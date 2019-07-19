 С Вышинским учились, он был моим свидетелем на свадьбе. Но я считаю его предателем, - советник Зеленского Потураев. ВИДЕО

Об этом он сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, является ли Вішинским предателем, Потураев сказал: "Да. К сожалению, да. Я считаю, что он работал против собственной страны... Надо было честнее поступить. Надо было отказаться от украинского гражданства".

При этом советник Зеленского считает, что Вышинского надо поменять.

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