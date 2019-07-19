 "Дальнейших действий с Парубием как со спикером ВР я больше не вижу", - Зеленский. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

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"Дальнейших действий с господином Парубием как со спикером Верховной Рады я больше не вижу... После его последнего ответа я больше не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с другим парламентом", - заявил он.

Такое решение он объяснил тем, что Парубий блокировал все идеи его команды и просьбы президента о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 18 июля.

В частности, Зеленский акцентировал, что предлагал отменить мажоритарную составляющую парламентских выборов и снизить проходной барьер для партий к 3%, однако Рада этого не сделала.

"Я очень хотел снизить проходной барьер, это были наши два предложения - давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. И мы могли это сделать за один-три дня. Это было мое предложение на первой нашей встрече с Парубием... К сожалению, многие партии не смогут пройти барьер в 5%. К сожалению. И это будет именно из-за господина Парубия. Большой ему привет", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов.

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