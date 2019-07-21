 Членов всех УИК от "Самопомочи" в 94 округе заменили на лояльных Кононенко людей, - Дубинский. ВИДЕО

Об этом сообщает кандидат в нардепы по 94 округу от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Люди Кононенко в Окружной избирательной комиссии ради того, чтобы сфальсифицировать выборы - зарегистрировали поддельные документы на внесение членов участковых комиссий от партии "Самопомич".

То есть, чтобы выставить своих, лояльных людей - тупо нарисовали Документы, и сами же приняли их на заседании Комиссии. Хотя на них нет ни печатей, ни подписей", - написал он.

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Напомним, Игорь Кононенко баллотируется в 94 округе на Киевщине. Его главным конкурентом в предвыборной гонке по этому округу является Александр Дубинский от "Слуги народа". Также баллотирующийся по этому округу нардеп Игорь Мосийчук недавно заявил о снятии своей кандидатуры. При этом, Мосийчук сообщил, что председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько предлагал ему 20 тыс. долларов за отказ баллотироваться в Раду.