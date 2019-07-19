 Полторак объяснил инцидент с Зеленским возле Минобороны: Он повернулся и сказал: "Секундочку!" Корректно, без чего-то угрожающего. ВИДЕО

Об этом написал на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Только что общался с министром обороны Степаном Полтораком. Говорили о впечатляющем видео его встречи с президентом в министерстве обороны на презентации жилых модулей. При съемке со спины с расстояния показалось, что президент Зеленский развернулся и сделал резкий жест в сторону министра, либо даже толкнул его.

Однако С. Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло. С его слов, дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Р. Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Р. Рябошапке и К. Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!". Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча пошла по плану", - написал Бутусов.

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