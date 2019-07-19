 Саакашвили призвал своих сторонников дать шанс Зеленскому и проголосовать за "Слугу народа". ВИДЕО

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые все-таки нам могут не позволить пройти в Раду, "Слуга народа" не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство", - написал Саакашвили.

По его словам, решение поддержать партию Зеленского было принято после "бурных дискуссий".

"Мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за "Слугу народа"", - написал Саакашвили.

В тексте видеообращения он пояснил, что большинство украинцев, согласно, соцопросам, вообще не знает о том, что "Рух нових сил" идет в парламент. Эту ситуацию Саакашвили связал с тем, что его политсиле "создали большие проблемы с избирательной кампанией".

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"Нас долго не регистрировал ЦВК, откзал вначале, потом мы долго были в судах, потом наши счета были заблокированы в банках, и практически у нас не было полноценной возможности провести избирательную кампанию", - сказал политик.

Саакашвили подчеркнул, что у него уже "появились и свои вопросы" к политсиле Зеленского. Но при этом, по его мнению, важно дать президенту "шанс сформировать большинство без уступок старым политикам".