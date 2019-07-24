 В оккупированном Судаке фотографы избили туристов, отказавшихся доплатить за снимок с орлами. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись избиения опубликовал на своей странице в соцсети пользователь Сандро Кириак.

"Случилось это 22 июля 2019 года у стен Судакской крепости, как говорят друзья - эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих", - пишет он в комментарии к записи.

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