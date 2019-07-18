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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Если будет ситуация, при которой ВСУ надо двигаться вперед, - Зеленский отдаст приказ, - советник президента Потураев. ВИДЕО

Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам, кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев рассказал в интервью о видении команды президента будущего Донбасса и Крыма, как покончить с агрессией России, пути решения информационных угроз со стороны медиа Виктора Медведчука, а также как разрабатывалась программа партии.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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00:20 "Сверка часов"
3:57 "Радикальный советник": как поступать с врагами
5:56 Мир с Россией: перспективы и пути достижения
11:13 Будущее ОРДЛО и наемников РФ: особый статус, русский язык, амнистия
12:42 Военный сценарий освобождения Донбасса и Крыма
15:43 Влияние России на Украину через каналы Медведчука: как ликвидировать угрозу
21:34 Деолигархизация медиа
26:05 Создание в парламенте комитета информационной безопасности: современный закон про СМИ
28:49 Запрет российских и пророссийских украинских медиа
30:55 Почему представители "Слуги народа" ходят на каналы Медведчука
35:34 Будущая коалиция: конфликт Зеленского и Вакарчука
38:45 Программа партии
42:58 О себе: как попал в команду Зеленского, Андрей Богдан, Кирилл Тимошенко, партия "Укроп",
48:00 Работа в штабе Зеленского: медийка, социология, стратегия
51:33 Отношение к Майдану
59:00 Кирилл Вышинский
1:03:35 Электронная декларация
1:05:56 Война
1:07:12 Неочевидный прогноз

Источник: https://censor.net.ua/v3138309
 
 
 Топ комментарии
 
та да...надо только выяснить,где у него перёд,а где зад...
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проведение парада ВСУ не поймут пророссийские зебилы, голоса которых очеееень важны для пророссийского прИзЕдента, особенно в плане перетягивания их от медведчука и бойко
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проведение парада ВСУ не поймут пророссийские зебилы, голоса которых очеееень важны для пророссийского прИзЕдента, особенно в плане перетягивания их от медведчука и бойко
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Вже все порєшалі:
«Россия заявила о готовности Украины выполнять Минские соглашения.
«Интерфакс»
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https://www.youtube.com/watch?v=Yr4u5FGBIaY
Президент Володимир Зеленський повинен забезпечити розслідування захоплення Житомирської кондитерської фабрики за наказом Петра Порошенка. Публічне звернення до президента Володимира Зеленського американського інвестора
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(с)"Послушал новые откровения Зеленского из теслы. Вывод: Коломойский вместе со своим президентом настолько уверены в целевой аудитории 95 квартала, сватов и 1+1 что лепят из нее уже что захотят. Просто уже открытые и откровенные манипуляции, разговор с дураками, при чем и в кремле и у зеленского понимают, это дураки со знаком качества, КВН и технологии оболванивания брак не гонят. Не смотрите телевизор, это диверсия против вашего мозга, просто убийство вашего разума, слив в унитаз. Им нужен полностью деградировавший сброд, а не народ. Каждая шутка 95 квартала, каждый промотр новостей прокремлевских каналов, сватов и так далее - пуля в мозг.﻿"
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«Джон Сміт

39 хв.

Пам'ятаєте: "ніякої заборони ведення вогню по противнику немає"?
А тим часом Зеленський в Мінську домовився про (!)відповідальність (!)українських солдат за (!)ведення вогню по противнику.

Тепер український солдат, що стріляє по ворогу - буде притягуватись до дисциплінарної відповідальності.
Російські бандити обіцяють також притягати до відповідальності якихось забулдиг.
Я вважаю це перемога.
Ви зробили їх разом!»
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«17:12, 18 июля 2019Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей» (с)


Вот тє на ! «Нікогда нє било такого, і вот снова»(с)

