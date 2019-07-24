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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество, За рубежом
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Все про:задержание (5434) Россия (73407) Навальный (385)

 "Вышел из дома побегать и купить жене цветы. Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в полиции", - в Москве снова задержали Навального. ВИДЕО

Полиция Москвы в очередной раз задержала российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Навальный рассказал на своей странице в Инстаграм. По его словам произошло это утром, когда он хотел совершить небольшую пробежку и купить цветы жене Юлии, которая сегодня празднует свой день рожденья.

"Правду говорят, что спорт иногда вреден. Вышел из дома сегодня побегать и купить жене цветы - у нее сегодня день рожденья. Юля, привет, с днем рожденья. Возле подъезда маленький автобус с ОМОНОм и меня задержали... Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в отделении полиции", - говорит Навальный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Он выживает из ума, как любой правитель, сидящий на троне слишком долго", - Навальный после "8 шайб" от Путина сравнил его с Брежневым и Мао Цзедуном. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3139343
 
 
 Топ комментарии
 
Навальный это "проэкт" кремля. Если бы он реально был оппозиционером, то его бы уже давно убили....
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Петю в трусиках будут задерживать? Я бы на это глянул.
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Батарейки заменят, и выпустят. Первый раз что ли ?
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скоро и у нас такое будет - одни рост ,полный одобрям и главное - кто не с нами тот против нас )))
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Петю в трусиках будут задерживать? Я бы на это глянул.
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Мародер - ты про Коломойского? Ну он самый большой вор за последние 5 лет. Или у тебя мародерство не связано с воровством?
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я бы посмотрел как он бегает и даже не надо его в первый раз задерживать)))
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На Вову в червоних трусиках ми вже намилувалися!
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люди у нас, как оказалось, зеленые, ну и страна такого же цвета - зеленого дерь.... "Вышел из дома побегать и купить жене цветы. Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в полиции", - в Москве снова задержали Навального - Цензор.НЕТ 8272
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тебя наручниками приковали???? не хочешь жить с такими людьми вали нахер.... тебя ни кто не держит... вали в мордор
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а нашо мені знати про цього ФСБшного провокатора ?!
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Бегал в трусах с мобильным телефоном? Или в трусах за цветами ходил? Ну а если серезно, эти их мобильные сьемки то в полиции то в автозаке с улыбками на лицах уже поднадоели, толку от их митингов за ограждениями в окружении полицаев.
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не более чем клапан для спуска газов))
в разе чего их просто поименно задержат, как героя новости, да и то, если не впадлу ментам будет.
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Я не знаю что он там бегал и вообще не хочу обсуждать. Но зачем писать совершенно дебильный вопрос про бегал в трусах с телефоном? Потому что да, 99% людей сейчас бегают с телефоном. Музыку ты с чего слушать собраешься?
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Навальный хоть в трусах, а наш преЗЕдент может и без трусов на пианино играть
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Диалог касательно более глубокого использования русского языка на Донбассе возможен. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает RBC.ua.
По его словам, это соответствует Европейской хартии о языках и не противоречит украинской Конституции.
Разумков отметил, что красная линия в этом вопросе определена так, что украинский язык является единственным государственным языком в Украине.
Комментируя замечание, что такая же аргументация звучала при принятии "закона Кивалова-Колесниченко" в 2012 году, Разумков заявил, что тогда не было войны.
"Это была не попытка найти точки, по которым можно объединить общество, а это, к сожалению, использовали как точку, вокруг которой можно собрать свой электорат, - сказал Разумков и добавил что ему обидно сравнение 2с представителями бывших политических элит".
Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык мог бы получить статус регионального на территории Донецкой и Луганской областей после референдума.
Также напомним, что в Авдеевке Донецкой области родители пишут жалобы и протестуют против перехода их школы на украинский язык. Большинство родителей, дети которых переходят в 6−7 классы, хотят оставить обучение на русском.
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Навальный это "проэкт" кремля. Если бы он реально был оппозиционером, то его бы уже давно убили....
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Ему не нужно быть агентом кремля, достаточно просто, чтобы у тебя складовалось такое впечатление. Навальный - полезный дурачок.
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100% - кремлёвская выхлопная труба для наивных, заодно ещё и стукач
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мне больше интересно про то
как на луганском направлении наши укрепления собрались разбирать со своей стороны
а перед этим ефремова из сизо выпустили с каких то куёв, явно не просто так
можите бросить в меня тапочек
но есть большие шансы шо до нового года Луганск опять будет наш
псы. ... с кем теперь донецкие малоросы олимпийские игры будут проводить?
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Кандидат в президенти в труселях йде за квітами, що ше казати....
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Батарейки заменят, и выпустят. Первый раз что ли ?
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И еще ***** будет визжать на весь мир что в Украине ущемляют рузьгоязычных?
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На кой ляд мне знать, что творится эРэФии.
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Работа у него такая - сидеть в полиции и нарываться на штрафы, а то какой же это революционер и борец за народное счастье?
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***

иногда кажется, что периодичность, с которой арестовывают навального,
четко совпадает с частотой зарядки батареи в прослушке
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Бл.. , вышел в трусах ,Ленке цветов купить ,и тут эти ,, маски шоу . "Вышел из дома побегать и купить жене цветы. Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в полиции", - в Москве снова задержали Навального - Цензор.НЕТ 862.
"Вышел из дома побегать и купить жене цветы. Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в полиции", - в Москве снова задержали Навального - Цензор.НЕТ 2680.
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Навальный, чей крым?
Как говорила Лидия Аркадьевна, звезда ютюба: Во всём виноват Навальный! :D
Вот я ему не верю, он просто красивая картинка с приятным голосом, в белоснежной рубашке, в дорогом костюме жестикулируя красивыми руками делает иллюзию оппозиции. Кстати, понаблюдайте за его жестикуляцией. Эти музыкальные пальцы - его главное оружие.
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Долбо**ская Бензоколонка, это прэлэсно ! )))
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Бутербродный теперь до конца жизни будет ходить или в трусах или в одежде без карманов... чтобы наркоту некуда было ему подкинуть!
)))))))))
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Я другой такой страны не знаю,где так вольно дышит челавек...
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Тю, удивил.
Аваковские орлы просто убивают тех, кто случайно проходил рядом.
Как оправдание - он не хотел быть свидетелем или нефуй гулять по улице, если мы тут пьяные стреляем
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И статью накатали - за совращение бабушек!"Вийшов з дому побігати і купити дружині квіти. Зараз, як дурень, у трусах, перебуваю в поліції", - в Москві знову затримали Навального - Цензор.НЕТ 1496
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Вышел из дома побегать и купить жене цветы. Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в полиции", - в Москве снова задержали Навального. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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