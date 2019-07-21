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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
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 "Что вы творите? Совсем озверели?: Люди кандидата Требушкина вбросили в урну пачку бюллетеней на Донетчине. ВИДЕО

В Мирнограде (Донецкой области) на избирательном участке в школе №11 (140748 УИК) неизвестные устроили вброс бюллетеней в урну для голосования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент зафиксирован на видео. Наблюдатели и члены комиссии попытались воспрепятствовать вбросу, однако не успели остановить мужчину.

По данным источника Цензор.НЕТ, вброс устроили люди мэра Покровска Руслана Требушкина

Отметим, что Требушкин известен "непереборчивостью" в своих политических взглядах. После своего членства в Партии регионов он уже успел перекраситься несколько раз. А в 2014 году он активно призывал Путина ввести войска в Украину. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окончились, не успев начаться: в Бахмуте члены УИК подписали бланки протоколов для внесения результатов выборов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3138746
 
   
 Топ комментарии
 
Это жители Дамбаса
Выбирают П......са!
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Пачкой по пачке. И выяснить,кто послал.
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ОЙ ДА по голосу Зедебил Слуга евреев...
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В Харькове Гепа за жыдття минирует избирательные участки ! )
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И трамваи-троллейбусы своей харей обклеил, с еще какими-то гнидами. Нет в быдлограде ни полиции, ни СБУ...
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Если будешь меня называть лугандонцем,то я тебя буду - коровьем дерьмом.
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Знай хоть себя, и будет с тебя, лугандонец! "Що ви витворяєте? Зовсім озвіріли?" Люди кандидата Требушкіна вкинули в урну пачку бюлетенів на Донеччині - Цензор.НЕТ 2443
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Ты как всегда тормозишь,коровье дерьмо ))
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Знай истину всегда, но изрекай лишь иногда, лугандонец!
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Жаль, что еще ни разу не было Президента Украины с запада...
Я, живя на востоке, всегда старался голосовать за западных политиков, начиная еще с В'ячеслава Чорновола, но соседи, бл***.
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Гандон голосует,не понимаю как с такими животными из рузького мира можна жить в одной стране,отпустите эту резервацию,иначе они разрушат Украину.
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це наша земля, а вони на ній чужинці....
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У Вас ошибка в тексте.Вы наверное хотели написать очистите,а не отпустите.)
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Вот на меня ругаются, а я повторю: пока полиции и СБУ не разрешат пытки толку не будет. Как от этого выродка добиться, кто его послал? Душевными разговорами?
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Кмітливому парамону: може краще спочатку перевірити?! То й катувати не треба буде. Заздрю дурням - як легко вони вирішують складні проблеми. Добре, що й президент наш знаходить простий вихід з будь якої ситуації.
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Не надо пытать - вклепать 15 лет и сам на суде все расскажет. А статья должна быть как преступление против Государства. Это тяжелые статьи.
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Зачем?
Все решается просто, сидиш 3 года если сдаш, или сидиш 10 если не сдаш.
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мы живем в краме вся чухня ватная голосует за слугу... еще они переживают за наших мальчиков, но ничего говорят, будет зебушка, он все поправит, тогда заживем.... "Что вы творите? Совсем озверели?: Мужчина вбросил в урну пачку бюллетеней на Донетчине - Цензор.НЕТ 666
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Почему этого кренделя никто так и не арестовал ведь ментов вокруг как небитых псов,почему урна не опломбирована и не изята из участка?
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результати виборів в Мирнограді треба визнати недійсними.....от так риги набирають свої %
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Выборы преЗЕдента Зелебобо были последними демократическим .Теперь нужно вновь бороться за свободные выборы без фальсификаций,как при первом майдане.Теперь зекоманда будет использовать админ ресурс и фальсификации по полной.Зебилы отбросили Украину на пятнадцать лет.
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Быдло знает что его не накажут. Вот вам и все выборы.
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Пересчитывает рюкзаки.)
Действительно-надо признать выборы по этому участку недействительными и попытаться найти этого мудака и его подельников,совершивших вброс.Попытаться,ибо ясно что аваковские менты ничего делать не будут.Когда уже этого мудака Авакова признают недействительным.
Если власти проголотят этот вопиющий факт вброса и ничего не будут делать,то ***** тогда вообще такие выборы.((
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100% дело рук людей ворюги и преступника (ОПГ) Требушкина... в таком стиле всегда работала проклятая партия регионов, ВСЕГДА.. в которой он состоял, потом перекрасился то в сепара, то под порошенко, имеет кучу уголовных дел..Когда наша "доблестная" полиция посадит уже всю эту шайку, там лет на 300 все сидеть бы хватило! И вообще как всегда, когда она нужна, ее никога нет, полиции.. эй полицаи где затихорились... ??? тварье продажное! Ведь суки знают что это ОПГ и тупо молчат, покрывают и мусора и прокуратура!
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А откуда у него "пачка" бюллетеней ??? Кто ему её дал ? Ведь избирателям поштучно их в руки дают . . .
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Таким ******** всегда промышлял...Так что не надо лукавить незная...
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опять же, на каждом стоит печать именно этого участка....
что это за фарс??? почему не задержали?
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Чето не понял, чувак вот так просто на камеру на статью заработал? О_о
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Очень сомнительно,что мы услышим о том,что он понес хоть какое то наказание.Не факт,что мы узнаем даже его имя.)
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Мені щойно секретарша виборчої дільниці сказала ;голосуй, не голосуй- потрошенко твій получе....; Ну і далі по тексту. У них наказ- слуга урода- мертвечук. А іншим- по парі процентів. Результати виборів уже розписані в Києві. Як при Януковичу було. Так що... Припливли....
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Ватный зверинец "Донбасс" в своем репертуарею Ни чего не изменилось со времен Хряка
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типовий лохторат зеленої шмарклі. Добре , що є люди, які це помічають та піднімають гвалт.
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Проявляем толерантность и терпимость.
Ведь ещё ни всё просрали...
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это ребятки 31-й квартал. моя Родина, мля.
а самое смешное знаете что? то как мои друзья детства рассказывали о порядках на шахтах. про дресскод, про то как все на полусогнутых перед мастером бегают. вот и результат: рабы бунтуют, и бунт их, бессмысленный и беспощадный. "Що ви витворяєте? Зовсім озвіріли?" Люди кандидата Требушкіна вкинули в урну пачку бюлетенів на Донеччині - Цензор.НЕТ 6396
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А раніше у них там все тихо було. Ніхто і не знав якими пачками вкидають.
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" Спасибо жителям Даунбасса за припеЗедента пи##раса " Скільки часу минуло цим словам, а зміст залишився без змін...
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Для сведения Зеленский победил во всех областях кроме одной.
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Офигеть наглый чувак, вкинул пачку и еще на людей наезжает что ему хотели помешать.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Что вы творите? Совсем озверели?: Люди кандидата Требушкина вбросили в урну пачку бюллетеней на Донетчине. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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