EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
  5648  31
Материалы по теме:
Все про:Житомирщина (700) Пашинский (637) Нацполиция (9746) спецназ (511)

 На округ 64 округ в Коростене отправили вертолет со спецназом, - полиция. ВИДЕО

Полиция отправила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка при подсчете голосов на избирательном округе №64.

Вертолет Ми-8 доставил в Коростень спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

"Решение направить в г. Коростень вертолетом Ми-8 приданные силы полиции было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий - в окружную избирательную комиссию №64, которая расположена в Коростене", - сказано в сообщении полиции.

В ведомстве подчеркнули, что цель спецназовцев - усилить местную полицию и помочь ей обеспечить общественный порядок и безопасность.

В округе на данный момент согласно сайту ЦИК лидирует кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачев, на втором месте Владимир Арешонков, на третьем Сергей Пашинский.

Также на Цензор.НЕТ: "Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича

Источник: https://censor.net.ua/v3138972
 
   
 Топ комментарии
 
За пашинским отправили?
Давно пора... Эта гнида так всех затошнила, шо от упоминания этой фамилии даже блевать уже не тянет, как раньше. Понимаешь - шо это чистое зло, но не можешь это зло уничтожить.
Може наконец разгорится костёр и под этой нечистью?!
 показать весь комментарий
 
Это правильно, Пашинский и стрелять может начать по ногам.))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А чому гелікоптером ЗСУ Мі-8 прислали спецназ? А де гелікоптери які Аваков купив у Франції? Вже поламались? Так може не потрібні були французькі гелікоптери, якщо спецназ все одно потрібно возити на Мі-8?
 показать весь комментарий
 
 
Ловят? Как поймают, Пашинского на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!.. Можно и Арешонкова..... На округ №64 в Коростені відправили вертоліт зі спецпризначенцями, - поліція - Цензор.НЕТ 3486
 показать весь комментарий
 
этой гнусной роже , в ногу , мало будет На округ 64 округ в Коростене отправили вертолет со спецназом, - полиция - Цензор.НЕТ 4027
 показать весь комментарий
 
 
Завалите в суматохе мимоходом несколько рыгов. Скажите шальная пуля ))
 показать весь комментарий
 
 
Осторожно! Пашинский вооружён, и опасен!
 показать весь комментарий
 
 
За пашинским отправили?
Давно пора... Эта гнида так всех затошнила, шо от упоминания этой фамилии даже блевать уже не тянет, как раньше. Понимаешь - шо это чистое зло, но не можешь это зло уничтожить.
Може наконец разгорится костёр и под этой нечистью?!
 показать весь комментарий
 
 
Там мутить начал не Пашинский, а кандидат от мера города, Арешонков.
Это у меня в городе
 показать весь комментарий
 
 
так пусть им двоим ноги продырявят за компанию
 показать весь комментарий
 
 
То есть, вы хотите сказать, шо пашинский белый и пушистый?
 показать весь комментарий
 
Это правильно, Пашинский и стрелять может начать по ногам.))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сцять " слуги урода" , що їх зараз будуть физдити . Нічого, ще не вечір 😕
 показать весь комментарий
 
 
,,Вертолет Ми-8"

я не понял, А НОВЫЕ ГДЕ?
 показать весь комментарий
 
на "дачах" поросёнки награбленное грузят..
 показать весь комментарий
 
Шо за нелепые вопросы?
Хочешь шо б Путин напав?))))
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский стал ЗЕркалом Украины и ее национальной идеей в противовес всяким отстойным институтам национальной памяти, переименовальщикам топонимики, героизации майдана и пр.
 показать весь комментарий
 
Круто!!!! Молодцы!!!! Чувствуется Жидо -Бандеровская решимость!!! И Днепр так отстояли!!!
Слава Украине!!
 показать весь комментарий
 
Плешивая Чупакабра может начинать сушить сухари
 показать весь комментарий
 
 
В окрузі №184 Херсонської області вибори програв народний депутат від БПП Іван Вінник, який ішов на вибори самовисуванцем і за результатами опрацювання 27,36% протоколів набрав 1378 голосів (10,69%).
Народний депутат України VII скликання від партії "Народний фронт" Тетяна Чорновол, яка примкнула до "ЄС", також не проходить у новий парламент.
 показать весь комментарий
 
Аваков купил вертолеты для подавления народных бунтов в процессе прихватизации рынка земли. Отрабатывает схему.
 показать весь комментарий
 
 
Пашинський і Чорновол не проходять у Раду:
На округ №64 в Коростені відправили вертоліт зі спецпризначенцями, - поліція - Цензор.НЕТ 4474

 показать весь комментарий
 
 
И эту тварь опозорившая мужа на свалку
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа округ 64 округ в Коростене отправили вертолет со спецназом, - полиция. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх