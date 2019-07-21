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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22768) голосование (1249) Тимошенко (24352)

 Тимошенко проголосовала на выборах: "Сегодня никто не знает, кто будет премьером". ВИДЕО

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко проголосовала на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Свой голос Тимошенко отдала на избирательном участке, расположенном на Подоле в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Батькивщина".

"У Украины не осталось времени на ошибки, на эксперименты. Каждый бюллетень сегодня - это бюллетень за жизнь Украины, за жизнь наших детей и внуков", - сказала Тимошенко после голосования.

Отвечая на вопрос журналистов, готов ли он возглавить правительство, председатель партии ответила: "Вы (украинцы - Ред.) Выбираете следующего премьера, голосуя за будущее страны. Сегодня никто не знает, кто будет премьером. Только от вашего голоса это зависит. Но наша команда готова браться за работу. Мы единственная команда, у которой есть программа, стратегия подъема Украины".

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко проголосовал в Киеве: "Голосовал за ЕС и НАТО". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3138726
 
 
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Я знаю что не ты. Инвалидам не место в политике.
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А я знаю, дякула, что не твой барыга-мародер-алкоголик. Он же моральный инвалид.
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Экзитпол
Слуга народа - 41,4%
ОПЗЖ - 14,1%
ЕС Порошенко - 8,5%
Батькивщина - 8,1%
Голос - 5%
Смешко - 4,7%
Оппоблок - 4,2%
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«-19:45 - прес-конференція, на якій оприлюднять перші результати опитування (станом на 18:00);


- 22:00 - прес-конференція, на якій оприлюднять оновлені дані станом на кінець голосування (на 20:00).»


У вас на Лахтє- 2 вже 19:45?
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Ну хоть жопоблок порадовал...если было бы меньше, было бы еще лучше,...
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усе прапало!
зрада!
мій феодал - найкращенький!
хто не любить мого феодала - не любить країну!
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Хватит врать. как уже эти сраные нострадамусы достали.
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Экзитполы запрещены до окончания голосования, откуда дровишки ??
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Расскажите это американцам, упомянув при этом Рузвельта.
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ходят недобрые слухи, шо данные екситполов не публикуют, бо Шарий порвал етот хит-парад
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йуля, ваше дело - минет
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Одна з тих потвор, що за російські гроші у складі скупленої орди займалася тим, що поливала брудом Порошенка.
Твоє місце вже зрозуміло де.
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їй до бабки треба, шоб викатала яйцями маньку прем'єрства, бо вона з розуму зійде- точно!!! нав'язлива ідея з ознаками шизи...
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а ведь когда то я голосовал за косатую... стыдно вспомнить
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Тоді було трохи по іншому. Треба дивитись вперед. Не переймайся.
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ну, юлька была точно не самым плохим премьером. особенно учитывая, что в то время мировой кризис жахнул
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Хммм.. Дивним чином ця "світова криза" чомусь найбільше жахнула по Україні і саме в той час, коли Жулька була прем'єром ... Співпадіння? - Не думаю...
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Друзья - все идём на выборы и топим рейтинг зе. 36-37% - это проигрыш для вазелина. Сейчас на зике шуфрич сказал, что готов на коалицию с зе, сволота. Никаких коалиций с рыгами. Всех на вынос, готовимся к новым выборами уже без зе длб и его фейковой партии.
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Шуфрич оказался перевертышем. Вы разве этому удивлены?
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Дайте старой ботоксной подружке ***** порулить😁
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за Матьківщину
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Отношения между Тимошенко и Порошенко никогда не были гладкими. Достаточно вспомнить, что обвинение Порошенко в коррупции и последующая отставка с поста главы СНБОУ - свершились с подачи Тимошенко. Которая затем не стесняясь рассказывала, как Ющенко "попросил нас не ссориться и протянуть друг другу руки. А я в ответ ему говорю: Виктор Андреевич, как я могу протянуть ему руку, если его руки заняты - они постоянно что-то тырят…».
http://dubinsky.pro/strah-i-nenavist-poroshenko-chast-1-timoshenko
🤣🤣
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Нормальные люди голосуют за своих кандидатов, а порохоботы против всех. Тимошенко проголосувала на виборах: "Сьогодні ніхто не знає, хто буде прем'єром" - Цензор.НЕТ 6119
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Фамилий будущих кандидатов на пост главы Кабинета Министров Зеленский называть не стал, однако очертил круг будущих кандидатов. "Я бы очень хотел, чтобы ним был независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Провожу уже консультации"

Т.ч. ЮЛЕЯ пролетает как фанера над Парижем, а как стелилась перед Зюзей, как стелилась перед Беней.

Правда потом пролетит и Украина,потому что Зеля ни словом не высказался о том, что человек должен иметь нехилый опыт, но то вже таке
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Ничего, потомки вертухаев устроят тупым гоям коллективизацию и индустриализацию во главе с капительман.
Будут пищать, как крысы
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нигде так им не "сладко" как в Украине - кушайте зЭ(бИ)лы....
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Я знаю. Это будет фигура, работающая на путлера.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныТимошенко проголосовала на выборах: "Сегодня никто не знает, кто будет премьером". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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