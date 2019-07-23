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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17730) пожар (3593)

 Пожар уничтожил квартиру на столичном Печерске: хозяйка погибла, эвакуированы 12 жильцов дома. ВИДЕО (обновлено)

В центре Киева в одной из квартир жилого дома вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", возгорание возникло в доме на Кловском спуске.

На месте ЧП прибыли пять пожарных машин, несколько карет "скорой помощи" и сотрудники "Киевгаза". В результате пожара в соседних квартирах оказались заблокированы люди.

По состоянию на 13:20 пожарным удалось подключить брандспойт и начать тушение огня

Читайте также: В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 35 человек, во время пожаров - 21, - ГСЧС

Как позже сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, в 13:22 пожар был локализован, а в 13:30 ликвидирован.

"Пожар возник в одной из квартир на 5-м этаже 7-этажного жилого дома. Кроме того, на верхних этажах на балконах находились люди, которые не могли самостоятельно выйти из-за сильного задымления и высокой температуры. Также, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, спасатели не могли своевременно встать на уличные пожарные гидранты, поскольку на них находились припаркованные автомобили – пришлось тратить драгоценное время на поиск водителей припаркованных автомобилей.

Во время ликвидации пожара спасатели эвакуировали 12 человек с верхних этажей. В квартире, где возник пожар, спасатели нашли тело женщины 1948 года рождения.

Причина возникновения пожара выясняются правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3139152
 
 
 Топ комментарии
 
Тре запустить туди команду порохоботів, - вони своєю слиною заплюють любий пожар. )))
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Хоть так, а от зебилов вообще ничего не добиться, даже анализов...
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Ето пока еще работает правительство ПЭ. Так что не звизди У Києві на Печерську палає квартира, мешканці інших заблоковані - Цензор.НЕТ 2736
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Всё потому, что команда ЗЕ сократила финансирование пожарников.. вот вам и результат
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Тре запустить туди команду порохоботів, - вони своєю слиною заплюють любий пожар. )))
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Тре тро роз деяким користувачам. Ahuhu особливо.
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Хоть так, а от зебилов вообще ничего не добиться, даже анализов...
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Нуно зелепупику сыграть на рояле путиным!
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то полыхают пуканы ПЕТЮхов после того как опозорились с 8% ))
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Кто тебе порохоботу эту ересь сказал ? _____
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Да уж. Судя по активности пожарных им вообще все пох. Судя по действиям пожарных они собираются сжечь полностью дом чтобы на его месте построить многоетажку.
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Покращення от Зе.
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Ето пока еще работает правительство ПЭ. Так что не звизди
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Зато шампиков скоко можно выростить
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По ходу они подключаются к точке воды, которая или заблокирована, или в ней нету воды, или ещё что то.
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Они уже в смартфоне просто а туда воды еще не подвезли
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Верхние квартиры сгорят вместе с жильцами, нижние затопят вместе с ремонтом. Минусы жизни в многоквартирных муравейниках.
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И это только 5 этаж... 😬 А сколько понастроили 25-30 этажек... 😱
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Им предлагают платить ежемесячный абонемент пожарным . Но там живут супер жлобы . Это их проблема .
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А толку платить если нет техники ? Бабло распилят и всё. А жлобы живут в Конче у водички ! 😜
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Пожарник -самая почётная профессия на Западе.А у нас при Януковиче у меня немало их подсобничали после смены.Что украдёт на пожаре- то его.Неудивительно.
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Кловський узвіз 14/24. Цілком пристойний будинок навпроти Правекс-банку. У 2004-му по лівий бік арки містилася територіальна виборча комісія. Мабуть якась бабка-зебілка увімкнула газову плиту і сіла дивитися новини по зомбоящику.
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Судя по комментам, пердаки горят только зебилов, что порох таки прошел...
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Заздриш, мешканцю мухосранська. Ти приречений бути лузером за будь-якої влади. Так і повинно бути у цьому світі. "кто бьіл нічем - тот і будєт нічєм".
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ПЕСоголовый от радости запустил феерверк прямо в квартире
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Кацапчику, яка цікава цифрочка стоїть у твоєму ніку. Це що: мак-адреса твого лахтинського компа? Чи номер твого лісапеда. Ось цього:

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горела школа в Херсоне,давненько, в 400 метрах пожарная часть.
Приехали 2 машины и обе без воды, минут двадцать ругались кто должен был приехать с водой, потом с пол часа искали гидрант, не нашли. В результате поехали к себе
заправляться водой, пока начали тушить сгорел класс и весь чердак. А да забыл, дежурный офицер пешком быстрее прибежал чем приехали машины.
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хороший город ХЕРсоном не назовут....
Бывал там, давненько правда....
удивило море наркоманов, криминальных личностей и то что хачики держат все рынки...
Не знаю как сейчас..
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А на маскве как. Там хачи тебя вдувают систематически?
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Den4ik1771 - У Києві на Печерську палає квартира, мешканці інших заблоковані - Цензор.НЕТ 7909 ты хачик...?

