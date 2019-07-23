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 Украинец вез из России анаболики на более миллиона гривен, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители установили, что данный груз был незаконно перемещен через границу с территории России на территорию Украины.

Вчера поздно вечером в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы и сотрудниками СБУ в рамках проведения совместной специальной пограничной операции "Граница-2019" пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую границу препаратов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

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По предварительно полученной от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы информации о возможной противоправной деятельности на одном из направлений государственной границы был выслан совместный пограничный наряд. В дальнейшем межведомственная группа, проверяя участок госграницы в районе н.п. Дмитровка, вблизи границы обнаружила и задержала гражданина Украины, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Наряду с мужчиной, который оказался жителем одного из пограничных населенных пунктов, находились 4 ящика с препаратами, которые, вероятно, содержат анаболические стероиды. В ящиках было более 2560 упаковок с ампулами, флаконами и таблетками. Всего - 70 тысяч таблеток и около 60 тысяч ампул. Сумма оценки задержанного товара может достигать более миллиона гривен.

Правоохранители установили, что данный груз был незаконно перемещен через границу с территории России на территорию Украины.

За нарушение пограничного режима и незаконное пересечение государственной границы Украины относительно 62-летнего мужчины составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП. Также в рамках уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 201 "Контрабанда" УК Украины, груз передан компетентным правоохранительным органам для проведения дальнейших следственных действий.

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Украинец вез из России анаболики на более миллиона гривен, - Госпогранслужба 01
Украинец вез из России анаболики на более миллиона гривен, - Госпогранслужба 02
Украинец вез из России анаболики на более миллиона гривен, - Госпогранслужба 03
Украинец вез из России анаболики на более миллиона гривен, - Госпогранслужба 04

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Украинец вез из России анаболики на более миллиона гривен, - Госпогранслужба 05
Украинец вез из России анаболики на более миллиона гривен, - Госпогранслужба 06
Украинец вез из России анаболики на более миллиона гривен, - Госпогранслужба 07
Фото: dpsu.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/v3139263
 
 
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Тепер прийдеться довго віджиматися на турніках та брусах.
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Мабуть бізнесмен Циля віз у свій аптечний ларьок.
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это в смысле мойра жаберман? сестричка шыкаладного любителя дамбасни ?
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"На более миллиона гривен"- очі не ріже?
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а може, він все життя мріяв стати самим сильним
клята хунта руйнує мрії!
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На миллион! Да не может быть---ой! Знал бы народ какой контрабас с РФ по лекарствам уже лет 10 ганяют на самом деле---да выздоровел бы с хода. Там на лярды в месяц запросто---прибыль чистую имею в виду.
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Додумался... Да, учитывая "рукожопость "рассеян", от этих анаболиков, не бицепсы расти будут, а член - усыхать...(Хотя, вообще-то, у большей части анаболиков один из "побочных" эффектов, именно такой - знакомый врач, рассказывал... Однако, от европейских, хотя-бы, мышцы, действительно, увеличиваются ...).
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияУкраинец вез из России анаболики на более миллиона гривен, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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