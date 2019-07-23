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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:история (1609) Кипиани (19) майдан (3912) Медведчук (941) СМИ (3198) цензура (1136) Братущак (21)

 В 2004, 2014 году не было никакой победы, и революции не произошло. Это красивые бренды, как миф про козаччину, - Кипиани. ВИДЕО

Историк и журналист Вахтанг Кипиани в интервью рассказал об угрозах монополизации медиа Виктором Медведчуком, о прошлом и будущем кума президента России, об истории цензуры СМИ в независимой Украине, про свои исторические проекты и "походы" в политику, а также прокомментировал современную ситуацию в украинской политике.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:12 "Сверка часов"
06:12 Покупка ZIKа Медведчуком, увольнение с телеканала
13:27 Прошлое Медведчука
21:02 Цензура в украинской журналистике
29:02 Темники
34:35 Акции журналистов против политической цензуры, журналистская солидарность
42:40 "Журналистская революция" 2004 года
48:45 Ответственность перед зрителем
56:15 Доверие и СМИ
58:40 Журналисты и псевдо журналисты
1:02:40 "Историческая правда" и музей-архи прессы
1:10:10 Книга "Последнее дело Стуса"
1:11:45 Про политику и бизнесс
1:13:10 Политический опыт
1:18:55 Современные политические партии: социальный лифт или социальная катапульта
1:26:38 Президентство Петра Порошенко и его будущее в политике
1:30:04 Война: Виктор Гурняк
1:38:05 Неочевидный прогноз

Напомним, 14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).

Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.

В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.

Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.

7 июля украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Согласно данным подсчета ЦИК, ОПЗЖ занимает второе место на внеочередных парламентских выборах партийным спискам с результатом около 13,05%

Источник: https://censor.net.ua/v3139188
 
   
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Там картинка якась ?
В мене взагалі порожньо.
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А название в стиле Мвдечука В 2004, 2014 году не было никакой победы, и революции не произошло. Это красивые бренды, как миф про козаччину, - Кипиани - Цензор.НЕТ 4469 Цензор у вас мозг усох аль как В 2004, 2014 году не было никакой победы, и революции не произошло. Это красивые бренды, как миф про козаччину, - Кипиани - Цензор.НЕТ 6511
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«Зомбирование, подкрепленное инстинктом самосохранения»---авторитаризм
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Потому что не было такой цели. Шайка негодяев снесла другую шайку негодяев у власти и сама заняла ее место придумав этому шухеру красивое название *революция достоинства*.
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Ну почему не изменилось? Тарифы выросли, кассирши в суперах на украинский перешли.
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так и должно было быть. Тарифы должны быть экономически обоснованны. Я не согласен платить за каких-то бабулек из своего кармана.

и за украинский язык - спасибо.
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Але контрреволюція і зовнішнє втручання зробили свою справу.
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Не-а, в 2014 г. барыга развел зека как лоХА, и занял его место. Революция произошла 21 июля 2019 г.
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Была не революция, а олигархический междусобойчик, с переделом схем и потоков в результате в пользу победившей группировки.
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И Запад это знает? Почему же не скажет как есть? В 2004, 2014 году не было никакой победы, и революции не произошло. Это красивые бренды, как миф про козаччину, - Кипиани - Цензор.НЕТ 9925
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А зачем ему это? Его интересует наш карпатский лес и наша дешевая рабочая сила и прочие ресурсы а не сильная конкурентноспособная им страна.
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а не сильная конкурентноспособная им страна.\\\\\\\\\\\\\

А вы думаете, судя по всему шо творится, мы хоть за 200 лет такой страной бы стали?

Наши же высрали шо Польшу будем догонять лет 50(если она остановится)

