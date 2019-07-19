 Саакашвили призвал своих сторонников дать шанс Зеленскому и проголосовать за "Слугу народа". ВИДЕО

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые все-таки нам могут не позволить пройти в Раду, "Слуга народа" не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство", - написал Саакашвили.
По его словам, решение поддержать партию Зеленского было принято после "бурных дискуссий".
"Мы просим сторонников поддержать наших мажоритарщиков, а по спискам, учитывая сложившуюся ситуацию - отдать голоса за "Слугу народа"", - написал Саакашвили.
В тексте видеообращения он пояснил, что большинство украинцев, согласно, соцопросам, вообще не знает о том, что "Рух нових сил" идет в парламент. Эту ситуацию Саакашвили связал с тем, что его политсиле "создали большие проблемы с избирательной кампанией".
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы быстро превозносят и очень быстро опускают, - Саакашвили о падении своего рейтинга
"Нас долго не регистрировал ЦВК, откзал вначале, потом мы долго были в судах, потом наши счета были заблокированы в банках, и практически у нас не было полноценной возможности провести избирательную кампанию", - сказал политик.
Саакашвили подчеркнул, что у него уже "появились и свои вопросы" к политсиле Зеленского. Но при этом, по его мнению, важно дать президенту "шанс сформировать большинство без уступок старым политикам".
Чем не братья?
Он призывал сделать с точностью наоборот чем написали вы.
По СПИСКАМ за Слугу народа
По МАЖОРИТАРКЕ за РНС
Источник: https://censor.net.ua/n3138618
Тобто є розумні люди і серед саакашльців.
Потім вони з повним правом казатимуть, що були праві.
И ведь говорили Михо тогда: НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО!
Как результат = он изгой.
А до этого Майдан мог бы собрать.
Дятел.
і величезний вотум довіри..
і навіть почав непогано..
але орієнтовно через рік почав скурвлюватись..
порохоботів суттєво поменшало вже після 1-го туру..
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.
БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад
ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.
СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування
ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету
БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.
Хуже не будет!
На рівні метафор ці (в тому числі ці) вибори бачаться мені приблизно так:
...Найкращий вибір робиться тоді, коли немає вибору. А в політиці все навпаки: за наявності вибору зазвичай обирають (най)гірше. Я давно втратив віру в колективну мудрість народу, позаяк колективною буває лише дурість.
Люди приходять до супермаркету і прямують до стелажа з паштетами. Ось вам такий паштет, ось вам іншого виробника, а отутечки імпортні, а в кінці стелажа акційні. Люди дивляться на розмаїття і зосереджено вибирають. Але насправді не вони вибирають. Вони вибирають із того, що для них уже відібрав менеджер, який формує асортимент. Люди вибирають із відібраного.
За 28 років укр.виборець не спромігся на жоден свій авторський паштет.
28 років укр.виборець вибирає з-поміж допущеного до стелажа.
Ті, хто формують політичний асортимент, - віртуозні знавці з викладки паштетів. Вони ще й закільцювали на собі виробництво. Навчилися перемелювати шмельц і вигідно втюхувати його споживачам. Зіпсувався старий паштетик - не біда, нашвидкоруч, за 3-4 місяці до виборів на коліні наколотять нову субстанцію й успішно продадуть. Головне - щоб дизайн відповідав вимогам часу й етикетка промовляла правильними барвами. Вони 28 років набивали собі руку, створювали цілі маркетингові стратегії, набирали штат найкращих мізкозапудрювачів.
Усе для того, аби в доленосний момент, коли народний запит на докорінні зміни сягне своєї кульмінаційної точки, під звуки оркестру вивезти на середину торговельної зали новий стелаж. Гримлять литаври, лунають трелі гобоїв, повітря струшують ескапади струнно-смичкових - і споживачі ковтають слинку від яскравості продемонстрованого.
Так звані нові паштети виструнчилися в ряд. Для росмовних вимагачів новинок - свій товар, що СЛУЖить приманкою. Для укрмовних - свій ГОЛОС. Для конченої вати юговостока - перевірені консерви, які роками не протухають. Для власників карток лояльності - діячка з косою на обкладинці. Для відділу солодощів - акція 25%.
