 "Подкуп избирателя - это когда деньги дают или гречку. Концерт ни к чему не обязывает", - Разумков о выступлениях в поддержку "Слуги народа". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Мы не пользуемся бесплатными концертами потому, что мы не расцениваем это как подкуп избирателя или агитацию. Подкуп избирателя - это когда вам деньги дают или раздают гречку. Вот это подкуп. Концерт вас ни к чему не обязывает", - сказал Разумков.

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