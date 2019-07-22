 Отмена неприкосновенности и наказание за кнопкодавство, - Разумков о первоочередных законопроектах от "Слуги народа". ВИДЕО

Об этом сегодня на брифинге заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, отвечая на вопросы журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
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По его словам, среди первоочередных законодательных инциатив президентской партии будет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности; внесение изменений в регламент Рады; внесение изменений в Конституцию, связанных с отзывом или досрочным прекращением полномочий народного депутата.
Также будет внесен законопроект, который предусматривает наказание за неперсональное голосование (кнопкодавство).
По его словам, первое заседание новоизбранной Верховной Рады может состояться либо в конце августа, либо в начале сентября. Это зависит от того, как быстро ЦИК установит результаты выборов.
пора прідьот-і сядет он на нари...
пєстня
"сємнадцать мгновєній Бариги"
як що так, самоліквілуєшся,троль?
он же шутник постоянно шутит
Или им неззззяяяя?
В развитых странах вводят онлайн голосования, а эти все с кнопкодавством борятся.
Ау! Депутат может отозвать свою подпись если он не согласен с принятым законом!
Шо опять неясно? Объяснить чем плохо кнопкодавство?
Ну тоді приймайте Закон, яким зобов'язуйте кожного бажати отримати знання...
🤣🤣🤣
якщо буде монобільшість із перевагою у пару голосів, то цей Закон відразу зникне.
бу бу бу а толку ноль. прожекты, разработки, концепции и тренинги. все. говорильня.
Объединиться в конституционную коалицию с оппоблоком и тогда наконец то будет мир. И даже посередине договариваться не прийдется.
мир будет тогда когда подохнет последний москаль.
а от Парубія,порошенко -є.