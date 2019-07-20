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Все про:Кривой Рог (624) Данилюк Александр (365) Арселор (14)

 "Тревожный вызов. Разбираюсь", - Данилюк о ситуации по обыскам на "ArcelorMittal Кривой Рог". ВИДЕО

На ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявили об обысках СБУ. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк выясняет обстоятельства.

Об этом он написал в фейсбуке, пишет Цензор.НЕТ. "Тревожный вызов. Разбираюсь...", - отметил Данилюк.

Тревожный вызов. Разбираюсь, - Данилюк о ситуации по обыскам на ArcelorMittal Кривой Рог 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зарплата нового секретаря СНБО Данилюка в два раза выше, чем была у Турчинова. ДОКУМЕНТ

К сообщению приложено видеообращение ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог Кривой Рог" в связи с обыском СБУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

20 июля администрация ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявила, что СБУ провела на предприятии обыски.

Источник: https://censor.net.ua/v3138682
 
 
 Топ комментарии
 
Беня начал загон в Украину иностранных инвесторов.
Зебилы радуюццо и пляшут хава нагилу)
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Зебіл дав команду фас. З-за його спини чути хіхікання сивобородого громадянина трьох держав.
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Лол. Данылюк прокладка и серьезные дяди уже всё порешали. Разбирается он.
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Беня начал загон в Украину иностранных инвесторов.
Зебилы радуюццо и пляшут хава нагилу)
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0казываеться что 3еленейсский в детстве УБИЛ СВОИХ БРАТЬЕВ,,
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,
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А що ж вони так необережно заснули на роялі? Попали під гарячу ... не зовсім руку. "Тривожний виклик. Розбираюся", - Данилюк про ситуацію з обшуками на "ArcelorMittal Кривий Ріг" - Цензор.НЕТ 6700
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еспертиза показала, що обоє загинули від удару мяким предметом по голові "Тривожний виклик. Розбираюся", - Данилюк про ситуацію з обшуками на "ArcelorMittal Кривий Ріг" - Цензор.НЕТ 4525
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Зебіл дав команду фас. З-за його спини чути хіхікання сивобородого громадянина трьох держав.
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До речі зебіли чітко продовжують расєйську тактику 2014. Удар йде по металургії - основному валютному донору. Тільки в 2014 метзаводи валили мотороли а тепер...
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"Тревожный вызов. Разбираюсь", - Данилюк о ситуации по обыскам на "ArcelorMittal Кривой Рог" - Цензор.НЕТ 52651) ПреЗедент НА КАМЕРЫ сказал, что попросит СБУ «разобраться с МитталСтил» 2) СБУ «разобралось» с МитталСтил 3) Шо до сих пор неясно Данилюку?
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Вас что-то удивляет в действиях этого " Пинкертона" после того, как он три недели искал своё рабочее место совершенно в ином здании?
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СБУ час перейменувати в СБЗ. Або ж в СВЗЗ.
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Не думаю что индус оставил шанс сбу'шникам в носках за 800 гр шота нарыть в свое оправдание, а ДЕТЕК труссануть слабо?
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О! Вспомнил! Можно Баканову позвонить, чтоб узнать за этих ракшасов.
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не там по ракшасам спецы- Рама и Хануман "Тривожний виклик. Розбираюся", - Данилюк про ситуацію з обшуками на "ArcelorMittal Кривий Ріг" - Цензор.НЕТ 848 баканова к Шиве пошлют на лингам "Тривожний виклик. Розбираюся", - Данилюк про ситуацію з обшуками на "ArcelorMittal Кривий Ріг" - Цензор.НЕТ 848
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так баканов чертей там искал,чего там разбираться
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Лише українське СБУ може обшуками перевірити екологічний стан.
Не замірами, пробами, аналізами, а саме обшуками.
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українське СБУ екологію по грибах може перевірити і по різних зелених насадженнях "Тривожний виклик. Розбираюся", - Данилюк про ситуацію з обшуками на "ArcelorMittal Кривий Ріг" - Цензор.НЕТ 4464
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ну так такий наказ вови, а він відпрацьовує заказ
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Как вам объяснить. Чем больше кошмарят бизнес или тех же политиков, то тем больше они будут писать жалобы своим западным друзьям. Вот отчего Венесуэла грохнулась? Оттого что государство национализировало нефтекомпании, а те не согласились и подали на них в суд международный. В итоге Венесуэла торчит кучу денег и рынки для неё закрыты. Что-то подобное ждет и Украину.
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Служба безопасности должна ловить кацапских медведчуков и семочек, а не у бизнесменов обыски устраивать и взятки вымагать. Сволочи
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Данилюк совершенно не в курсе чем должен заниматься СНБО. Если ему интереснее заниматься инвестициями чем обороной, то попросил бы себе соответствующую должность.
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Да чего там разбираться : Коломойский или Пинчук через СБУ отжимают Криворожсталь. Всем иностранным инвесторам будет маркер, что с Украины надо валить.
К Данилюку только сейчас приходит осознание, что его имя и узнаваемость на Западе новая команда использовала. Скоро он и Абромавичус по люстрации вылетят. Мавр сделал своё дело . . .

