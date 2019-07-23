 В 2004, 2014 году не было никакой победы, и революции не произошло. Это красивые бренды, как миф про козаччину, - Кипиани. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"
00:12 "Сверка часов"
06:12 Покупка ZIKа Медведчуком, увольнение с телеканала
13:27 Прошлое Медведчука
21:02 Цензура в украинской журналистике
29:02 Темники
34:35 Акции журналистов против политической цензуры, журналистская солидарность
42:40 "Журналистская революция" 2004 года
48:45 Ответственность перед зрителем
56:15 Доверие и СМИ
58:40 Журналисты и псевдо журналисты
1:02:40 "Историческая правда" и музей-архи прессы
1:10:10 Книга "Последнее дело Стуса"
1:11:45 Про политику и бизнесс
1:13:10 Политический опыт
1:18:55 Современные политические партии: социальный лифт или социальная катапульта
1:26:38 Президентство Петра Порошенко и его будущее в политике
1:30:04 Война: Виктор Гурняк
1:38:05 Неочевидный прогноз
Напомним, 14 июня стало известно, что телеканал ZIK купил соратник Медведчука Тарас Козак, нардеп от "Оппозиционного блока". Козак также является владельцем телеканалов NewsOne и "112 Украина".
Он объединил три свои информационные телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK - в медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов (бывший руководитель телеканалов "112 Украина", NewsOne и Прямого канала).
Сразу после известия о продаже ZIK с канала уволились журналисты Кипиани, Недзельский, Рахманин, Даниленко и ряд других. Также телеканал покинул глава медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.
Партия "Народный фронт" потребовала созвать в связи со сменой собственника телеканала заседание СНБО.
В Администрации президента 19 июня состоялась встреча с бывшими работниками телеканала ZIK, которые уволились из канала после его покупки Козаком.
Народный депутат Егор Соболев обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить в Украине телеканалы, скупленные агентом Кремля Виктором Медведчуком.
7 июля украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".
Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".
Согласно данным подсчета ЦИК, ОПЗЖ занимает второе место на внеочередных парламентских выборах партийным спискам с результатом около 13,05%
В мене взагалі порожньо.
и за украинский язык - спасибо.
а не сильная конкурентноспособная им страна.\\\\\\\\\\\\\
А вы думаете, судя по всему шо творится, мы хоть за 200 лет такой страной бы стали?
Наши же высрали шо Польшу будем догонять лет 50(если она остановится)
Обидно шо Запад визжит о "ценностях", а сам такое говно((
Обидно, досадно такое слышать. Но если выключить пропаганду и включить мозги, то очевидно, что так все и есть. К сожалению..
Ни один олигарх который причастен к обнищанию-геноциду всей нации не был ни уничтожен, ни посажен пожизненно с конфискацией, что же это за революция которая не меняет систему... это фуфел...
На себя посмотрите, лавашники.
Про..ть за пять дней войну - вот то вы называете успехом?
А не "всего лишь 5 дней"!
Так нахабно брехати гріх і вони будуть "горіти вічно", ті хто каже то шо ви сказав.
И про козаков нам брехали(лгали)?
А еще что скажут? Может и Ярилы и Перуна нету? И может еще планете не 6000 лет? Да нуивона.
Це ще що ?
Завдяки першому Майдану ми нарешті зажили нормально! З 2004 по 2008 зарплати виросли в кілька разів, 1000 баксів в Києві не були захмарною зарплатою, їх багато хто отримував.
В 2007 українці купили 550 тис. нових машин, в 2008 - 623 тис. - це рекорд за всю історію України! Для довідки, в 2018 - 76 тис. Житло масово купували, хоча воно в баксах було рази в 2 дорожче, ніж зараз!
Миф о великом прошлом, которого не было. Миф об исключительности. Миф о том, что нам все должны. Миф о том, что мы щит(shit) Европы. Миф о некой революции 2014 года из той же оперы.
Пора уже наконец принять реальность и от нее отталкиваться.
Победило *****, заимев Крым и Донбасс.
Проевропейская власть оказалась не такой уж и проевропейской, с рейтингом 8%.