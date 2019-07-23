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 Журналисты передали Зеленскому материалы собственного расследования убийства Шеремета. ВИДЕО

Коллеги Павла Шеремета Дариас Богуцкий и Эдуард Чекин передали президенту Владимиру Зеленскому собственное расследование убийства журналиста.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", расследование передали во время доклада полицейских о состоянии дела.

В материалах журналисты заявляют, что убить Павла могли из-за его расследования исчезновения телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского, с которым работал Павел в Беларуси.

"Я уверен, что корень этого связан с убийством Дмитрия Завадского. Шеремет никогда не переставал расследовать это. Я это точно знаю. За несколько месяцев до его смерти мы с ним говорили об этом и он никогда не мирился с тем, что даже не нашли тело Завадского", - сказал Богуцкий.

В свое время Павел Шеремет снимал фильм об исчезновении людей в Беларуси, среди них был и Дмитрий Завадский.

Фильм называется "Дикая охота", он рассказывает о судьбах пропавших в Беларуси политиков Юрия Захарченко и Виктора Гончара, журналиста Дмитрия Завадского и бизнесмена Анатолия Красовского. Все они открыто выступали против власти. Шеремет долго боролся за то, чтобы фильм пустили в эфир российского телеканала ОРТ. В Беларуси этот фильм заблокирован.

Отмечается, что полиция пока считает преждевременным называть фамилии подозреваемых в причастности к убийству Шеремета.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/v3139223
 
   
 Топ комментарии
 
Понятное дело что не за обычное обгавкивание политиков идут на убийство журналиста. Лука такая же мразь как и Хуйло ничем не брезгует даже убийством.
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тобі що, гавкнути нікуди, зебіл?
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путін дав наказ вбити, щоб шантажувати лукашенка. Так вже було з Гією Гонгадзе! І люди поруч з вбитим були ті самі, Альона Притула!!!! Ключ до розкриття цих двох злочинів це Притула!
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Понятное дело что не за обычное обгавкивание политиков идут на убийство журналиста. Лука такая же мразь как и ***** ничем не брезгует даже убийством.
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жрналисты вместо следователей, през вместо суда
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А вони тут причім, журналісти ж натякнули на причетність БАцьки до вбивства...
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Брешуть колеги - наводять на хибний слід.
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Звідки впевненість про хибність версії?
Ви ведете власне розслідування?
Чи самі розробляли ліквідацію Павла?
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Коли його вбили, я продивився його останні публікації. І знаючи контекст політичного життя в Україні зробив певні висновки. Вони підтвердились, коли переляканий Порошенко звернувся до ФБР щодо допомоги в розслідуванні. Ще більше вони підтвердились, коли почали запускатись абсурдні версії.
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какой смысл не называть фамилии, если дело действительно связано с расследованием Шеремета, то заказчики всё равно себя узнали.
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Якщо справа дійсно пов'язана з цим розслідуванням, то замовник може бути лише один тоді... Нагадаю, що Завадський зник у Білорусі і підтримував опозицію до Бацьки.
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Исходя из того что реформированный Порошенко суд выпустил даже реально известных убийц Гандзюк, представляете какую банду мы грели последие 5 лет!?
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якщо все вирішує ЗЕ--то навіщо ВР..? він і там був і то сказав і того наказав і тому доручив...
лайте декілька помічників і не потрібно міністрів?
конституцію переписати?
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Не зря же Порох обнимался с бацькой. Был дан сигнал, Лукашенко понял, что настал весьма удобный момент, и им воспользовался, чтобы уничтожить своего давнего врага. Бацька может сказать спасибо Порошреку за дружбу и поддержку.
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Не смешите мои колени.
Бацька про этого деятеля никогда не слышал.
А то, что он нашел член на помойке и начал тыкать в любовницу Литвина вот и повод.
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Зе -тоже юрист,новая команда во всех силовых структурах на подходе,так что и эта версия будет пущена в расследование.Молодцы журналисты.Притула -чёрная вдова.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЖурналисты передали Зеленскому материалы собственного расследования убийства Шеремета. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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