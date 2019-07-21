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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:ВР (23184) Зеленский (2246)

 Зеленский проголосовал на выборах в Раду: "За кого голосовал, не скажу. Мне хватит штрафов". ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой проголосовал на парламентских выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я проголосовал", - сказал Зеленский, добавив, что не будет показывать ни бюллетень, ни называть партию, за которую отдал свой голос.

Также глава государства сообщил, что рассчитывает на "честный и справедливый" результат партии "Слуга народа".

Читайте также: "Экономист без политического прошлого", - Зеленский рассказал, кого видит будущим премьер-министром Украины

Источник: https://censor.net.ua/v3138719
 
   
 Топ комментарии
 
Жалкий зелебобка с женой хабалкой😁
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Носатый слуга олигарха. Мне что-то в последнее время он начинает тошнить. Его речи из смартфона просто какая-то дичь. Такого дебилизма нигде нет.
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Ця особа не гідна бути президентом України.
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Жалкий зелебобка с женой хабалкой😁
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читается как "зеленский голо - совал"...
впрочем, что еще от этого клоуна можно ожидать Зеленський проголосував на виборах в Раду - Цензор.НЕТ 7643
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Але зате яка інтрига!!! І за яку жтаку партію голосував За? Думаю, вся країна з трепетом задає собі це запитання.
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Порошенко проголосовал в Киеве: "Голосовал за ЕС и НАТО"

Давайте уже будем справедливыми) Они ОБА проголо...вали?) Да и не только они одни...
Сразу добавлю, что я не сторонник ни того, ни другого, если что). А если еще честнее, то я сторонник никого вообще, то есть абсолютно).
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"голо бородько" - голо совал.. символично)
хорошее признание... полный пофигизм - конечно личный выбор, но даже зебилы такими брезгуют)
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Я так поняла, что Ваш выбор - Петро? Это - тоже выбор, что тут скажешь). Уж лучше мой пофигизм, как Вы выразились, чем Ваш выбор).
И да... мой выбор - не пофигизм, а полное отсутствие видения тех самых людей, которым я хочу отдать в руки судьбы своих родных. Никто ничего хорошего для меня в том числе не сделал. И даже не попытался. Поэтому пока так...
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вот потому ваш удел - скулеж и прозябание. всё идет от "никто для меня ничего хорошего не сделал"... И, поверьте, НЕ СДЕЛАЕТ.. ибо это и есть ваш выбор Зеленський проголосував на виборах в Раду: "За кого голосував, не скажу. Мені вистачить штрафів" - Цензор.НЕТ 9285
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Логика... Были бы те. кто смог бы, вот тогда бы... А так я сама себе тарифы не могу снизить. И Вам - тоже. Но, если Вас устраивают такие тарифы. как сейчас есть, то выбирайте и дальше... Но если все люди не заплатят долги за отопление. то осенью-зимой будем все прозя..., то есть зябнуть, не только я. Каков мой удел - он мой. А Ваш - а пусть у Вас всё будет хорошо, в отличие от моего. Пойду скулить дальше)
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Вам фамилии назвать, что-ли? Фамилии их слишком известны, чтобы я их называла))

ВЫ довольны моим ответом?
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Но ведь это не президентские выборы, неужели из более 3000 кандидатов вВР абсолютно все барахло? А может вам вообще не нравится Солнечная система [шутка из Ильфа и Петрова]
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Из тех, кого мне предложили сегодня - не нашлось достойных. Кого-то я знаю, о ком то читала, в общем... " Я идейный борец! …за денежные знаки."
"Только я умоляю вас: не ешьте на ночь сырых помидоров"))

Мой лозунг: Лучше меньше - да лучше). А "Работники из вас (Депутаты из них), как из собачьего хвоста сито".
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Вот-же тебя жаба давит. Успокойся ,а то не дай Боже усохнешь.
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Путенский сосун без гомосятины не может😁
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На его участке такой же сейф???
Зеленский проголосовал на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 3325
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А колись в цій каструлі варили борщ ... Європа відпочиває)Зеленський проголосував на виборах в Раду: "За кого голосував, не скажу. Мені вистачить штрафів" - Цензор.НЕТ 3535
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Носатый слуга олигарха. Мне что-то в последнее время он начинает тошнить. Его речи из смартфона просто какая-то дичь. Такого дебилизма нигде нет.
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Всего лишь последнее время и только начинает? Да вы счастливый человек...
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точно так же..
Зеленський проголосував на виборах в Раду: "За кого голосував, не скажу. Мені вистачить штрафів" - Цензор.НЕТ 489
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Ця особа не гідна бути президентом України.
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Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков влаштував словесну перепалку з виборцем на дільниці в Києві.
Після голосування між ними зав'язалася суперечка з приводу роботи партії.
"Наша політична сила грає виключно на інтерес нашої країни, і не грає, а працює!" - сказав Разумков. На що йому відповіли: "І підіграє Путіну!"
"Вибори - це не гра, це держава, це серйозна робота. Ви не грайтеся, а працюйте на Україну, а не на Росію", - зазначила киянка.

