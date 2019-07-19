 "Поддержи украинское": Садовый записал ролик на конопляном поле. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, лидер "Самопомочи" Андрей Садовый разместил у себя на Facebook-странице видеоролик, в котором популяризирует конопляное масло украинского производства.
"Богатая антиоксидантами, поэтому призываю не стыдиться, а каждый день употреблять масло из конопли. Это очень полезно. Наш, украинский продукт", - говорит на видео Садовый.
Как объясняет он в посте, ролик снят на плантациях технической конопли в Глуховском районе Сумской области.
"Ездил туда поддержать мэра Мишеля Терещенко, который на мажоритарном округе от "Самопомочи" бьется с адептом "русского мира" Деркачем", - написал Садовый.
Напомним, вчера в эфире ток-шоу "Право на владу" Андрей Садовый призвал демократические политические силы поддержать кандидата в народные депутаты Мишеля Терещенко в 159-м избирательном округе на Сумщине.
"Его основной оппонент на выборах - местный феодал Деркач, организует массовую скупку голосов", - сказал Садовый.
не помню чтоб кто-то наркоманил... может просто я не знал?))) (и не знаю слава Богу!)
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