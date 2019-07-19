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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2227) Полторак (1154)

 Полторак объяснил инцидент с Зеленским возле Минобороны: Он повернулся и сказал: "Секундочку!" Корректно, без чего-то угрожающего. ВИДЕО

В ходе презентации жилых модулей для военнослужащих в Министерстве обороны никакого инцидента между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком не произошло.

Об этом написал на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Только что общался с министром обороны Степаном Полтораком. Говорили о впечатляющем видео его встречи с президентом в министерстве обороны на презентации жилых модулей. При съемке со спины с расстояния показалось, что президент Зеленский развернулся и сделал резкий жест в сторону министра, либо даже толкнул его.

Однако С. Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло. С его слов, дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Р. Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Р. Рябошапке и К. Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!". Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча пошла по плану", - написал Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство общежитий для воинов идет по графику, - Полторак посетил объекты строительства военного жилья на Львовщине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3138522
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленского вынесут вперёд ногами с Банковой. Я прогнозирую пол года, максимум восемь месяцев. И это сделают военные вместе с добробатами. Запомните, этот так оно и будет.
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Там і без нього є кому тертися. Правда, не як діти.
Полторак объяснил инцидент с Зеленским возле Минобороны: Он повернулся и сказал: "Секундочку!" Корректно, без чего-то угрожающего - Цензор.НЕТ 6816
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Я так понял что Полторак просто шуганулся. Видимо Порошенко его регулярно бил, вот он и стал зашуганый.
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Может просто каракурт на пиджаке у министра сидел, а президент с ним разделался.

...Либо просто дурак(зачем же бушевать под камеры?).
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Починається дійсно нове життя.
Не скажу що я мегавійськовий, воювати не довелось, але 15 рочків життя колись армії віддав. Так ось головне що я чув, бачив з першого до останнього дня служби це армійський Закон командира: власним прикладом! Тільки так!
Тепер, кожен командир від генерала до ст.солдата, має право розпускати руки щодо підлеглих, чому? По так робить верховний головнокомандувач.
Дружина не дала? Погана погода, не має настрою, не подобається тобі - просто переє.би! Будь як Верховний!
Дебіли, яке ж ви лайно привели до влади...
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Напомнило анекдот
В школе идет подготовка к торжественному вечеру по случаю празднования 23 февраля. Учительница просит принести в школу фронтовые фотографии дедов для создания стенгазеты. Вовочка приносит фото, на которой дед изображен с фашистской повязкой на рукаве, в шеренге «Гитлерюгенд», с рукой, выкинутой в фашистском приветствии. На фото также виден Адольф Гитлер, приветствующий нацисткую молодежь.
Учительница, увидев это, сразу звонит в КГБ. Вовочкиного деда в тот же день забирают и тянут на допрос на Лубянку.
- Так-так, - говорит следователь, ну-ка, раскажите, как вы были фашистским прихвостнем...
- Всё было не совсем не так, как вы думаете, - отвечает дед, - стою я на плацу, а Гитлер выступает на трибуне: «Славян в рабство, евреев в газовые камеры, неполноценных в концлагеря...» Тут я его прерываю, подымаю руку вверх и говорою «Минуточку, фюрер - я не согласен».
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выкинутой в фашистском приветствии. На фото также виден Адольф Гитлер, приветствующий нацисткую молодежь.\\\\\\\\\\\

эти совковые уроды даже сами путаются - то фошисты, то нацеги. у нас тоже таких совков много. совковый биомусор еще тупее скота, который в хлеву.
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И на кого расчитан этот говновброс нашего чеееееестногооооо Бутусова?
Или у людей зрение вообще напрочь выключилось?
Видно, просто видно, что быдло толкает Министра Обороны, воюющей страны...
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пройди по ссылке - в комментах Бутусов срется с такими как ты(в смысле - вопрос тот же) и отвечеет - что Полторак сказал, то я и написал - в чем проблема?
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что сказал? Ааааа... тоесть сикундачку же сказал и пох, что видео есть?
Ну и на кого этот говновброс расчитан?
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та не быдло он.
Как распознать наркомана

