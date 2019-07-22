EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  856  14
Все про:бюллетени (115) выборы (22802) Днепр_город (2750) уничтожение (284)

 "Обычно их резали ножницами", - члены избирательной комиссии в Днепре топором уничтожают неиспользованные бюллетени. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись уничтожения неиспользованных бюллетеней на одном из избирательных участков в Днепре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице Опора Дніпро в соцсети.

На записи видно, что гасят бюллетени топором.

"Так гасят неиспользованные бюллетени. В законе написано, что погасить не использованные избирательные бюллетени необходимо путем отделения правого нижнего угла бюллетеня. Обычно их отрезали ножницами", - пишут авторы записи.

Можно предположить, что члены избирательной комиссии были вынуждены "усовершенствовать" технологию погашения неиспользованных бюллетеней, из-за большого их количества. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 50.24% протоколов: "Слуга народа" - 42.44%, "ОП - За життя" - 12.87%, "Европейская Солидарность" - 8.65%, "Батькивщина" - 8.02%, "Голос" - 6.39%. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/v3138875
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Эти" это кто? Пустые бюллетени ? Топоры?
 показать весь комментарий
 
Понятно, петики хотели бы быть этой бумагой. Все равно, жизнь закончилась...
 показать весь комментарий
 
Ну, хорошо хоть уничтожают, а не используют... "Обычно их резали ножницами", - члены избирательной комиссии в Днепре топором уничтожают неиспользованные бюллетени - Цензор.НЕТ 5352
 показать весь комментарий
 
 
"Обычно их резали ножницами", - члены избирательной комиссии в Днепре топором уничтожают...

цей заголовок добре б підійшов до попереднього посту про педофіла
 показать весь комментарий
 
 
дайте бензо-ланцюгову пилу--щоб було видно.було чути як реве ревучий "Зазвичай їх різали ножицями", - члени виборчої комісії в Дніпрі сокирою знищують невикористані бюлетені - Цензор.НЕТ 7843
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Обычно их резали ножницами", - члены избирательной комиссии в Днепре топором уничтожают неиспользованные бюллетени. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх