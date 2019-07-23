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 В приграничной с Украиной Брянщине загрязняют местные реки, которые впадают в Десну, - эколог. ВИДЕО+ФОТО

В приграничной с Украиной Брянской области РФ местные реки Вабля и Бабинец превращены в сточные канавы и отравляют реки Судость и Десну. Сточные воды сливаются в реку в районе Стародубских очистных сооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блог эколога Александра Чернова.

"Молочный гигант ТнВ "Сыр Стародубский", убив речку Бабинец, принялся гадить в соседнюю реку Судость? Жители города Почеп пожаловались накануне, что какое-то предприятие снова сбросило в местную реку Судость, одну из самых полноводных и больших водных артерий Брянской области, какую-то ядовитую жутко воняющую гадость белесого цвета. Очень напоминающую ту, которую почти два года назад, согласно решению суда, сбросил в другом брянском райцентре Севск в реку Сев крупный производитель свежих сыров "Умалат", - сообщил он.

"По словам немногочисленных очевидцев из числа местных жителей, некоторых из которых работали на молокозаводе, пару дней назад из Стародуба прибыла машина с огромной, вероятно, 30-ти тонной цистерной чего-то белого и страшно вонючего. Всю эту гадость где-то вечером слили на поле фильтрации ООО "Почеп-Молоко". Оно в результате оказалось переполненным. Отрава быстро ушла в Судость. Последствия не заставили себя ждать: стала массово дохнуть рыба - особенно много ее всплыло кверху брюхом у Козарезовского моста - это пригород Почепа",  - сообщил эколог.

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"Поднятая шумиха заставила выехать на место представителя МЧС и санитарных врачей. Последние взяли пробы речной воды - результаты наверняка будут известны через пару или чуть больше дней. Пока брали пробы, мимо по поверхности воды, затянутой белесой пленкой, проплывали фрагменты белой творожистой массы. "Стоять рядом с рекой было невыносимо - так дурно от нее пахло, а проще говоря, воняло!"- рассказала общественница Александра Сулейманова.

В приграничной с Украиной Брянщине загрязняют местные реки, которые впадают в Десну, - эколог 01

Источник: https://censor.net.ua/v3139215
 
 
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они все равно не видят своего будущего, поэтому живут одним днем. И к стати Почеп не сильно русськое название
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Кацапи це людоподобні істоти - шкідники, тому боротись з ними потрібно як зі шкідниками!
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Не сруть, а гадять. І називають свої душі заГАДочними.
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Гадять вони, а страждатимуть Чернігів і далі Київ
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http://fotoinform.net/news/novosti-na-ukrainskom-yazike/u-kropivnitskomu-vidbulasya-aktsiya-dopomozhit-ingulu-video.html
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомВ приграничной с Украиной Брянщине загрязняют местные реки, которые впадают в Десну, - эколог. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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