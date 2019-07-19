 Полиция задержала злоумышленников, взорвавших и ограбивших сегодня ночью банкомат в Днепропетровской области. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин и отмечает, что главаря банды грабителей совсем недавно суд отпустил на свободу под залог.
"Суд Запорожской области два дня назад лидера этих гадов за ограбление банка отпустил из-под стражи за символический залог в 80 тысяч гривен. Уже сегодня ночью он со своей бандой взорвал и ограбил банкомат. Благодаря профессионалам из уголовной полиции Днепра мы снова их задержали", - пишет Аброськин.
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по фейсам этих товарищей видно,что они точно честно зарабатывать не хотят
Так ето они и зарабатывали на залог судье. 80тыщ ето официально на залог в государство, а неофициально судья взял за такое решение минимум пол ляма ато и лям.
Зато у всех есть работа. Воры воруют, мусора ловят а судьи отпускают... Хороший бизнес и как говорил Петя, все при работе строят будки.
У нас прошел первый этап судовой реформы - законодательство, Верховный суд, Совет судей и Высший совет правосудия. И все. До низов, до судовой "первички" по плану должны были добраться на третьем этапе только в 2020 году. А вообще - гугл в помощь. Мне за образование зебилов денег не дают."(с)
Мыслю, что они и в Харькове на гастролях не раз бывали. Правда, то уже харьковское говно.