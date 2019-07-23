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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество, За рубежом
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Все про:кино (1239) Россия (73394) цензура (1136)

 "Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и чокнутых украинцев", - российский телеканал подрезал цитату из американского фильма. ВИДЕО

Пользователи соцсетей заметили, что российский телеканал СТС вырезал из фильма "Ограбление по-итальянски" фразу про украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

В оригинале фильма звучит текст: "Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и чокнутых украинцев". Однако российский телеканал оборвал ее после слова "теща".

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Источник: https://censor.net.ua/v3139106
 
   
 Топ комментарии
 
Эффект Барбары Стрейзанд. Результат обратный, так никто бы и внимания не обратил, я вообще не знал и мне было похрен. А теперь появляются вопросы, зачем удалил, кто решил удалить, почему именно эту фразу, что это за комплексы такие вообще?
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в переводе на русский вообще не указана национальность наехавших на этого дилера
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А шо такое? Рюзьге, абыдна, да? 😂😂😂﻿
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Эффект Барбары Стрейзанд. Результат обратный, так никто бы и внимания не обратил, я вообще не знал и мне было похрен. А теперь появляются вопросы, зачем удалил, кто решил удалить, почему именно эту фразу, что это за комплексы такие вообще?
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Правильно сделали, что обратили внимание, я этот фильм до 2013 года видел без обрезанной фразы.
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Цензура зашкаливает, даже в переводах фильмов))
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Я когда-то смотрел American Assassin, там сюжет вращается вокруг ядерных зарядов, которые террористы то ли украли, то ли купили у русни, так там в кацапском дубляже четверть фильма "подправили". Полностью вырезали все упоминания о том, что ядерные заряды кацапские, хотя в оригинале это каждый раз упоминалось и еще в добавок все диалоги представителей американских спецслужб подправили в духе:
Оригинал - Из русских ядерных зарядов можно собрать грязную бомбу способную уничтожить несколько кварталов.
Кацапский дубляж - Из этих зарядов можно собрать грязную бомбу в несколько раз мощней тех, что мы сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

Еще вспомнился забавный момент в Телохранителе киллера, когда показывают кортеж жесткого восточноевропейского диктатора и кацапня озвучивает "Сербия", в то время как слева жирными титрами на английском "Belarus".
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Значит, до кацапья начинает доходить, что зря их царь попёр на Украину.
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Ничего там не начинает. Просто блокируют любую мало-мальски позитивную инфу об украинцах.
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Там КАЖДЫЙ знает - что можно, а что нельзя.
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Можна тільки уявити, що творила русская цензура перекладаючи фільми і книги з іноземних мов на русскій язик «общенаціонального общєнія»...Ми, українці, не знаючи світових мов, знайомились з Світом читаючи брехливі переклади кацапських перекладачів.
Що вже казати, коли у «Тарасі Бульбі» Миколи Гоголя, слово Україна, кругом замінили на «россія» ....
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ну и нормально, политкорректно.
в рашке миллионы ********* у которых это вызовет лишнюю нац вражду
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"Чокнутая" Украина опасна так же, как итальянская теща!
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Вот не знаю, почему эти кацапы вызывают у меня такое же чувство которое я испытываю при виде таракана? Фу, мерзость, где мой тапок?
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як же комусь хочеться буди власником великих досягнень, яких насправді немає.
Навіть вислів такий придумали--шануймось!
Бред.
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Виявляється, зараз "головний головняк" у кацапів трапився від того що медвед-чух не набрав абсолютної більшості. "Зю" для кацапів - геморой і вони самі не знають що тепер робити.
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Если кацапов трясет и они начинают блеять от одного упоминания о нас - Украинцах, то представьте себе насколько эти мрази исказили нашу историю.

Предлагаю найти, вырезать из фильма (оригинал) эту фразу целиком и разгонять в соцсетях, СМИ, на форумах. Пусть все знают - на зли Украинца, иначе тебе ****** "Я усвідомив давно: не можна йти проти природи, тещі та божевільних українців", - російський телеканал підрізав цитату з американського фільму - Цензор.НЕТ 6041
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Если кацапов трясет и они начинают блеять от одного упоминания о нас - Украинцах

Это называется - на вору шапка горит)) Или - знает лисичка чью курочку съела))
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в честь зебобиков?)))и шо теперь мы опять и им братушки ,и тем кто в овраге лошадь доедают?
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Вообще не удивительно. Мокши не один десяток лет пускают все силы на то, что бы украинцев выставить жалкими, убогими, смешными, недалекими. От книг до фильмов, от новостей до программ украинцы у мокшей какое-то сплошное недоразумение, а не народ. А тут такой комплиман и удар по скрепам)) Ожидаемо!))
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Тоже мне новость. К примеру, в "Огнем и мечом" кацапы из молитвы Вишневецкого вырезали слова "Я, воевода русский". Таких примеров пруд пруди, закомплексованные говна.
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ну нарешті хоча б хтось акцентував увагу на даний факт... За останні роки вже стільки разів звертав увагу на довільний переклад (і це у фільмах та серіалах без повного дублювання з можливістю почути мову оригіналу), що з рахунку збився. Довбануті дефектовані кацапи у повній красі.
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І що тут дивного
Кацапи що усвідомили, те й написали. "Я усвідомив давно: не можна йти проти природи, тещі та божевільних українців", - російський телеканал підрізав цитату з американського фільму - Цензор.НЕТ 782
Щодо "нельзя идти против природы, тещи" - вже усвідомили, а от далі усвідомлення ще не скоро прийде, Десь так, разом з другим розпадом Московії, бо після першого знову спробують "идти против чокнутых украинцев"". "Я усвідомив давно: не можна йти проти природи, тещі та божевільних українців", - російський телеканал підрізав цитату з американського фільму - Цензор.НЕТ 6176 .
А цього першого розпаду ще не відбулося. Отже ще довго чекати на усвідомлення цієї цитати в повному обсязі. "Я усвідомив давно: не можна йти проти природи, тещі та божевільних українців", - російський телеканал підрізав цитату з американського фільму - Цензор.НЕТ 3237
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Интересно с каких пор "Мазефаке юкрейнианс" переводится как "Чокнутые украинцы"?
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Я уяснил давно: нельзя идти против природы, тещи и чокнутых украинцев", - российский телеканал подрезал цитату из американского фильма. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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