 Полторак объяснил инцидент с Зеленским возле Минобороны: Он повернулся и сказал: "Секундочку!" Корректно, без чего-то угрожающего. ВИДЕО

Об этом написал на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Только что общался с министром обороны Степаном Полтораком. Говорили о впечатляющем видео его встречи с президентом в министерстве обороны на презентации жилых модулей. При съемке со спины с расстояния показалось, что президент Зеленский развернулся и сделал резкий жест в сторону министра, либо даже толкнул его.
Однако С. Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло. С его слов, дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Р. Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Р. Рябошапке и К. Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!". Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча пошла по плану", - написал Бутусов.
...Либо просто дурак(зачем же бушевать под камеры?).
Не скажу що я мегавійськовий, воювати не довелось, але 15 рочків життя колись армії віддав. Так ось головне що я чув, бачив з першого до останнього дня служби це армійський Закон командира: власним прикладом! Тільки так!
Тепер, кожен командир від генерала до ст.солдата, має право розпускати руки щодо підлеглих, чому? По так робить верховний головнокомандувач.
Дружина не дала? Погана погода, не має настрою, не подобається тобі - просто переє.би! Будь як Верховний!
Дебіли, яке ж ви лайно привели до влади...
В школе идет подготовка к торжественному вечеру по случаю празднования 23 февраля. Учительница просит принести в школу фронтовые фотографии дедов для создания стенгазеты. Вовочка приносит фото, на которой дед изображен с фашистской повязкой на рукаве, в шеренге «Гитлерюгенд», с рукой, выкинутой в фашистском приветствии. На фото также виден Адольф Гитлер, приветствующий нацисткую молодежь.
Учительница, увидев это, сразу звонит в КГБ. Вовочкиного деда в тот же день забирают и тянут на допрос на Лубянку.
- Так-так, - говорит следователь, ну-ка, раскажите, как вы были фашистским прихвостнем...
- Всё было не совсем не так, как вы думаете, - отвечает дед, - стою я на плацу, а Гитлер выступает на трибуне: «Славян в рабство, евреев в газовые камеры, неполноценных в концлагеря...» Тут я его прерываю, подымаю руку вверх и говорою «Минуточку, фюрер - я не согласен».
Отак?
эти совковые уроды даже сами путаются - то фошисты, то нацеги. у нас тоже таких совков много. совковый биомусор еще тупее скота, который в хлеву.
+100%
Или у людей зрение вообще напрочь выключилось?
Видно, просто видно, что быдло толкает Министра Обороны, воюющей страны...
Ну и на кого этот говновброс расчитан?
Как распознать наркомана
Наркоманам присущи резкая и беспричинная смена настроения, эмоциональная нестабильность. Человек может смеяться и плакать невпопад, а состояние беспечной дурашливости буквально в доли секунд вдруг сменяется подавленностью и раздражением. Наблюдаются немотивированные вспышки агрессии.
Супер! Так и будет!!!
Подивилась відео.. Мені здалось, що през штовхнув Полторака - пішов звідци.
Може і бив вже його... такий заляканий..
так буде органічніше і правдивіше.
Що України може завтра на бути.
Не мрійте. Посадки мафі і мародерів свинарчуків -це не кінець України а її відродження і розквіт. Як і в Південній Кореї а не Північній куди нас затягував Барига в президентському кріслі, якомушляхом маніпуляцій разом з мордором, вдалося на нього залізти, як і попередньому той що тепер в Ростові
- движение рукой было с намерением толкнуть, или это он так жестикулировал?
Если бы черт толкнул Министра Обороны, то охранник бы начал движение, чтобы предупредить ответный толчок.
Но оно стояло как вкопанное.
Поэтому, возможно, черт не сказал "секундочку", а заорал, что повергло в ужас психически здорового человека.
У черта с психикой явные проблемы.
товарисч, вы что, ё...тый?
сколько тебе лет? иди лучше поиграй в песочнице, а не тупи. это в разговорном - лещ = оплеуха.
вы больны - ФАКТ!!!
Але всі ці питання і багато інших Полтораку ще будуть ставити. У військовій прокуратурі. Дуже скоро.
І ще. Такі дії можуть насправді схвалювати або дуже наглі або просто невиховані люди.
или, действительно, наркотики.
у 73% похоже тоже.
Много чего я видел , за многие годы службы в армии , но такого свинства видеть не приходилось . Шо значит - оно никогда не служило армии . Чучело ..
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Нельзя было делать Зелю президентом..... этот человек совершенно не понимает ментальность украинца Запада и Центра.... Зелинский, это человек с ментальностью восточного украинца, как Кучма и Янукович был.... Там так принято неучежительно и по хамски общаться со своим колхозом.... Это типо у них считается проявление власти и силы....
Поэтому и настаивал на сдаче анализов.
Это как бы предупреждая то, что потом у толпы возникнут вопросы с его явно неадекватным поведением.
недомерок психически неадекватен!!!
Его надо убирать по состоянию здоровья.
Эту фишку, с разностью менталитетов, очень хорошо понимал Генадий МОСКАЛЬ.... Когда был главой Луганской ОДА... материл всех подрят, за это его там любили и уважали местные...
Но уже когда стал главой Закарпатской ОДА, таких уже выходок с крупной матерщинной не наблюдалось.... Тоесть дядька четко понимал разность в менталитетах этих людей.... Но Зеленский вообще потерянный типок в этом..... Как за такое ЧМО могла западная и центральная Украина голосовать? Даже не понимаю, что случилось с моим народом....
видно, полторашка в печенках уже сидит! имел бы честь офицера и совесть гражданскую - давно бы само ушло! а то бегает как собачонка обиженная за презиком
выбрали дауны мафиозный клан во власть во главе с ширмой, будете своими телами пули закрывать ВСЕ ВМЕСТЕ, все 73%!!! лично моей ноги на майдане не будет, я быстрее уеду со страны, твари конченые... только жить начали
Ти проведи судову реформу..... зроби суди чесними і непідкупними.... а потім висунь звинувачення Полтораку.... якщо він щось начудив в Армії....
Для чого ця вся клоунада зі штовханиною?....
Заждіть трохи. Будуть вам і звинувачення, будуть вам і все інше.
- Кто это, дедушка?
- Это Гитлер выступает на митинге, внучек.
- А что он говорит, дедушка?
- Смерь евреям.
- А это кто с ним рядом, ты, дедушка?
- Я.
- А почему у тебя поднята рука?
- А это я говорю ему: "Товарищ Гитлер! Секундочку!"