 "Теперь время наших ультиматумов. Вплоть до перекрытия дорог", - жители оккупированного Гурзуфа - оккупационным властям, намеревающимся снести их дома и построить забор. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места проведения акции протеста опубликована на видеохостинге youtube.

На записи один из местных жителей зачитывает обращение к "заместителю главы республики" Евгению Кабанову с надеждой отстоять свое право на жилье и угрожают "перекрытием дорог".

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