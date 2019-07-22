 "Голос" заявляет о краже результатов на 118 округе в пользу нардепа от БПП Дубневича. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"На 118 избирательном округе во Львове, по результатам экзит-пола, который провела социологическая агентство ФАМА, победила кандидат от политической партии "Голос" Васильченко Галина Ивановна. По этому опросу, она набрала 36,3% голосов. Ее ближайший оппонент, нардеп от БПП Богдан Дубневич - 22,9%.

Параллельный подсчет голосов, проведенный штабом "Голоса", показывает преимущество Галины Васильченко на более чем 1500 голосов", - говорится в сообщении.

Однако, как заявляют в пресс-службе, в вечернее время наблюдатели "Голоса" отметили аномальный скачок явки избирателей в сельских участках, который достигал иногда 90%, при общей явке по Львовской области в 53,42%.

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Отмечается, что начиная ориентировочно с двух часов ночи наблюдатели "Голоса" фиксировали искусственное затягивание работы отдельных участковых избирательных комиссий. По их мнению, протоколы составлялись корректно не на всех участках. В результате, протоколы и избирательная документация по отдельным УИК, где Васильченко существенно обходит Дубневича, искусственно задерживаются и не доставляются в окружную избирательную комиссию. Также, по заявлению пресс-службы, окружная избирательная комиссия дополнительно направляет на уточнение протоколы тех УИК, где выигрывает Васильченко. По мнению штаба "Голоса", это делается с целью "выбить" невыгодные Дубневичу избирательные участки.

"Считаем, что уже осуществляется сценарий кражи победы у кандидата политической партии "Голос" в избирательном округе №118. Есть в все основания сомневаться в возможности установления честных результатов", - сказал лидер политсилы Святослав Вакарчук.

Партия "Голос" требует от Центральной избирательной комиссии безотлагательно заставить окружную и участковые комиссии 118-го округа выполнить требования закона и установить итоги голосования в пределах округа №118: принять протоколы УИК, внести их в ИАС "Выборы" и составить протокол об итогах голосования.

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"Голос" призывает правоохранительные органы, прежде всего Министра внутренних дел и Национальную полицию принять все возможные меры для обеспечения установления честного результата выборов в округе №118. Лидер партии также обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой безотлагательно вмешаться и принять меры для недопущения фальсификации волеизъявления на округе №118.