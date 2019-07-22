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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Отмена неприкосновенности и наказание за кнопкодавство, - Разумков о первоочередных законопроектах от "Слуги народа". ВИДЕО

В первую очередь президентская партия планирует внести в парламент четыре законопроекта.

Об этом сегодня на брифинге заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, отвечая на вопросы журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Видео 112

По его словам, среди первоочередных законодательных инциатив президентской партии будет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности; внесение изменений в регламент Рады; внесение изменений в Конституцию, связанных с отзывом или досрочным прекращением полномочий народного депутата.

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Также будет внесен законопроект, который предусматривает наказание за неперсональное голосование (кнопкодавство).

По его словам, первое заседание новоизбранной Верховной Рады может состояться либо в конце августа, либо в начале сентября. Это зависит от того, как быстро ЦИК установит результаты выборов.

Источник: https://censor.net.ua/v3138920
 
 
 Топ комментарии
 
ооо визг про политические репрессии начался
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А про импичмент для прЗЕ ,уже забыли
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Остановите! Пете нужно к Вите!
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нє думай ти о Пєтє свисока
пора прідьот-і сядет он на нари...
пєстня
"сємнадцать мгновєній Бариги"
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зняття недоторканості знімуть або ні.
як що так, самоліквілуєшся,троль? Скасування недоторканності та покарання за кнопкодавство, - Разумков про першочергові законопроєкти від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4096
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нет . потому что ее не снимут -зе скажет что пошутил
он же шутник постоянно шутит
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Отменна неприкосковенности полноя или частичная? Если полная, я против. Т.к. это даст возможность шобле молодых мародёров КАломойского и региАналов сводить счёты с кем угодно и под любым предлогом.
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ооо визг про политические репрессии начался
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Коли на дворі ставлять мангал, то порося починає й мишей ловити, й на чужих гавкати!)))
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у молекулы размер мозга с электрон Скасування недоторканності та покарання за кнопкодавство, - Разумков про першочергові законопроєкти від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9869
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Пускай сводят счеты, стреляются итд, тебе то что, це називається самоочищення влади😂.
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сначала себя перестреляют, а потом и за тебя возьмутся... Неужели так тяжело это понять? Скасування недоторканності та покарання за кнопкодавство, - Разумков про першочергові законопроєкти від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4478
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И самое главное ******** ПЕтриотов........Пэтому только полнаяяяяяя
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Так Розумков с Богданом то же сядут? Отмена неприкосновенности и наказание за кнопкодавство, - Разумков о первоочередных законопроектах от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 2523 Тимошенко с Тарутой и Рабиновичем с Бойко и Медведчуком получат срок в ИТК? Посадят Луца и Гриценко? Процентов 40 нынешних слуг народа то же сядет? Ну и т.д.
Или им неззззяяяя?
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Не будет этого ! Это все развод для лохов . Лохи , а как зарплата для учителей в 4 000 долларов?
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Лучше все-таки дураки, чем откровенные предатели. По крайней мере с дураками НЕ скучно.
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У вас продукты дороже чем в Дании, и вам ещё не скучно ? А когда будет?
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Так є вже 4000! Придивись! Чи тобі за відрубаними руками не видно?
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Ст.94 Конституции Украины. Читайте. Закон про ВСК действует.
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Та и это будет -только эта рада уже не проголосует - не зря же зебобик настоящий закон не подписал)
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Ахахаха)))) главное сделать вид, что мы типа это предлагали...
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як зроблять - поаплодуємо. До кінця літа зроблять?
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вот мне интересн в чембеда с этим кнопкодавством?
В развитых странах вводят онлайн голосования, а эти все с кнопкодавством борятся.