Угадал?
Расскажи как ваши женщины спины нитками бреют лучше...
Всем будет интересно...
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Нет ваня,я Славянин и ваш (братцкий) ватный скот кошмарю в ЕС!
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В Херсоне... Он в Киеве недавно на Окружной возле Ашана торговые склады горели что весь Киев был в дыму. Приехали пожарные 6 машин с других раенов, и спрашивают у местных где можно воды заправить. Главного пожарного нач. смены посадили на велосипед и повезли показывать местную лужу где можно воды набрать. Короче склады горели пол дня пока выгорели полностью. У Києві на Печерську палає квартира, мешканці інших заблоковані - Цензор.НЕТ 7184
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Пожарні завжди їздять без води одне із самих стійких брехливих переконань
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так кто виноват что гидранты раскурочили или на металлолом сдали , мчс-ники ??
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Пожарные - просто метеоры, серьезная подготовка у МНС
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Чувак говорит - пожарные прибыли быстро , позиции заняли ,, там что то с водой . Давления воды нет , а в чём там проблема , пока не ясно . У Києві на Печерську палає квартира, мешканці інших заблоковані - Цензор.НЕТ 3273 .
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На 17-й секунді бабка-зебілка стрибнула у вікно. У кого великий монітор, придивіться буль ласка.
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Показать как горит дом и не указать какой номер дома. это все, что надо знать об уровне журналистики в Украине.
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порошенко восстановил нгу всу мвд погран и авто в медицину и в села и пожарникам с снарягой 5 лет выдавали --зелебот все просрал..зрада..
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Пердаки?
Порохоботские?
Становится опасно жить в одном доме с Порохоботами!
Огнеопасно!
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Ну, подключить колонку к гидранту минутное дело ,, может что то с самим гидрантом , или давления нет в водопроводе . АЦ с насосом нет , одна автолестница . хз . У Києві на Печерську палає квартира, мешканці інших заблоковані - Цензор.НЕТ 6109 .

Ну действительно , не подать воду за 15 мин это уж слишком . !
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"Гідрант" тепер тіпо "зєльоний", на газоні не видно.
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Ну шутить можно сколько угодно , а вот в натуре ,, из за идиотов , паркующихся на крышках люков ,колодцев с гидрантами , возможно и погиб человек . ! Пожежа знищила квартиру на столичному Печерську: господиня загинула, евакуйовано 12 мешканців будинку. - Цензор.НЕТ 1340 . Секунды промедления на пожаре ,иногда стоят жизней . А виноваты в итоге , оказываются пожарные .
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тим паче що ******* квартира повністю вигоряє за 7-11 хвилин
бідні ж ті сусіди...
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все что вверх - если все на сгорит, то закоптиться до...выбросить
все что вниз - зальется с гарью, копотью и хренью до...выбросить
впечатляет сосед-соседка, на фото справа, этаж вверх...такая безмятежная и любопытная...
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А нах. нам пожарная техника ? Нам нужен стеклянный мост ! 😂
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Відповів людям щодо адреси, але якісь зеби-жОппи заспамили.
Кловський узвіз 14/24. Цілком пристойний будинок навпроти Правекс-банку. У 2004-му по лівий бік арки містилася територіальна виборча комісія. Мабуть якась бабка-зебілка увімкнула газову плиту і сіла дивитися новини по зомбоящику. А на 17-й секунді відеосюжету вона стрибнула у вікно. Дивістья уважно.
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Ось і комент співробітниці МВС: власниця квартири, за 70 років, обмежено пересуваалася. До неї регулярно приходили люди, колективно розпивали спиртні напої.
Зе (або жОппо)-лохторат.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПожар уничтожил квартиру на столичном Печерске: хозяйка погибла, эвакуированы 12 жильцов дома. ВИДЕО (обновлено)
 
 
 
 
 
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