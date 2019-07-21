 Из-за опасности обстрелов избирательные участки не откроются в некоторых прифронтовых селах Донецкой области. ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете Даниила Солодова для ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Например, в поселке Чермалык в Донецкой области, где живут более тысячи избирателей. В военно-гражданской администрации уверяют: шаг вынужденный. Избирательный участок не откроют, потому что опасно - неделю назад от вражеского обстрела в собственном дворе погиб 49-летний мужчина. "Ранения были сложные, тяжелые", - говорит сестра погибшего Евгения Гаджи.
Проголосовать жителям Чермалыка предлагали в соседних селах, до ближайшего из которых ехать 11 километров. Но до того надо было изменить место голосования в Волновахе - это почти 5 часов дороги. При том, что общественный транспорт туда не ходит годами, потому что перевозчикам это просто не выгодно.
Снимать частный транспорт дорого, к тому же в селе живут преимущественно пожилые люди без особого достатка. Люди возмущаются, потому что считают, что им могли бы выделить хотя бы один автобус, но чиновники настаивают, что такое не предусмотрено.