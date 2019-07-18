 Украинские истребители прибыли в Великобританию для участия в авиашоу. ВИДЕО

Группа самолетов Воздушных сил ВСУ в составе Су-27, Су-27УБ и Ил-76 прибыли в Великобританию для участия в авиашоу The Royal International Air Tattoo. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ресурс украинской авиации "Крылья".

В авиашоу примут участие Су-27 и Ил-76МД Воздушных сил. Объявлено об их участии как в летной программе, так и в демонстрации на статической стоянке.

Авиашоу Royal International Air Tattoo проходит на военно-воздушной базе Королевских ВВС Фэйрфорд, около города Суиндон.

Украинские боевые самолеты уже принимали участие в нем в 2017 и 2018 году.

В этом году авиашоу будет проходить с 18 по 21 июля.

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