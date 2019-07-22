 На округ 64 округ в Коростене отправили вертолет со спецназом, - полиция. ВИДЕО

Вертолет Ми-8 доставил в Коростень спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"Решение направить в г. Коростень вертолетом Ми-8 приданные силы полиции было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий - в окружную избирательную комиссию №64, которая расположена в Коростене", - сказано в сообщении полиции.

В ведомстве подчеркнули, что цель спецназовцев - усилить местную полицию и помочь ей обеспечить общественный порядок и безопасность.

В округе на данный момент согласно сайту ЦИК лидирует кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачев, на втором месте Владимир Арешонков, на третьем Сергей Пашинский.

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