Обидно шо Запад визжит о "ценностях", а сам такое говно((
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идинах, кипиани.
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Это проще всего сказать. Но разве он не прав?
Обидно, досадно такое слышать. Но если выключить пропаганду и включить мозги, то очевидно, что так все и есть. К сожалению..
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пропаганда - это у вас на раше. У нас мы своими глазами видели революцию, те кто был на Майдане конечно а не под шахтой бухал.
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Побыли 5лет украинцами, со стороны даже казалось,что состоялась нация, готовая отстаивать свою землю, нация, которую начали уважать в мире Но к сожалению это была лишь иллюзия Большинство так и осталось малороссами и совками, уставшими на диванах от войны и жаждущих халявы.
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Согласен Революция это то что было в 1917 года, а у нас это просто смена рыл у корыта...
Ни один олигарх который причастен к обнищанию-геноциду всей нации не был ни уничтожен, ни посажен пожизненно с конфискацией, что же это за революция которая не меняет систему... это фуфел...
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а в 1917 не смена рыл? назовите хоть 1 революцию в мире за все времена, где не смена рыл? значит, ни одной революции никогда не было?
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1917 произошла принудительная смена рыл, кукловодов и смена системы в целом, а у нас те же кукловоды, что и были остались на местах, только поменяли рыла кукол у власти которыми они управляли... как в 2004 так ив 2014 годах...
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да что царская россия, что ссср потом - так же издевались над простыми людьми, то же воровство, беззаконие, постоянные попытки воевать с соседями. Принципиально ничего не поменялось.
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Были. Любая революция - это смена рыл. Хорошо, если в сторону улучшения рыл.
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Еще один сраный грузин будет учить нас нашей истории.
На себя посмотрите, лавашники.
Про..ть за пять дней войну - вот то вы называете успехом?
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Против крохотной Грузии кацапы ударили всем что имели практически - аж до ракет. У нас так же было? У Грузии было 2 самолета и 40к. солдиков. Офигеть - аж 5 дней продержались.
А не "всего лишь 5 дней"!
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Один из этих,как вы говорите, лавашников, определил сцаря как моржовую звезду, рискнёте на нечто подобное?
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Давай те политкорректнее - "гражданин Грузии, возможно, бывший". Так как написали вы - объявят расистом-ксенофобом и забанят. Грузин лучше не называть грузинами - меня за это банили, когда писал про воров-домушников в Киеве.
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Все правильно сказав. Протестні настрої нороду одна шобла використала проти іншої. Дуже шкода, але це гірка правда.
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Ше скажіть шо мощі не лікують рак, або навіть краб, а молитва не помагає від нежиті.(апчхи)
Так нахабно брехати гріх і вони будуть "горіти вічно", ті хто каже то шо ви сказав.
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А что?
И про козаков нам брехали(лгали)?

А еще что скажут? Может и Ярилы и Перуна нету? И может еще планете не 6000 лет? Да нуивона. В 2004, 2014 году не было никакой победы, и революции не произошло. Это красивые бренды, как миф про козаччину, - Кипиани - Цензор.НЕТ 4781
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Он говорит козаччина фейк. Эй в танке, прием.
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он прав...украинской нации не существует, есть жители страны Украина, которым абсолютно насрать что будет с их страной, лишь бы газ был дешевый
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От про 2004 він так дарма. Перший Майдан дуже багато чого змінив. І мова не тільки про свободу слова і інші демократичні свободи. Ми мали рекордні іноземні інвестиції - до 10-11 млрд баксів на рік. Для порівняння, при Кучмі - 1,5-2,5 млрд. баксів.

Завдяки першому Майдану ми нарешті зажили нормально! З 2004 по 2008 зарплати виросли в кілька разів, 1000 баксів в Києві не були захмарною зарплатою, їх багато хто отримував.
В 2007 українці купили 550 тис. нових машин, в 2008 - 623 тис. - це рекорд за всю історію України! Для довідки, в 2018 - 76 тис. Житло масово купували, хоча воно в баксах було рази в 2 дорожче, ніж зараз!
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В 2004-м формально власть даже не захватывали, так что это даже не революция. А в 2014-м все было как положено, кровища, захваты почты и телеграфа и тд и тп.
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Ну оксамитова революція в Чехословаччині теж була без крові і захоплень...
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Идиотский вопрос:почему в результате второго Майдана к нам поприпирались зелёные человечки, ихтамнеты и прочая шваль,а во время первого даже близко ни один кизяк не приехал,не пересёк границу и т.д?
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Бо в 2004 парашка була значно слабшою, ну і Кучма виявився притомнішим за Яника і не просив ввєсті вайска...
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Наконец то майданутым дошло,а они в 2013 свое доказывали.Откинули государство на десятки лет назад.Барыгу поменяли на барыгу.
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Сейчас украинцы живут и строят идею о своем государстве на основе мифов.
Миф о великом прошлом, которого не было. Миф об исключительности. Миф о том, что нам все должны. Миф о том, что мы щит(shit) Европы. Миф о некой революции 2014 года из той же оперы.
Пора уже наконец принять реальность и от нее отталкиваться.
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Правильно, реальність така - на нас напали кацапи їх треба знищувати.... або здатись... або зійтись десь посередині.
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И это верно. а сейчас как в саге Звёздных Войн - Возвращение Надежды! У 2004, 2014 роках не було ніякої перемоги, і революції не відбулося. Це красиві бренди, як міф про козаччину, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 7539
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Какая то чурка анализирует ситуацию в Украине.
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Якась чукча критикує якусь чурку. У 2004, 2014 роках не було ніякої перемоги, і революції не відбулося. Це красиві бренди, як міф про козаччину, - Кіпіані - Цензор.НЕТ 7560
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В 2014г победа была!
Победило *****, заимев Крым и Донбасс.
Проевропейская власть оказалась не такой уж и проевропейской, с рейтингом 8%.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ 2004, 2014 году не было никакой победы, и революции не произошло. Это красивые бренды, как миф про козаччину, - Кипиани. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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