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это больше чем в 2 раза по украине. не вижу повода для радости. украина вообще официально медиану не меряет.
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А во сколько раз меньше, чем в ОАЭ ? Там тоже продают нефть и газ , как и росия.
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А, че советник все свистит, он что ли за президента?
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А, че у советника спрашивают? Мож ему не отвечать на вопросы, так вы вообще на какашки изойдете. Думай, медуза.😀
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ха-ха-ха, хорошая шутка. Развернёт войска в сторону Киева и скажет "Напишите заявление по собств Вперед!"
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та да...надо только выяснить,где у него перёд,а где зад...
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https://www.youtube.com/watch?v=Yr4u5FGBIaY
Президент Володимир Зеленський повинен забезпечити розслідування захоплення Житомирської кондитерської фабрики за наказом Петра Порошенка. Публічне звернення до президента Володимира Зеленського американського інвестора
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Наступний крок на колінах вимагати зарплатню віддати...
.... такі "одін народ"...
Если будет ситуация, при которой ВСУ надо двигаться вперед, - Зеленский отдаст приказ, - советник президента Потураев - Цензор.НЕТ 6005
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не фейк? уж больно... или я отстал и до конца не сознаю весь уровень реального идиотизма...
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неа.. не фейк.. группа поклонников вазелина.. учительствуют и ждут зп 4000 баксов Якщо буде ситуація, коли ЗСУ треба рухатися вперед, Зеленський - накаже, - радник президента Потураєв - Цензор.НЕТ 5212
Дождутся конечно, особенно если вспомнить что в Германии - зп учителя с 10 стажем около 1800 евро
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Та забирайте побыстрее. Одного на всех 5-х хватит?
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Бойко забрал себе "Житомирські ласощі", ничего в них не вложив, - главный акционер предприятия Аркадий Воловик
Автор: Ольга Скороход
Страсти вокруг ЗАО "Житомирські ласощі" длятся уже седьмой год. Напомним, в 2010 году фабрика перешла под контроль одного из инвесторов Игоря Бойко. Его партнеры по швейцарской компании Delta Capital SA обвинили его в рейдерстве при пособничестве режима Януковича и уже после Революции Достоинства вернули предприятие себе, через суд восстановив его в госреестре. Сегодня Бойко обвиняют в завладении 400 млн грн, он находится в СИЗО.

Нафиг назад на окружную. Работать.
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бойко уже выиграл все суды. осталось только наказать мародёра и его посипак.
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Президент зЕленський поскаржився, що немає людей, яким можна довіряти, крім членів його команди.

Пряма мова: "Відбулось так, що більше ніж нікому не можна вірити. Тобто зовсім немає людей, яким можна довіряти. Крім нашого вузького кругу, всі брешуть. Всі беруть хабарі, всі ворують і при цьому з посмішкою на обличчі. Тобто цинізм вищого рівня".

"Хочеться, щоб наша команда увійшла в історію. Я би хотів, щоб всі нас поважали. Бо немає жодної команди президента України за всі 30 років, котрого, чи котрих, люди на вулиці впізнавали б і раділи би, і дуже поважали".

Ігор Кондратюк прокоментував заяву президента наступним чином:

"Він хворий? Всі навкруги - лайно, він (вони) всі - в білому? Зі своїми офшорами, кешами, віллами, дружбою з Бенею - в білому? Лікаря йому!!!!"- написав Кондратюк у себе на сторінці.
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Решение суда - в студию! Нет? Иди работай! Сутенер поблажек не даст.
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Если будет ситуация, при которой ВСУ надо двигаться вперед, - Зеленский отдаст приказ .... не стрелять и развести войска.
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А ситуацію і "надо" буде оцінювати Зеля і Беня.
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аха ха наступать неукомлектоваными батальонами?? без второй и третей линии? чтоб наступать надо мобилизацию объявлять, тупые ублюдки кому вы в уши говно лъете???
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Если будет ситуация, при которой ВСУ надо (?) двигаться вперед,...
Фокус в том, что слово "надо" само по себе бессмысленно. А смысл ему придают нюансы: что именно надо, кому, зачем. Так что "надо" Украине и "надо" бене - это очень разные "надо".
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А Путін про ето знаєт?
А то там вон что:
« 18:09, 18 июля 2019

Россия заявила о готовности Украины выполнять Минские соглашения.
Есть все основания полагать, что новое руководство Украины будет выполнять минские соглашения. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает «Интерфакс»
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Що там неграмотний жид може "віддати"? Навіть аналізи не може.
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Товаришу президенте, російські війська обходять нас і хочуть взяти в кліщі - Вайска вперёд!
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https://www.youtube.com/watch?v=Yr4u5FGBIaY
Президент Володимир Зеленський повинен забезпечити розслідування захоплення Житомирської кондитерської фабрики за наказом Петра Порошенка. Публічне звернення до президента Володимира Зеленського американського інвестора
 показать весь комментарий
 
Бойко забрал себе "Житомирські ласощі", ничего в них не вложив, - главный акционер предприятия Аркадий Воловик
Автор: Ольга Скороход
Страсти вокруг ЗАО "Житомирські ласощі" длятся уже седьмой год. Напомним, в 2010 году фабрика перешла под контроль одного из инвесторов Игоря Бойко. Его партнеры по швейцарской компании Delta Capital SA обвинили его в рейдерстве при пособничестве режима Януковича и уже после Революции Достоинства вернули предприятие себе, через суд восстановив его в госреестре. Сегодня Бойко обвиняют в завладении 400 млн грн, он находится в СИЗО.

