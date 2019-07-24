 "Вышел из дома побегать и купить жене цветы. Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в полиции", - в Москве снова задержали Навального. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Навальный рассказал на своей странице в Инстаграм. По его словам произошло это утром, когда он хотел совершить небольшую пробежку и купить цветы жене Юлии, которая сегодня празднует свой день рожденья.

"Правду говорят, что спорт иногда вреден. Вышел из дома сегодня побегать и купить жене цветы - у нее сегодня день рожденья. Юля, привет, с днем рожденья. Возле подъезда маленький автобус с ОМОНОм и меня задержали... Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в отделении полиции", - говорит Навальный.

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