 Если будет ситуация, при которой ВСУ надо двигаться вперед, - Зеленский отдаст приказ, - советник президента Потураев. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:20 "Сверка часов"
3:57 "Радикальный советник": как поступать с врагами
5:56 Мир с Россией: перспективы и пути достижения
11:13 Будущее ОРДЛО и наемников РФ: особый статус, русский язык, амнистия
12:42 Военный сценарий освобождения Донбасса и Крыма
15:43 Влияние России на Украину через каналы Медведчука: как ликвидировать угрозу
21:34 Деолигархизация медиа
26:05 Создание в парламенте комитета информационной безопасности: современный закон про СМИ
28:49 Запрет российских и пророссийских украинских медиа
30:55 Почему представители "Слуги народа" ходят на каналы Медведчука
35:34 Будущая коалиция: конфликт Зеленского и Вакарчука
38:45 Программа партии
42:58 О себе: как попал в команду Зеленского, Андрей Богдан, Кирилл Тимошенко, партия "Укроп",
48:00 Работа в штабе Зеленского: медийка, социология, стратегия
51:33 Отношение к Майдану
59:00 Кирилл Вышинский
1:03:35 Электронная декларация
1:05:56 Война
1:07:12 Неочевидный прогноз
«Россия заявила о готовности Украины выполнять Минские соглашения.
«Интерфакс».»
GOTOVA
Президент Володимир Зеленський повинен забезпечити розслідування захоплення Житомирської кондитерської фабрики за наказом Петра Порошенка. Публічне звернення до президента Володимира Зеленського американського інвестора
«Джон Сміт
39 хв.
Пам'ятаєте: "ніякої заборони ведення вогню по противнику немає"?
А тим часом Зеленський в Мінську домовився про (!)відповідальність (!)українських солдат за (!)ведення вогню по противнику.
Тепер український солдат, що стріляє по ворогу - буде притягуватись до дисциплінарної відповідальності.
Російські бандити обіцяють також притягати до відповідальності якихось забулдиг.
Я вважаю це перемога.
Ви зробили їх разом!»
Вот тє на ! «Нікогда нє било такого, і вот снова»(с)
Напишите заявление по собствВперед!"
Президент Володимир Зеленський повинен забезпечити розслідування захоплення Житомирської кондитерської фабрики за наказом Петра Порошенка. Публічне звернення до президента Володимира Зеленського американського інвестора
.... такі "одін народ"...
Дождутся конечно, особенно если вспомнить что в Германии - зп учителя с 10 стажем около 1800 евро
Автор: Ольга Скороход
Страсти вокруг ЗАО "Житомирські ласощі" длятся уже седьмой год. Напомним, в 2010 году фабрика перешла под контроль одного из инвесторов Игоря Бойко. Его партнеры по швейцарской компании Delta Capital SA обвинили его в рейдерстве при пособничестве режима Януковича и уже после Революции Достоинства вернули предприятие себе, через суд восстановив его в госреестре. Сегодня Бойко обвиняют в завладении 400 млн грн, он находится в СИЗО.
Нафиг назад на окружную. Работать.
Пряма мова: "Відбулось так, що більше ніж нікому не можна вірити. Тобто зовсім немає людей, яким можна довіряти. Крім нашого вузького кругу, всі брешуть. Всі беруть хабарі, всі ворують і при цьому з посмішкою на обличчі. Тобто цинізм вищого рівня".
"Хочеться, щоб наша команда увійшла в історію. Я би хотів, щоб всі нас поважали. Бо немає жодної команди президента України за всі 30 років, котрого, чи котрих, люди на вулиці впізнавали б і раділи би, і дуже поважали".
Ігор Кондратюк прокоментував заяву президента наступним чином:
"Він хворий? Всі навкруги - лайно, він (вони) всі - в білому? Зі своїми офшорами, кешами, віллами, дружбою з Бенею - в білому? Лікаря йому!!!!"- написав Кондратюк у себе на сторінці.
Фокус в том, что слово "надо" само по себе бессмысленно. А смысл ему придают нюансы: что именно надо, кому, зачем. Так что "надо" Украине и "надо" бене - это очень разные "надо".