І кінця краю не видно. Бо укр.виборець давно вже не ставить ніяких вимог до паштетів. Вони просто повинні регулярно оновлятися. Вони просто повинні бути на стелажі. Вони просто повинні бути.
Менеджери з формування асортименту грають на випередження. Тому ніколи не програють. Люди ж бо ******* вибирати. Не так важливо, чи потрібен людям новий паштет. Важливо під новий паштет створити запит. Новий паштет готується заздалегідь під сформований заздалегідь запит. І ось він, склепаний із підручних засобів, красується в відділі «новинка». Вони знають усе наперед. Тому що вони оце «наперед» і створюють.
Це не дуель, не протистояння, не змагання. Це - замкнуте коло з небажанням бігуна вибігти за його межі. Ну любить він цей супермаркет! Ну влаштовує його асортимент!
28 років триває виховний процес над народом. Його змалечку привчали до меншого зла. За руку до школи його вела безвихідь. Він закінчував університети вимушеного голосування проти волі. Він ішов на революційні курси підвищення кваліфікації свого електорального каліцтва.
Він просто звик, що всі ці паштети треба перепробувати.
Він занадто довго привчався, що не потрібно міняти раціон.
І тепер він - мастак, профі, неперевершений спеціаліст із вибирання.
Він не дивиться на склад продукту, бо довіряє. Не вивчає репутацію виробника, бо навколо ажіотаж. Не бойкотує супермаркет, бо без нього життя немислиме.
Особливо якщо в бонус до паштетів ідуть рожеві окулярі. Сезонні. Щоправда, б'ються вони склом до середини.
...Так, я піду голосувати. Укотре непрохідні. Традиція, перевірена часом.
Как можно идти на выборы и в тоже время
призывать избирателей голосовать за другую партию?
После назначения Михо Саакашвили губернатором Одесщины российские СМИ стали петь ему дифирамбы. Это был хитрый ход Кремля, ибо за батоно тянулась слава «успешного реформата». Одесситы восприняли его «как единственного политика», который сможет «разрулить ситуацию» с контрабандой из Приднестровья и перекрыть наркотрафик из Ближнего востока через одесский порт в Европу.
Время показало, что мцыри на посту Губернатора Одесской области ровным счетом вообще ничего не сделал. Полный ноль. Только переругался с местными бизнесменами и владельцами приморских парковок.
Очень скоро джигит «переобулся» и превратился в оппозиционера протестного типа. В его лексиконе появилось новое определение: «барыжная власть». Не трудно догадаться, что методички он получал из Кремля через депутатов «ОППОБЛОКА», периодически летающих через Минск в Москву для отчетов кураторам из ФСБ и получений новых инструкций.
ФСБ РФ использует безработного «Карлсона на крыше», для создания управляемого хаоса и дестабилизации ситуации в Украине всеми возможными способами.
Похоже, что российские спецслужбы использовали Михо, чтобы «делать нервы» Порошенко и устраивать в Киеве Майданы.
Не откажутся они это сделать вторично, чтобы отобрать голоса у демократических сил и внести очередной раскол.
Цель Кремля - уничтожение независимости Украины с дальнейшим вхождением её в состав Московии на правах колонии.
Хотя с твоим знанием географии ты только дорогу на х..й знаешь хорошо.
ну і хрін з ним.
невелика втрата..
своїх-"завалісь"
часть колеблющихся проголосует за "Свободу"
Снимайся с выборов и не надо никого просить.
Надо думать прежде, чем что то делать!
1. Лідер партії "Рух Нових сил" Міхеіл Саакашвілі закликав голосувати за його політичну силу за партійними списками, а на мажоритарних округах віддати голоси "Слузі народу".
5. "Ми просимо прихильників підтримати наших мажоритарників, а за списками, з огляду на ситуацію, що склалася - віддати голоси за "Слугу народу"", - написав Саакашвілі.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3138618