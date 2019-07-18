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Все про:вор в законе (197) депортация (314) Киев (17695)

 В Киеве снова задержали вора в законе Нукри Гальского. ВИДЕО

В Дарницком районе Киеве задержали вора в законе Нукри Гальского, которого в декабре прошлого года выдворили из страны с трехлетним запретом на въезд. Он вернулся в Украину незаконно в обход пунктов пропуска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, во время пребывания на территории Украины злоумышленник пытался контролировать деятельность оптовых рынков и организованных групп квартирных воров: "Во время нелегального проживания в столице Нукри Гальский посещал и организовывал так называемые "сходки" криминальных авторитетов".

После задержания Государственная миграционная служба выдворила вора с запретом въезда в Украину на три года. Однако Нукри Гальский в который раз незаконно пересек границу и начал восстанавливать свою преступную деятельность и связи в криминальном мире.

Сотрудники управления уголовного розыска Киева помешали его планам стать куратором преступных групп - и задержали его в Дарницком районе столицы.

"Сейчас вора в законе выдворили в Турцию, а правоохранители совместно с Государственной миграционной службой в свою очередь подготовили документы об увеличении срока запрета въезда ему на территорию Украины до пяти лет", - добавил Андрей Крищенко.

Напомним, в декабре 2018 сотрудники уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в городе Киеве уже задерживали Нукри Гальского, который имел запрет на пребывание на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На территории Украины сейчас находятся 15 воров в законе, 12 из них - долларовые миллионеры, - Аброськин. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3138304
 
   
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Нужен Закон "О статусе Вора в Законе" иначе так и будет дальше продолжаться. Мы их выдворяем, а они снова ползут к нам как тараканы.
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Саджати треба за такі порушення. Бо строк до ста років збільшити можна - а толку?
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Ну как бешеный грузин в Грузии сделал вор законник - автоматом 10 лет или при людно отказывайся. сразу как тараканы разбежались
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Саджати треба за такі порушення. Бо строк до ста років збільшити можна - а толку?
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Нужен Закон "О статусе Вора в Законе" иначе так и будет дальше продолжаться. Мы их выдворяем, а они снова ползут к нам как тараканы.
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Ну как бешеный грузин в Грузии сделал вор законник - автоматом 10 лет или при людно отказывайся. сразу как тараканы разбежались
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а ведь есть закон о незаконном пересечении границы. к Саакашвили хотели применить
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Маладєц,шо затримав,пля В Киеве снова задержали "вора в законе" Нукри Гальского - Цензор.НЕТ 8065 А тепер поцілуй його в сраку В Киеве снова задержали "вора в законе" Нукри Гальского - Цензор.НЕТ 2172
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раскажут свеженький анекдот и отпустят
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так он снова вернется.. какие проблемы? Посадить не судьба?
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что им тут...медом намазано))) прутся и прутся
(их в двери - оно в форточку)
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нова влада ЗЕ создаёт им благоприятные условия..
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мне кажется...что оно и не знает что у нас новая влада... ему по фиг...у них там свои терки...
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При Порохе их столько ловили... И тут же отпускали.
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))) за окно напомнило. лет уже мабуть 10 назад, тоже один из нукрийцев, вроде одиночка, в старой, но богатой вене на 2 этаже))) (но 3 ем по нашему) одну дверь пытался отмычкой отомкнуть. соседи по подьезду бдили. приехала полиция и зашла в подьезд. он усёк и не долго раздумывая в окно )))) ну кому из тутошних полицаёв могло в голову прийти, шо мона с 3го этажа так просто выпрыгнуть )))) но тут судьба отвернулась от нукрийца )) он спрыгнул на световую шахту подвального окна, заделанную решёткой из паралельных железных прутьев )) ступни проскочили, срывающаяся мякоть ног, бёдер и ломающиеся суставы погасили отчасти скорость, но йайцам вроде тоже досталось ))))) полицаи вызвали пожарников, шоб вырезали и скорую, шоб вырезки увезла )))) по радио говорили, шо тяжёлыми увечьями отделался, а шо было дальше не знаю.
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этот жирдяй даже не может запомнить какого он года рождения... видимо вместо мозгов один шашлык с пивом заполонил.. не 87го, а 77го года
где рехформированая полиция Авакова? или это и есть реформированный? В Киеве снова задержали вора в законе Нукри Гальского - Цензор.НЕТ 3581
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Выходит, что так и есть. Наверное, папа у него такой. Ну и сынок- в папу.
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У них почти у всех есть турецкие или греческие паспорта.
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"В Киеве снова задержали "вора в законе" Нукри Гальского" - ну и рыло у Крищенко, в ссср на такое рыло имели право только высокопоставленные мусора.
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ну хоть нукри. а то я сразу чёт подумал за нарика днепровского. и уже аж запереживался.
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А у нас есть вообще погранслужба???? Как праздник, так всем благодарности ах какие хорошие. А на деле не граница, а проходной двор.
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За перше повернення- рубати ліву руку, за друге-правицю,ну а за третє .... ви мене зрозуміли.Важу, що кількість "повертанців" різко зменшиться.(На смертну кару- мораторій.Але ж то не є смертна кара).
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Панькаются с ними... Значит долю имеют с криминалитета. Ребята на фронте гибнут, а эта наглая рожа... Порошенки, нарики, нурики... Поставить к стенке всех этих собак и кокнуть.
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давай, постав цего і хлопни, трепло всрате
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Отправить в Грузию там знают что сним делать...
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Вот нравится челу в Украине,почему бы не оставить жить лет на 5?Пусть рукавицы шьёт в тюрьме.
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Ага, и школу форточников и барсеточников там откроет. Уж лучше выслать
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Давайте, давайте, наступного разу на 10 років забороните.Ідіоти
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Та похер ему ваша заборона,на пресс хату,обосцать и на видео записать, и больше его никто не увидит в Украине.
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Нужно как в Грузии сделал Саакашвили-сразу 10 лет тюрьмы .
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А как это "в обход пунктов пропуска"? У нас же стена нерушимая, Сеней построенная. У Києві знову затримали злодія в законі Нукрі Гальського - Цензор.НЕТ 5239
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Три раза поймали - на четвертый = пожизненое с лишение любых гражданских прав + одиночка, думается мне парочка присядет, у остальных раптом желание отпадет.
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Нужно принимать закон как в Европе против воров в законе.
Что бы только поймали и сразу за решётку на 20 лет без мобильных телефонов, одниночка и телек.
И точка.
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Так у нас у власти кто? Потому и эти лезут. Дело не в ворах в законе, дело в "нашей" власти.
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Як на мене це був би для нього останній раз і для таких як він.....
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВ Киеве снова задержали вора в законе Нукри Гальского. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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