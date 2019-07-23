 В 2004, 2014 году не было никакой победы, и революции не произошло. Это красивые бренды, как миф про козаччину, - Кипиани. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

00:12 "Сверка часов"

06:12 Покупка ZIKа Медведчуком, увольнение с телеканала

13:27 Прошлое Медведчука

21:02 Цензура в украинской журналистике

29:02 Темники

34:35 Акции журналистов против политической цензуры, журналистская солидарность

42:40 "Журналистская революция" 2004 года

48:45 Ответственность перед зрителем

56:15 Доверие и СМИ

58:40 Журналисты и псевдо журналисты

1:02:40 "Историческая правда" и музей-архи прессы

1:10:10 Книга "Последнее дело Стуса"

1:11:45 Про политику и бизнесс

1:13:10 Политический опыт

1:18:55 Современные политические партии: социальный лифт или социальная катапульта

1:26:38 Президентство Петра Порошенко и его будущее в политике

1:30:04 Война: Виктор Гурняк

1:38:05 Неочевидный прогноз

Напомним, 14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.

7 июля украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Согласно данным подсчета ЦИК, ОПЗЖ занимает второе место на внеочередных парламентских выборах партийным спискам с результатом около 13,05%