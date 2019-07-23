 В Киеве на Печерске полыхает квартира, жильцы других заблокированы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", возгорание возникло в доме на Кловском спуске.
На месте ЧП прибыли пять пожарных машин, несколько карет "скорой помощи" и сотрудники "Киевгаза". Отмечается, что в результате пожара на этаже в квартирах заблокированы люди.
О жертвах или пострадавших ничего неизвестно.
"В Киеве на Печерске очень серьёзный пожар. Присвоена повышенная сложность. Едут дополнительные силы спасателей", - пишет сайт dtp.kiev.ua.
По состоянию на 13:40 пожарным удалось подключить брандспойт и начать тушение огня.
Особенно повезло тем что снизу
Приехали 2 машины и обе без воды, минут двадцать ругались кто должен был приехать с водой, потом с пол часа искали гидрант, не нашли. В результате поехали к себе
заправляться водой, пока начали тушить сгорел класс и весь чердак. А да забыл, дежурный офицер пешком быстрее прибежал чем приехали машины.
Бывал там, давненько правда....
удивило море наркоманов, криминальных личностей и то что хачики держат все рынки...
Не знаю как сейчас..
Угадал?
Расскажи как ваши женщины спины нитками бреют лучше...
Всем будет интересно...
Порохоботские?
Становится опасно жить в одном доме с Порохоботами!
Огнеопасно!
Ну действительно , не подать воду за 15 мин это уж слишком . !
все что вниз - зальется с гарью, копотью и хренью до...выбросить
впечатляет сосед-соседка, на фото справа, этаж вверх...такая безмятежная и любопытная...