 "Что вы творите? Совсем озверели?: Люди кандидата Требушкина вбросили в урну пачку бюллетеней на Донетчине. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент зафиксирован на видео. Наблюдатели и члены комиссии попытались воспрепятствовать вбросу, однако не успели остановить мужчину.

По данным источника Цензор.НЕТ, вброс устроили люди мэра Покровска Руслана Требушкина

Отметим, что Требушкин известен "непереборчивостью" в своих политических взглядах. После своего членства в Партии регионов он уже успел перекраситься несколько раз. А в 2014 году он активно призывал Путина ввести войска в Украину.

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