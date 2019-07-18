 В Киеве снова задержали вора в законе Нукри Гальского. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, во время пребывания на территории Украины злоумышленник пытался контролировать деятельность оптовых рынков и организованных групп квартирных воров: "Во время нелегального проживания в столице Нукри Гальский посещал и организовывал так называемые "сходки" криминальных авторитетов".
После задержания Государственная миграционная служба выдворила вора с запретом въезда в Украину на три года. Однако Нукри Гальский в который раз незаконно пересек границу и начал восстанавливать свою преступную деятельность и связи в криминальном мире.
Сотрудники управления уголовного розыска Киева помешали его планам стать куратором преступных групп - и задержали его в Дарницком районе столицы.
"Сейчас вора в законе выдворили в Турцию, а правоохранители совместно с Государственной миграционной службой в свою очередь подготовили документы об увеличении срока запрета въезда ему на территорию Украины до пяти лет", - добавил Андрей Крищенко.
Напомним, в декабре 2018 сотрудники уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в городе Киеве уже задерживали Нукри Гальского, который имел запрет на пребывание на территории Украины.
(их в двери - оно в форточку)
где рехформированая полиция Авакова? или это и есть реформированный?
Что бы только поймали и сразу за решётку на 20 лет без мобильных телефонов, одниночка и телек.
И точка.