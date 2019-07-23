 "Теперь время наших ультиматумов. Вплоть до перекрытия дорог", - жители оккупированного Гурзуфа - оккупационным властям, намеревающимся снести их дома и построить забор. ВИДЕО

Жители улицы Ленинградской в оккупированном Гурзуфе протестуют против намерения оккупационных властей снести их дома и построить часть забора детского лагеря "Артек".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места проведения акции протеста опубликована на видеохостинге youtube.
На записи один из местных жителей зачитывает обращение к "заместителю главы республики" Евгению Кабанову с надеждой отстоять свое право на жилье и угрожают "перекрытием дорог".
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Раньше мы жили в райском уголке", - дома и землю нескольких жителей оккупированного Гурзуфа передали в собственность "Артеку". ВИДЕОИсточник: https://censor.net.ua/v3139101
птуры там, рпг всякие, стрелковое оружие итд ?
Это только начало ваших инвестиций в заборы.
а разве гоблин их дома отжимает ?
Вы никто. Вы лишние!!! Ху- ло не навидит людей!!!! Ни семьи , не жены не дитей!! Пьет из кружки с срет в специальный пакет который увозят в Москву!!!
Короче, так вам и надо, крысы тупоголовые, надеюсь, что ваши пристройки таки развалят и жить будете под открытым небом. В крыму климат благоприятный, не замёрзните.
Що це ,холопи ,бунт?!
Усі за ручки взялися,
Вас закопають в грунт!
Неглибоко, по пупа десь,
Що би могли стоять,
Парканчиком дешевеньким ,
"Артек" охоронять.