 "Вышел из дома побегать и купить жене цветы. Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в полиции", - в Москве снова задержали Навального. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Навальный рассказал на своей странице в Инстаграм. По его словам произошло это утром, когда он хотел совершить небольшую пробежку и купить цветы жене Юлии, которая сегодня празднует свой день рожденья.
"Правду говорят, что спорт иногда вреден. Вышел из дома сегодня побегать и купить жене цветы - у нее сегодня день рожденья. Юля, привет, с днем рожденья. Возле подъезда маленький автобус с ОМОНОм и меня задержали... Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в отделении полиции", - говорит Навальный.
в разе чего их просто поименно задержат, как героя новости, да и то, если не впадлу ментам будет.
По его словам, это соответствует Европейской хартии о языках и не противоречит украинской Конституции.
Разумков отметил, что красная линия в этом вопросе определена так, что украинский язык является единственным государственным языком в Украине.
Комментируя замечание, что такая же аргументация звучала при принятии "закона Кивалова-Колесниченко" в 2012 году, Разумков заявил, что тогда не было войны.
"Это была не попытка найти точки, по которым можно объединить общество, а это, к сожалению, использовали как точку, вокруг которой можно собрать свой электорат, - сказал Разумков и добавил что ему обидно сравнение 2с представителями бывших политических элит".
Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык мог бы получить статус регионального на территории Донецкой и Луганской областей после референдума.
Также напомним, что в Авдеевке Донецкой области родители пишут жалобы и протестуют против перехода их школы на украинский язык. Большинство родителей, дети которых переходят в 6−7 классы, хотят оставить обучение на русском.
как на луганском направлении наши укрепления собрались разбирать со своей стороны
а перед этим ефремова из сизо выпустили с каких то куёв, явно не просто так
можите бросить в меня тапочек
но есть большие шансы шо до нового года Луганск опять будет наш
псы. ... с кем теперь донецкие малоросы олимпийские игры будут проводить?
иногда кажется, что периодичность, с которой арестовывают навального,
четко совпадает с частотой зарядки батареи в прослушке
.
Как говорила Лидия Аркадьевна, звезда ютюба: Во всём виноват Навальный! :D
Вот я ему не верю, он просто красивая картинка с приятным голосом, в белоснежной рубашке, в дорогом костюме жестикулируя красивыми руками делает иллюзию оппозиции. Кстати, понаблюдайте за его жестикуляцией. Эти музыкальные пальцы - его главное оружие.
)))))))))
Аваковские орлы просто убивают тех, кто случайно проходил рядом.
Как оправдание - он не хотел быть свидетелем или нефуй гулять по улице, если мы тут пьяные стреляем