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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Мы очень болеем за "Голос", расстроены, что их рейтинги немного просели", - советник президента Потураев о будущей коалиции. ВИДЕО

Советник президента Никита Потураев заявил о том, что их политическая сила готова сотрудничать с партией "Голос".

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о будущей парламентской коалиции, с кем ее создавать, Потураев подчеркнул: "Ну очень болеем за "Голос". Публично об этом говорили. Вот. Прямо  очень расстроены, что они чуть просели и оказались в этой зоне прохождения. Очень надеемся, что они наверстают и пройдут.".

Также Потураев заявил, что на личном уровне у Зеленского и Вакарчука нет конфликта.

"Какое-то не очень понимание, какое-то не очень совпдение", - подчеркнул Потураев. 

Разговор о коалиции с 35 минуты 

Источник: https://censor.net.ua/v3138328
 
 
 Топ комментарии
 
А ну твари зеленые найдите 10 сходств!!!!! Просто сторонники посмотрите и сравните слова-обещания Зеленского с его решениями-действиями!!!
Приятного просмотра!!!"Мы очень болеем за "Голос", расстроены, что их рейтинги немного просели", - советник президента Потураев о будущей коалиции - Цензор.НЕТ 2588https://www.facebook.com/tebeiebe/videos/352536155446658/UzpfSTEwMDAwMjg5NTU0ODU4ODoyMDA3MzAxMzQ2MDQzMDMx/
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Рейтинг просел?
Скажите спасибо соеголовым.
У вс один электорат.
Если у одного проседает, у другого прирастает.
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семечкин ваши фейки не катят.
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Переход от Макдональдса в Океан Плазе ?
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картавый певец и его Голос- проект ФСБ!!! только ОТЕЦ НАЦИИ ПОРОШЕНКО способен сломать хребет Путину!!!!
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Лолита вынесла тебе моск? "Мы очень болеем за "Голос", расстроены, что их рейтинги немного просели", - советник президента Потураев о будущей коалиции - Цензор.НЕТ 5285
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Бойко забрал себе "Житомирські ласощі", ничего в них не вложив, - главный акционер предприятия Аркадий Воловик
Автор: Ольга Скороход
Страсти вокруг ЗАО "Житомирські ласощі" длятся уже седьмой год. Напомним, в 2010 году фабрика перешла под контроль одного из инвесторов Игоря Бойко. Его партнеры по швейцарской компании Delta Capital SA обвинили его в рейдерстве при пособничестве режима Януковича и уже после Революции Достоинства вернули предприятие себе, через суд восстановив его в госреестре. Сегодня Бойко обвиняют в завладении 400 млн грн, он находится в СИЗО.
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"Голос" "Европейской солидарности".
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голос ПЕСятин
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ПЕСин подГОЛОСок.
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А создавать все равно придется с Медведчуком и ботоксной старухой. Самая та команда для слива Украины
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"..Не кажи гоп, доки не перескочив..."
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А ну твари зеленые найдите 10 сходств!!!!! Просто сторонники посмотрите и сравните слова-обещания Зеленского с его решениями-действиями!!!
Приятного просмотра!!!"Мы очень болеем за "Голос", расстроены, что их рейтинги немного просели", - советник президента Потураев о будущей коалиции - Цензор.НЕТ 2588https://www.facebook.com/tebeiebe/videos/352536155446658/UzpfSTEwMDAwMjg5NTU0ODU4ODoyMDA3MzAxMzQ2MDQzMDMx/
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Мдя ,, зе-лохотрон для зе-лохов . И это только начало . .
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Речь ЗЕ на СНБО " Вы слышали громкую историю с коррупцией в государственном концерте, эээ, концертном, эээ "Укроборонпром"."- концерт сплошной концерт на пять лет...
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Рейтинг просел?
Скажите спасибо соеголовым.
У вс один электорат.
Если у одного проседает, у другого прирастает.
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У осередного советника украинского Президента опять фамилия Сидоров
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Во-во, как будто специально издеваются....
Хотя... правильно делают.
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Ну да, Вакарчуку кокса подогнать главное дело качественного, и дело пойдет
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Довольно точно.
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Мажоры и Барыги - ягодки с одного поля.
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за своим рейтингом следи, кацап. Вот он действительно просел.
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Не вистачило грошей на ЦИК. От у слуги зелених вистачає - заробив, що аж вілу в Італії купив.
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Будет Коалиция Голос слуги народа и слишать будем мисли ртом смешного.
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Кім Чен Ин Потураєв - вся Північна Корея обшукалась, а він до Зеленського в радники на заробітки.
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Вакарчук никто и зовут его никак. Явно видно что вылез под давлением и за бабки. Что-то блеет с экрана, нафик.
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С Вакарчука уже и без того давно все смеются, проча этому «политику» из-за его очевидной тупости повторение судьбы Кличко.
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Квантослав Хрипославович Гитарчук.
Я х.з. как бы он учился не имея блата в виде бати. Но то что его диплом можно засунуть в крематорий(можно даже вместе со Славой), это факт.
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А ГОЛОС то как раз обьявлял, что намерен сотрудничать с ПЕСом.
Но и нафиг вам такой подГОЛОСок?
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После конфликтов в западных областях, где ПЕС применил во всю чернуху против Вакарчука и "Голос" ихний союз уже кажется призрачным.
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Рвали на куски электорат? Но вряд ли Голосу есть до этого дела.
Мажоры барыгам не враги, даже по приколу.
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хтось пояснить,ХУ..НЮ ПРО ЯКУСЬ СПІВПРАЦЮ ГОЛОСУ І ЄС У НАСТУПНОМУ Парламенті?

