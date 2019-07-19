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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Дальнейших действий с Парубием как со спикером ВР я больше не вижу", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский после отказа Андрея Парубия созвать парламент на внеочередное заседание заявил, что не намерен взаимодействовать с ним и будет разговаривать уже с новой Верховной Радой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

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"Дальнейших действий с господином Парубием как со спикером Верховной Рады я больше не вижу... После его последнего ответа я больше не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с другим парламентом", - заявил он.

Такое решение он объяснил тем, что Парубий блокировал все идеи его команды и просьбы президента о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 18 июля.

В частности, Зеленский акцентировал, что предлагал отменить мажоритарную составляющую парламентских выборов и снизить проходной барьер для партий к 3%, однако Рада этого не сделала.

"Я очень хотел снизить проходной барьер, это были наши два предложения - давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. И мы могли это сделать за один-три дня. Это было мое предложение на первой нашей встрече с Парубием... К сожалению, многие партии не смогут пройти барьер в 5%. К сожалению. И это будет именно из-за господина Парубия. Большой ему привет", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3138438
 
   
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"После его последнего ответа я больше не вижу никакого смысла продолжать разговор."

Я хотів би, щоб ви, пане Зеленський, написали заяву про своє звільнення з займаної посади.
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Кто-нибудь в состоянии заткнуть ему рот? Что оно несет?
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Щой треба було довести. Патологічна манія величі. Звідси - невміння співпрацювати з тими, хто має незалежну думку. А істерична ВИМОГА!! скликати позачергове засідання Верховної Ради було розраховано на передвиборчу мобілізацію Зебенят.
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Парубій - це полум'яний патріот. Найбільшим його недоліком є зовсім не якийсь там дефект мови, що, нібито , підтверджується якоюсь довідкою.
Найбільшою його проблемою було те, що він з Порошенком разом Україну руйнували трохи швидше ніж будували.
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Вам, идиотам, Парубий сказал письмо Зеленского написано неправильно и его нужно привести в соответствие с законодательством. Вапросы?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Дальнейших действий с Парубием как со спикером ВР я больше не вижу", - Зеленский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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