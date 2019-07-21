 Зеленский проголосовал на выборах в Раду: "За кого голосовал, не скажу. Мне хватит штрафов". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я проголосовал", - сказал Зеленский, добавив, что не будет показывать ни бюллетень, ни называть партию, за которую отдал свой голос.

Также глава государства сообщил, что рассчитывает на "честный и справедливый" результат партии "Слуга народа".

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