Если по каждой металлургической трубе открывать дело за экоцид, то надо закрыть всю украинскую промышленность. И начинать не с международных инвесторов, которые хоть что-то вкладывают в природоохранные мероприятия, а как раз в Коломойских-Пинчуков-Ахметовых-Фирташей, которые в гробу видали в очистку деньги заливать.
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А я про що говорив?
Короче: це реванш. *****, як замовника. Зебіли його здійснили. Нехай організатором тут Баканов. Хто тут виконавці - не важливо. І нема чого тут Д. волоса на ж. рвати. Наступні дні подарують нам ще безліч прикладів "білорусиризації" України.
73%зебіли! Ви - зробили це разом!
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Ну вот, хотели как лучше, а получился тревожный вызов. Сколько таких тревожных вызовов предстоит, пока под люстрацию не попадет. Дальше никаких тревог. Отбирать все будут тихо-мирно, ну чтоб не отпугивать инвесторов.
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу. Источник: https://censor.net.ua/v3138682

СБУ местное решило выслужиться и провести обыск

Когда эти совки уже вымрут или на пенсию уже пойдут
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Все у тебя кто-то виноват, кроме тебя. Но уже не прокатит. Все. Скоморох - твой выбор. Теперь наслаждайся.
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Вообще ни разу не жалею что голосовала за Зе

Но СБУ по городам ещё все те же рожи что и всегда, что и были при Пете.

Нельзя заменить сразу всех. Да и не на кого.
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Без звонка Баканова туда бы не сунулись. При порохе такого точно не было, и это при том, что тогда там работали "те же рожи, что и всегда".Ну и если используешь принцип "не на кого", то распространяй его и на пороха. Ему тоже приходилось работать не в тепличных условиях. И тем не менее страну он удержал и не жаловался на жизнь. А она была сложной. Даже очень.
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тільки тоді, коли ви зебіли повиздихаєте
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Хорошо, что в Кривом Роге только индусы поганят окружающую среду, а предприятия русни и игорьвалерича совершенно не нарушают экологию данного города.
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Там, говорят, возле труб, как после грозы - озон сплошной, а воду со стоков можно прям в бутли разливать - джерельна!
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на кцрз ну нах нах- приходилось пару раз бывать в сём городе
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Вам Порошенко не подобався? Ви ще його зі сльозьми будете згадувати, коли їстимете власних дітей!
Саме таку ціну платять ті, хто повірив євреям і віддав їм власну країну.
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Хохлы малороссы подумали что маланцы в ермолках им страну построят))) Это сюр какой то.....ХЗ уже сомневаюсь в перспективах Украины..не ну как то она будет существовать, хотя и вопрос в каких границах и в каком статусе..
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3еленейсский УБИЙЦА !!
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https://www.youtube.com/watch?v=LXhQ_YVPXCk

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Страшно это всё. Зеленский в Париже призывает инвесторов, а инвесторы наблюдают, как по его указке кошмарят тех, кто уже рискнул.
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Чучело , чьих будешь ?
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Ну уж точно не зелёной шмаркли околопомойского, как ты, обсос.
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Уже нет. Дискотека завершается, начинаются будни. И довольно суровые.
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Косюка и Ахмнтова обыскивать надо .
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СБУ проводит обыск на предприятии индийца, а на следующий день появляется новость что избирательные бюллетени все попортились в Индии. Сов падение ? Не думаю!
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єто вам не Бенесуелла--бизнес кошмарить "Тривожний виклик. Розбираюся", - Данилюк про ситуацію з обшуками на "ArcelorMittal Кривий Ріг" - Цензор.НЕТ 7962
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не дивно, що на цій гілці практично нема зебілів... (тільки одна дрянь).
Я їм толкую, що вони - вороги України. Не вірять, падлюки дебільні...
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ЗЕбилы малороссы в ожидании рихвирендума за дружбу с Рациюшкой, ждут отмашки от Портнова и Богданчика шоб уже всё па рузьки было, и шоб ватных Сватов показывали..
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Тревожный вызов. Разбираюсь", - Данилюк о ситуации по обыскам на "ArcelorMittal Кривой Рог". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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