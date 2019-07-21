 Членов всех УИК от "Самопомочи" в 94 округе заменили на лояльных Кононенко людей, - Дубинский. ВИДЕО

Об этом сообщает кандидат в нардепы по 94 округу от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.
"Люди Кононенко в Окружной избирательной комиссии ради того, чтобы сфальсифицировать выборы - зарегистрировали поддельные документы на внесение членов участковых комиссий от партии "Самопомич".
То есть, чтобы выставить своих, лояльных людей - тупо нарисовали Документы, и сами же приняли их на заседании Комиссии. Хотя на них нет ни печатей, ни подписей", - написал он.
Напомним, Игорь Кононенко баллотируется в 94 округе на Киевщине. Его главным конкурентом в предвыборной гонке по этому округу является Александр Дубинский от "Слуги народа". Также баллотирующийся по этому округу нардеп Игорь Мосийчук недавно заявил о снятии своей кандидатуры. При этом, Мосийчук сообщил, что председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько предлагал ему 20 тыс. долларов за отказ баллотироваться в Раду.
А надо было на лояльных кому заменить?
"дві котушки емальованого кабелю, які зберігав у себе в гаражі. А також - за те, що придбав у невстановленого слідством водія 64 літри спирту, «завідомо здобутого злочинним шляхом» ............. А ще О.І. був визнаний винним у тому, що в 1968 та 1979 роках придбав два саморобних ножики, які зберігав удома.......... Були ще обвинувачення в приписках, безпідставному отриманні премій і т.п. "
Порохоскот, проблема в тому, що ваша Батіна банда в особі ко-ко-ненка знов вчинила кримінальний злочин. Виродки сфальшували листа від самонемічі. Шо тобі ще незрозуміло, альтернативно обдарований фанат сивої свині?)
Вы все одинаковые.
Так что разбирайтесь там сами.
Підгорає...
Навіть, якщо і так, то що далі? Невже більше в ДВК нема нікого? Ані представників ЗаЖОП, ані ЗЁ, ані ТЮ тощо?
Схоже, що Буратіно не певен у результаті - от і волає.
Ще гірше (для нього), якщо була домовленість на його користь і, раптом, замінили людей...
Гарно дівки танцюють...
Верховний суд задовольнив сьогодні вранці апеляційну скаргу ЦВК на рішення Шостого апеляційного адмінсуду. Останнє зобов'язувало зареєструвати Онищенка кандидатом в народні депутати, у Facebook повідомила прес-служба ЦВК.
Верховний Суд встановив, що надання неналежної правової оцінки встановленим фактичним обставинам справи привело Шостий апеляційний адміністративний суд до помилкового висновку.
P.s. пусть гнидьі сухари сушат, а не в раду мьілятся)
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