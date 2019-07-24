 Полиция Одесской области задержала подозреваемого в изнасиловании ребенка. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции в Одесской области.

"Правоохранители немедленно выехали на место происшествия и выяснили, что преступление было совершено на местном пруду, когда ребенок рыбачил. Злоумышленник подошел к мальчику со спины, закрыл рот ладонью и потащил к сторожевому домику, где изнасиловал", - говорится в сообщении.

Подозреваемого установили в течение нескольких часов. Фигурант – 63-летний охранник пруда, он был задержан в селе, где живет.

Его действия квалифицированы по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса (изнасилование). Грозящее наказание – лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

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