https://prefiksblog.co.ua/4832/bogun/?fbclid=IwAR33bFNexeqxvsIbIGEsbdJvL-2oE58DDI7qdny2-xYFu38BtfKlxtfFG-4
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клоуны на арене)) один с планом, другие - "вони працюють"
Зеленський проголосував на виборах в Раду: "За кого голосував, не скажу. Мені вистачить штрафів" - Цензор.НЕТ 4086
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Вазелин идет голосовать. с охраной
Зеленский проголосовал на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 839
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К сожалению партия Слуга народа это фантом. Положительного результата не будет в принципе.
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и тебе за это присвоили номер.
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"Сопля Урода" ?
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Приехал на ровере,или на Тесле-которую на лафете везут ？
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Не заслужил чтоб на лафете возили. Максимум 2 на 2 метра в лесопосадке.
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В определённых случаях лафет тоже можно назвать эвакуатором и наоборот ! 😂
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Чому ж, якщо знизити тарифи - то пенсіонери будуть задоволені. І скажуть, що вони зробили вірний вибір.
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бздливый бобик! у голосующих за это кодло обрезанных вафлеров вместо мозгов фекалии. вместо Слава Украине говорить "шалом товаГыщи, шалом"! в ответ- "большой шалом!"
Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
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дурик, как раз Петя - выиграл. И все кто за него отдали свои голоса.
Пойми, каждый день после 21 апреля - демонстрирует какие зебилы лохи... А каждый день после 21 июля - что они лохи ВДВОЙНЕ. как в анекдоте https://www.anekdot.ru/id/181104/
Ибо теперь с вас, зебилов будут ВСЕ ржать - даже те кто за йулю и гриценко, и пинать вас мордочкой - в зашквары вазелина и его зеко-манды..
Но что самое ржачное - именно зебилы, как самая ПАССИВНАЯ часть общества будет отгребать от "прахвесинализма" вазелина - по полной: от урезания субсидий до роста тарифов и обрушения доходов. вазелин и его зеко-***** - полные лузеры ВОВСЕХ сферах, как показал их типичное обещание "зп по 4000 баксов всем учителям и снижение тарифов!"..
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Суровые годы уходят,
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят,
Они будут то же трудны.


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Ухитрився кинути бюлетень так, щоб він повністю розгорнувся і було видно галочку в клітинці №10. Це вже національний вид спорту - кинути правильно (ий) бюлетень.
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Кто поставил свой крестик навпротив зе команды, не забывайте что вы поставили крест на Украине.
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Скорее на платных соевых комментаторах.
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Подскажу, если ответите сколько стоит продать совесть.
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Значит погуглите что значит введённое комми в словооборот выражение - полезный идиот. Им не платят, от слова вообще.
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Понятно, крестик на будущем Украины ты уже поставил, ну давай за зе и далее топи.
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Есть чем подтвердить речёвку, или сторонники пе считают своё мнение истиной в последней инстанции?
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Мне неочем с топой разговаривать, скоро все сам увидишь.
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посмотри на его ник)))) это же яркий представитель неизвестно чего и кого...одним словом зебил. Скрепка зебуина
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Посмеётесь изнанкой своего лица после выборов
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фото с участка если шо в кабинке судя по всему вовка
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Закортіло українцям халявної долі…
За дешеві кіловати зрадили Героїв,
За дешеві газ, цибулю, за Сватів з екрану
Віддають Вкраїну - неньку у рабство тирану.
Малороси-яничари їх землю плюндрують,
А вкраїнці мов посліпли, не бачать -не чують
Вибрали, бач, в президенти блазня-недоумка,
Бо давно вже телевізор для них лідер думки
Бо ж ні мову, ні свободу «на хліб не намастиш»…
Перед блазнем вже готові на коліна впасти
Вже й забули як співали «Гей-гей пливе кача»…
Голосуйте…Вибирайте..Та потім не плач.ТЕ
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точно.. тому, що ремінь потрібно підбирати до кольору мештів
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экслюзивное фото - вова зеленский голо совал! Зеленський проголосував на виборах в Раду: "За кого голосував, не скажу. Мені вистачить штрафів" - Цензор.НЕТ 7987
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Малчик в трусиках... так вот ты какой. Кокетничает пока не распяли.
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Ой, только не надо, как будто кипрские офшоры арестовали и у тебя денег даже на ларёк нет...
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Порохоботы сходят с ума от страха и ненависти
Поберегите себя! Ничего кроме экзальтации, которая может привести в дурку или довести до инсульта, это не даст
Порохоботы сейчас яростно убеждают друг друга, как плохо голосовать за Зеленского. По ходу, доводят себя до таких приступов страха и ненависти, что впору вызывать санитаров с смирительными рубахами.😷
🤣🤣🤣
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13й ты уже на родине в луганеде ты хоть привёз родне ням наям или у тебя кизяки всё отжали Зеленський проголосував на виборах в Раду: "За кого голосував, не скажу. Мені вистачить штрафів" - Цензор.НЕТ 8574
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Вот-вот. Я за них тоже переживаю, учитывая их средний возраст.
Ведь им ещё Пете в тюрьму передачки носить.
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таку пісню мож придумати тільки в Морховії
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Не мое , но хорошо сказано.

КЛОУНАДА
КЛОУН АДА
Клоунада.
Томос тур Зеленского завершён.
Дальше будет подсчёт голосов, назначение своего прокурора и тихое неторопливое воровство на 4 года.
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Истерикой порохоботов я, конечно, удовлетворен. Но рассчитываю на продолжение банкета и после выборов.

🤣🤣🤣
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И что тебе даст продолжение "банкета" ? Вы же, зелики, любите только то, что можно на хлеб намазать. А скоро с хлебом будет очень туго. Что тогда запоете?
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Большинство народа не может простить Порошенко именно того, за что мы его превозносим - курс от России.
Они готовы были идти по этому пути до тех пор, пока это не требовало никаких жертв с их стороны.
Но как только это стало невозможно, они уже готовы вернуться в Россию и искренне ненавидят не только тех, кто им в этом мешает, но и тех, кто об этом напоминает.
Стыдно на весь мир. Мир подумал, что украинцы будут до конца бороться за свою независимость и не переступят через кровь своих сыновей. А теперь все увидели, что мы сдались и наплевали на подвиги наших воинов.
Стыдно…
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Главное чтоб "Свобода"(и остальные националисты) не обосралась....
Ой! Зеленський проголосував на виборах в Раду: "За кого голосував, не скажу. Мені вистачить штрафів" - Цензор.НЕТ 5489
уже
Это же надо быть такими лузерами - война, вата лезет со всех щелей, а они даже жалких 5% набрать не могут. Стыдобище. Упитанный Гройсмэн и то больше набирает. Даже клоун(Ляшко) обосрался
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А в конечном результате больше всех обосретесь вы, зюзюки. И сослаться уже будет не на кого. Или как Иикола Азиров будете талдычить о папередниках?
Осенью надо будет про бюджет думать, а не языком чесать и о банкетах думать
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Что это было? Вам плохо? Если вас похитили и мучают, подайте знак. Например, выпейте йаду Зеленський проголосував на виборах в Раду: "За кого голосував, не скажу. Мені вистачить штрафів" - Цензор.НЕТ 9951
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Йосиф Сталін: «депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет". 11 грудня 1937 року
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как оно голосовало)))))))))))))))))))))))))))я такое только у пуйла видела,но тому надо -80% всего мира его за горло подержать хотят...а зекарлито- это капец какой то...жалкий жалкий наркоман
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ХОЧЕ ЛЕГАЛІЗУВАТИ В УКРАЇНІ МЕДИЧНУ МАРИХУАНУ ТА ВІДКРИТИ АНАЛОГ ЛАС-ВЕГАСА

Зеленський виступив за
Петиція з вимогою легалізувати медичну марихуану в Україні набрала достатню кількість голосів
легалізацію в Україні медичної марихуани у вигляді крапель.
Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Медична марихуана, я вважаю, що це нормально, в крапельках вона продається. За легалайз крапельок - так"
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виборьі єто вьікревленное ЗЕркало
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗеленский проголосовал на выборах в Раду: "За кого голосовал, не скажу. Мне хватит штрафов". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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