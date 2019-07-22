 "Обычно их резали ножницами", - члены избирательной комиссии в Днепре топором уничтожают неиспользованные бюллетени. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице Опора Дніпро в соцсети.

На записи видно, что гасят бюллетени топором.

"Так гасят неиспользованные бюллетени. В законе написано, что погасить не использованные избирательные бюллетени необходимо путем отделения правого нижнего угла бюллетеня. Обычно их отрезали ножницами", - пишут авторы записи.

Можно предположить, что члены избирательной комиссии были вынуждены "усовершенствовать" технологию погашения неиспользованных бюллетеней, из-за большого их количества.

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