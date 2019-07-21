 "Что вы творите? Совсем озверели?: Люди кандидата Требушкина вбросили в урну пачку бюллетеней на Донетчине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент зафиксирован на видео. Наблюдатели и члены комиссии попытались воспрепятствовать вбросу, однако не успели остановить мужчину.
По данным источника Цензор.НЕТ, вброс устроили люди мэра Покровска Руслана Требушкина
Отметим, что Требушкин известен "непереборчивостью" в своих политических взглядах. После своего членства в Партии регионов он уже успел перекраситься несколько раз. А в 2014 году он активно призывал Путина ввести войска в Украину.
Я, живя на востоке, всегда старался голосовать за западных политиков, начиная еще с В'ячеслава Чорновола, но соседи, бл***.
Все решается просто, сидиш 3 года если сдаш, или сидиш 10 если не сдаш.
Выбирают П......са!
Действительно-надо признать выборы по этому участку недействительными и попытаться найти этого мудака и его подельников,совершивших вброс.Попытаться,ибо ясно что аваковские менты ничего делать не будут.Когда уже этого мудака Авакова признают недействительным.
Если власти проголотят этот вопиющий факт вброса и ничего не будут делать,то ***** тогда вообще такие выборы.((
что это за фарс??? почему не задержали?
Ведь ещё ни всё просрали...
а самое смешное знаете что? то как мои друзья детства рассказывали о порядках на шахтах. про дресскод, про то как все на полусогнутых перед мастером бегают. вот и результат: рабы бунтуют, и бунт их, бессмысленный и беспощадный.