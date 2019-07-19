 Наши первые бои начались еще до того, как это официально назвали АТО и война, - бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. ВИДЕО

Сегодня украинский воин - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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До войны закончил Киевский национальный университет технологий и дизайна, активно занимался общественно-политической деятельностью, организовывал патриотические акции, вместе с побратимами формировал общественные патрули для борьбы с преступностью на улицах столицы. Закончил военную кафедру, но военного опыта не имел. Это не помешало с первых дней участвовать в боевых действиях на востоке Украины - сначала в рядах "черных человечков", затем в составе полка "Азов". Прошел путь от рядового бойца до командира полка "Азов" (в/ч 3057). Участвовал в освобождении Мариуполя и Марьинки, боях за Иловайск, Широкинской наступательной операции.

После войны возглавил структурное подразделение партии Национальный корпус "Терен Восток". Сейчас баллотируется по 217 мажоритарному округу г. Киева.

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