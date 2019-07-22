 Отмена неприкосновенности и наказание за кнопкодавство, - Разумков о первоочередных законопроектах от "Слуги народа". ВИДЕО

Об этом сегодня на брифинге заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, отвечая на вопросы журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

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По его словам, среди первоочередных законодательных инциатив президентской партии будет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности; внесение изменений в регламент Рады; внесение изменений в Конституцию, связанных с отзывом или досрочным прекращением полномочий народного депутата.

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Также будет внесен законопроект, который предусматривает наказание за неперсональное голосование (кнопкодавство).

По его словам, первое заседание новоизбранной Верховной Рады может состояться либо в конце августа, либо в начале сентября. Это зависит от того, как быстро ЦИК установит результаты выборов.