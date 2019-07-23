 Пожар уничтожил квартиру на столичном Печерске: хозяйка погибла, эвакуированы 12 жильцов дома. ВИДЕО (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", возгорание возникло в доме на Кловском спуске.
На месте ЧП прибыли пять пожарных машин, несколько карет "скорой помощи" и сотрудники "Киевгаза". В результате пожара в соседних квартирах оказались заблокированы люди.
По состоянию на 13:20 пожарным удалось подключить брандспойт и начать тушение огня.
Как позже сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, в 13:22 пожар был локализован, а в 13:30 ликвидирован.
"Пожар возник в одной из квартир на 5-м этаже 7-этажного жилого дома. Кроме того, на верхних этажах на балконах находились люди, которые не могли самостоятельно выйти из-за сильного задымления и высокой температуры. Также, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, спасатели не могли своевременно встать на уличные пожарные гидранты, поскольку на них находились припаркованные автомобили – пришлось тратить драгоценное время на поиск водителей припаркованных автомобилей.
Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 12 человек с верхних этажей. В квартире, где возник пожар, спасатели нашли тело женщины 1948 года рождения.
Причина возникновения пожара выясняются правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
Особенно повезло тем что снизу
Приехали 2 машины и обе без воды, минут двадцать ругались кто должен был приехать с водой, потом с пол часа искали гидрант, не нашли. В результате поехали к себе
заправляться водой, пока начали тушить сгорел класс и весь чердак. А да забыл, дежурный офицер пешком быстрее прибежал чем приехали машины.
Бывал там, давненько правда....
удивило море наркоманов, криминальных личностей и то что хачики держат все рынки...
Не знаю как сейчас..
Угадал?
Расскажи как ваши женщины спины нитками бреют лучше...
Всем будет интересно...
Порохоботские?
Становится опасно жить в одном доме с Порохоботами!
Огнеопасно!
Ну действительно , не подать воду за 15 мин это уж слишком . !
бідні ж ті сусіди...
все что вниз - зальется с гарью, копотью и хренью до...выбросить
впечатляет сосед-соседка, на фото справа, этаж вверх...такая безмятежная и любопытная...
Кловський узвіз 14/24. Цілком пристойний будинок навпроти Правекс-банку. У 2004-му по лівий бік арки містилася територіальна виборча комісія. Мабуть якась бабка-зебілка увімкнула газову плиту і сіла дивитися новини по зомбоящику. А на 17-й секунді відеосюжету вона стрибнула у вікно. Дивістья уважно.
Зе (або жОппо)-лохторат.