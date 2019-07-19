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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:агитация (426) концерт (295) Разумков Дмитрий (99) Слуга народа (130)

 "Подкуп избирателя - это когда деньги дают или гречку. Концерт ни к чему не обязывает", - Разумков о выступлениях в поддержку "Слуги народа". ВИДЕО

Концерты в поддержку партии "Слуга народа" не являются способом подкупа избирателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Мы не пользуемся бесплатными концертами потому, что мы не расцениваем это как подкуп избирателя или агитацию. Подкуп избирателя - это когда вам деньги дают или раздают гречку. Вот это подкуп. Концерт вас ни к чему не обязывает", - сказал Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не уверен в эффективности Медведчука в качестве переговорщика", - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/v3138479
 
 
 Топ комментарии
 
Почему-то ассоциация с блядством.
Не проституция. Деньги не дают!
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Сейчас при власти олигофрены. В даном случае слабоумные которые пытаются умничать
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Какой милый наперсточник... И лупатенькие глазенки честные-честные...
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А мне кажутся что глаза у него хитропопеньки-хитропопенькие ....а мешки под глазами говорят что он сильно бухает...
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Хз, может гниденыш и бухает, но то, что этот скользкий хитрожоп будет теперь рулить - задняя задница...
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Гречка и тушёнка так же ни к чему не обязывает, как и концерт. *********
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Преступление-это когда "наглухо", а если просто кости поломать или ***#о начистить, то это ни к чему не обязывает🤔🤔🤔🤦
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Всё верно!Если ты только на шухере стоиш и сам лично не грабиш-то ты не член банды!))))
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Можно подумать, что гречка к чему-то обязывает...
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А до цього 95 квартал давав безкоштовні концерти?))
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Цей разумков вважає що всі навколо дурні. Надання благ любих чи це гречка , гроші ,концерт, безкоштовний відпочинок на курорті, надання елітних машин, жриць кохання чи житла за символічну плату в 1 гривню для особистого користування, проведення безкоштовних корпоративів чи других дійств то є підкуп людей .
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Если такой же концерт год назад стоил от 200 грн за место и будущем будет, а сейчас бесплатно - то это подкуп. А если нет, то квартал пусть оставшуюся жизнь пусть танцует бесплатно. Пусть ответит - почему сейчас бесплатно? Коммерческая организация, есть затраты - нет доходов, это прямые убытки, соответственно, даже если есть затраты но нет дохода, но создан продукт - плати налоги. Короче - взятка.
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И вообще - это просто - дайте запрос в ГПУ или какой-нибудь суд - пусть ответят профессионалы взятка или нет, а не какой-нибудь Разумков сын Яныка и Азарова.
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Бесплатній концерт перед выборами, на который в обычной жизни билет стоит от 500 грн -- конечно не подкуп. Но тогда -- почему он бесплатный? И почему бесплатный только перед выборами?
Смешные они.
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Просто писяют в глаза своему лохторату, а тот еще и облизывается.
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Когда-то, тут мелькала карикатура: Помост. Перед помостом - восторженная толпа. Часть - с банками в руках... На помосте - щит. На нём - восходящее солнце и надпись "Божья роса". С противоположной стороны стоит мужик, похожий на Путина, ссыт поверх щита ("коником"), а толпа пытется ссаки в банки поймать. Мужик, повернув голову в сторону, говорит стоящим сбоку людям: "ВЕРЯТ!!!"
Тут, примерно, та же картина...
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Ми не користуємося безкоштовними концертами Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3138479.

Если концерты бесплатные, то он врет. Есть факты?
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А Олежка разве не светился в рекламе Земанды?
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Ну ладно -- Зе... Но оппоблок......... І не бридко йому?
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Бл. сегодня оно в Северодонецке от слуги...
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- Вы шо тут делаете, подкупаете лохторат?
- Не, мы просто херячим по роялю "Підкуп виборця - це коли гроші дають або гречку. Концерт ні до чого не зобов'язує", - Разумков про виступи на підтримку "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8812
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Говоримо "Голос" -- маємо на увазі "Слуга народу"

Кандидат від політичної партії "ГОЛОС" по 120 виборчому округу Львівської області.

Судячи з відповідей, питання коаліції з Слугою Народу для ГОЛОСУ вже вирішено. Якщо їх покличуть, вони з радістю приєднаються до "слуг".

"Підкуп виборця - це коли гроші дають або гречку. Концерт ні до чого не зобов'язує", - Разумков про виступи на підтримку "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 9867

Питання в тому чи підтримуєш це ТИ, голосуючи за ГОЛОС?
Добре подумайте про те, що ви голосуєте за тих же зелених тільки трохи інших.
Лінк на поки що "живі" коменти.
Mason Lemberg
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В Харькове сегодня Казка выступит в поддержку Писаренко (168 округ). В Парке Горького, в 21-00. А до этого Песняры и еще кто-то.
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а якщо гречку зварити - то не підкупив, а нагодував! меценат
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Ссут в глаза. Гречка тоже ни к чему не обязывает.
Вон и оппоблок закатил на востоке раздачу массовые гулянья с пирожками. Тоже не гречка.
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Концерт ни к чему не обязывает", - Разумков о выступлениях в поддержку "Слуги народа".

Я бы сказал Money for Nothing - . Если в стране ходят денежные знаки значит их у кого то очень много - Остап Бендер
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Від гречки більше користі ніж від вашого гівняного цирку.
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Хорошо хоть разумков объяснил что такое подкуп, зелохи же не знают)))))
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Пока существует быдло, до тех пор будут Узеленского, ПРасы, шарики и прочие разводилы лохов.
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Після слова "разумков" вже реально починає на ригачку тягнути...
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А що, цирковим Закон не писаний ? В даному випадку Закон про державну мову.
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Дело не только в концерте.Дело в том что Зе, как и все остальные, плати за раздачу агит материалов приличное бабло. На Троещине за две недели сидения в агитпалатке 8-10 т.грн и более.Там нет практически бесплатных волонтеров.Ну и в чем отличие от старых методов?А учитывая количество раздающих? Прикидывайте суммы сами.Кандидат от Зе на Троещине каждые 15 мин в YouTube. Считайте сами.А денюшку нужно будет отбивать.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Подкуп избирателя - это когда деньги дают или гречку. Концерт ни к чему не обязывает", - Разумков о выступлениях в поддержку "Слуги народа". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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