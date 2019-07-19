 "Подкуп избирателя - это когда деньги дают или гречку. Концерт ни к чему не обязывает", - Разумков о выступлениях в поддержку "Слуги народа". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
"Мы не пользуемся бесплатными концертами потому, что мы не расцениваем это как подкуп избирателя или агитацию. Подкуп избирателя - это когда вам деньги дают или раздают гречку. Вот это подкуп. Концерт вас ни к чему не обязывает", - сказал Разумков.
Смешные они.
Тут, примерно, та же картина...
Если концерты бесплатные, то он врет. Есть факты?
страшно
- Не, мы просто херячим по роялю
Кандидат від політичної партії "ГОЛОС" по 120 виборчому округу Львівської області.
Судячи з відповідей, питання коаліції з Слугою Народу для ГОЛОСУ вже вирішено. Якщо їх покличуть, вони з радістю приєднаються до "слуг".
Питання в тому чи підтримуєш це ТИ, голосуючи за ГОЛОС?
Добре подумайте про те, що ви голосуєте за тих же зелених тільки трохи інших.
Лінк на поки що "живі" коменти.
Mason Lemberg
Вон и оппоблок закатил на востоке раздачу массовые гулянья с пирожками. Тоже не гречка.
Я бы сказал Money for Nothing - . Если в стране ходят денежные знаки значит их у кого то очень много - Остап Бендер