в опозиції? "Ми дуже вболіваємо за "Голос", засмучені, що їхні рейтинги трохи просіли", - радник президента Потураєв про майбутню коаліцію - Цензор.НЕТ 6060

бо 12 відсотків ЄС і 10 відсотків Голосу -це разом не більшість.
коаліцію,хоч би всрався,не зліпиш..Хібащо добавити юлєчку та Бойка
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ой...та ви "болєєте"...та ви "расстроєни"...брехлівське кодло
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Ну и названия группировок.... Как шапито какое-то. Даже ПАП так назвал свою стаю, что выглядит как диверсия. Реально, не верилось что Ляшко когда-нибудь будет казаться вполне себе нормальным политиком "Ми дуже вболіваємо за "Голос", засмучені, що їхні рейтинги трохи просіли", - радник президента Потураєв про майбутню коаліцію - Цензор.НЕТ 9323
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поменше розказуйте шо голос то ваше-бо диви ще пролетить
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Так Вакарчук дыбил. Не вообще дыбил, а дыбил в политике - далёкий от народа как до луны рачки. Сказать коротко - далёкий от народа дыбил в политике. В Украине такой огромный спрос на национализм и влачить какие-то 4% "Голосу" это надо постараться.
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Ясно,шо вони засмучені...Мати напарником ідіота,на якого можна все списати - дуже зручно...
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Оптимальной была бы коалиция Зе с Батькивщиной. Может быть и со Смешко.
Всё-таки нужны опытные люди для успеха перемен Зеленского.
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Судя по тому, как Смешко раскручивают на ахметовских медиа, могу с вероятностью где-то 72% утверждать, что его готовят в следующего президента. В конце концов, все олигархи хотят порулить. Соедующим будет Ахметов.
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Если зеленскому повезет с Радой, то 5-ти лет хватит, чтобы застраховать Украину от таких манипуляций, imho.
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Голос хорошая партия, со Слугой народа у нее много общего.

Будет хорошо, если Голос, Слуга народа, Батькивщина найдут общий язык и создадут коалицию.
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Этот Голос похож на редьку в старом детском анекдоте:

говорит редька - как я с мёдом хороша!
а мёд отвечает - а я и без тебя хорош!

Вакарчук создал партию явно по чьему-то наущению.
Зачем в коалиции мутные марионетки?
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Сдаётся мне , это вброс от слуг народа , шоб ещё больше снизить рейтинг Голоса ( только нафига им это , не понятно . ). Многие теперь подумают , - стоит ли отдавать голос Голосу .если он снюхается в будущем парламенте с зебилами .
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Пусть ГОЛОС калаициируется с ПЕСом вне Рады. "Ми дуже вболіваємо за "Голос", засмучені, що їхні рейтинги трохи просіли", - радник президента Потураєв про майбутню коаліцію - Цензор.НЕТ 9098
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НУ ЕСЛИ ВЫБИРАТЬ СРЕДИ ПОРОШЕНКОМ И ВАКАРЧУКОМ, ТО ЛУЧШЕ БЫ ПРОШЛА ПАРТИЯ ВАКАРЧУКА, В ЕГО ПАРТИИ ЕСТЬ ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ.
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Это да, но пойдя под мутного Вакарчука они не очень-то помогли своей репутации.
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Переживают они за голос)) Вообще смешно. Толкутся на одном и том же электоральном поле и 'переживают'))
Больших звездунов и не сыскать. Ну все ж в курсе- это пэтина главная фишка
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Мы очень болеем за "Голос", расстроены, что их рейтинги немного просели", - советник президента Потураев о будущей коалиции. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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