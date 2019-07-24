EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
  284  6
Все про:Измаил (116) изнасилование (627) Одесская область (1802) Нацполиция (9765)

 Полиция Одесской области задержала подозреваемого в изнасиловании ребенка. ВИДЕО

О сексуальном насилии со стороны неизвестного мужчины девятилетний мальчик рассказал родственникам, к которым приехал в гости, и те сразу позвонили в полицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции в Одесской области.

"Правоохранители немедленно выехали на место происшествия и выяснили, что преступление было совершено на местном пруду, когда ребенок рыбачил. Злоумышленник подошел к мальчику со спины, закрыл рот ладонью и потащил к сторожевому домику, где изнасиловал", - говорится в сообщении. 

Подозреваемого установили в течение нескольких часов. Фигурант – 63-летний охранник пруда, он был задержан в селе, где живет.

Его действия квалифицированы по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса (изнасилование). Грозящее наказание – лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полицейские задержали рецидивиста за изнасилование девушки в Харьковской области. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3139352
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
охраннік пруда... мальчік рибачіл... Там запрєщєно рибачіть, ото дєдушка наказанійє придумав
 показать весь комментарий
 
Жаль не то сейчас время. Посадить бы его на кол... Посидел бы, подумал о своем не правильном поведении...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция Одесской области задержала подозреваемого в изнасиловании ребенка. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх