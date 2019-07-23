 "Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и чокнутых украинцев", - российский телеканал подрезал цитату из американского фильма. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

В оригинале фильма звучит текст: "Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и чокнутых украинцев". Однако российский телеканал оборвал ее после слова "теща".

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