Ау! Депутат может отозвать свою подпись если он не согласен с принятым законом!
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Сенсорные кнопки и юридическая ответственность (административная и даже уголовная) за кнопкодавство
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Смысл в том, чтобы не было кнопокодавства
Шо опять неясно? Объяснить чем плохо кнопкодавство?
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шо за мода съезжать с базара? Объясни для начала как это вас спасет, а потом уже будешь лалалалала, кококококо, зезезезезе
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Я теж не бачу злочину якщо за когось проголосували, якщо він не проти. Друге діло чого він не на роботі?
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Это серьезное поражение национально-демократических сил Украины, а значит и поражение Украины в целом. Победили популистские, прокремлевские полностью олигархические партии, главной целью которых является "помириться" с Россией любой ценой и получить допуск на российский рынок, обеспечить свое полное олигархическое господство в стране, при этом они наивно надеются,что Запад все это "проглотит" и будет "все как прежде" и даже "лучше". Как так оказалось,что проукраинские силы (ЕС-Европейская солидарность, "Голос") оказались в незначительном меньшинстве в украинском парламенте, фактически не позволяющем им влиять на любое решение ВР, в том числе, и это самое страшное, на изменение в Конституцию Украины? Любой приход к власти людей без царя в голове и без Родины в сердце оказывается обычно плачевным для страны и народа,которые их выбирали.
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Петики, да заткнитесь уже!
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а игла та у него в яйце, яйцо в сундуке, а сундук на дубе
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не путайте бариг-постмайданних дегенератів з справжніми патріотами.. Скасування недоторканності та покарання за кнопкодавство, - Разумков про першочергові законопроєкти від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4804
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Одним из основных заданий являются жесткие и массовые посадки топ чиновников! Нужно не дать им перегруппироваться. Посмотрите на коомменты, троль-фермы Пети и Ко продолжают работать и разделять общество. Вот Саакашвилли в премьеры и хана бывшим топ-ворам!
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Сакварелидзе - в Генпрокуроры, Саакашвили - советник Премьера. Этого будет достаточно.
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не проще ли всех, кроме тебя (канэшно) в газовые камеры?.. Ну, шоб ты сам руководил..
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Та это просто зрада какая то снова! Зрада Пэтиных идеалов!
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А где закон , что бы в Украине было качественное бесплатное образование? Что бы каждый гражданин Украины мог получить не только диплом , но и знания ? Что бы он был конкурентный на рынке труда ? А где закон о банковских процентах ? Почему в Дании я брал кредит на машину под 2,5 % годовых а в Украине 1000 % ? Лохи , вас развели и я очень рад за вас !
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Если бы толпа хотела таких законов и вообще ЗАКОНОВ, она бы не выбрала ЗЕбила-клоуна над собой.
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Что бы каждый гражданин Украины мог получить не только диплом , но и знания ?

Ну тоді приймайте Закон, яким зобов'язуйте кожного бажати отримати знання...
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якщо ти народився лохом,то береш кредит 1000 відсотків )
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І як же тепер аж 27 патріотів будуть жити без кнопкодавства?
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Лох , ты в это веришь ещё ? Сколько надо тебя разводить , что бы понял развод ?
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Иди в дупу, паскуда соеголовая!
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Я дуже здивуюсь,якщо першим буде не мовне питання.
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он будет так выписан, что процедуры импичмента будут накрываться медным тазом едва начавшись.
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Закон законом,но если у президента будет большинство то можно будет сажать оптом каждый день.не так ли Порохососы
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кого сажать, Даніла? то все були байочки для зебілів полупокерних
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ето всьо популіскійє тєми!!! Давай іканоміку падимать!!!
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Для этого надо работать, а работать эта сволочь не любит, значит будут ,как всегда-ГРАБИТЬ,
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Экономику поднять будет проблема,так как в Украине осталось 10 миллионов рабочих рук,а они смогут обеспечить только пенсов,а если еще пару лимонов сбежит,то уже завал,
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интересная новость . оказывается петя подавал в кс запрос в котором доказывал что закон о лишении януковича должности президента нарушает конституцию Украины . во те то поворот.
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Соєві, які в своєму житті навіть собачої будки не побудували, мають нахабність критикувати владу...

🤣🤣🤣
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а хдє втарой государствєнний??? Ну, которий тєпєрь пєрвий?
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чтобы отменить депутатскую неприкосновенность нужно вносить изменения в Конституцию (ст.80), а не Закон, который будет ей противоречить и самое интересное- о том, что касается дерутатства мальчики понимают, что нужны изменения в Конституцию, а чтобы отменить неприкосновенность нет.Ну прямо шоу- бизнес- здесь играем, а здесь нет.
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Чекайте, зараз підрахують голоси і ми побачимо що стане з Законоп про кнопкодавство...
якщо буде монобільшість із перевагою у пару голосів, то цей Закон відразу зникне.
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два месяца один пиз..жь. эти сопли когда нибудь что то делать собираются?
бу бу бу а толку ноль. прожекты, разработки, концепции и тренинги. все. говорильня.
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после досрочных местных начнут показывать истинные хлебальники.
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так ані ж артісти разговорного жанра
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апять в борделє кроваті двігают, а курви всьо тє жє
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Правильно. Пересадить всех по списку ЕС.
Объединиться в конституционную коалицию с оппоблоком и тогда наконец то будет мир. И даже посередине договариваться не прийдется.
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Кацап, на вас сук, у нас смерек вистачить що з Опоблоком, що із Зеленими...
мир будет тогда когда подохнет последний москаль.
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А що не подобається? Це ж вижимка з коментів зелебобіків по коментам.
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всіх немає за що..
а от Парубія,порошенко -є.
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Я не зрозумів, а коли буде пенсія в 500 євро і газ по 20 копійок?
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Якщо сьогодні до вечора не встигнуть, тоді завтра до обіду
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Так уже-ж пенсія по 20 копійок і газ по 500 євро...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныОтмена неприкосновенности и наказание за кнопкодавство, - Разумков о первоочередных законопроектах от "Слуги народа". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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