 Зеленский проголосовал на выборах в Раду: "За кого голосовал, не скажу. Мне хватит штрафов". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я проголосовал", - сказал Зеленский, добавив, что не будет показывать ни бюллетень, ни называть партию, за которую отдал свой голос.
Также глава государства сообщил, что рассчитывает на "честный и справедливый" результат партии "Слуга народа".
впрочем, что еще от этого клоуна можно ожидать
Давайте уже будем справедливыми) Они ОБА проголо...вали?) Да и не только они одни...
Сразу добавлю, что я не сторонник ни того, ни другого, если что). А если еще честнее, то я сторонник никого вообще, то есть абсолютно).
хорошее признание... полный пофигизм - конечно личный выбор, но даже зебилы такими брезгуют)
И да... мой выбор - не пофигизм, а полное отсутствие видения тех самых людей, которым я хочу отдать в руки судьбы своих родных. Никто ничего хорошего для меня в том числе не сделал. И даже не попытался. Поэтому пока так...
ВЫ довольны моим ответом?
"Только я умоляю вас: не ешьте на ночь сырых помидоров"))
Мой лозунг: Лучше меньше - да лучше). А "
Работники из вас (Депутаты из них), как из собачьего хвоста сито".
Після голосування між ними зав'язалася суперечка з приводу роботи партії.
"Наша політична сила грає виключно на інтерес нашої країни, і не грає, а працює!" - сказав Разумков. На що йому відповіли: "І підіграє Путіну!"
"Вибори - це не гра, це держава, це серйозна робота. Ви не грайтеся, а працюйте на Україну, а не на Росію", - зазначила киянка.
https://prefiksblog.co.ua/4832/bogun/?fbclid=IwAR33bFNexeqxvsIbIGEsbdJvL-2oE58DDI7qdny2-xYFu38BtfKlxtfFG-4
Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
Пойми, каждый день после 21 апреля - демонстрирует какие зебилы лохи... А каждый день после 21 июля - что они лохи ВДВОЙНЕ. как в анекдоте https://www.anekdot.ru/id/181104/
Ибо теперь с вас, зебилов будут ВСЕ ржать - даже те кто за йулю и гриценко, и пинать вас мордочкой - в зашквары вазелина и его зеко-манды..
Но что самое ржачное - именно зебилы, как самая ПАССИВНАЯ часть общества будет отгребать от "прахвесинализма" вазелина - по полной: от урезания субсидий до роста тарифов и обрушения доходов. вазелин и его зеко-***** - полные лузеры ВОВСЕХ сферах, как показал их типичное обещание "зп по 4000 баксов всем учителям и снижение тарифов!"..
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят,
Они будут то же трудны.
За дешеві кіловати зрадили Героїв,
За дешеві газ, цибулю, за Сватів з екрану
Віддають Вкраїну - неньку у рабство тирану.
Малороси-яничари їх землю плюндрують,
А вкраїнці мов посліпли, не бачать -не чують
Вибрали, бач, в президенти блазня-недоумка,
Бо давно вже телевізор для них лідер думки
Бо ж ні мову, ні свободу «на хліб не намастиш»…
Перед блазнем вже готові на коліна впасти
Вже й забули як співали «Гей-гей пливе кача»…
Голосуйте…Вибирайте..Та потім не плач.ТЕ
Поберегите себя! Ничего кроме экзальтации, которая может привести в дурку или довести до инсульта, это не даст
Порохоботы сейчас яростно убеждают друг друга, как плохо голосовать за Зеленского. По ходу, доводят себя до таких приступов страха и ненависти, что впору вызывать санитаров с смирительными рубахами.😷
🤣🤣🤣
Ведь им ещё Пете в тюрьму передачки носить.
КЛОУНАДА
КЛОУН АДА
Клоунада.
Томос тур Зеленского завершён.
Дальше будет подсчёт голосов, назначение своего прокурора и тихое неторопливое воровство на 4 года.
🤣🤣🤣
😁
Они готовы были идти по этому пути до тех пор, пока это не требовало никаких жертв с их стороны.
Но как только это стало невозможно, они уже готовы вернуться в Россию и искренне ненавидят не только тех, кто им в этом мешает, но и тех, кто об этом напоминает.
Стыдно на весь мир. Мир подумал, что украинцы будут до конца бороться за свою независимость и не переступят через кровь своих сыновей. А теперь все увидели, что мы сдались и наплевали на подвиги наших воинов.
Стыдно…
Ой!
уже
Это же надо быть такими лузерами - война, вата лезет со всех щелей, а они даже жалких 5% набрать не могут. Стыдобище. Упитанный Гройсмэн и то больше набирает. Даже клоун(Ляшко) обосрался
Осенью надо будет про бюджет думать, а не языком чесать и о банкетах думать
Зеленський виступив за
Петиція з вимогою легалізувати медичну марихуану в Україні набрала достатню кількість голосів
легалізацію в Україні медичної марихуани у вигляді крапель.
Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Медична марихуана, я вважаю, що це нормально, в крапельках вона продається. За легалайз крапельок - так"