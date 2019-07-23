EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  1677  15
Материалы по теме:
Все про:война (3547) оккупация (6829) Россия (73394) уничтожение (285) Авдеевка (1545)

 Бойцы 93-й бригады уничтожили позицию российских оккупантов в районе Авдеевской промзоны. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 93-й ОМБр "Холодный Яр" уничтожили позиции российских оккупантов вблизи Авдеевской промзоны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована на странице бригады в соцсети.

"Каждый раз, когда враг открывал огонь, в воздух поднимался коптер и фиксировал вражескую огневую точку. После этого был адекватный ответ. На видео зафиксировано полное уничтожение огневой позиции противника. Точность бьет все рекорды. Тем утром в цель удалось загнать 14 из 19 мин", - пишут авторы видео в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Координаты есть?", - "Вот на планшете. И видео хорошее есть. "Птицей" сняли", - бойцы 53-й бригады обнаружили и уничтожили позиции оккупантов возле Горловки. ВИДЕО беспилотника

Источник: https://censor.net.ua/v3139134
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Только не надо в следующий раз было раскрывать тактику...
 показать весь комментарий
 
*** классическая танка (почти)))
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы Бійці 93-ї бригади знищили позицію російських окупантів у районі Авдіївської промзони - Цензор.НЕТ 2076
 показать весь комментарий
 
на 40-й секунде сепар красава - взлетел,как Гагарин..
 показать весь комментарий
 
 
Правильное перемирие, с одичалыми по-другому и быть не может.
 показать весь комментарий
 
"Тем утром в цель удалось загнать 14 из 19 мин....."Источник: https://censor.net.ua/v3139134
Я думаю, что 5 мин не пропали зря и тоже попали в цель: причесали зелёнку, где сепары справляют с утра свою нужду.....
 показать весь комментарий
 
 
Гут!Чергова партiя ********* полетiла спiвати з Кабздоном Етат день пабеди !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныБойцы 93-й бригады уничтожили позицию российских оккупантов в районе Авдеевской промзоны. ВИДЕО беспилотника
 
 
 
 
 
 вверх