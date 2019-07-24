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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 В оккупированном Судаке фотографы избили туристов, отказавшихся доплатить за снимок с орлами. ВИДЕО

В оккупированном Судаке фотографы избили двоих туристов, которые отказались доплачивать за фотографии с орлами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись избиения опубликовал на своей странице в соцсети пользователь Сандро Кириак.

"Случилось это 22 июля 2019 года у стен Судакской крепости, как говорят друзья - эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих", - пишет он в комментарии к записи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вместо Флоры будет Ленин: в Никитском ботаническом саду оккупанты заменят статую богини плодородия бюстом вождя пролетариата

Источник: https://censor.net.ua/v3139329
 
   
 Топ комментарии
 
Русский мир бессмысленный и беспощадный
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Причиной аварии на атомной подлодке "Лошарик" стало импортозамещение украинских аккумуляторов российскими.
"Уже в доке, разбираясь с инцидентом, эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея. Взрыв был очень мощным. Аккумулятор, очевидно, стал и источником нарастающего объемного горения. Было установлено, что глубоководная станция типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились в Украине. После нападения на Украину в 14 году аккумуляторы АС-31, находящейся на гарантийном обслуживании завода-производителя, заменили на российские литий-ионные батареи."
и "искандерам стало не до смеха"
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Русский мир бессмысленный и беспощадный
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То есть, ты против российских патриотов из Крыма??? Это же крымская самооборона, а те побитые, вероятно, были из украинской ДРГ.
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Причиной аварии на атомной подлодке "Лошарик" стало импортозамещение украинских аккумуляторов российскими.
"Уже в доке, разбираясь с инцидентом, эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея. Взрыв был очень мощным. Аккумулятор, очевидно, стал и источником нарастающего объемного горения. Было установлено, что глубоководная станция типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились в Украине. После нападения на Украину в 14 году аккумуляторы АС-31, находящейся на гарантийном обслуживании завода-производителя, заменили на российские литий-ионные батареи."
и "искандерам стало не до смеха"
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двоголовим півнем не кожен може похвалитись. мутанти того коштують
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автопортрет? хорошо вышел, жизненно так..
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У Димитрика проблеми, бо він боровся з кацапами, порохоботами…, а тепер зрозумів, що ця боротьба привела сепарів до влади.
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Не гони ...Ваш Пецик -барига п *ять В окупованому Судаку фотографи побили туристів, які відмовилися доплатити за світлину з орлами - Цензор.НЕТ 4627 рочків керував !.
П*ЯТЬ !...
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Керував, але керування не є злочином. До того ж головне у моєму коментарі не Порошенко, а ваша невизначеність щодо підтримки або боротьби із сепарами.
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Ваша порохоботська невизначеність і привела в депутати кума фуйла (і Пецика до речі ) .. В окупованому Судаку фотографи побили туристів, які відмовилися доплатити за світлину з орлами - Цензор.НЕТ 6759

Не прикидуйся *овечкою * .
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"ця боротьба привела сепарів до влади". - Коли ти вже прокинешся?
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Ну, до чернобыльских мутантов, заселяющих Украину им ещё далеко.
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пусть "спасибо" скажут что орла не натравили))
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Правильно. Ибо нех. туристам делать на окупированной территории
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Танці москальских бабуїнів, в Москву би вже зарізали, треба Судак прейменувати в Могадишо.
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похоже туристам есчо и повезло. тем, шо унитазов в крыму пока нет. а так, за отказ оплачивать фоту "крымский арёл на краю унитаза с орлом" афрокавказцы моглы бы и зарэзать!!
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Чого це, спочатку пилили бензопилою, потім ті шматки шкультигали на мінні поля.
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Вам мабуть як історику відомо, а можливо будуть цікаві факти розмінування під час ДСВ.



