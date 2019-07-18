 Украинские истребители прибыли в Великобританию для участия в авиашоу. ВИДЕО

Группа самолетов Воздушных сил ВСУ в составе Су-27, Су-27УБ и Ил-76 прибыли в Великобританию для участия в авиашоу The Royal International Air Tattoo. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ресурс украинской авиации "Крылья".
В авиашоу примут участие Су-27 и Ил-76МД Воздушных сил. Объявлено об их участии как в летной программе, так и в демонстрации на статической стоянке.
Авиашоу Royal International Air Tattoo проходит на военно-воздушной базе Королевских ВВС Фэйрфорд, около города Суиндон.
Украинские боевые самолеты уже принимали участие в нем в 2017 и 2018 году.
В этом году авиашоу будет проходить с 18 по 21 июля.
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В отличие от прошлых запретов, где подразделение получало нагоняй, и обычно этим все и ограничивалось, теперь за выстрел будет нести ответственность конкретный солдат, и ответственность эта может быть абсолютно разной. Целое подразделение не посадишь, а солдата - можно.
Символично, что запрет начинает действовать в день, когда реваншисты возьмут Раду.
Чувствую, эта дата войдёт в историю.
Так что давай, вояко, дуй на передовую - исполняй приказ своего чувака .. пока его в очередной раз - мордой по факту лоховства в юриспреденции - повозили)
https://prefiksblog.co.ua/4563/olenka/?fbclid=IwAR0_OUyYHfSyeCtuqFp9ziyMglSz3nGmz3vgkOj0Zx7tqrUHx9y6ycC6XPA
Змушений знову повторити, що Ваше подання від 17 липня 2019 року було оформлено не у відповідності з вимогами чинного законодавства. Вчора я ввічливо попросив Вас виправити цю помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте та вичерпне юридичне обґрунтування.
Якщо Ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, Ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа Президента України до Верховної Ради України у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат Парламенту. І, як я вже наголошував, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії.