EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
  4844  38
Материалы по теме:
Все про:задержание (5430) ограбление (1212) Нацполиция (9720) банкомат (81) Аброськин (547)

 Полиция задержала злоумышленников, взорвавших и ограбивших сегодня ночью банкомат в Днепропетровской области. ВИДЕО камер наблюдения

Сотрудники уголовной полиции Днепра задержали троих злоумышленников, взорвавших и ограбивших сегодня ночью банкомат в Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин и отмечает, что главаря банды грабителей совсем недавно суд отпустил на свободу под залог.

"Суд Запорожской области два дня назад лидера этих гадов за ограбление банка отпустил из-под стражи за символический залог в 80 тысяч гривен. Уже сегодня ночью он со своей бандой взорвал и ограбил банкомат. Благодаря профессионалам из уголовной полиции Днепра мы снова их задержали", - пишет Аброськин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные подорвали банкоматы в Харькове и Люботине. Сумма похищенных средств устанавливается, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция задержала злоумышленников, взорвавших и ограбивших сегодня ночью банкомат в Днепропетровской области 01

Смотрите также: Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Полиция задержала злоумышленников, взорвавших и ограбивших сегодня ночью банкомат в Днепропетровской области 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шестерых украинцев задержали в Бангладеш по подозрению в мошенничестве с банкоматами


Полиция задержала злоумышленников, взорвавших и ограбивших сегодня ночью банкомат в Днепропетровской области 03

Также смотрите: В отделении "Приватбанка" в Киеве взорвали банкомат. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Полиция задержала злоумышленников, взорвавших и ограбивших сегодня ночью банкомат в Днепропетровской области 04

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные ограбили обменник в Харькове и унесли 150 тыс. грн, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/v3138418
 
   
 Топ комментарии
 
Суд Запорожской области два дня назад лидера этих гадов за ограбление банка отпустил из-под стражи за символический залог в 80 тысяч гривен. Уже сегодня ночью он со своей бандой взорвал и ограбил банкомат. Благодаря профессионалам из уголовной полиции Днепра мы снова их задержали Полиция задержала злоумышленников, взорвавших и ограбивших сегодня ночью банкомат в Днепропетровской области - Цензор.НЕТ 8622

Так ето они и зарабатывали на залог судье. 80тыщ ето официально на залог в государство, а неофициально судья взял за такое решение минимум пол ляма ато и лям.
Зато у всех есть работа. Воры воруют, мусора ловят а судьи отпускают... Хороший бизнес и как говорил Петя, все при работе строят будки.
 показать весь комментарий
 
Вы же не забудьте их снова отпустить под залог или домашний арест. Только домашний арест должен быть не *ночной* потому что им работать ночью нужно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
желаем вам искренно, что бы партия вашего работодателя почти не прошла в ВР
 показать весь комментарий
 
оперативно
по фейсам этих товарищей видно,что они точно честно зарабатывать не хотят
 показать весь комментарий
 
 
Суд Запорожской области два дня назад лидера этих гадов за ограбление банка отпустил из-под стражи за символический залог в 80 тысяч гривен. Уже сегодня ночью он со своей бандой взорвал и ограбил банкомат. Благодаря профессионалам из уголовной полиции Днепра мы снова их задержали Полиция задержала злоумышленников, взорвавших и ограбивших сегодня ночью банкомат в Днепропетровской области - Цензор.НЕТ 8622

Так ето они и зарабатывали на залог судье. 80тыщ ето официально на залог в государство, а неофициально судья взял за такое решение минимум пол ляма ато и лям.
Зато у всех есть работа. Воры воруют, мусора ловят а судьи отпускают... Хороший бизнес и как говорил Петя, все при работе строят будки.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так вроде зеля у руля, не? Спишь москалик?
 показать весь комментарий
 
 
а чем взрывали то, зашел что то положил и бахнуло, шашка наверное тротиловая интересно просто, врядли эфка или ргдха там другой взрыв, вот интересно если противотанковую положить и той же эфкой дистанционно активировать, там взрыв направленный вверх но от денег врядли бы что то осталось, всетаки интересно чем бахнули
 показать весь комментарий
 
Там, думаю, уже готовая смесь. Например, кислород с ацетиленом или еще с чем-нибудь калорийным. Простой пропан с воздухом такой ящик не осилит. На видео видно, как чувак шланг за собой тянул.
 показать весь комментарий
 
Вы же не забудьте их снова отпустить под залог или домашний арест. Только домашний арест должен быть не *ночной* потому что им работать ночью нужно.
 показать весь комментарий
 
 
конечно ограбили еще один банкомат!, им же нужно было 80 000 залога отдать в суд + взятки судье и мусорам!
 показать весь комментарий
 
 
Быдло должно долго сидеть в тюрьме, вместе с судьями.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
по понятиям, быдло это ты, а они братва.
 показать весь комментарий
 
 
сразу чувствуется представитель контигента
 показать весь комментарий
 
хотя да не корректно братков обзывать быдлом
 показать весь комментарий
 
Спасибо Пете за "удачную" судебную реформу!!! А как себя хвалил!!!
 показать весь комментарий
 
 
Га-га-га , зазєлі ви вже остаточно стали неадекватами в безтямній нелюбові до ***** мальтійської .
 показать весь комментарий
 
 
круговорот дерьма в природе, одни ловят, другие отпускают..., интересно, чем мотивировался суд...
 показать весь комментарий
 
 
Ето вам Петина судовая рехворма. Как говорит порохосрань, в защиту Парашенка который амнистировал в 2015 году 18 тысяч уголовников, тюрьмы нужно освободить от преступников чтобы их не кормить, а они сами шли себя кормить. Вот вам и результат, преступники сами себя кормят еще и судьям и прокурворам отсыпают.
 показать весь комментарий
 
 
главное что бы они тебе не отсыпали при ограблении, хотя сейчас все отгребают от них
 показать весь комментарий
 
Зєлєбеня вже показує як треба рулювати країною. Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області - Цензор.НЕТ 7811 Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області - Цензор.НЕТ 7811 Поліція затримала зловмисників, які підірвали і пограбували сьогодні вночі банкомат у Дніпропетровській області - Цензор.НЕТ 7811
 показать весь комментарий
 
 
"Если не хватает мозгов выключить зомбоящик имени Мосейчук и Дубинского и почитать первоисточники, один раз так и быть помогу.
У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. А вообще - гугл в помощь. Мне за образование зебилов денег не дают."(с)
 показать весь комментарий
 
 
Если бы они воровали говно, то никто бы их не выпустил под залог 80 т говна.

Мыслю, что они и в Харькове на гастролях не раз бывали. Правда, то уже харьковское говно.
 показать весь комментарий
 
...зато не продались, и не уехали на заработки за границу.
 показать весь комментарий
 
Якщо раптом колись трапиться ще один майдан, то першими за мудя треба вішати суддів
 показать весь комментарий
 
 
А теперь посадить вместе с судьей (как соучастником создавшим условия для преступления).
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция задержала злоумышленников, взорвавших и ограбивших сегодня ночью банкомат в Днепропетровской области. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
 вверх