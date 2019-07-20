 "Тревожный вызов. Разбираюсь", - Данилюк о ситуации по обыскам на "ArcelorMittal Кривой Рог". ВИДЕО

Об этом он написал в фейсбуке, пишет Цензор.НЕТ. "Тревожный вызов. Разбираюсь...", - отметил Данилюк.
К сообщению приложено видеообращение ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог Кривой Рог" в связи с обыском СБУ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.
20 июля администрация ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявила, что СБУ провела на предприятии обыски.
Зебилы радуюццо и пляшут хава нагилу)
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Не замірами, пробами, аналізами, а саме обшуками.
К Данилюку только сейчас приходит осознание, что его имя и узнаваемость на Западе новая команда использовала. Скоро он и Абромавичус по люстрации вылетят. Мавр сделал своё дело . . .
Если по каждой металлургической трубе открывать дело за экоцид, то надо закрыть всю украинскую промышленность. И начинать не с международных инвесторов, которые хоть что-то вкладывают в природоохранные мероприятия, а как раз в Коломойских-Пинчуков-Ахметовых-Фирташей, которые в гробу видали в очистку деньги заливать.
Короче: це реванш. *****, як замовника. Зебіли його здійснили. Нехай організатором тут Баканов. Хто тут виконавці - не важливо. І нема чого тут Д. волоса на ж. рвати. Наступні дні подарують нам ще безліч прикладів "білорусиризації" України.
73%зебіли! Ви - зробили це разом!
СБУ местное решило выслужиться и провести обыск
Когда эти совки уже вымрут или на пенсию уже пойдут
Но СБУ по городам ещё все те же рожи что и всегда, что и были при Пете.
Нельзя заменить сразу всех. Да и не на кого.
Саме таку ціну платять ті, хто повірив євреям і віддав їм власну країну.
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https://www.youtube.com/watch?v=LXhQ_YVPXCk
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Але я вгадую нік.
Я їм толкую, що вони - вороги України. Не вірять, падлюки дебільні...