Спустя 70 лет после завершения Великой Отечественной войны с некоторых документов был снят гриф «секретно». Речь в настоящей статье пойдет о так называемых «разминёрах», которые были мобилизованы согласно постановлению Государственного Комитета Обороны СССР № 5216 от 19 февраля 1944 г. «О привлечении организаций Осоавиахима к работам по разминированию и сбору трофейного и отечественного имущества в районах, освобожденных от немецкой оккупации».
Мобилизованными оказались подростки допризывного возраста, фактически дети. Пройдя краткий инструктаж и недолгое обучение, они осуществляли разминирование освобожденных от немецкой оккупации территорий. Не имея должной подготовки и качественного снаряжения, многие из них погибли... Информации о точном количестве погибших нет до сих пор, однако свидетельства непосредственных участников тех событий заставляют предположить, что эта цифра достаточно велика.
На полях, еще не успевших остыть от пыла сражений, продолжал оставаться смертоносный металл, способный уносить жизни людей и в послевоенное время. Одной из главных проблем первого послевоенного десятилетия стали неразорвавшиеся снаряды и авиабомбы, продолжающие стоять на взводе мины, прочее боеспособное оружие. Всё это требовалось убрать, и притом как можно скорее.
Профессиональные саперы были на фронте, поэтому снять их с боевых участков и перенаправить в тыл не представлялось возможным. Начинался 1944 год, фронт двигался на Запад, а в тылу продолжал оставаться очень опасный противник - мины
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Подростки, желающие проявить себя, отличиться, показать свою значимость, не осознавали опасности, которую несли в себе оставленные на полях сражений боеприпасы. До сих пор нет единой статистики о том, сколько юношей и девушек погибло на работах по разминированию.
В середине 1950-х информация о «разминёрах» загадочным образом исчезла из архивов, словно их и не было вовсе. В 2009 году кинокомпанией «Мост-Медиа» был снят фильм «Рябиновый вальс», основанный на реальных событиях - работе «разминёров» в Оштинском районе Вологодской области (режиссер А.М. Семёнова). Некоторые воспоминания вологодских «разминёров» сохранились и вошли в региональный краеведческий альманах «Вытегра» (подготовила к печати и собрала К.Н. Логинова). Вот фрагмент из этого сборника.
«...Был один из ярких солнечных дней июля 1944 года. Юноши и девушки с рюкзаками, вещмешками заполнили просторный кабинет райфо старого здания райисполкома. Мне было поручено регистрировать их. Едем на разминирование полей Ошты!
У каждого на руках мобилизационная повестка райисполкома, в которой сказано, что надлежит взять с собой постельное белье, кружку, ложку.
Меня лично пригласили перед отъездом в Ошту в райком комсомола и сообщили, что формируется батальон минеров из числа комсомольцев и несоюзной молодежи и что я включена в состав батальона.
- Принимаю это как почетное задание Родины, - сказала я.
- Без ордена не возвращайтесь, - напутствовала меня секретарь райкома Анастасия Кузина.
Сколько нас отъезжало в тот день в Ошту, точно не помню. Но, наверное, не меньше 50 человек. Прощание с родителями было таким же волнующим и трогательным, как проводы ребят на фронт. Плакали родители, плакали сами мобилизованные, ибо ехали не на увеселительную прогулку, а на очень опасную работу, связанную с риском для жизни. В глубине души каждый из нас понимал, что не всем суждено вернуться домой живыми и невредимыми, но каждый надеялся на благополучный исход...
Во время учебы мы познакомились с минерами, приехавшими из других деревень. Они присоединились к нам и тоже изучали минно-подрывное дело. Обучение вел начальник штаба Иван Карпов. На учебу ушло 10 дней. Потом был экзамен. Из тех, кто сдал экзамен на «отлично», были назначены командиры взводов и отделений. Я стала командиром отделения первого взвода Тамары Котовской.
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После войны свою принадлежность к работам по разминированию освобожденных от оккупации территорий доказать стало невозможно, так как официальных документов, имеющих юридическую силу, не выдавалось.
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вывод - не занимайтесь глупостями, этого никто не оценит
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а отрезанные органы продавали в Гейропу В окупованому Судаку фотографи побили туристів, які відмовилися доплатити за світлину з орлами - Цензор.НЕТ 6502
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В молодости играли в компьютерные игры, теперь статьи сочиняют...
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На канале НТВ новый художественный триллер "Бензопила".
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Я сам до окупації з сім'єю відпочивав та фотографував дзеркалкою у Судаку. Тепер у мене лише фотографії, бо у Крим тепер ні ногою. Чудові там краєвиди, але відпочинок мені псували місцеві та приїжджі кацапи. З кримськими татарами і українцями не було взагалі проблем.
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перед входом в главные ворота крепости большая площадь и магазин-кафешечка а также остановка это в районе уютного там ещё база отдыха лвжд и сокол/сбу/
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А ще там була кобила та кінь, на яких катали за гроші усіх бажаючих
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Сейчас еще мусора приедут и посадят туристов на бутылки для полного ощущения всех глубин. Рузьке мире

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не ну это все таки хозяева орлов . считай не обидно . вот если бы москалей продавцы кукурузы отфигачили В окупованому Судаку фотографи побили туристів, які відмовилися доплатити за світлину з орлами - Цензор.НЕТ 7716
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Не Судатская крепость, а Генуэзкая. А так ничего нового, бабок меньше, люди злее
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Перші фортифікації Сугдеї побудували візантійці у VI - VII століттях. Окремі оборонні споруди ("Приморське укріплення" на березі бухти с. Уютне) були зведені задовго до приходу сюди Візантії ще в IV ст. н.е.[1]

В окупованому Судаку фотографи побили туристів, які відмовилися доплатити за світлину з орлами - Цензор.НЕТ 5908


Залишки Кирилівських казарм
Згодом фортецею заволоділи хозари, у X-XII століттях - знову візантійці. В XIII столітті Сугдея стає центром венеціанської колонії, але поступово генуезці витіснили своїх суперників із Криму. В 1365 році вони захопили Солдайю (генуезька назва Судака), а потім і весь південний берег. Більшість будівель Судацької фортеці, що збереглись до наших днів, належать генуезькому періоду, тому її іменують «генуезькою».
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Все нормально. Бьют всех, кто отказываеться от двухголового атавизма. Нормальная практика "дикого мира" !
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Здравствуй, туристический московский мир ! Радость и удовлетворение получишь ...по голове !
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А на суде,фотографы скажут,що главарь банды Орёл В окупованому Судаку фотографи побили туристів, які відмовилися доплатити за світлину з орлами - Цензор.НЕТ 3167
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Так что все десять фотографов снимали, поэтому так и дорого. Это типа как на Красной дорожке, почувствуй себя звездой
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Можно вечно наблюдать за тем, как кацапы ****** кацапов.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ оккупированном Судаке фотографы избили туристов, отказавшихся доплатить за снимок с орлами. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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