Наркоманам присущи резкая и беспричинная смена настроения, эмоциональная нестабильность. Человек может смеяться и плакать невпопад, а состояние беспечной дурашливости буквально в доли секунд вдруг сменяется подавленностью и раздражением. Наблюдаются немотивированные вспышки агрессии.
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а быдло наркоманом не может быть? Или наоборот?
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попросили отойти , чтобы перегаром не воняло , а тому огнена вода в голову ударила , вот и качнуло .
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Просто Степан Тимофеевич применил уклонение ниндзя. Он тоже не знает что можно ожидать от Зели.
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Секундочку, будьте добры, помедленнее, я записываю
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агрессивное порохнявое быдлячее меньшинство совсем распоясалось на сайте...
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И только высокоинтеллектуальные представители 73% пытаются держать оборону, корректно и аргументированно обьясняя оппонентам свою позицию! да Зе. Бил?
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Берем пример с вашего клоуна. Ему можно хамить и толкать людей, ну а "мы все президенты", копируем
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"ПреЗеХам" в своём репертуаре. Или позже придворные расскажут, что Гавком просто перепутал сценарии? Ведь не мог же благовоспитанный молодой человек при исполнении отгонять от себя хоть фактически и бывшего, но ещё не признанного «бандитом» министра?
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Не знаю...
Подивилась відео.. Мені здалось, що през штовхнув Полторака - пішов звідци.
Може і бив вже його... такий заляканий..
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після здоровкання з хомчаком(?) на витянувшегося по стойке смирно полторака лише глянув....чим так той полторак хоче сподобатись?
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Полторак - як комісар приставлений російським шпигуном Порошенком до главкома Зеленського. Слідкує за всіма його контактами з його генералами, щоб настукати шпигуну. А той - пуйлу. А вже пуйло буде вирішувати
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поміняйте прізвище полторак на зеленський.
так буде органічніше і правдивіше.
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відсутність етикету це не новина,люба кухарка чи хамло може бути на місці преЗедента,доказано ******** історією України.
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поросенковские шестерки бдят, гадят из-за угла..
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толкают руки Президента своими телами
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Порохоботи верещать,
Що України може завтра на бути.
Не мрійте. Посадки мафі і мародерів свинарчуків -це не кінець України а її відродження і розквіт. Як і в Південній Кореї а не Північній куди нас затягував Барига в президентському кріслі, якомушляхом маніпуляцій разом з мордором, вдалося на нього залізти, як і попередньому той що тепер в Ростові
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Как Россия расцвела после посадок Ходорковского
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Підскажи своїм хУзяевам, що спочатку мєтодічку треба філологу показувати, а потім вже використовувати Полторак пояснив інцидент із Зеленським біля Міноборони: Він повернувся і сказав: "Секундочку!" Коректно, без чогось загрозливого - Цензор.НЕТ 3814
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Зебилы, вот скажите как на духу - по вашему, на видео Зе толкнул Полторака специально? Или случайно махнул рукой и не рассчитал?
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да кто его толкал? оно сцыкливое отпрыгнула, а то вдруг оплеуха прилетит )))))))))))))))
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отпрыгнуло от чего? Сформулируем вопрос по-другому:
- движение рукой было с намерением толкнуть, или это он так жестикулировал?
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Просто після слова 'секундочку' так не відскакують
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Внимательно понаблюдал за охранником черта.
Если бы черт толкнул Министра Обороны, то охранник бы начал движение, чтобы предупредить ответный толчок.
Но оно стояло как вкопанное.
Поэтому, возможно, черт не сказал "секундочку", а заорал, что повергло в ужас психически здорового человека.
У черта с психикой явные проблемы.
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чего охраннику переживать если там все без оружия и должностные лица
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логично, охранник знает, что его подопечный психически нездоров.
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ой б*же, а охранник не знает что совковые "мужики" с портфелями даже кое-что подставят еще(вторую щеку), после начальникового удара ногой по роже. от кого защищать? вон как Овощ лещи раздавал и хоть бы один казноед пожаловался Полторак пояснив інцидент із Зеленським біля Міноборони: Він повернувся і сказав: "Секундочку!" Коректно, без чогось загрозливого - Цензор.НЕТ 7651
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продемонстрируйте видео, где овощ раздает лещи.... плиииз
товарисч, вы что, ё...тый?
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лёщи в смысле оплёухи, а не рыбу!
сколько тебе лет? иди лучше поиграй в песочнице, а не тупи. это в разговорном - лещ = оплеуха.