А то там вон что:
« 18:09, 18 июля 2019
Россия заявила о готовности Украины выполнять Минские соглашения.
Есть все основания полагать, что новое руководство Украины будет выполнять минские соглашения. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает «Интерфакс».»
Президент Володимир Зеленський повинен забезпечити розслідування захоплення Житомирської кондитерської фабрики за наказом Петра Порошенка. Публічне звернення до президента Володимира Зеленського американського інвестора
Автор: Ольга Скороход
Страсти вокруг ЗАО "Житомирські ласощі" длятся уже седьмой год. Напомним, в 2010 году фабрика перешла под контроль одного из инвесторов Игоря Бойко. Его партнеры по швейцарской компании Delta Capital SA обвинили его в рейдерстве при пособничестве режима Януковича и уже после Революции Достоинства вернули предприятие себе, через суд восстановив его в госреестре. Сегодня Бойко обвиняют в завладении 400 млн грн, он находится в СИЗО.
Пошла нах курва зеленая.
З 2019 року почав працювати в команді Зеленського в якості радника з політичних питань.
Так говорил Джордж Оруэлл - и сегодня с этим не поспоришь
Эта война носит мошеннический характер, так как она должна длиться постоянно, без победы. Её главная цель - сохранить существующий строй, уничтожая не только человеческие жизни, но и плоды человеческого труда, так как рост благосостояния угрожает иерархическому обществу гибелью.
Если громадная масса людей станет грамотной, научится думать самостоятельно, она избавится от привилегированного меньшинства за ненадобностью. Война же и голод помогают держать людей, отупевших от нищеты, в мире иллюзий.
Джордж Оруэлл, "1984"
Что и как и где ...? Умные есть на передовой ... я так думаю .
Но операция должна быть конкретной , ... с отрезкой конкретного определенного района.
ПС. Не на юге. Где? Стаханов-Алчевск -- и на юг. Рассекая Ордло
Политика / Общество 18-июл, 16:229 1 166 7
Кучма и Зеленский начали сдавать нас Москве
Дарка Чепак, пресс-секретарь Леонида Кучмы, ныне возглавляющего делегацию на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ и РФ) в Минске, опубликовала вечером 17 июля на своей странице в Фейсбук текст достигнутого в этот день соглашения.
Третий пункт его, приведенный ниже, не может не вызвать возмущения, так как Украина:
- зобов'язуються забезпечити повний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України згідно її мандату для моніторингу та верифікації, що проводяться нею, в тому числі з застосуванням її технічних засобів.
Напомню, Москва в 2015 г. и несколько раз позже пыталась продавить в Минске пункт, разрешающий группам ОБСЕ проводить мониторинг не только в Донецкой и Луганской областях, но и по всей Украине.
Порошенко и назначенная им группа переговорщиков категорически его отвергали, поскольку не секрет, что в состав групп ОБСЕ входили и агенты Кремля.
Принятие такого условия на практике означает разрешение противнику вести на законных основаниях разведку по всей территории Украины под видом групп ОБСЕ либо используя подкуп их членов.
Несмотря на крайне сложную ситуацию 2015 г., это предложение никогда не было принято украинской делегацией, и натолкнувшись на ее сопротивление Москва отступила.
На практике принятие этого условия означает, что группы миссии ПАСЕ, например, могут «мониторить» Яворовский полигон в Львовской области, находящий в тысяче км от линии фронта, что выглядит, мягко говоря, нелогично.
Единственное объяснение этому - желание Москвы вести легально военную разведку в Украине и получить доступ на её армейские объекты.
Теперь, когда делегация РФ вернулась в ПАСЕ, а Кучма позорно согласился принять этот пункт, военная разведка РФ получила почти полную свободу рук для работы в Украине.
В ближайшее время можно ожидать появления таких миссий ОБСЕ возле армейских складов, интересующих Москву, и вполне законного запуска над ними беспилотников.
Так как Кучму в Минск вернул Зеленский, то логичны два варианта: референдум по поводу договора, подписанного 17 июля Кучмой, либо досрочные президентские выборы.
Разумеется, если Зеленский лично не отыграет ситуацию обратно, сказав, например, что Кучма пошутил.