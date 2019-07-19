EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3880  21
Материалы по теме:
Все про:война (3541) Донбасс (18964) Бутусов Юрий (1776) Азов (216) Своя война (10) Жорин Максим (1)

 Наши первые бои начались еще до того, как это официально назвали АТО и война, - бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. ВИДЕО

Бывший командир полка "Азов", глава восточного объединения партии Национальный Корпус "Терен-Восток" Максим Жорин, позывной Мосе, - уаствовал в освобождении Мариуполя и Марьинки, боях за Иловайск, Широкинской наступательной операции.

Сегодня украинский воин - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

Подписывайтесь на Youtube-канал Юрия Бутусова

До войны закончил Киевский национальный университет технологий и дизайна, активно занимался общественно-политической деятельностью, организовывал патриотические акции, вместе с побратимами формировал общественные патрули для борьбы с преступностью на улицах столицы. Закончил военную кафедру, но военного опыта не имел. Это не помешало с первых дней участвовать в боевых действиях на востоке Украины - сначала в рядах "черных человечков", затем в составе полка "Азов". Прошел путь от рядового бойца до командира полка "Азов" (в/ч 3057). Участвовал в освобождении Мариуполя и Марьинки, боях за Иловайск, Широкинской наступательной операции.

После войны возглавил структурное подразделение партии Национальный корпус "Терен Восток". Сейчас баллотируется по 217 мажоритарному округу г. Киева.

Смотрите все выпуски программы "Своя война".

Источник: https://censor.net.ua/v3138424
 
   
 Топ комментарии
 
Спасибо. Настоящий герой. А не то что новопредставленный президент, который косил от повесток и прятался за кулисами квартала!!!
 показать весь комментарий
 
это и есть работа,ратный труд на благо Украины.
а закон...читай Конституцию

Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
 показать весь комментарий
 
А в это же время, когда эти парни ценой своих жизней защищали страну, один фигляр-шибздик без диплома клоуна стучал по клавишам рояля своим пенисом, развлекал московитов и рубил бабло с сограждан оккупантов в Турции и Греции, сравнивал Украину с проституткой в Юрмале, уклонялся от призыва в армию (со всей своей шоблой) и получал ворованные одним Беней деньги из ПриватБанка. А сейчас с его подачи один папаша мафии и олигархов сдаёт Украину Параше. Если я, что то упустил, поправьте меня, ЗеДауны.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Спасибо. Настоящий герой. А не то что новопредставленный президент, который косил от повесток и прятался за кулисами квартала!!!
 показать весь комментарий
 
 
Але треба визнати, що косив артистично, по квартальному!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А в это же время, когда эти парни ценой своих жизней защищали страну, один фигляр-шибздик без диплома клоуна стучал по клавишам рояля своим пенисом, развлекал московитов и рубил бабло с сограждан оккупантов в Турции и Греции, сравнивал Украину с проституткой в Юрмале, уклонялся от призыва в армию (со всей своей шоблой) и получал ворованные одним Беней деньги из ПриватБанка. А сейчас с его подачи один папаша мафии и олигархов сдаёт Украину Параше. Если я, что то упустил, поправьте меня, ЗеДауны.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Є і другі цікаві факти, ось ще раніше тоді ще блазень - лакей ЗЕ.. по підлабузницькому пожартував на ювілеї у Кучми. Лідер "Кварталу" цей клоун -холуй настільки став шестерить, що зі сцени моторошно завив "Наш Бог Кучма", що самого Даниловича від такого гумору цього бридкого лакея - блазня пересмикнуло. А потім вже в закритій частині виступу цього кловуна --ЗЕ.. в лазні, яку блазень лакей разом зі своїми холуями -артистами "Кварталу 95" давав перед втікачем до ворожої Москви кремлівським ..резидентом продажним ЗЕКОМ і нинішнім прем'єром паРаши карликом Медведєвим, які сміючись з лакея дивилися в інтимній обстановці "квартальний" концерт, сидячи роздягними в в лазні.
І навіть важко сказати а чи не керують ним з паРаши і зараз ці його пани володарі. Да він по холуйскі плазував в лазні а потім зразу з неї та в харанти і главнокомандувачем и вершителем Закона пресуя КС.. Може і "здорово", чи мабудь ні що такий битий перебитий цей колишній екс-блазень, тому що він пройшов і лазню і вогонь, воду і мідні труби. А значить дуже таки сильно досвідчений і витончений тепер з нього вийшов кремлiвский...резидент. І який таку як і сам підбера собі команду продажних ЗЕбілов - українофобів у Раду, з якої хоче зробити ЗРаду..
 показать весь комментарий
 
