 "Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и чокнутых украинцев", - российский телеканал подрезал цитату из американского фильма. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".
В оригинале фильма звучит текст: "Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и чокнутых украинцев". Однако российский телеканал оборвал ее после слова "теща".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".
В оригинале фильма звучит текст: "Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и чокнутых украинцев". Однако российский телеканал оборвал ее после слова "теща".
Оригинал - Из русских ядерных зарядов можно собрать грязную бомбу способную уничтожить несколько кварталов.
Кацапский дубляж - Из этих зарядов можно собрать грязную бомбу в несколько раз мощней тех, что мы сбросили на Хиросиму и Нагасаки.
Еще вспомнился забавный момент в Телохранителе киллера, когда показывают кортеж жесткого восточноевропейского диктатора и кацапня озвучивает "Сербия", в то время как слева жирными титрами на английском "Belarus".
Що вже казати, коли у «Тарасі Бульбі» Миколи Гоголя, слово Україна, кругом замінили на «россія» ....
в рашке миллионы ********* у которых это вызовет лишнюю нац вражду
Навіть вислів такий придумали--шануймось!
Бред.
Предлагаю найти, вырезать из фильма (оригинал) эту фразу целиком и разгонять в соцсетях, СМИ, на форумах. Пусть все знают - на зли Украинца, иначе тебе ******
Это называется - на вору шапка горит)) Или - знает лисичка чью курочку съела))
Але Путєн @_йло!
Кацапи що усвідомили, те й написали.
Щодо "нельзя идти против природы, тещи" - вже усвідомили, а от далі усвідомлення ще не скоро прийде, Десь так, разом з другим розпадом Московії, бо після першого знову спробують "идти против чокнутых украинцев"". .
А цього першого розпаду ще не відбулося. Отже ще довго чекати на усвідомлення цієї цитати в повному обсязі.