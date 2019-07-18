EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 За рубежом
  1697  15
Все про:авиация (1802) ВВС (193) Великобритания (2170)

 Украинские истребители прибыли в Великобританию для участия в авиашоу. ВИДЕО

Истребители Воздушных сил ВСУ примут участие в авиашоу в Великобритании.

Группа самолетов Воздушных сил ВСУ в составе Су-27, Су-27УБ и Ил-76 прибыли в Великобританию для участия в авиашоу The Royal International Air Tattoo. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ресурс украинской авиации "Крылья".

В авиашоу примут участие Су-27 и Ил-76МД Воздушных сил. Объявлено об их участии как в летной программе, так и в демонстрации на статической стоянке.

Авиашоу Royal International Air Tattoo проходит на военно-воздушной базе Королевских ВВС Фэйрфорд, около города Суиндон.

Украинские боевые самолеты уже принимали участие в нем в 2017 и 2018 году.

В этом году авиашоу будет проходить с 18 по 21 июля.

Также на Цензор.НЕТ: Полет на сверхмалой высоте - подготовка штурмовиков 299 бригады тактической авиации. Эксклюзивное ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3138371
 
   
 Топ комментарии
 
А где и с какой целью ты предлагаешь их использовать? Или ты так, а бы пёрднуть?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Україні після Львова вже авіашоу не буде?
 показать весь комментарий
 
21 июля с 00.01 Зеленский вводит персональную ответственность для солдат, открывших огонь.
В отличие от прошлых запретов, где подразделение получало нагоняй, и обычно этим все и ограничивалось, теперь за выстрел будет нести ответственность конкретный солдат, и ответственность эта может быть абсолютно разной. Целое подразделение не посадишь, а солдата - можно.
Символично, что запрет начинает действовать в день, когда реваншисты возьмут Раду.

Чувствую, эта дата войдёт в историю.
 показать весь комментарий
 
 
Ну правильно ,оккупанты уже все истреблены ,можно и на шоу ...
 показать весь комментарий
 
 
Шоу исторических раритетов советского прошлого.
 показать весь комментарий
 
вазелин же сказал вам - "нужно просто перестать стрелять!"..
Так что давай, вояко, дуй на передовую - исполняй приказ своего чувака Украинские истребители прибыли в Великобританию для участия в авиашоу - Цензор.НЕТ 5243.. пока его в очередной раз - мордой по факту лоховства в юриспреденции - повозили)
https://prefiksblog.co.ua/4563/olenka/?fbclid=IwAR0_OUyYHfSyeCtuqFp9ziyMglSz3nGmz3vgkOj0Zx7tqrUHx9y6ycC6XPA

Змушений знову повторити, що Ваше подання від 17 липня 2019 року було оформлено не у відповідності з вимогами чинного законодавства. Вчора я ввічливо попросив Вас виправити цю помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте та вичерпне юридичне обґрунтування.

Якщо Ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, Ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа Президента України до Верховної Ради України у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат Парламенту. І, як я вже наголошував, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії.
 показать весь комментарий
 
 
А где и с какой целью ты предлагаешь их использовать? Или ты так, а бы пёрднуть?
 показать весь комментарий
 
 
Это так хитро решил сообщить,что ты идиот? Украинские истребители прибыли в Великобританию для участия в авиашоу - Цензор.НЕТ 5738Ну если во время войны негде использовать истребители ,то на хер они нужны, порезать их к ****** на металлолом ... Украинские истребители прибыли в Великобританию для участия в авиашоу - Цензор.НЕТ 5738Кто вас дураков стругает ...
 показать весь комментарий
 
где война?)))и как там могут в ато помочь истребители 20 летние?
 показать весь комментарий
 
Під час військових дій навіть в СРСР паради не проводили. Тому що працювали на перемогу. На що працюють в Україні? На поразку, чи щоб якщо вже мордою в лайно, то щоб поглибше?
 показать весь комментарий
 
Обычно на шоу пытаются прорекламировать авиатехнику, собственно для этого их в основном и проводят. Прикольно, что ВСУ рекламирует кацапскую
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомУкраинские истребители прибыли в Великобританию для участия в авиашоу. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх