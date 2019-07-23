 Журналисты передали Зеленскому материалы собственного расследования убийства Шеремета. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", расследование передали во время доклада полицейских о состоянии дела.

В материалах журналисты заявляют, что убить Павла могли из-за его расследования исчезновения телеоператора ОРТ Дмитрия Завадского, с которым работал Павел в Беларуси.

"Я уверен, что корень этого связан с убийством Дмитрия Завадского. Шеремет никогда не переставал расследовать это. Я это точно знаю. За несколько месяцев до его смерти мы с ним говорили об этом и он никогда не мирился с тем, что даже не нашли тело Завадского", - сказал Богуцкий.

В свое время Павел Шеремет снимал фильм об исчезновении людей в Беларуси, среди них был и Дмитрий Завадский.

Фильм называется "Дикая охота", он рассказывает о судьбах пропавших в Беларуси политиков Юрия Захарченко и Виктора Гончара, журналиста Дмитрия Завадского и бизнесмена Анатолия Красовского. Все они открыто выступали против власти. Шеремет долго боролся за то, чтобы фильм пустили в эфир российского телеканала ОРТ. В Беларуси этот фильм заблокирован.

Отмечается, что полиция пока считает преждевременным называть фамилии подозреваемых в причастности к убийству Шеремета.

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Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".