука по всей Украине такие же зомби
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это не зомби...она всегда ненавидела Украину.еще с тех пор как родилась.
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Согласен,это последствия ещё советской пропаганды.россия просто умело ей воспользовалась
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никаких мостов, закрыть все кпп , пусть это быдло там вариться с обдроченцами и любителями русского мира
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Что-то подозрительно много "луганчан" говорят на украинском. Прямую речь тоже ТСН не всегда дают, пересказ никому не нужен. Попахивает пропагандистским пзджом. Что должен почерпнуть для себя человек из репортажа:
1) Так, там є сепаратисти.
2) Сепаратистів меньшість
3) Ті, хто говорять як сепари, просто бояться за своє життя
4) Багато людей в ЛНР за Україну та говорять українською
Уверен, что все НАМНОГО печальнее
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А ну и да, вишенка на торте - БИБЛЕЙСКАЯ, млять, отсылка на 8 казнь египетскую. Мол они уже столько пережили, простите идиотов.
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Вкрай потрібен Закон про колаборацію і про колаборантів. Який би припиняв, як мінімум, виплату соціальних виплат (пенсій, в т.ч.) колаборантам, навіть ментальним, з позбавленням активного і пасивного виборчгого права. Як максимум - позбавлення майнових прав, які були надані державою за пільговими цінами, а то й взагалі безоплатно (приватизація квартир, земельні паї, тощо) з вимогою повернути або майно, або ринкову його ціну в бюджет України. Але склад новообраної Верховної Ради на прийняття такого Закону - не піде. Бо навіть попередній склад, 8-го скликання, намагання окремих нардепів проштовхнути такий закон через комітет - забанив цю процедуру. Надто багато ментальних сепарів було в ній, і навіть у факціях БПП+НФ... А в цьому складі таких ментальних парашинців-ватникив - значно більше половини.
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ну ось скажіть будь ласка...я завжди був і буду проти донбасяо повернення в країну. УКРАЇНІ буде в повномо сенсі *******...вони каменю на камені не залишать від могил. дошок. пам"ятників і музеїв небесній сотні і АТОВЦЯМ! крові багато прольеться землю забирайте а населення за поребрік. це моя думка...а ви як хочете ...але горлопанити що там теж українці і ми всі українці. це пуста болтологія і демагогія....((
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"Мои родители в молодости приехали это быдло поднимать - украинское."

Ясно - кацапская фашистка, дочка кацапских переселенцев на украинскую территорию желает, чтобы украинцев не было в Украине, тк ее родители сюда когда-то приперлись.
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Как стало известно, будут созданы специальные места для занятия сепаратизмом: они будут защищены колючей проволокой и надежно охраняются. Здесь можно беспрепятственно заниматься сепаратизмом от 5 до 10 лет.
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Живий приклад того, як соєві боти за будьяку ціну намагаються відбілити свого роботодавця і обісрати Зєлєнского. Пам'ятаєте "торгівлю на крові"? Тоді порохоботи кричали " тамжєжнашилюді" і поливали лайном тих, хто блокував торгівлю з окуппованими територіями і не давав свинопепі заробляти гроші. А тепер ці самі порохоботи перезувшись в польті починають критикувати Зеленського за найменший натяк на послаблення контролю на кордоні з недореспубліками.
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Цензор не оперативно працює. Цей сюжет був показаний позавчора на клятому для запетьків каналі 1+1. От же ж прокацапський канал! Да, зайвохромосомні вісімвідсоткові?
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"Приехали украинское быдло поднимать...," не приехали а пригнали на украинскую землю в опустевшие от голодоморов дома на все готовое которое было сделано украинцами тяжким трудом..., не поднимать а разрушать.....
Жалуется что нету денег а иначе бы уехала..., так надо дать денег и чтобы сваливала отсюда, а не платить постоянно ей пенсию...
Таким вот как это бабушка не давать пенсий и лишать украинского гражданства. Че с этим быдлом вроде этой бабушки будет дальше это уже забота россии
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У кого есть желание кормить это животное с бешенством ватки?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Делайте мост, чтобы транспорт ходил и этих фашистов-галичан здесь не было", - жительница оккупированного Луганска на КПВВ "Станица Луганская". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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