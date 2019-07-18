 Если будет ситуация, при которой ВСУ надо двигаться вперед, - Зеленский отдаст приказ, - советник президента Потураев. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:20 "Сверка часов"

3:57 "Радикальный советник": как поступать с врагами

5:56 Мир с Россией: перспективы и пути достижения

11:13 Будущее ОРДЛО и наемников РФ: особый статус, русский язык, амнистия

12:42 Военный сценарий освобождения Донбасса и Крыма

15:43 Влияние России на Украину через каналы Медведчука: как ликвидировать угрозу

21:34 Деолигархизация медиа

26:05 Создание в парламенте комитета информационной безопасности: современный закон про СМИ

28:49 Запрет российских и пророссийских украинских медиа

30:55 Почему представители "Слуги народа" ходят на каналы Медведчука

35:34 Будущая коалиция: конфликт Зеленского и Вакарчука

38:45 Программа партии

42:58 О себе: как попал в команду Зеленского, Андрей Богдан, Кирилл Тимошенко, партия "Укроп",

48:00 Работа в штабе Зеленского: медийка, социология, стратегия

51:33 Отношение к Майдану

59:00 Кирилл Вышинский

1:03:35 Электронная декларация

1:05:56 Война

1:07:12 Неочевидный прогноз