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 Политика Украины
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Все про:конопля (90) Садовый (439) Самопомич (908) Терещенко (13)

 "Поддержи украинское": Садовый записал ролик на конопляном поле. ВИДЕО

Лечебная как средство против стресса и полезная для тех, кто имеет лишний вес или повышенный уровень холестерина.

Как передает Цензор.НЕТ, лидер "Самопомочи" Андрей Садовый разместил у себя на Facebook-странице видеоролик, в котором популяризирует конопляное масло украинского производства.

"Богатая антиоксидантами, поэтому призываю не стыдиться, а каждый день употреблять масло из конопли. Это очень полезно. Наш, украинский продукт", - говорит на видео Садовый.

Как объясняет он в посте, ролик снят на плантациях технической конопли в Глуховском районе Сумской области.

"Ездил туда поддержать мэра Мишеля Терещенко, который на мажоритарном округе от "Самопомочи" бьется с адептом "русского мира" Деркачем", - написал Садовый.

Напомним, вчера в эфире ток-шоу "Право на владу" Андрей Садовый призвал демократические политические силы поддержать кандидата в народные депутаты Мишеля Терещенко в 159-м избирательном округе на Сумщине.

"Его основной оппонент на выборах - местный феодал Деркач, организует массовую скупку голосов", - сказал Садовый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Конопля лечит": в Харькове прошла первая международная конференция по медицинскому применению каннабиса. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3138541
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Это она по документам техническая, а так самая что ни на есть забористая.
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Да легализуйте вы уже ету коноплю. Уже давно доказано что конфеты и алкоголь намного сильнее бьют по здоровью.
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Ролик на зелохторат и рассчитан.даже сам Зе проголосует за Садового
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зедебил будет на маковом поле булочки с маком рекламировать)) нынче грамм дорогой, за рекламу хорошо заплатят.
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Снуп с Садовым бы подружился и зачитал рэпачок.
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Ще пам'ятаю як на сільських городах було по декілька кущів конопель й рядок-два маку.. На Маковія йшли до храму освячувати власновирощені голівки маку, пиріжки пекли з власного маку..
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коноплю не помню...а вот мака действительно было очень много... мешками головки, с орех, собирали и высушивали... а какие вкусные рулеты и пирожки со свежим (не прелым) маком...
не помню чтоб кто-то наркоманил... может просто я не знал?))) (и не знаю слава Богу!)
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самопомич, свобода, голос- проекты ФСБ!! только ОТЕЦ НАЦИИ ПОРОШЕНКО способен сломать хребет Путину и спасти украину от русского мира!!
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Хитер бобер... Це ж замах на 73% Зеленського!
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а вот это уже интересно. масло конопли действительно очень полезное.
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мій батько пам'ятав як вона росла майже в кожному городі і олію зеленого кольору і конопляні мішки нікому не спадало не думку іїі курити.
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а маша , которая за грибами пошла ...и понеслась "Підтримай українське": Садовий записав ролик на конопляному полі - Цензор.НЕТ 3784
"Підтримай українське": Садовий записав ролик на конопляному полі - Цензор.НЕТ 5115
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От заявив би краще, що за легалізацію - одразу б рейтинг підскочив би!
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По ходу туда регулярно ездит не только Садовый))
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Надо чтоб президент заценил и приехал с официальным визитом
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Скоро появится реклама украинской маковой соломки?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Поддержи украинское": Садовый записал ролик на конопляном поле. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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