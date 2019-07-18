 "Сегодня каждый из нас - Виталий Маркив!" - обращение военнослужащих Сухопутных войск ВСУ. ВИДЕО

Видео размещено на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях итальянским судом в городе Павия был приговорен к 24 годам лишения свободы военнослужащий Национальной Гвардии Украины Виталий Маркив, который в Италии навещал больную маму. Мы считаем, что такое решение является очередным проявлением российской гибридной войны, сегодня ведется против Украины практически по всему миру", - говорят авторы обращения.

По мнению военнослужащих Сухопутных войск, если оставить приговор Маркиву без реакции, то обвинен и осужден может быть любой защитник от российской агрессии из Украины или европейского сообщества.

"Сегодня каждый из нас - Виталий Маркив! Своим обращением мы выражаем поддержку Виталию, его родным и близким. Надеемся на поддержку и распространение нашей инициативы. Никто не может оставаться равнодушным", - подытожили авторы обращения.

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Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.