Пошла нах курва зеленая.
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ага))) операція спасайте пріпіз...дєнта, бо він у мами красавчік, і в бєні більше месій немає
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Ох порохогниль сейчас сывочолого гэтьмана нахваливать начнет. Так воно велик, шо на его фоне Александр Македонский - простой прапорщик
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Потураев... что-то он много и часто стал мелькать. Надо на него пристальнее посмотреть. Хто такой? Откуда взялся? Бо реально часто мелькает.
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та всякої зебільної соплі густо зійшло цим літом... Не викосити весь бур'ян.
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Потураєв здобув освіту в ДНУ імені Олеся Гончара в Дніпрі, з 1990-го року став працювати на різних місцевих телеканалах, просунувся по службі, потрапив до Нацради з питань телебачення і радіомовлення, був радником у Фонді Віктора Пінчука, Раді міністрів Криму, Дніпропетровській облраді, Міністерстві інфраструктури, експертом в "УКРОПу", директором "Фокуса", співзасновником Quantum Future Lab.
З 2019 року почав працювати в команді Зеленського в якості радника з політичних питань.
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А от мені так думається,що його ніхто і питати не буде...
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Оце да. Это в час Ч. Надо предупредить, чтобы умные враги бежали с оккупированных территорий.
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Це відповідь всім зрадоботам і порохоботам!
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ага возле Станицы Луганской двинулись,напомнить в какую сторону?
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Война и голод помогают держать людей в мире иллюзий - Джордж Оруэлл
Так говорил Джордж Оруэлл - и сегодня с этим не поспоришь
Эта война носит мошеннический характер, так как она должна длиться постоянно, без победы. Её главная цель - сохранить существующий строй, уничтожая не только человеческие жизни, но и плоды человеческого труда, так как рост благосостояния угрожает иерархическому обществу гибелью.
Если громадная масса людей станет грамотной, научится думать самостоятельно, она избавится от привилегированного меньшинства за ненадобностью. Война же и голод помогают держать людей, отупевших от нищеты, в мире иллюзий.
Джордж Оруэлл, "1984"
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Как раз показать зубы кацапам и миру и Эуропе и Маркону и Меркель. Это наша страна!!! . Или есть у нас яйца и ракеты Турча? Сколько можно читать об обстрелах!!!!!!!! И раненых наших..!!!
Что и как и где ...? Умные есть на передовой ... я так думаю .
Но операция должна быть конкретной , ... с отрезкой конкретного определенного района.
ПС. Не на юге. Где? Стаханов-Алчевск -- и на юг. Рассекая Ордло
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он пошутил...не поверим, пока президент лично в ролике на ютубе такого не скажет своими словами
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Кучма и Зеленский начали сдавать нас Москве
Политика / Общество 18-июл, 16:229 1 166 7

Кучма и Зеленский начали сдавать нас Москве

Дарка Чепак, пресс-секретарь Леонида Кучмы, ныне возглавляющего делегацию на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ и РФ) в Минске, опубликовала вечером 17 июля на своей странице в Фейсбук текст достигнутого в этот день соглашения.

Третий пункт его, приведенный ниже, не может не вызвать возмущения, так как Украина:

- зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату для моніторингу та верифікації, що проводяться нею, в тому числі з застосуванням її технічних засобів.

Напомню, Москва в 2015 г. и несколько раз позже пыталась продавить в Минске пункт, разрешающий группам ОБСЕ проводить мониторинг не только в Донецкой и Луганской областях, но и по всей Украине.

Порошенко и назначенная им группа переговорщиков категорически его отвергали, поскольку не секрет, что в состав групп ОБСЕ входили и агенты Кремля.

Принятие такого условия на практике означает разрешение противнику вести на законных основаниях разведку по всей территории Украины под видом групп ОБСЕ либо используя подкуп их членов.

Несмотря на крайне сложную ситуацию 2015 г., это предложение никогда не было принято украинской делегацией, и натолкнувшись на ее сопротивление Москва отступила.

На практике принятие этого условия означает, что группы миссии ПАСЕ, например, могут «мониторить» Яворовский полигон в Львовской области, находящий в тысяче км от линии фронта, что выглядит, мягко говоря, нелогично.

Единственное объяснение этому - желание Москвы вести легально военную разведку в Украине и получить доступ на её армейские объекты.

Теперь, когда делегация РФ вернулась в ПАСЕ, а Кучма позорно согласился принять этот пункт, военная разведка РФ получила почти полную свободу рук для работы в Украине.

В ближайшее время можно ожидать появления таких миссий ОБСЕ возле армейских складов, интересующих Москву, и вполне законного запуска над ними беспилотников.

Так как Кучму в Минск вернул Зеленский, то логичны два варианта: референдум по поводу договора, подписанного 17 июля Кучмой, либо досрочные президентские выборы.

Разумеется, если Зеленский лично не отыграет ситуацию обратно, сказав, например, что Кучма пошутил.
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Він щось на Кім Чен Ина схожий. Не родич?
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Один в один не отличишь. Я даже путаю иногда. Брат-близнец.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЕсли будет ситуация, при которой ВСУ надо двигаться вперед, - Зеленский отдаст приказ, - советник президента Потураев. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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