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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие красные линии, - Вакарчук. ВИДЕО

По словам Вакарчука, коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения.

Святослав Вакарчук заявил, что партия "Голос" готова объединиться в коалицию с политсилами, однако для этого у них существуют четкие условия. Об этом Вакарчук заявил в комментарии 24 каналу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения.

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"Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие красные линии", – заявил лидер партии "Голос".

По его словам, четкими красными линиями партии "Голос" являются:

- Украина движется в Европу, ЕС и НАТО;

- четкий принцип – закон один для всех и неотвратимость наказания;

- экономика без олигархов;

- депутатов спускаем с неба на землю.

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"Если мы по этим вопросам находим общий язык, то с теми партиями мы готовы садиться и договариваться", – объяснил Вакарчук.

"Сейчас из пяти партий, которые проходят в Верховную Раду, одна совершенно отпадает, это понятно. Потому что она декларирует ценности, которые являются несовместимыми с партией "Голос", – добавил политик.

Источник: https://censor.net.ua/v3138843
 
   
 Топ комментарии
 
Славик почувствовал себя важным.

Не хочу быть крестьянкою, хочу столбовой дворянкой
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Економика без олигархофф!!!!!
Грозно так заявил шестерка пинчука обожеслав...
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Напиши про це пісню, Славко. Заспіваєш на відкритті сесії.
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Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите... мания величия у сравика
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Артисты пошли в политику Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 325. Значит нашим политикам пора в шоу-бизнес. Жду на сцене Ляшко с сольной программой Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4367
Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2032
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Голос славко(олігарх пінчук) запропонував об'єднатися ПЄС (олігарх Roshen+олігарх ахметов+олігарх Кура Ряба+олігарх кононенко) в боротьбі з олігархатом.Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 2368
Славко, кращє б ти співав
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Ти хочеш щоб він сказав тобі прямим текстом, що слід українцям, які дивом потрапили у ВР, об'єднуватися у боротьбі з єврейською мафією, якій наш "мудрий нарід" віддва Україну?
Ну і тупий!
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Слава не сци. Тепер ти зможеш кожен день видавати закон у стилі рок-пак. А на трибуну виходить з гітарою або арфою.
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"- Украина движется в Европу, ЕС и НАТО;"
Украина однозначно должна двигаться в ЕС и НАТО. Только вот ведь нюанс - ПОКА Украина НЕ достигнет определенного уровня - нас не возьмут.

"- четкий принцип - закон один для всех и неотвратимость наказания;"
И? Все это уже итак указано в законодательных актах. Толку?

"- экономика без олигархов;"
Олигархи самоуничтожаться со словами "I'll be back" ? А что делать с депутатами, профинансироваными этими депутатами? Олигархов не один и не два, и даже не 10. И каждый имеет "группу" депутатов.

"- депутатов спускаем с неба на землю."
Что этим хотел Вакарчук? Может имеется ввиду снятие депутатской неприкосновенности?
Уже десятки лет говорят об этом...

Вот если бы Вакарчук написал четкий механизм КАК это он сделает (законопроект) так да.
А так "классическая вода" - землю-кретьянам...
Такие "програмки" можно за часик наклепать.
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нехреновая коалиция : ЗЕ и Голос.
ведь взятки не только берут их еще и дают... и отдают далеко не последнее.
может начнут щимить тех кто дает???
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Если подобная коалиция и случится, союз будет не долгим. С учётом появления фактического монобольшинства у СН, союз вырисовывается отнюдь не обязательный. Колоссальная разница в размере партнёрских фракций, при этом абсолютный паритет в амбициях звёздных лидеров. А если у ЗеКоманды ещё и хватит ума пойти на премьерство Вакарчука, всё закончится ещё быстрее.
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Славко пытается маневрировать. Но при его патриотизме политические мышца еще слабенькие. Президент комик, премьер рок-певец. Это было бы смешно, если бы не было грустно. Но это все же лучше, чем рыги или порох.
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> Президент комик, премьер рок-певец.

Зато страна будет весёлая.
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ДОСИТЬ ТРЕПАТИСЬ - ПОЧИНАЙТЕ ПРАЦЮВАТИ.
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"проверим, у кого какие красные линии"
А червоні трусєля - то є лінія, чи ні?
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Принавайтесь, кто Вакарчуку рассказал про красные линии ? Он теперь будет всю жизнь про них бредить!
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- депутатов спускаем с неба на землю.Источник: https://censor.net.ua/v3138843 Коаліційна угода має формуватися після того, як ми перевіримо, у кого які червоні лінії, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 102
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Все еще впереди. Ждем большие и интересные во всех планах разборки в новой ВР. Узнаем, кто сядет на потоки, а кого бортанут на подножный корм. Будет весело и познавательно смотреть на патриотов и благодетелей в масках и без масок. (Нарики, гомо- и гетеро- связи, внезапные обогащения, царские поместья, уголовные производства, драки, залеты и всенепременная и ежечасная забота о благосостоянии народа! куда ж без нее!)
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Голосовал за "Голос", из проходной "пятерки" больше не смог выбрать ничего. Что до политических комбинаций, то все будет зависеть во первых от того сколько в сумме будет у "Слуги" с мажоритарщиками и внефракционными ( побежавшими под партию власти, как у нас зачастую бывает). Возможно будет монокоалиция, к этому идет. Но президенту нужно больше, что бы было с гарантией. И тут начинаются нюансы. С "За життя" запа-ло и Майдан. С Пэтей "не по понятиям" . Остаются две полит силы. "Голос" которому если планировать дальнейшую полит историю для себя на будущее ( а не стать на рельсы "Удара", "Сильной Украины" и т. д., идти в коалицию с "Слугой" , это значит где то себя похоронить, раствориться в их большинстве ( да и не известно какаю власть изберет политику, особенно в отношении РФ и ОРДЛО). Так что скорее всего Слава тоже останется в оппозиции. А вот Юля она готова на все, на любой расклад, любую "политику", вообще на вСЕ... Так что с ней коалиция вероятна. Вопрос в цене.. Чего она потребует за свои проценты, и не будет ли цена слишком большой. Но ей деваться уже не куда, года то идут, возможно это последний шанс зацепиться. И а "Слуге" это тоже понимают. ( если конечно все не было согласованно заранее с Беней, и тогда премьерство)
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У Зели уже есть монокоалиция + к нему перебежит часть самовыдвиженцев, так зачем ему вообще договариваться с Голосом.
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Червоні лінії "Голосу" мене абсолютно влаштовують. Побачимо, як будуть притримуватися заявленого. Щасти
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКоалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие красные линии, - Вакарчук. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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