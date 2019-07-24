EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
  90  1
Все про:Киев (17730) наркотики (1545) Нацполиция (9765)

 Нелегальный "магазин" китайских "авторских наркотиков" ликвидирован в Киеве. ВИДЕО

Столичный полицейские ликвидировали группу наркоторговцев, которые распространяли китайские "авторские наркотики"через интернет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Поліцейська хвиля" на Еспресо ТВ. 

Также читайте: В порту Черноморска обнаружено 2 тонны краски из Ирана, содержащей прекурсор для изготовления наркотиков, - Госпогранслужба. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3139287
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Авторские!? это объясняет некоторые странности в поведении… Но не объясняет почему Меркель трясло.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНелегальный "магазин" китайских "авторских наркотиков" ликвидирован в Киеве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх