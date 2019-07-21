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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 Членов всех УИК от "Самопомочи" в 94 округе заменили на лояльных Кононенко людей, - Дубинский. ВИДЕО

Окружная избирательная комиссия 94 округа приняла якобы от "Самопомочи" неподписанные списки всех членов УИК округа от данной партии. Таким образом, "мертвыми душами" без ведома "Самопомочи" заменили уже существующих членов УИК от этой политсилы.

Об этом сообщает кандидат в нардепы по 94 округу от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Люди Кононенко в Окружной избирательной комиссии ради того, чтобы сфальсифицировать выборы - зарегистрировали поддельные документы на внесение членов участковых комиссий от партии "Самопомич".

То есть, чтобы выставить своих, лояльных людей - тупо нарисовали Документы, и сами же приняли их на заседании Комиссии. Хотя на них нет ни печатей, ни подписей", - написал он. 

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Напомним, Игорь Кононенко баллотируется в 94 округе на Киевщине. Его главным конкурентом в предвыборной гонке по этому округу является Александр Дубинский от "Слуги народа". Также баллотирующийся по этому округу нардеп Игорь Мосийчук недавно заявил о снятии своей кандидатуры. При этом, Мосийчук сообщил, что председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько предлагал ему 20 тыс. долларов за отказ баллотироваться в Раду.

Членов всех УИК от Самопомочи в 94 округе заменили на лояльных Кононенко людей, - Дубинский 01

Источник: https://censor.net.ua/v3138700
 
   
 Топ комментарии
 
О, синочок активіста ;днр; виліз.
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Дякули, починайте виправдовувати Кононенко!)
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Дурня собача.
Навіть, якщо і так, то що далі? Невже більше в ДВК нема нікого? Ані представників ЗаЖОП, ані ЗЁ, ані ТЮ тощо?
Схоже, що Буратіно не певен у результаті - от і волає.
Ще гірше (для нього), якщо була домовленість на його користь і, раптом, замінили людей...
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Ай яй яй.
А надо было на лояльных кому заменить?
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на нейтральных людей?или таких невозможно найти?
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Нейтральних немає. Кожна парламентська партія делегує своїх людей в комісії.А ще від кандидатів та партій спостерігачі. За таких умов складніше проводити договорняки і фальсифікації.
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я так понимаю, речь тут идет о мажоритарке, там далеко не все партии представлены, по тому округу...и как я понимаю, основная битва между кононенко и дубинским, нейтральными относительно тех двоих
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Какие партии ? О чём вы ? Люди идут в комиссию работать только рады денег, а не ради каких то там эфемерных партий "За все хорошее против всего плохого"
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В Васильково надо всех в избиркомах менять и сажать. Такого обьема подкупа в пользу Пети нет во всей Украине
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Партії відряджають в комісії лояльних цим партіям людей і це, є нормою. Мабуть для вас це откровенє?
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Дубинский брехун конченый: "Ведучий програми «Гроші» на телеканалі «1+1» Олександр Дубінський не зміг підтвердити свої звинувачення на адресу програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») у замовності." - .radiosvoboda.org
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Дубинский - сынок данецкого сепараста. У "слуги народу" г**но всех оттенков
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Знаю одного типа у которого отец - официально признанный вор в особо крупных размерах. И вроде этот мутный тип был пятым Президентом европейской страны. Так-что это нормальная практика, или ты что-то можешь возразить?
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официально это как? есть уголовное дело,есть решения суда? что ты понимаешь под словом официально
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А ты не знал?!?! Ути хоспади, и уголовное дело есть и решение суда и даже отсидка.
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А их много ни одной моей, все официальные ибо "Герой" воровал ВСЁ что плохо лежит и по сути происходящего обучил этому сына:
"дві котушки емальованого кабелю, які зберігав у себе в гаражі. А також - за те, що придбав у невстановленого слідством водія 64 літри спирту, «завідомо здобутого злочинним шляхом» ............. А ще О.І. був визнаний винним у тому, що в 1968 та 1979 роках придбав два саморобних ножики, які зберігав удома.......... Були ще обвинувачення в приписках, безпідставному отриманні премій і т.п. "
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значит ответа у нет ,или нет смелости назвать фамилию
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Наверное Вы врете, вот в википедии тыць написано что он заслуженный человек, Герой Украины, кавалер многих наград и выдающийся человек . За судимость ничего не написано, возможно , снята или реабилитирован или вообще не было
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За расхищение социалистической собственности сидел отец Порошенко
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Дебіл чув дзвін, та не зрозумів, де він. Ніколи такого не було, і тут знову)
Порохоскот, проблема в тому, що ваша Батіна банда в особі ко-ко-ненка знов вчинила кримінальний злочин. Виродки сфальшували листа від самонемічі. Шо тобі ще незрозуміло, альтернативно обдарований фанат сивої свині?)
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Хватит уже пытаться из себя пушистых строить.
Вы все одинаковые.
Так что разбирайтесь там сами.
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Павучки вже почали вовтузитись у банці. Членов всех УИК от "Самопомочи" в 94 округе заменили на лояльных Кононенко людей, - Дубинский - Цензор.НЕТ 7041
Підгорає...
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Дурня собача.
Навіть, якщо і так, то що далі? Невже більше в ДВК нема нікого? Ані представників ЗаЖОП, ані ЗЁ, ані ТЮ тощо?
Схоже, що Буратіно не певен у результаті - от і волає.
Ще гірше (для нього), якщо була домовленість на його користь і, раптом, замінили людей...
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дуб проти коня
Гарно дівки танцюють...
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Дякули, починайте виправдовувати Кононенко!)
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Cronos. UA - Нет еще, Янык вернется вместе с Табачником и Азаровым после выборов, где то через год.....- когда Зе-команда загонит бандеровцев в схроны..
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не может быть такого, порохоботы не позволят, организуют 3ий майдан и не позволят
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Что такое? Садонемочи снова мешают все злодеи мира?
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у меня когнитивный диссонанс, как этот иудей додумался ляпнуть, что украинцев надо газом травить и кто будет за такого сказочного идиота голосовать
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А хіба свиносоєві це люди.Це якась мутація
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Пане пожиратель, скотиняко, я так зрозумів, це твій підпис(псевдо)?! Нічого кращого не зміг придумати?! Убогий розумом..
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можу й краще. хочеш покажу, що ти українську на слух сприймаєш погано?
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Пане пожиратель, я бачу що ти можеш і хто ти! Не потрібно напружуватися бо не добіжиш до ОО, а це зайвий мінус для СВСО(свиносоєві скорочено.
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Депутата-втікача Олександра Онищенказняли з парламентських виборів в Україні.
Верховний суд задовольнив сьогодні вранці апеляційну скаргу ЦВК на рішення Шостого апеляційного адмінсуду. Останнє зобов'язувало зареєструвати Онищенка кандидатом в народні депутати, у Facebook повідомила прес-служба ЦВК.
Верховний Суд встановив, що надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи привело Шостий апеляційний адміністративний суд до помилкового висновку.
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Бред аутсайдера..., какой дурень проголосует за эту брехливую,кошерную, наглую рожу??????
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яка різниця, хто і як проголосує? Головне, як порахують.
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Ви вже працюєте на дільниці аби захистити вибір людей? Членом ДВК чи спостерігачем?
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старая каняка - тролль фсб. Залишае лайно кожен день
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Нет, блин. Все будут голосовать за сивого мародера и его петушиную банду ко-ко-ненок.
P.s. пусть гнидьі сухари сушат, а не в раду мьілятся)
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те же, которые за нынешнего президента и проголосовали
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вася петренко, все знают, что ты гол. как свинья, кроме хлева и корыта ничего не имеешь и те хозяйские... за то завидовать людям, достигшим многое своим умом и сделавших своими руками только и умеешь...
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да тут как раз думается каждый за себя сейчас
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мы только знаем, чья ты, свинья шинская, будешь...
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Почались чесні вибори, ітіть калатіть.
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Після того як Дубина відбілював, намагалася відбілити хомчака,звісно не без втручання коломойші, для мене цієї журнашлюшки не існує
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А що "слузі урода " до проблем своїх "гаспод" з Садонемочі? Не холопська це справа у панські діла свого шнобеля пхати 😕
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Ну шо порохботы петины новые лица рвуться к кормушке?
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да нет за зебилами и опоблоковцами им не угнаться..
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не будет прозрачного и демократического голосования, а будет как Беня оплатил.....Здесь даже о ширме Зе говорить не надо....
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порохоботы каменты удаляют. молодцы далеко пойдете
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ага! "слуга" заныл, завыл - значится уже хорошо!
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В последний день всетаки поменяли комиссиую. Занчит будем садить.
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Важко посадити те, що вже давно згнило разом з мізками 😃
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Саня , плюнь ты на эти выборы , всё равно - ну какой из тебя нахрен , депутат . Давай лучше ко мне . ! Членів всіх ДВК від "Самопомочі" в 94-му окрузі замінили на лояльних Кононенку людей, - Дубинський - Цензор.НЕТ 3145 .
Членів всіх ДВК від "Самопомочі" в 94-му окрузі замінили на лояльних Кононенку людей, - Дубинський - Цензор.НЕТ 7053.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЧленов всех УИК от "Самопомочи" в 94 округе заменили на лояльных Кононенко людей, - Дубинский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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