 Тимошенко проголосовала на выборах: "Сегодня никто не знает, кто будет премьером". ВИДЕО

Свой голос Тимошенко отдала на избирательном участке, расположенном на Подоле в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Батькивщина".
"У Украины не осталось времени на ошибки, на эксперименты. Каждый бюллетень сегодня - это бюллетень за жизнь Украины, за жизнь наших детей и внуков", - сказала Тимошенко после голосования.
Отвечая на вопрос журналистов, готов ли он возглавить правительство, председатель партии ответила: "Вы (украинцы - Ред.) Выбираете следующего премьера, голосуя за будущее страны. Сегодня никто не знает, кто будет премьером. Только от вашего голоса это зависит. Но наша команда готова браться за работу. Мы единственная команда, у которой есть программа, стратегия подъема Украины".
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Слуга народа - 41,4%
ОПЗЖ - 14,1%
ЕС Порошенко - 8,5%
Батькивщина - 8,1%
Голос - 5%
Смешко - 4,7%
Оппоблок - 4,2%
- 22:00 - прес-конференція, на якій оприлюднять оновлені дані станом на кінець голосування (на 20:00).»
У вас на Лахтє- 2 вже 19:45?
зрада!
мій феодал - найкращенький!
хто не любить мого феодала - не любить країну!
Твоє місце вже зрозуміло де.
ОНА ВАМ НАРУЛИТ.
http://dubinsky.pro/strah-i-nenavist-poroshenko-chast-1-timoshenko
🤣🤣
Т.ч. ЮЛЕЯ пролетает как фанера над Парижем, а как стелилась перед Зюзей, как стелилась перед Беней.
Правда потом пролетит и Украина,потому что Зеля ни словом не высказался о том, что человек должен иметь нехилый опыт, но то вже таке
Будут пищать, как крысы