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Тобто ми всі сліпі і не бачимо як шмаркля руками махає?
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Полторака так сцить Зеленського, що чуть не падає від страху, при любому русі руки . Зеля попросив зачекати, а він підстрибнув як баскетбольний мяч. О як курва затряслися всі.
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Зеленський псіханув, що ця полторака приліпилась до нього, як та "насідка" шпигунська і слухає все, про що він спілкується з своїми генералами. Зеленський його і попросив відійти на секундочку. Той відскочив, і відразу підскочив знову. Як ота ревнива, остогидла жінка, яку не пошлеш, але іноді хочеться розвернути і гарненько дати прискорення черевиком по п'ятій точці. Добре, що втримавсь. Молодець
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да вы, батенька, явно психически нездоровы.
вы больны - ФАКТ!!!
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Чего ты на людей кидаешься , зебил ,, чем хоть тебе Полторак не угодил . ? Полторак пояснив інцидент із Зеленським біля Міноборони: Він повернувся і сказав: "Секундочку!" Коректно, без чогось загрозливого - Цензор.НЕТ 4186 .
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Тут краще поставити питання інакше: чим він вам догодив? Може тим, що під час Дебальцево втікав від емісарів НАТО з відмовкою: "Не відволікайте нас. В нас АТО"? Ті тоді так і відбули до себе в Брюсель з питанням на обличчі. Чи може тим, що тримав військових у Широкому Лані у Листопаді в наметах, що плавали у воді? Чи тим, що годував солдат простроченою тушковиною, де плавав самотньо шматок гов'яжого жиру розміром з грецький горіх? Чи формою, що горить і плавиться?
Але всі ці питання і багато інших Полтораку ще будуть ставити. У військовій прокуратурі. Дуже скоро.
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Бонапарт недороблений і гопота криворізька в одній особі. Не знаю допоки він ще буде такі витівки демонструвати.
І ще. Такі дії можуть насправді схвалювати або дуже наглі або просто невиховані люди.
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оно больное психически - это факт!
или, действительно, наркотики.
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Зе.лепутина не успеет добежать до российской границы
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психические отклонения налицо у этого недомерка.
у 73% похоже тоже.
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Правильно, от отбросов подальше надо держаться.
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Даже стыдно смотреть...Человек обежавший армию за три версты,позволяет так себя вести с боевым офицером. Пусть даже и не толкнул,но и руки не подал. Хомчаку да,а Полтораку нет.Ему не только репетитор по украинскому языку нужен,но и по этике поведения тоже.Иначе этому хамству не будет конца !
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А вот это вообще в голове не укладывается , ему рапортуют а оно даже не слушает . Чрезвычайно занят одеванием своего грёбанного пинжака , гнида Полторак пояснив інцидент із Зеленським біля Міноборони: Він повернувся і сказав: "Секундочку!" Коректно, без чогось загрозливого - Цензор.НЕТ 1428 ..
Много чего я видел , за многие годы службы в армии , но такого свинства видеть не приходилось . Шо значит - оно никогда не служило армии . Чучело ..

Полторак пояснив інцидент із Зеленським біля Міноборони: Він повернувся і сказав: "Секундочку!" Коректно, без чогось загрозливого - Цензор.НЕТ 3608 .
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Следите за резким движением руки Зелинского..... Это явно толчок был.... а не "cекундочку".... Если говорят "секундочку", то спокойно кладут руку на руку... а не толкаются........

