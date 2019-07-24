 Нелегальный "магазин" китайских "авторских наркотиков" ликвидирован в Киеве. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Поліцейська хвиля" на Еспресо ТВ.
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Mamay1648
Авторские!? это объясняет некоторые странности в поведении… Но не объясняет почему Меркель трясло.
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24.07.2019 00:55
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