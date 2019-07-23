 Бойцы 93-й бригады уничтожили позицию российских оккупантов в районе Авдеевской промзоны. ВИДЕО беспилотника

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована на странице бригады в соцсети.

"Каждый раз, когда враг открывал огонь, в воздух поднимался коптер и фиксировал вражескую огневую точку. После этого был адекватный ответ. На видео зафиксировано полное уничтожение огневой позиции противника. Точность бьет все рекорды. Тем утром в цель удалось загнать 14 из 19 мин", - пишут авторы видео в комментарии к записи.

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