Нельзя было делать Зелю президентом..... этот человек совершенно не понимает ментальность украинца Запада и Центра.... Зелинский, это человек с ментальностью восточного украинца, как Кучма и Янукович был.... Там так принято неучежительно и по хамски общаться со своим колхозом.... Это типо у них считается проявление власти и силы....
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Он болен.... психически.
Поэтому и настаивал на сдаче анализов.
Это как бы предупреждая то, что потом у толпы возникнут вопросы с его явно неадекватным поведением.
недомерок психически неадекватен!!!
Его надо убирать по состоянию здоровья.
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Возможно и неадекват.... Но там на Востоке так принято, такое хамское поведение начальника со своим колхозом....Это ментальность у них такая......

Эту фишку, с разностью менталитетов, очень хорошо понимал Генадий МОСКАЛЬ.... Когда был главой Луганской ОДА... материл всех подрят, за это его там любили и уважали местные...
Но уже когда стал главой Закарпатской ОДА, таких уже выходок с крупной матерщинной не наблюдалось.... Тоесть дядька четко понимал разность в менталитетах этих людей.... Но Зеленский вообще потерянный типок в этом..... Как за такое ЧМО могла западная и центральная Украина голосовать? Даже не понимаю, что случилось с моим народом....
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Мне вот хотелось спросить у порохоботов вы за что работаете - за идею???? или за гречку?? Полторак пояснив інцидент із Зеленським біля Міноборони: Він повернувся і сказав: "Секундочку!" Коректно, без чогось загрозливого - Цензор.НЕТ 1827
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Сначала ответь сам на свой вопрос.
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Такам хамська поведінка вже не підлягає лікуванні. А тим ,хто це одобряє--то це і вас стосується. Гопникі дебільні.
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Зе сказал не СЕКУНДОЧКУ, а ВАЛИ НА ЙУХ ОТСЮДА!!!! вон, чуть хомчаку по траектории не досталось ))))))

видно, полторашка в печенках уже сидит! имел бы честь офицера и совесть гражданскую - давно бы само ушло! а то бегает как собачонка обиженная за презиком
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конечно, назначенный хомчак, который отдал призказ идти пацанам на убой погубив тем самым 700 человек а сам в кустах валялся со сжатым сфинктером!!!!! бросив журналистов и памперсы - убежал. Но это всё не важно - важнее то, что он человек "лучшего в мире министра"! Вот у кого честь и достоинство, достойнейший человек! твари, как вы уже достали со своей памятью колибри!
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честь офицерская состоит в том чтобы служить державе, а не президенту. Поэтому он должен быть на своем месте до последнего, несмотря на обиды зеленой сопли.
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почему с аваковым, который многократно попался на доказанной коррупции, приватизировал себе государственное имущество итди тп не получает подобных ласк от гидранта? ПОЧЕМУ коррупционнер во власти а бонопард в детских сандаликах 35 размера его за собой повсюду таскает????

выбрали дауны мафиозный клан во власть во главе с ширмой, будете своими телами пули закрывать ВСЕ ВМЕСТЕ, все 73%!!! лично моей ноги на майдане не будет, я быстрее уеду со страны, твари конченые... только жить начали
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Тримайся, Вовік! Вже недовго залишилось терпіти цю накачену свинячим жиром ментовську пику полторака. Щойно буде створена більшість - почнуться відставки і призначення цілими пакетами. Парубіям можна буде йти на Глеваху відпочити, вже їх послуги будуть непотрібні.
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Ти хочеш сказати що хамська поведінка президента - це нормально?

Ти проведи судову реформу..... зроби суди чесними і непідкупними.... а потім висунь звинувачення Полтораку.... якщо він щось начудив в Армії....

Для чого ця вся клоунада зі штовханиною?....


