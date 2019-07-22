EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Происшествия
  5214  37
Материалы по теме:
Все про:выборы (22802) Дубневич (33) Голос партия (48)

 "Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича. ВИДЕО

По результатам экзит-пола кандидат от партии "Голос" Галина Васильченко опережала ближайшего оппонента Богдана Дубневича с разрывом в 14%. Однако по подсчетам ЦИК Дубневич сейчас в лидерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"На 118 избирательном округе во Львове, по результатам экзит-пола, который провела социологическая агентство ФАМА, победила кандидат от политической партии "Голос" Васильченко Галина Ивановна. По этому опросу, она набрала 36,3% голосов. Ее ближайший оппонент, нардеп от БПП Богдан Дубневич - 22,9%.

Параллельный подсчет голосов, проведенный штабом "Голоса", показывает преимущество Галины Васильченко на более чем 1500 голосов", - говорится в сообщении.

Однако, как заявляют в пресс-службе, в вечернее время наблюдатели "Голоса" отметили аномальный скачок явки избирателей в сельских участках, который достигал иногда 90%, при общей явке по Львовской области в 53,42%.

Читайте также: ЦИК обработала 67.91% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Отмечается, что начиная ориентировочно с двух часов ночи наблюдатели "Голоса" фиксировали искусственное затягивание работы отдельных участковых избирательных комиссий. По их мнению, протоколы составлялись корректно не на всех участках. В результате, протоколы и избирательная документация по отдельным УИК, где Васильченко существенно обходит Дубневича, искусственно задерживаются и не доставляются в окружную избирательную комиссию. Также, по заявлению пресс-службы, окружная избирательная комиссия дополнительно направляет на уточнение протоколы тех УИК, где выигрывает Васильченко. По мнению штаба "Голоса", это делается с целью "выбить" невыгодные Дубневичу избирательные участки.

"Считаем, что уже осуществляется сценарий кражи победы у кандидата политической партии "Голос" в избирательном округе №118. Есть в все основания сомневаться в возможности установления честных результатов", - сказал лидер политсилы Святослав Вакарчук.

Партия "Голос" требует от Центральной избирательной комиссии безотлагательно заставить окружную и участковые комиссии 118-го округа выполнить требования закона и установить итоги голосования в пределах округа №118: принять протоколы УИК, внести их в ИАС "Выборы" и составить протокол об итогах голосования.

Читайте также: Вакарчук о премьерстве "Мне никто ничего не предлагал"

"Голос" призывает правоохранительные органы, прежде всего Министра внутренних дел и Национальную полицию принять все возможные меры для обеспечения установления честного результата выборов в округе №118. Лидер партии также обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно вмешаться и принять меры для недопущения фальсификации волеизъявления на округе №118.

Источник: https://censor.net.ua/v3138970
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
бгггг "Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 4826
Порошенко влепил пощечину блогеру Полтаве.

После предварительных результатов выборов, Петр Порошенко слетел с катушек.
На закрытой части «вечеринки» одиозный блогер Полтава, подошел к Порошенко чтобы поздравить его. Олигарх оттолкнул блогера и дал ему пощечину. Отмечается, что Петр Порошенко не в себя
 показать весь комментарий
 
 
- Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса. свидетели, записывайтесь! ©
 показать весь комментарий
 
 
скільки в тебе вкрали? на сто шекелей? як будуть красти,як потрох крав--тоді голоси, а так не відволікай від діл більш важливих.
 показать весь комментарий
 
лахі вибрали слугу урода! тож тепер їх абкрадивает маладая перспєктівная ******* "Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 3111
 показать весь комментарий
 
 
та не переживай, кацапе, епоха бідності скінчилась!
правда ж, зелебобіки?
 показать весь комментарий
 
Шо тех несколько голосов ? Он за пять лет,всю Украину обворовал ! ))
 показать весь комментарий
 
 
да эти выборы украли в Украины. Твоя партия и Слуга....что вы можете, только жалуетесь...Купили места и купили выборы...
 показать весь комментарий
 
Кто жалуется? Ты ничего не перепутала?
Вакарчук - порошенко в шортиках.
 показать весь комментарий
 
Эх,Валя... А кто это у нас при деньгах и власти пять лет был ? )))
 показать весь комментарий
 
ну так офіційно дубневичі самовисуванці, і до партії бпп не належать. але піпл в нас лох, тому розказуєм шо усьро украдєна парашенком
 показать весь комментарий
 
Богдан Дубневич

У 1989 році засуджений на 8 років позбавлення волі за розкрадання державного майна в особливо великих розмірах (ст. 86-1 Кримінального кодексу УРСР). У 1992 році достроково був звільнений за станом здоров'я.

Член депутатської фракції "Блок Петра Порошенка. "Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 9191
 показать весь комментарий
 
 
вони голосувати за наближення дати скасування мажоритарки будуть, чи ні?
 показать весь комментарий
 
Зеленский получил абсолютное большинство в Раде и сформирует правительство без коалиции с другими силами. Сепаратюга Медведчук и его лобби в Москве провалились и должны быть посажены в тюрьму!
 показать весь комментарий
 
 
Точно БПП? Може від компартії? Партія яка не брала участі у виборах але її кадидат вкрав у Вакарчука голоси. Анекдот "Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 8977
 показать весь комментарий
 
 
Обожеславе, зав'язуй з важкими спайсами, БПП - давно неіснуюча партія
 показать весь комментарий
 
боксер Кличко назвал свою партию "Удар", певец Вакарчук назвал свою партию "Голос". А как назвал бы свою партию Джакомо Казанова?
 показать весь комментарий
 
Это голос шизофреника, 2 часа назад он же произносил, что будет создавать антиолигархическую коалицию с единственным прошедшим в парламент олигархом.
А те на, прозрел, что его потенциальный друг-банальный вор со стажем.
 показать весь комментарий
 
Слава думал что у него "золотая акция" в рукаве, а оказалась по результатам мажоритарки что у Зе. и без него большинство в раде
 показать весь комментарий
 
Факт попадания в новую Верховную Раду огромного количества открыто пророссийских сил говорит о том, что граждане Украины не смогли избавиться от своей привязанности к Советскому Союзу и идеологии малороссов."Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича - Цензор.НЕТ 322
 показать весь комментарий
 
Нічого дивного. Від братків можна очікувати будь-якої фальсифікації. Дубневичі це чистої води кримінал. Я взагалі дивуюся як при здоровому розумі можна було за нього голосувати.
 показать весь комментарий
 
 
Нєжданчік... ну хто б міг на патріота від бєпєпє подумати...
 показать весь комментарий
 
 
Соевая мразота в виде своих лучших представителей - отьявленного ворья и откровенного криминала
 показать весь комментарий
 
Єдине зауваження - дубневич балотувався як самовисуванець а не від ЄС.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх