 В оккупированном Судаке фотографы избили туристов, отказавшихся доплатить за снимок с орлами. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись избиения опубликовал на своей странице в соцсети пользователь Сандро Кириак.
"Случилось это 22 июля 2019 года у стен Судакской крепости, как говорят друзья - эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих", - пишет он в комментарии к записи.
"Уже в доке, разбираясь с инцидентом, эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея. Взрыв был очень мощным. Аккумулятор, очевидно, стал и источником нарастающего объемного горения. Было установлено, что глубоководная станция типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились в Украине. После нападения на Украину в 14 году аккумуляторы АС-31, находящейся на гарантийном обслуживании завода-производителя, заменили на российские литий-ионные батареи."
и "искандерам стало не до смеха"
П*ЯТЬ !...
Не прикидуйся *овечкою * .
Спустя 70 лет после завершения Великой Отечественной войны с некоторых документов был снят гриф «секретно». Речь в настоящей статье пойдет о так называемых «разминёрах», которые были мобилизованы согласно постановлению Государственного Комитета Обороны СССР № 5216 от 19 февраля 1944 г. «О привлечении организаций Осоавиахима к работам по разминированию и сбору трофейного и отечественного имущества в районах, освобожденных от немецкой оккупации».
Мобилизованными оказались подростки допризывного возраста, фактически дети. Пройдя краткий инструктаж и недолгое обучение, они осуществляли разминирование освобожденных от немецкой оккупации территорий. Не имея должной подготовки и качественного снаряжения, многие из них погибли... Информации о точном количестве погибших нет до сих пор, однако свидетельства непосредственных участников тех событий заставляют предположить, что эта цифра достаточно велика.
На полях, еще не успевших остыть от пыла сражений, продолжал оставаться смертоносный металл, способный уносить жизни людей и в послевоенное время. Одной из главных проблем первого послевоенного десятилетия стали неразорвавшиеся снаряды и авиабомбы, продолжающие стоять на взводе мины, прочее боеспособное оружие. Всё это требовалось убрать, и притом как можно скорее.
Профессиональные саперы были на фронте, поэтому снять их с боевых участков и перенаправить в тыл не представлялось возможным. Начинался 1944 год, фронт двигался на Запад, а в тылу продолжал оставаться очень опасный противник - мины
В середине 1950-х информация о «разминёрах» загадочным образом исчезла из архивов, словно их и не было вовсе. В 2009 году кинокомпанией «Мост-Медиа» был снят фильм «Рябиновый вальс», основанный на реальных событиях - работе «разминёров» в Оштинском районе Вологодской области (режиссер А.М. Семёнова). Некоторые воспоминания вологодских «разминёров» сохранились и вошли в региональный краеведческий альманах «Вытегра» (подготовила к печати и собрала К.Н. Логинова). Вот фрагмент из этого сборника.
«...Был один из ярких солнечных дней июля 1944 года. Юноши и девушки с рюкзаками, вещмешками заполнили просторный кабинет райфо старого здания райисполкома. Мне было поручено регистрировать их. Едем на разминирование полей Ошты!
У каждого на руках мобилизационная повестка райисполкома, в которой сказано, что надлежит взять с собой постельное белье, кружку, ложку.
Меня лично пригласили перед отъездом в Ошту в райком комсомола и сообщили, что формируется батальон минеров из числа комсомольцев и несоюзной молодежи и что я включена в состав батальона.
- Принимаю это как почетное задание Родины, - сказала я.
- Без ордена не возвращайтесь, - напутствовала меня секретарь райкома Анастасия Кузина.
Сколько нас отъезжало в тот день в Ошту, точно не помню. Но, наверное, не меньше 50 человек. Прощание с родителями было таким же волнующим и трогательным, как проводы ребят на фронт. Плакали родители, плакали сами мобилизованные, ибо ехали не на увеселительную прогулку, а на очень опасную работу, связанную с риском для жизни. В глубине души каждый из нас понимал, что не всем суждено вернуться домой живыми и невредимыми, но каждый надеялся на благополучный исход...
Во время учебы мы познакомились с минерами, приехавшими из других деревень. Они присоединились к нам и тоже изучали минно-подрывное дело. Обучение вел начальник штаба Иван Карпов. На учебу ушло 10 дней. Потом был экзамен. Из тех, кто сдал экзамен на «отлично», были назначены командиры взводов и отделений. Я стала командиром отделения первого взвода Тамары Котовской.
Залишки Кирилівських казарм
Згодом фортецею заволоділи хозари, у X-XII століттях - знову візантійці. В XIII столітті Сугдея стає центром венеціанської колонії, але поступово генуезці витіснили своїх суперників із Криму. В 1365 році вони захопили Солдайю (генуезька назва Судака), а потім і весь південний берег. Більшість будівель Судацької фортеці, що збереглись до наших днів, належать генуезькому періоду, тому її іменують «генуезькою».