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Кому я ці звинувачення понесу? Матіосу? Який впритул не бачить контробанди зброєю з Луганоном? Який досі розслідує "замах на генпрокурора Шокіна з тепловізором"?
Заждіть трохи. Будуть вам і звинувачення, будуть вам і все інше.
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зєлєчмошнікам не потрібні справедливі суди..суди будуть відстоювати тих, хто бацулитиме та провладних олігархів...Вітаю, зєлєшмарклі...не чекайте справедливого рішення в судах, якщо доведеться туди звертатися...збирайте гроші, бо саме від цього залежить рішення "іменем Зєлєбєні України"...
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Так полторуха серло зашуганое, моцный министр, моцный😀
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Обьяснение холуя- барин хороший, это я сам дурак.
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Po mojemu otalknul on ego.Za sto interesno i ************* s nim.Pridiot vremia i s nim budet tak obciatsia
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Дедушка с внуком рассматривают старый альбом с фотографиями.
- Кто это, дедушка?
- Это Гитлер выступает на митинге, внучек.
- А что он говорит, дедушка?
- Смерь евреям.
- А это кто с ним рядом, ты, дедушка?
- Я.
- А почему у тебя поднята рука?
- А это я говорю ему: "Товарищ Гитлер! Секундочку!"
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та не штовхав зеля нікого,просто руку повернув і сказав секундочку,так буває полторак просто не очікував що зеля різко повернеться от і вийшов ефект того ніби він штовхнув його.Вже тут істерику порозводили.
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ну в таком случае Зе под амфетамином, не осознает резкость и амплитуду движений.
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Хомчаку руку пожал, Полтораку - нет. Ходит рядом с Полтораком, тот ему что-то говорит, а этот морду воротит и вроде птичек слушает. Конечно оттолкнул. Если бы сказал "секундочку", то министр отошёл на пару шагов и подождал окончания разговора. А был порыв отодвинутся от руки, направленной в его сторону. Так что не надо вешать нам лапшу на уши...
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Бутусову не дают покоя лавры антонины геращенко. Он тоже любил первым напудить в пейспук новостей) Полторак пояснив інцидент із Зеленським біля Міноборони: Він повернувся і сказав: "Секундочку!" Коректно, без чогось загрозливого - Цензор.НЕТ 2790
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полторак какойто скушный вместо того чтобы ответить наркоману двоечкой стал скулить и оправдываться дескать сам дурак виноват
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За людиною стоїть військо, престиж, імідж. Я думаю що керівник його рівня чудово розумів це, у ту "секунду" поки приймав рішення - ******.ти цього недоростка, чи зберегти власну честь та гідність, а з нею і усіх своїх підлеглих. Якби по усім світовим телеканалам показали як Міністр із президентом у пилюці душать одне одне, а охорона їх розбороняє, іміджу би це нашій армії не додало...
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зачморене бидло, ухиленець від захисту держави, своїми смердючими руками взагалі не може торкатися жодного громадянина України, хто захищав і захищає Батьківщину і цю обдовбану мразину в тому числі від "руського міра".
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Можу зробити лише одне - висловити співчуття дружині Зеленського... Страшно уявити, як це жити із таким неадекватним і неврівноваженим поцом...
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Трижды судимый Янукович по сравнению с этим гопником кажется аристократом . Судя по всему с экологией в Крывом Роге значительно хуже чем на Донбассе. Как может у профессора родится такое хамло? Или настоящий отец не профессор?
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Подивіться інтерв'ю... не знаю який він професор, але Совок ще той. Кривий Ріг ніколи в Україні не був містом інтелігенції... ні єврейської, ні української, ні російської/мадярської чи ще якоїсь.
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Сразу сбежалось стадо умных и мудрых бездельников - долб..в! Возьмите на себя ответственность и управляйте страной. Вашей энергии и мужества хватает пописать комментарии и подроч...ть
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПолторак объяснил инцидент с Зеленским возле Минобороны: Он повернулся и сказал: "Секундочку!" Корректно, без чего-то угрожающего. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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