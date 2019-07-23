 Пожар уничтожил квартиру на столичном Печерске: хозяйка погибла, эвакуированы 12 жильцов дома. ВИДЕО (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", возгорание возникло в доме на Кловском спуске.

На месте ЧП прибыли пять пожарных машин, несколько карет "скорой помощи" и сотрудники "Киевгаза". В результате пожара в соседних квартирах оказались заблокированы люди.

По состоянию на 13:20 пожарным удалось подключить брандспойт и начать тушение огня.

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Как позже сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, в 13:22 пожар был локализован, а в 13:30 ликвидирован.

"Пожар возник в одной из квартир на 5-м этаже 7-этажного жилого дома. Кроме того, на верхних этажах на балконах находились люди, которые не могли самостоятельно выйти из-за сильного задымления и высокой температуры. Также, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, спасатели не могли своевременно встать на уличные пожарные гидранты, поскольку на них находились припаркованные автомобили – пришлось тратить драгоценное время на поиск водителей припаркованных автомобилей.

Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 12 человек с верхних этажей. В квартире, где возник пожар, спасатели нашли тело женщины 1948 года рождения.

Причина возникновения пожара выясняются правоохранительными органами", - говорится в сообщении.