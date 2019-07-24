 Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс, - советник президента Потураев. ВИДЕО

Об этом он сказал в эфире ATR, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют [украинские] паспорта, как бы рискованно это ни было. В Крыму, я имею в виду, под оккупацией, под репрессиями. Для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Он не приемлет пыток, трусости, слабости", — сказал Потураев.

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