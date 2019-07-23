 В Киеве на Печерске полыхает квартира, жильцы других заблокированы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", возгорание возникло в доме на Кловском спуске.

На месте ЧП прибыли пять пожарных машин, несколько карет "скорой помощи" и сотрудники "Киевгаза". Отмечается, что в результате пожара на этаже в квартирах заблокированы люди.

О жертвах или пострадавших ничего неизвестно.

"В Киеве на Печерске очень серьёзный пожар. Присвоена повышенная сложность. Едут дополнительные силы спасателей", - пишет сайт dtp.kiev.ua.

По состоянию на 13:40 пожарным удалось подключить брандспойт и начать тушение огня.

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