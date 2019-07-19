 Наши первые бои начались еще до того, как это официально назвали АТО и война, - бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. ВИДЕО

Сегодня украинский воин - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".
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До войны закончил Киевский национальный университет технологий и дизайна, активно занимался общественно-политической деятельностью, организовывал патриотические акции, вместе с побратимами формировал общественные патрули для борьбы с преступностью на улицах столицы. Закончил военную кафедру, но военного опыта не имел. Это не помешало с первых дней участвовать в боевых действиях на востоке Украины - сначала в рядах "черных человечков", затем в составе полка "Азов". Прошел путь от рядового бойца до командира полка "Азов" (в/ч 3057). Участвовал в освобождении Мариуполя и Марьинки, боях за Иловайск, Широкинской наступательной операции.
После войны возглавил структурное подразделение партии Национальный корпус "Терен Восток". Сейчас баллотируется по 217 мажоритарному округу г. Киева.
І навіть важко сказати а чи не керують ним з паРаши і зараз ці його пани володарі. Да він по холуйскі плазував в лазні а потім зразу з неї та в харанти і главнокомандувачем и вершителем Закона пресуя КС.. Може і "здорово", чи мабудь ні що такий битий перебитий цей колишній екс-блазень, тому що він пройшов і лазню і вогонь, воду і мідні труби. А значить дуже таки сильно досвідчений і витончений тепер з нього вийшов кремлiвский...резидент. І який таку як і сам підбера собі команду продажних ЗЕбілов - українофобів у Раду, з якої хоче зробити ЗРаду..
а закон...читай Конституцию
Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Это АТО, борьба с терористами (хотя ЛНР и ДНР не признали юридически тер организациями), ОСС.... Но не ВОЙНА!!!
Петюня как огня боялся этого слова!
В январе 2015 года Верховная Рада признала Российскую Федерацию государством-агрессором и призвала парламенты иностранных государств и международные организации признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.
Только подтверждаете мои слова!
Десантировались в тылу врага на границе с РФ, уничтожили около 150 боевиков и улетели обратно, - Герой Украины Порхун о засаде у Дьяково. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/3137804/desantirovalis_v_tylu_vraga_na_granitse_s_rf_unichtojili_okolo_150_boevikov_i_uleteli_obratno_geroyi
Доверенными лицами Порошенко стали актриса Ада Роговцева герой Украины Александр Порхун https://kp.ua/politics/631555-doverennymy-lytsamy-poroshenko-staly-aktrysa-ada-rohovtseva-heroi-ukrayny-aleksandr-porkhun
Такі як колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. вірили в Україну - знали, хто лютий ворог оккупант, і йшли на смерть. Саме добровольці з Майдану першими тисячами пішли на фронт, часто ще зовсім юними, багато сотень іхх загинуло. І завдяки їм в 14-му році, коли армія була деморалізована, вдалося стримати шаленний натиск російських окупацийних сил .
Перші постріли на Донбасі ще більше об'єднали українців, загартованих Майданом, в цілі добровольчі рухи. І поки армію озброював народ, вони стримували и знищували кремлівських які "заблукали відпускників на російских танках.
Конституція стаття 65. Захист Української Батьківщини, Вітчизни - це священний обов'язок кожного громадянина України. Тому що немає більш високої місії на землі, ніж захищати свою країну. І хоробрі Українські воїни - добровольці завжди були уособленням честі, гідності та патріотизму. І ми Українці глибоко вдячні нашим воїнам за їх мужність і героїзм в ім'я нашої Батьківщини в хвилину нинішніх важких випробувань. Вони і зараз надалі цінною свого життя мужньо стоять на захисті територіальної цілісності і суверинитета України, від зазіхань нашого лютого кривавого ворога окупанта, цих кремлівських загарбників фашиста )(уйла, проти проклятого кацапа - окупанта суверенної української землі Криму і Донбасу..
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СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА ! .ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
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