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 Пулеметчики, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, провели полевые соревнования, - пресс-центр ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оперативно-тактической группе "Север" состоялись соревнования среди пулеметчиков подразделений, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения.

Основная цель соревнований - проверить уровень полевой выучки воинов, усовершенствовать их теоретические знания и практические навыки, необходимые для выполнения задач, говорится в сообщении штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

"Участники соревновались в нескольких номинациях: испытание физических кондиций, тактические действия обслуживающего в обороне, при попадании в засаду, а также в наступлении. Каждая номинация включала в себя отдельные упражнения по результатам которых определялись лучшие расчеты пулемета ПКМ. Кроме этого, пулеметчики сдавали зачет по тактической медицине. В частности, нужно было быстро наложить жгут-турникет и эвакуировать условно раненого с поля боя. По результатам соревнований был определен лучший расчет, который вскоре будет соревноваться на первенство Объединенных сил", - рассказали в штабе ООС.

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Пулеметчики, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, провели полевые соревнования, - пресс-центр ООС 01
Пулеметчики, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, провели полевые соревнования, - пресс-центр ООС 02
Пулеметчики, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, провели полевые соревнования, - пресс-центр ООС 03
Пулеметчики, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, провели полевые соревнования, - пресс-центр ООС 04
Пулеметчики, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, провели полевые соревнования, - пресс-центр ООС 05
Пулеметчики, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, провели полевые соревнования, - пресс-центр ООС 06
Пулеметчики, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, провели полевые соревнования, - пресс-центр ООС 07
Пулеметчики, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, провели полевые соревнования, - пресс-центр ООС 08
Пулеметчики, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, провели полевые соревнования, - пресс-центр ООС 09
Пулеметчики, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, провели полевые соревнования, - пресс-центр ООС 10

Источник: https://censor.net.ua/v3139346
 
 
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Лента за лентою набої подавай, український кулеметник більше сепарів вбивай!!!))))
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Полевые соревнованиЯ или полевоЕ соревнование.
Редактор то у Вас хоть есть? Пулеметчики, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, провели полевые соревнование, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 1554
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)) с полем! опубликуйте пста фоты их трофеев! )
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Чим важче в навчанні,тим легше в бою. Героям слава!
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Цензор.НЕТВидеоОбществоПулеметчики, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, провели полевые соревнования, - пресс-центр ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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