 
То голосуйте за нього. Зараз нам потрібні саме такі патріоти.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
До 25 лет герой работал ли? Откуда взял оружие для своего первого боя? По какому закону ?
 показать весь комментарий
 
это и есть работа,ратный труд на благо Украины.
а закон...читай Конституцию

Стаття 65.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
 показать весь комментарий
 
 
ну да, именно этим он занимался в 2010 - 2013 годах.
 показать весь комментарий
 
Слава Героям! Такі люди повинні бути депутатами Верховної Ради а не посіпаки ПУ мертвечуки, бойки шуфричі.
 показать весь комментарий
 
 
После войны!? возглавил структурное подразделение партии Национальный корпус "Терен Восток Источник: https://censor.net.ua/v3138424 ....тобто війна вже скінчилась
 показать весь комментарий
 
А шо.... Кто то уже официально назвал это ВОЙНОЙ?
Это АТО, борьба с терористами (хотя ЛНР и ДНР не признали юридически тер организациями), ОСС.... Но не ВОЙНА!!!
Петюня как огня боялся этого слова!
 показать весь комментарий
 
В мае 2014 года Генпрокуратура Украины впервые заявила, что в деятельности "ДНР" и "ЛНР" есть признаки террористических организаций. Через месяц президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина попросит другие государства признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими.

В январе 2015 года Верховная Рада признала Российскую Федерацию государством-агрессором и призвала парламенты иностранных государств и международные организации признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.
 показать весь комментарий
 
И шо?
Только подтверждаете мои слова!
 показать весь комментарий
 
Зато Черноволиха выложила видео встречи с Трубой где он мямлил и не смог пояснить какой именно факт злочина он расследует по заявлению Портнова в отношении действии украинских военных при освобождении наших территорий и при переходе наших военных катеров из одного украинского порта в другой.
 показать весь комментарий
 
По округу Жорина штаб Порошенко выставил якобы независимого (а на самом деле представителя Порошенко) военного, Героя Украины Порхуна. Теперь голоса патриотов размываются и никто из этих 2 не пройдет. Вот такая грязная игра.
 показать весь комментарий
 
.. речь идет про этого человека:
Десантировались в тылу врага на границе с РФ, уничтожили около 150 боевиков и улетели обратно, - Герой Украины Порхун о засаде у Дьяково. ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/3137804/desantirovalis_v_tylu_vraga_na_granitse_s_rf_unichtojili_okolo_150_boevikov_i_uleteli_obratno_geroyi

Доверенными лицами Порошенко стали актриса Ада Роговцева герой Украины Александр Порхун https://kp.ua/politics/631555-doverennymy-lytsamy-poroshenko-staly-aktrysa-ada-rohovtseva-heroi-ukrayny-aleksandr-porkhun
 показать весь комментарий
 
То голосуйте за Жоріна, не здавайтесь.
 показать весь комментарий
 
это Бутусов здорово придумал . я всегда считал что не плохо знаю ход боевых действий на Донбассе . но по ходу просмотра этих фильмов открываю для себя новые имена и новые факты
 показать весь комментарий
 
 
Україна не забула своїх героїв 14 березня відзначала великий День добровольця.
Такі як колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. вірили в Україну - знали, хто лютий ворог оккупант, і йшли на смерть. Саме добровольці з Майдану першими тисячами пішли на фронт, часто ще зовсім юними, багато сотень іхх загинуло. І завдяки їм в 14-му році, коли армія була деморалізована, вдалося стримати шаленний натиск російських окупацийних сил .
Перші постріли на Донбасі ще більше об'єднали українців, загартованих Майданом, в цілі добровольчі рухи. І поки армію озброював народ, вони стримували и знищували кремлівських які "заблукали відпускників на російских танках.
Конституція стаття 65. Захист Української Батьківщини, Вітчизни - це священний обов'язок кожного громадянина України. Тому що немає більш високої місії на землі, ніж захищати свою країну. І хоробрі Українські воїни - добровольці завжди були уособленням честі, гідності та патріотизму. І ми Українці глибоко вдячні нашим воїнам за їх мужність і героїзм в ім'я нашої Батьківщини в хвилину нинішніх важких випробувань. Вони і зараз надалі цінною свого життя мужньо стоять на захисті територіальної цілісності і суверинитета України, від зазіхань нашого лютого кривавого ворога окупанта, цих кремлівських загарбників фашиста )(уйла, проти проклятого кацапа - окупанта суверенної української землі Криму і Донбасу..
-
СЛАВА УКРАЇНІ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА ! .ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !
-
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНаши первые бои начались еще до того, как это официально назвали АТО и война, - бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх