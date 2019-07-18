 "Мы очень болеем за "Голос", расстроены, что их рейтинги немного просели", - советник президента Потураев о будущей коалиции. ВИДЕО

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о будущей парламентской коалиции, с кем ее создавать, Потураев подчеркнул: "Ну очень болеем за "Голос". Публично об этом говорили. Вот. Прямо очень расстроены, что они чуть просели и оказались в этой зоне прохождения. Очень надеемся, что они наверстают и пройдут.".
Также Потураев заявил, что на личном уровне у Зеленского и Вакарчука нет конфликта.
"Какое-то не очень понимание, какое-то не очень совпдение", - подчеркнул Потураев.
Разговор о коалиции с 35 минуты
Автор: Ольга Скороход
Страсти вокруг ЗАО "Житомирські ласощі" длятся уже седьмой год. Напомним, в 2010 году фабрика перешла под контроль одного из инвесторов Игоря Бойко. Его партнеры по швейцарской компании Delta Capital SA обвинили его в рейдерстве при пособничестве режима Януковича и уже после Революции Достоинства вернули предприятие себе, через суд восстановив его в госреестре. Сегодня Бойко обвиняют в завладении 400 млн грн, он находится в СИЗО.
https://censor.net.ua/resonance/3040548/boyiko_zabral_sebe_jitomirsk_lasosch_nichego_v_nih_ne_vlojiv_glavnyyi_aktsioner_predpriyatiya_arkadiyi
🤔
Приятного просмотра!!!https://www.facebook.com/tebeiebe/videos/352536155446658/UzpfSTEwMDAwMjg5NTU0ODU4ODoyMDA3MzAxMzQ2MDQzMDMx/
Скажите спасибо соеголовым.
У вс один электорат.
Если у одного проседает, у другого прирастает.
Хотя... правильно делают.
Я х.з. как бы он учился не имея блата в виде бати. Но то что его диплом можно засунуть в крематорий(можно даже вместе со Славой), это факт.
Но и нафиг вам такой подГОЛОСок?
Мажоры барыгам не враги, даже по приколу.
в опозиції?
бо 12 відсотків ЄС і 10 відсотків Голосу -це разом не більшість.
коаліцію,хоч би всрався,не зліпиш..Хібащо добавити юлєчку та Бойка
Всё-таки нужны опытные люди для успеха перемен Зеленского.
Будет хорошо, если Голос, Слуга народа, Батькивщина найдут общий язык и создадут коалицию.
говорит редька - как я с мёдом хороша!
а мёд отвечает - а я и без тебя хорош!
Вакарчук создал партию явно по чьему-то наущению.
Зачем в коалиции мутные марионетки?
Больших звездунов и не сыскать. Ну все ж в курсе- это пэтина главная фишка