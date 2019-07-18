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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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 Контрразведка СБУ пресекла деятельность агента ФСБ РФ. ВИДЕО+ФОТО

18 июля 2019 года коннтрразведкой и следователями СБУ под процессуальным руководством главной военной прокуратуры пресечена разведывательно-подрывная деятельность агента ФСБ РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, контразведчики установили, что житель Полтавской области, бывший сотрудник МВД Украины был завербован в 2014 году на территории оккупированного Крыма бывшими военнослужащими СБУ Николаем Путинцевым и Кириллом Симагиным, которые першли на службу к оккупантам.

Выполняя задания российской спецслужбы, агент собирал разведывательную информацию о деятельности украинских военных, национально-патриотических движений Полтавской области, передавал ФСБ списки мобилизационного резерва, добровольцев и волонтеров, принимавших участие в ООС.

Собранные сведения передавал за деньги по тайным каналам связи и при личных встречах на территории оккупированного полуострова и на территории РФ.

Контрразведка СБУ пресекла деятельность агента ФСБ РФ 01

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Источник: https://censor.net.ua/v3138311
 
   
 Топ комментарии
 
Столичні поліцейські склали адмінпротокол на киянина, який поширював газету із карикатурним зображенням президента Володимира Зеленського.

Авторитаризм наближається.
(C)
@ArtemZeleny
🤔
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Этот гандон голосовал за зебилопрезика и будет голосовать за слуг еврейского народа
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Він наблизився тоді коли хлопчину посадили на три роки за те що порвав фотографію потроха. Тож не треба хрюкать.
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Столичні поліцейські склали адмінпротокол на киянина, який поширював газету із карикатурним зображенням президента Володимира Зеленського.

Авторитаризм наближається.
(C)
@ArtemZeleny
🤔
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Він наблизився тоді коли хлопчину посадили на три роки за те що порвав фотографію потроха. Тож не треба хрюкать.
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Це ти цього сепара захищаєш?
«Винницкий городской суд приговорил к лишению свободы на 4 года и 6 месяцев Юрия Павленка, которого признали виновным в организации и участии в массовых беспорядках под стенами Винницкой ОГА 6 декабря 2014 года.»
🤔
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Я нікого не захищаю, а привожу факти.Це ти намагаєшся захищати тварину яка розповсюджувала карикатури на президента України. У нас більше ні на кого карикатури малювать окрім президента?
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Та ні, ти привів факт коли був засуджений сепар який намагався захопити Вінницьку ОГА, при тому брехав про «хлопчину». Так ти мабудь є його другом🤔
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Активиста, который разорвал портрет Порошенко, посадили на 4 года https://www.segodnya.ua/criminal/aktivista-kotoryy-razorval-portret-poroshenko-posadili-na-4-goda-704682.html І не хрюкай свинарчучок.2 апреля 2016, 04:45 Просмотров: 9097
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Який сєпар ? То був Юра "Хорт" , який приїхав з добробату на реєстрацію в кандидати , а ментура його закрила щоб не встиг зареєструватись . Потім в ОДА він порвав Рошенове фото , за що і виписали йому 4 роки і 6 місяців роки не умовного . Відсидів .
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Це тобі наплели, що за газетку його садили.
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https://www.segodnya.ua/criminal/aktivista-kotoryy-razorval-portret-poroshenko-posadili-na-4-goda-704682.html Активиста, который разорвал портрет Порошенко, посадили на 4 года
2 апреля 2016, 04:45 Звісно ж наплели не три роки а чотири.
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Этот гандон голосовал за зебилопрезика и будет голосовать за слуг еврейского народа
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Не хрюкай свинарчучок.
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А чё хлебало этого ЗЕбундея заретушировали?
Страна своих "героев и слуг народа" должна знать воочию.
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Та дурня то все. Кучма у Мінську зі згоди Зєлєнского підписали пункт, за яким місія ОБСЄ має право моніторити розміщення важкого озброєння ЗСУ на всій території України. Наприклад, навіть на Яворівському полігоні у Львівській області. Навіть з використанням безпілотників. Навіть над військовими складами. А враховуючи те, що у складі ОБСЄ є кацапи, підкацапники і просто ті, хто любить гроші, то ФСБ напружуватися вже не буде потреби, як і "палити" своїх аґентів. Цей пункт у договір про розведення військ мацква старалася запхати ще у 2015 році. Періодично її з цим пунктом посилали по одній дуже відомій, але вкрай непрестижній адресі переговорники з України. Ось чим платить Зєлєнскій за "прогрес" у "мінському" процесі. Ось що мав на увазі Сайдік, коли сказав, що Україна ЗМУШЕНА була погодитись з деякими умовами".
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"Выполняя задания российской спецслужбы, агент собирал разведывательную информацию о деятельности украинских 1) военных, 2) национально-патриотических движений Полтавской области, передавал ФСБ 3) списки мобилизационного резерва, 4) добровольцев и 5) волонтеров, принимавших участие в ООС",- в случае российской победы или государственного переворота российские коллаборанты и оккупанты уничтожат этих людей первыми. Впрочем россияне этого и не скрывают. Так было и в 1918-1933.
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Ничо страшного, откатают пальчики, переночует ночь в кутузке для приличия, а завтра отпустят под домашний арест.
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Выполняя задания российской спецслужбы, агент собирал разведывательную информацию о деятельности украинских военных, национально-патриотических движений Полтавской области, передавал ФСБ списки мобилизационного резерва, добровольцев и волонтеров, принимавших участие в ООС.

Это не первый раз собирается информация о патриотах, военных, добровольцах, волонтерах. Особенно агенты ФСБ засвечиваются по левую сторону Днепра. Возможно эта информация им нужна для дальнейшей оккупации Украины, россия собирается вторгаться дальше в Украину.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКонтрразведка СБУ пресекла деятельность агента ФСБ РФ. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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