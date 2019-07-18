 Контрразведка СБУ пресекла деятельность агента ФСБ РФ. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, контразведчики установили, что житель Полтавской области, бывший сотрудник МВД Украины был завербован в 2014 году на территории оккупированного Крыма бывшими военнослужащими СБУ Николаем Путинцевым и Кириллом Симагиным, которые першли на службу к оккупантам.
Выполняя задания российской спецслужбы, агент собирал разведывательную информацию о деятельности украинских военных, национально-патриотических движений Полтавской области, передавал ФСБ списки мобилизационного резерва, добровольцев и волонтеров, принимавших участие в ООС.
Собранные сведения передавал за деньги по тайным каналам связи и при личных встречах на территории оккупированного полуострова и на территории РФ.
Авторитаризм наближається.
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@ArtemZeleny
🤔
«Винницкий городской суд приговорил к лишению свободы на 4 года и 6 месяцев Юрия Павленка, которого признали виновным в организации и участии в массовых беспорядках под стенами Винницкой ОГА 6 декабря 2014 года.»
🤔
2 апреля 2016, 04:45 Звісно ж наплели не три роки а чотири.
Страна своих "героев и слуг народа" должна знать воочию.
Это не первый раз собирается информация о патриотах, военных, добровольцах, волонтерах. Особенно агенты ФСБ засвечиваются по левую сторону Днепра. Возможно эта информация им нужна для дальнейшей оккупации Украины, россия собирается вторгаться дальше в Украину.